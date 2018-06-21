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Жириновский предложил прекратить действие Договора о дружбе с Украиной

Владимир Жириновский предложил прекратить действие Договора о дружбе с Украиной. Письмо с соответствующим предложением лидер ЛДПР направил в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщили в пресс-службе партии.

Жириновский предложил прекратить действие Договора о дружбе с Украиной


В своем послании Владимир Жириновский отмечает, что Договор о дружбе с Украиной утратил свои функции и перестал действовать. Многие статьи потеряли актуальность, а другие грубо нарушаются Украиной и игнорируются, так как к власти на Украине в 2014 году пришли националисты и радикалы. В настоящее время власти Украины развязали гражданскую войну на Донбассе, ущемляют права русскоговорящего населения, запрещают русский язык, уничтожают русскоязычное население. Россия на Украине официально названа "страной-агрессором". Таким образом политика Украины противоречит положениям Договора о дружбе.


На основании изложенного, учитывая, что в настоящее время положения Договора о дружбе утратили свою значимость, актуальность и фактически не исполняются, депутаты фракции ЛДПР обращаются к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с предложением инициировать прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной
— заключил Жириновский.

Напоминаем, что Договор вступил в силу в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением еще на десять лет при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда имеется возможность расторгнуть действие договора на очередной десятилетний период.

Ранее о желании расторгнуть Договор о дружбе заявлял президент Украины Петр Порошенко, который хотел внести соответствующий законопроект в Верховную Раду.

Использованы фотографии: Kremlin. ru
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Комментарии 34

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  1. Logall (Александр) Сегодня, 15:44
    Жириновский предложил прекратить действие Договора о дружбе с Украиной.
    Давно пора! Они нас в открытую врагами зовут... Из-за этой "дружбы", страна понесла финансовые и не только потери...
    Односторонняя дружба получается. Хватит уже выполнять условия договоров, исполнение которых лежит только на нас!
    Logall
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 15:56
      Идея Жириновского здравая, вот только согласится с этим "гарант" всего и вся?
      Андрей Смирновский
      1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 16:40
        Цитата: Андрей Смирновский
        Идея Жириновского здравая, вот только согласится с этим "гарант" всего и вся?

        Конечно "согласится"! Путин с помощью Жириновского и готовит почву, чтобы посерьёзке разобраться с Украиной после ЧМ-2018. А что, терять России уже больше будет нечего. Это кстати не моё мнение, все западные газеты об этом трезвонят, что после мундиаля будет обострение на востоке Украины.
        Проксима
      2. антивирус Сегодня, 16:44
        надо считать економистам. и принять решение.
        потом перепроверить Счетной палате(КудринАЛ) и по результатам аудита договора иего исполнения принять решение, в тч возможно,об ответственности должностных лиц РФ за потери от исполнения Договора в ущерб РФ.
        но это маловероятно--"либералы" спасут "економистов" и силовиков.
        антивирус
    2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:58
      Пора уже в открытую давить!Хватит уже делать хорошую мину при плохой игре!Помогать республикам!Зажечь пламя в Харькове!Иначе будет только хуже,пока у власти эти нелюди
      Magic Archer
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 16:09
        Нормальному люду и так понятно, что из себя представляет нацистская укро-свинка по кличке "Петро" -душегуб украинского народа.
        Андрей Смирновский
      2. консерватор (Александр) Сегодня, 16:31
        Помогать республикам!


        а пенсии кто им платит?
        консерватор
    3. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 16:07
      Идея у Вольфовича верная не полная. Если действовать то конкретно: перекрыть поставки угля, электроэнергии, ядерного топлива, ГСМ, в обратную сторону заблокировать въезд гастрбайтеров и весь укроимпорт. Всё, даже с таким зазомбированным населениям там за пару недель прозреют, снесут Банковую и на Луну взвоют. А чз месяц можно ставить своего человека в Куеве, допустим это будет Жириновский.
      Сармат Саныч
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 16:10
        ...Ваши слова, да ВВП на ушко.
        Андрей Смирновский
      2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 16:20
        Цитата: Сармат Саныч
        Если действовать то конкретно: перекрыть поставки угля, электроэнергии, ядерного топлива, ГСМ, в обратную сторону заблокировать въезд гастрбайтеров и весь укроимпорт.

        Цитата: Андрей Смирновский
        ...Ваши слова, да ВВП на ушко.


        Ага... Прям щас Путин "выстрелит себе в ногу"... Себе и своему окружению из олигархов,которые как раз ему и "шепчут на ушко" yes
        Сепар ДНР
      3. юра яковлев (юра яковлев) Сегодня, 17:39
        "Идея у Вольфовича верная не полная"
        Владимир Вольфович никогда не был самостоятельной фигурой, тем и живёт, не бедствуя, с 1989 года. У него на дню может быть семь пятниц. В данном случае озвучил один из вариантов действий Кремля, для изучения, или формирования общественного мнения.
        юра яковлев
  2. solzh (Сергей) Сегодня, 15:47
    Согласен с Жириновским. Нам дружить с профашистским режимом не нужно.
    solzh
    1. Леший1975 Сегодня, 16:04
      Нам то не нужно. А с друзьями ВВП что делать будем? Им то нужно. Бизнес у них там, в том числе и у наших гос. компаний (у кого общий, у кого просто). Поэтому, кто такой Жириновский против ВВП?
      Цитата: solzh
      Согласен с Жириновским. Нам дружить с профашистским режимом не нужно.
      Леший1975
    2. ученый Сегодня, 16:09
      Цитата: solzh
      Нам дружить с профашистским режимом не нужно

      Не нужно было вообще признавать власть пришедшую в результате государственного переворота. Тем более что именно военный переворот и нарушение украинской конституции Президент России везде называет главной причиной крымского референдума и войны на Донбассе.
      ученый
    3. barclay (Андрей) Сегодня, 16:10
      Цитата: solzh
      Согласен с Жириновским. Нам дружить с профашистским режимом не нужно.

