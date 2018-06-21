18:45 21 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В Выборге спустили на воду дизельный ледокол "Обь" для проекта "Ямал-СПГ"

В Выборге спустили на воду первый неатомный ледокол Росатомфлота «Обь», построенный по заказу ФГУП «Атомфлот» госкорпорации Росатом. Строительство ведет ПАО "Выборгский судостроительный завод", сообщили в отделе коммуникаций Росатомфлота.

В Выборге спустили на воду дизельный ледокол "Обь" для проекта "Ямал-СПГ"


Данный дизельный портовый ледокол "Обь" был заложен 27 сентября 2016 года в рамках проекта «Ямал СПГ». Длина судна составляет 89,2 м, ширина — 21,9 м, осадка — 7,5 м. Предназначение данного типа ледоколов - работа в портах и прибрежных районах. Наибольшая
эффективность работы ледокола достигается при толщине льда не более 1,5 метра на скорости 2 узла, также может развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров. На ледокол установлены четыре независимых азимутальных пропульсивных установки с электрическим приводом тягового типа, расположеные попарно в носовой и кормовой частях ледокола, что позволяет судну передвигаться во льдах как носом, так и кормой. Мощность каждого "азипода" составляет 2,5 МВт. Экипаж ледокола 19 человек.


После достройки и прохождения всех положенных испытаний, данный ледокол отправится на полуостров Ямал для проводки танкеров СПГ и обслуживание акватории порта Сабетта для проекта "Ямал СПГ".


Использованы фотографии: http://sudostroenie.info/
26

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. assa67 (андрей) Сегодня, 16:23
    7 футов под килем.........только был нашим
    assa67
    1. san4es Сегодня, 16:31
      hi На ледокол установлены четыре независимых азимутальных пропульсивных установки с электрическим приводом тягового типа, расположеные попарно в носовой и кормовой частях ледокола, что позволяет судну передвигаться во льдах как носом, так и кормой.
      Baltica (IMO № 9649237) была построена Верфью Arctech Helsinki Shipyard (Хельсинки, Финляндия) в сотрудничестве с АО "верфь Янтарь" (Калининград, Россия) на базе наклонного ледокола Aker Arctic , Aker ARC 100. Балтика приводится в движение тремя азимутальными двигателями 2,5 МВт Steerprop, двумя в корме и одним в носовой части судна. Система динамического позиционирования, которая также включает косой ледокольный режим,
      san4es
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 16:34
        Саня,привет hi к тому бухчу,чтобы сами ледоколы строили!
        assa67
        1. san4es Сегодня, 16:42
          Здорова Андрюх hi ...Ну, "Обь" уже с 4-мя азиподами -- прогресс fellow
          san4es
      2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 16:51
        Умудрились на "Балтике" ветушке площадку на носу слепить, да так по примитивному, по любительски. При ходе судна и ветре, ветолёту затрудняется заход и посадка, и наверно не раз вертолёт, при ходе судна, заедет на капитанский мостик...
        Vladimir 5
        1. san4es Сегодня, 17:13
          Цитата: Vladimir 5
          Умудрились на "Балтике" ветушке площадку на носу слепить

          ...Это нормально. Другого места нет.
          При ходе судна и ветре, ветолёту затрудняется заход и посадка, и наверно не раз вертолёт, при ходе судна, заедет на капитанский мостик...

          ...Это уже от лётчика и техники зависит...Бывают, и на "ровном месте" проблемы:
          san4es
  2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 16:30
    Очень хорошо будут на палубе ледокола смотреться пару контейнеров с ракетами "Клуб-К" и модуль ЗРК "Тор-м2м"
    Vita VKO
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 17:00
      Цитата: Vita VKO
      Очень хорошо будут на палубе ледокола смотреться пару контейнеров с ракетами "Клуб-К" и модуль ЗРК "Тор-м2м"

      belay а че сразу не Тополь в трюме армата на палубе? recourse
      Тикси-3
    2. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 17:05
      Такое возможно намечено в особый период, а так таскать неужный балласт нечего. Для прохода льдов свыше 100см не лучше резать лёд по курсу выносной цыркулярной электропилой на консоле, и хотя бы на треть или половину толщины, ломатся лёд будет аккуратно, без тырканий вперёд-назад... А подрезать по 2- 3 подпилам по ширине, так вообще правильный канал устроится. Скорости то в 2-3 мили при обычном ходе, с подрезом удвоятся....
      Vladimir 5
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 17:31
        цыркулярной электропилой на консоле

        Откуда такой грамотный изобретатель?
        bk316
Картина дня