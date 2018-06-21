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Иракские военные осваивают БМП-3М непосредственно на заводе-изготовителе
Военнослужащие иракской армии знакомятся с новейшей модификацией БМП-3М в Курганской области непосредственно на заводе-изготовителе боевых машин, пишет Российская газета.
В среду в Сети появилась фотография, на которой запечатлен представитель ВС Ирака на боевой машине пехоты, выпускаемой Курганским машиностроительным заводом.
Образец является вариантом, который впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2015». Правда, на той машине, кроме дополнительных броневых экранов были смонтированы противокумулятивные решетки.
Дополнительная защита привела к утяжелению машины – ее вес возрос до 22 тонн. Однако, как отмечают эксперты, это вполне оправдано: теперь БМП способна выдерживать не только попадание крупнокалиберных пуль, снарядов малого калибра, но и самых массовых реактивных гранат.
Машина оснащена прицельным комплексом «Содема» с тепловизионным каналом, благодаря которому наводчик получил возможность обнаруживать бронированные цели на дистанции не менее 3 км.
Установленная на БМП-3 пушка калибра 100 мм может запускать управляемые ракеты. Машина также вооружена 30-мм орудием и пулеметами (один спаренный с пушками и два курсовых).
Ранее стало известно, что Ирак помимо танков Т-90С закупил в России крупную партию БМП-3. В феврале некоторые СМИ сообщили о получении иракской армии первых машин. Однако информация оказалась недостоверной.
В среду в Сети появилась фотография, на которой запечатлен представитель ВС Ирака на боевой машине пехоты, выпускаемой Курганским машиностроительным заводом.
Образец является вариантом, который впервые был продемонстрирован на форуме «Армия-2015». Правда, на той машине, кроме дополнительных броневых экранов были смонтированы противокумулятивные решетки.
Дополнительная защита привела к утяжелению машины – ее вес возрос до 22 тонн. Однако, как отмечают эксперты, это вполне оправдано: теперь БМП способна выдерживать не только попадание крупнокалиберных пуль, снарядов малого калибра, но и самых массовых реактивных гранат.
Машина оснащена прицельным комплексом «Содема» с тепловизионным каналом, благодаря которому наводчик получил возможность обнаруживать бронированные цели на дистанции не менее 3 км.
Установленная на БМП-3 пушка калибра 100 мм может запускать управляемые ракеты. Машина также вооружена 30-мм орудием и пулеметами (один спаренный с пушками и два курсовых).
Ранее стало известно, что Ирак помимо танков Т-90С закупил в России крупную партию БМП-3. В феврале некоторые СМИ сообщили о получении иракской армии первых машин. Однако информация оказалась недостоверной.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17, Алексей Моисеев
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