      Мало того, его и признавать не надо было.
      barclay
  3. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 15:50
    Хватит терпеть.
    Чича сквад
  4. Igoresha (Igor) Сегодня, 15:53
    а в гости как друг к другу ездить? Жириновского - на свалку истории!
    Igoresha
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 15:54
      Он глашатай Путина, какая свалка.?.. Изучается общественное мнение... Вон, самые буйные уже готовы поддержать ..Уметь надо править в России.
      НасРать
      1. Igoresha (Igor) Сегодня, 16:06
        где голос интеллигенции, спрашивается?)
        Igoresha
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:08
          Цитата: Igoresha
          где голос интеллигенции, спрашивается?)

          Какой интеллигенции? Сейчас капитализм - интеллигенция купила права на звание интеллигенции - и терять не желает. Так легче ей жить - Как царь скажет - так и будет, он же и виноват, если что!! wassat ...
          НасРать
          1. Igoresha (Igor) Сегодня, 16:29
            ну, какой, с Эха Москвы например..господин "всем понятно кто это сделал" Невзоров. Впрочем, ляпнуть в микрофон одно, а сесть на стул и закон написать это другое, это ж калории надо тратить
            Igoresha
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 16:41
              Цитата: Igoresha
              ну, какой, с Эха Москвы например..

              Я Вас умоляю.. wassat
              НасРать
  5. assa67 (андрей) Сегодня, 16:04
    со стороны укропии,давно все положения утрачены.....РФ-страна агрессор на законе бандерлогов.......и в чем противоречие?надо признать укропию террористическим государством( нееее это громко!не государством,а терроро-националистическм образованием.....
    assa67
    1. assa67 (андрей) Сегодня, 16:05
      как игил,только хуже
      assa67
  6. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 16:06
    Владимир Вольфович, а как же наши олигофрены, тьфу ты, олигархи. Ведь им абсолютно все равно, где и как зарабатывать деньги. Им наплевать что на Донбассе убивают людей, у них же бизнес. Иначе откуда выросла на 30% цифра экспорта из России на Украину?
    Ros 56
  7. Vard Сегодня, 16:09
    С Украиной выбор конечно есть... Показать им дорогу в... или на...
    Vard
  8. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 16:16
    Что-то не слышно мнение Жирика по поводу пенсионной реформы. Каклов дерьмом облить он первый, а за нормальные пенсии и пенсионный возраст для наших людей слабо голос подать?
    ramzes1776
    1. Леший1975 Сегодня, 16:30
      Папка не велел. Он сам пока в недоумении, как народу объяснить, что для его же (народного) счастья. Вот если какой удачный отмаз придумает, то и сам папка (ВВП) выступит. А нет, так и Жириновский и другие "недруги" и "оппозиционеры" не спасуют, возьмут удар на себя.
      Цитата: ramzes1776
      Что-то не слышно мнение Жирика по поводу пенсионной реформы. Каклов дерьмом облить он первый, а за нормальные пенсии и пенсионный возраст для наших людей слабо голос подать?
      Леший1975
    2. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:16
      А он против России всегда трудился
      Beltasir Matyagu
  9. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 16:45
    Очередной дешёвый пиар от Владимира Вольфовича. Правобережной Украине от этого - "никак". Лучше бы предложил бы "нестеснительный" закон о поддержке народа Донбасса.
    samarin1969
  10. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:49
    Цитата: Проксима
    Цитата: Андрей Смирновский
    Идея Жириновского здравая, вот только согласится с этим "гарант" всего и вся?

    Конечно "согласится"! Путин с помощью Жириновского и готовит почву, чтобы посерьёзке разобраться с Украиной после ЧМ-2018. А что, терять России уже больше будет нечего. Это кстати не моё мнение, все западные газеты об этом трезвонят, что после мундиаля будет обострение на востоке Украины.

    Если западные СМИ трыньдят, значит сами что-то и замышляют... Правда веры им уже никакой не осталось...
    mavrus
  11. viktor. (Knyt) Сегодня, 18:09
    100 пудов Жириновский прав и по жизни он прав и не врёт и если кому нужно он фары протирает сразу! yes Стареет очень жаль, ну слава богу в России хоть приказали жить дольше! laughing
    viktor.
  12. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:14
    Тот, кто требует войны - враг России.
    Beltasir Matyagu
  13. Kasandra (Русский) Сегодня, 18:24
    Уже давно никакие договора с "братьми" у России не действуют..А Жириновский опять пиарится, хлт в чем то он и прав!
    Kasandra
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