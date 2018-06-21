18:44 21 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Иракские военные осваивают БМП-3М непосредственно на заводе-изготовителе

Военнослужащие иракской армии знакомятся с новейшей модификацией БМП-3М в Курганской области непосредственно на заводе-изготовителе боевых машин, пишет Российская газета.



В среду в Сети появилась фотография, на которой запечатлен представитель ВС Ирака на боевой машине пехоты, выпускаемой Курганским машиностроительным заводом.


Образец является вариантом, который впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2015». Правда, на той машине, кроме дополнительных броневых экранов были смонтированы противокумулятивные решетки.

Дополнительная защита привела к утяжелению машины – ее вес возрос до 22 тонн. Однако, как отмечают эксперты, это вполне оправдано: теперь БМП способна выдерживать не только попадание крупнокалиберных пуль, снарядов малого калибра, но и самых массовых реактивных гранат.

Машина оснащена прицельным комплексом «Содема» с тепловизионным каналом, благодаря которому наводчик получил возможность обнаруживать бронированные цели на дистанции не менее 3 км.

Установленная на БМП-3 пушка калибра 100 мм может запускать управляемые ракеты. Машина также вооружена 30-мм орудием и пулеметами (один спаренный с пушками и два курсовых).

Иракские военные осваивают БМП-3М непосредственно на заводе-изготовителе


Ранее стало известно, что Ирак помимо танков Т-90С закупил в России крупную партию БМП-3. В феврале некоторые СМИ сообщили о получении иракской армии первых машин. Однако информация оказалась недостоверной.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17, Алексей Моисеев
19

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. assa67 (андрей) Сегодня, 16:10
    машины-классные.......ираки сразу их матрасам на исследование отдали
    assa67
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:27
      ираки сразу их матрасам на исследование отдали


      мы так сильно ушли вперёд ?

      консерватор
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 16:42
        даже н представляете....АРДЗ не имеет равных до сих пор,хоть и купили шестиконцовые у укропов в харькове лицензию
        assa67
        1. aws4 (антон 4) Сегодня, 17:20
          Извините а можете подробней что такое АРДЗ ?
          aws4
      2. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 16:55
        СССР/РОССИЯ по бронетанковой техники всегда шагала в переди планеты всей.
        Black Sniper
    2. ПАМ (Алексей) Сегодня, 16:31
      наверное матрасы уже давно в нее заглянули в ОАЭ (Алжир, Кувейт куда еще БМП 3 поставлялась, Венесуэлы не трогаем) тут лишь броня добавилась навесная, а ею уже трудно удивить
      ПАМ
  2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 16:11
    Эта практика применялась во время ВОВ, когда назначенные экипажи танков, приезжали на танкостроительный завод (Сталинградский, потом Челябинский...) и вместе с рабочими строили- собирали танк в течении недель, потом на своём построенном танке отправлялись на фронт. И такая карусель с новыми экипажами была постоянной...
    Vladimir 5
    1. Igoresha (Igor) Сегодня, 16:27
      было дело, я все удивлялся, отчего летчики так не делали, например ПВОшных не направляли в воюющие части а на их место не присылали мл лейтенантов из училищ
      Igoresha
  3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:14
    Интересно, что это они эти машины, без динамической защиты Кактус, покупают.
    Вадим237
  4. rumpeljschtizhen (Анатолий) Сегодня, 16:23
    а для нашей армии...модернизация БМП 1
    rumpeljschtizhen
    1. Igoresha (Igor) Сегодня, 16:25
      прально, сперва надо денег заработать а потом жировать, и на бмп-1 воевать можно, если умеючи. Вон, финны в 44 советский десант сорвали трофейными бомберами СБ-2
      Igoresha
Картина дня