В Выборге спустили на воду дизельный ледокол "Обь" для проекта "Ямал-СПГ"

В Выборге спустили на воду первый неатомный ледокол Росатомфлота «Обь», построенный по заказу ФГУП «Атомфлот» госкорпорации Росатом. Строительство ведет ПАО "Выборгский судостроительный завод", сообщили в отделе коммуникаций Росатомфлота.Данный дизельный портовый ледокол "Обь" был заложен 27 сентября 2016 года в рамках проекта «Ямал СПГ». Длина судна составляет 89,2 м, ширина — 21,9 м, осадка — 7,5 м. Предназначение данного типа ледоколов - работа в портах и прибрежных районах. Наибольшаяэффективность работы ледокола достигается при толщине льда не более 1,5 метра на скорости 2 узла, также может развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров. На ледокол установлены четыре независимых азимутальных пропульсивных установки с электрическим приводом тягового типа, расположеные попарно в носовой и кормовой частях ледокола, что позволяет судну передвигаться во льдах как носом, так и кормой. Мощность каждого "азипода" составляет 2,5 МВт. Экипаж ледокола 19 человек.После достройки и прохождения всех положенных испытаний, данный ледокол отправится на полуостров Ямал для проводки танкеров СПГ и обслуживание акватории порта Сабетта для проекта "Ямал СПГ".