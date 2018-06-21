На основании изложенного, учитывая, что в настоящее время положения Договора о дружбе утратили свою значимость, актуальность и фактически не исполняются, депутаты фракции ЛДПР обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с предложением инициировать прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной

Владимир Жириновский предложил прекратить действие Договора о дружбе с Украиной. Письмо с соответствующим предложением лидер ЛДПР направил в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщили в пресс-службе партии.В своем послании Владимир Жириновский отмечает, что Договор о дружбе с Украиной утратил свои функции и перестал действовать. Многие статьи потеряли актуальность, а другие грубо нарушаются Украиной и игнорируются, так как к власти на Украине в 2014 году пришли националисты и радикалы. В настоящее время власти Украины развязали гражданскую войну на Донбассе, ущемляют права русскоговорящего населения, запрещают русский язык, уничтожают русскоязычное население. Россия на Украине официально названа "страной-агрессором". Таким образом политика Украины противоречит положениям Договора о дружбе.— заключил Жириновский.Напоминаем, что Договор вступил в силу в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением еще на десять лет при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда имеется возможность расторгнуть действие договора на очередной десятилетний период.Ранее о желании расторгнуть Договор о дружбе заявлял президент Украины Петр Порошенко, который хотел внести соответствующий законопроект в Верховную Раду.