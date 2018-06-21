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С чем сталкивались женщины-военнослужащие на базе ВВС США "Джордж"

Американское издание Military Times публикует статью, в которой рассказывается о последствиях для здоровья женщин-военнослужащих (или жён лётного персонала) на авиабазе «Джордж» ВВС США. Материал вышел в СМИ после того, как десятки женщин, в своё время проживавших на территории авиабазы, в Фейсбуке стали делиться откровениями о том, как военный объект отнял у них здоровье.

В материале приводится свидетельство Кейт Келли, которая в 1975 году оказалась на авиабазе в 19-летнем возрасте. Там она проходила лётные тренировки по управлению воздушными средствами. В первую очередь речь шла о пилотировании реактивных истребителей F-4 Phantom и самолётов-разведчиков OV-10 Bronco.

Кейт Келли рассказывает, что она тогда готовилась выйти замуж, и первый совет, который она услышала от сослуживцев на авиабазе «Джордж»: «Тебе главное не забеременеть!» Тогда, как она сама сообщает, было не принято задавать лишние вопросы, но ситуация со временем стала проясняться. Дело в том, что авиабаза «Джордж» оказалась объектом, который по ряду обстоятельств крайне негативно влиял на женское здоровье.


С чем сталкивались женщины-военнослужащие на базе ВВС США "Джордж"


В рассказе Лизы МакКри, которая жила на базе с 1987 по 1991 годы, у неё, на тот момент 19-летней беременной девушки, открылось сильнейшее кровотечение, повлекшее сложнейшую операцию. Лишь своевременная доставка её мужем в клинику скорой помощи помогла избежать более негативных последствий. Тогда, как рассказывает 50-летняя женщина, врач сообщил ей, что у неё диагностированы множественные опухоли.

Похожие истории рассказали американским СМИ и другие женщины, жизнь которых в своё время была связана с авиабазой «Джордж».

Кейт Келли сообщает, что у неё так и не смогли родиться дети. Все её беременности заканчивались выкидышем, как и беременности других женщин, ранее служивших на авиабазе "Джордж". Она отмечает, что ухудшение её здоровья напрямую связано с этой службой.

Теперь женщины хотят добиться правды и требуют у Пентагона компенсации за потерянное здоровье. Но главное - женщины требуют от властей принять меры, чтобы ничего подобного не повторялось сегодня на других американских военных объектах.

Лиза МакКри отмечает, что наиболее вероятной причиной распространения болезней могла быть токсичная вода. Токсичность вода приобрела вследствие того, что на базе не было никаких систем очистки, и реактивное топливо часто сливали в водопровод.

Также сообщается об облучении, которое многие получали вследствие работы «на носовом конусе F-4».

Официально база «Джордж» была закрыта в 1992 году, хотя де-факто использовалась она вплоть до 2002 года. Характер её использования остаётся в документах под грифом «секретно».

Проведённый анализ проб почвы и воды на авиабазе «Джордж» показал существенное превышение нормы по опаснейшем химикатам, которые в итоге вызывают онкологические заболевания и бесплодие.

В связи с этим на авиабазах США начата работа по забору проб грунта и воды на предмет их загрязнения. Как сообщается, это направлено на снижение риска заболеваемости среди тех, кто живёт как на территории авиабаз, так и в непосредственной близости от них, сегодня.

Использованы фотографии: Facebook/Gabriel McLean
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Комментарии 18

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  1. антивирус Сегодня, 16:39
    воду сливали в канализацию? или сразу в небеса выплескивали?
    антивирус
    1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 16:51
      Да, мне тоже понравилось как топливо сливали прямо в водопровод. Во заливают "писатели"!
      x.andvlad
      1. Летунъ Сегодня, 17:14
        Цитата: x.andvlad
        Да, мне тоже понравилось как топливо сливали прямо в водопровод. Во заливают "писатели"!

        И ещё заметьте, на женщин влияло плохо, а про мужиков - ни слова. Прям хим. оружие мечты!
        Летунъ
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:28
          Это так скажем перепечатка с плохим переводом из амерзского журнала..Там те ещё писаки,а у наших и с переводом трудности..
          210окв
        2. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:28
          Деньги начнут клянчить, раз нерадившимися американцами начали размахивать.
          Rusland
  2. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 16:40
    надо было сидеть дома)
    bogart047
  3. rruvim (Роман) Сегодня, 16:42
    Ужас, ужас, просто Ужас!
    Мне особенно понравилась фраза "Также сообщается об облучении, которое многие получали вследствие работы «на носовом конусе F-4" А я , забирался на крышу Кунга СПП, что-бы диатез подлечить...
    rruvim
    1. Галеон (Андрей) Сегодня, 17:32
      Меня учили определять выходную мощность моего СВЧ-передатчика по температуре волновода, измеряемой рукой, stop и рассказывали про технаря, у которого пребывание во время его работы на крышке реактора всегда вызывало спонтанную эрекцию. laughing
      Галеон
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 17:40
        Ну это на "любителя". А если поставить небольшие ДЦБ, то голая рука просто нагревается. Зато все "болячки" пропадают. А Казахская степь "стрёмная". Знакомый сержант (хотя сам гноился) мне, что у меня в будущем не будет приплода после этого облучения. Чушь! После увольнения четверых "нарожал". А эти дамы недовольны РЛС "Фантома"...
        rruvim
        1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 17:57
          Но похоже женский организм переносит воздействия много хуже чем в теоритических воззрениях феминисток.
          Servisinzhener
        2. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 18:34
          Дай то Бог, что бы у Ваших детей все было хорошо с приплодом.
          Излучение, оно такое... излучение
          Vlad.by
  4. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 16:51
    С чем сталкивались женщины-военнослужащие на базе ВВС США "Джордж"


    Я думаю, что военнослужащие на базах ВВС сталкиваются с обслуживанием самолетов и полетами.
    У мужиков откуда кровотечение было? А трансгендеров?
    Генерал Песчаных Карьеров
  5. assa67 (андрей) Сегодня, 16:52
    ПОЛНЫЙ .....господа админы,не пускайте подобное в работу(не позорьтесь)....тут как бы ВО,а не сведения о "прости Господи"70-х годов
    assa67
    1. антивирус Сегодня, 16:56
      "новости", как и деньги не пахнут
      антивирус
    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 16:57
      Цитата: assa67
      ПОЛНЫЙ .....господа админы,не пускайте подобное в работу(не позорьтесь)....

      Согласен. Статью комментировать даже не хочется.
      Сепар ДНР
  6. космонафт (космонафт) Сегодня, 17:02
    вот дуры,надо было масандру пить,тогда химикаты и облучения абсолютно безвредны laughing
    космонафт
  7. Kasandra (Русский) Сегодня, 17:42
    Такое ощущение . что эти "женщины" просто хотят поднять шумиху и получить компенсацию и ВСЕ!
    Kasandra
  8. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 17:54
    А их туда призвали или силой согнали? Сами ведь пошли в такое место где можно повредить здоровье и досрочно окончить жизненный путь, причем не самым безболезненым образом. А ведь армия именно такое место. И причем пошли не для того чтобы поддерживать чистоту, готовить пищу, заниматься медициной или концелярской работой на той же базе. А в лётчицы на истребитель у которого радар излучает на сотню другую километров. А излучает ведь он не только в том направлении куда нужно, но и во все другие хоть и значительно меньше. Воззрения о феминизме и равноправии конечно имеют право быть. Но не надо забывать что беря однинаковые права получаеш и одинаковые обязанности. А подчас, как и в этом случае, проблемы.
    Servisinzhener
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