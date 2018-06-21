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С чем сталкивались женщины-военнослужащие на базе ВВС США "Джордж"
Американское издание Military Times публикует статью, в которой рассказывается о последствиях для здоровья женщин-военнослужащих (или жён лётного персонала) на авиабазе «Джордж» ВВС США. Материал вышел в СМИ после того, как десятки женщин, в своё время проживавших на территории авиабазы, в Фейсбуке стали делиться откровениями о том, как военный объект отнял у них здоровье.
В материале приводится свидетельство Кейт Келли, которая в 1975 году оказалась на авиабазе в 19-летнем возрасте. Там она проходила лётные тренировки по управлению воздушными средствами. В первую очередь речь шла о пилотировании реактивных истребителей F-4 Phantom и самолётов-разведчиков OV-10 Bronco.
Кейт Келли рассказывает, что она тогда готовилась выйти замуж, и первый совет, который она услышала от сослуживцев на авиабазе «Джордж»: «Тебе главное не забеременеть!» Тогда, как она сама сообщает, было не принято задавать лишние вопросы, но ситуация со временем стала проясняться. Дело в том, что авиабаза «Джордж» оказалась объектом, который по ряду обстоятельств крайне негативно влиял на женское здоровье.
В рассказе Лизы МакКри, которая жила на базе с 1987 по 1991 годы, у неё, на тот момент 19-летней беременной девушки, открылось сильнейшее кровотечение, повлекшее сложнейшую операцию. Лишь своевременная доставка её мужем в клинику скорой помощи помогла избежать более негативных последствий. Тогда, как рассказывает 50-летняя женщина, врач сообщил ей, что у неё диагностированы множественные опухоли.
Похожие истории рассказали американским СМИ и другие женщины, жизнь которых в своё время была связана с авиабазой «Джордж».
Кейт Келли сообщает, что у неё так и не смогли родиться дети. Все её беременности заканчивались выкидышем, как и беременности других женщин, ранее служивших на авиабазе "Джордж". Она отмечает, что ухудшение её здоровья напрямую связано с этой службой.
Теперь женщины хотят добиться правды и требуют у Пентагона компенсации за потерянное здоровье. Но главное - женщины требуют от властей принять меры, чтобы ничего подобного не повторялось сегодня на других американских военных объектах.
Лиза МакКри отмечает, что наиболее вероятной причиной распространения болезней могла быть токсичная вода. Токсичность вода приобрела вследствие того, что на базе не было никаких систем очистки, и реактивное топливо часто сливали в водопровод.
Также сообщается об облучении, которое многие получали вследствие работы «на носовом конусе F-4».
Официально база «Джордж» была закрыта в 1992 году, хотя де-факто использовалась она вплоть до 2002 года. Характер её использования остаётся в документах под грифом «секретно».
Проведённый анализ проб почвы и воды на авиабазе «Джордж» показал существенное превышение нормы по опаснейшем химикатам, которые в итоге вызывают онкологические заболевания и бесплодие.
В связи с этим на авиабазах США начата работа по забору проб грунта и воды на предмет их загрязнения. Как сообщается, это направлено на снижение риска заболеваемости среди тех, кто живёт как на территории авиабаз, так и в непосредственной близости от них, сегодня.
В материале приводится свидетельство Кейт Келли, которая в 1975 году оказалась на авиабазе в 19-летнем возрасте. Там она проходила лётные тренировки по управлению воздушными средствами. В первую очередь речь шла о пилотировании реактивных истребителей F-4 Phantom и самолётов-разведчиков OV-10 Bronco.
Кейт Келли рассказывает, что она тогда готовилась выйти замуж, и первый совет, который она услышала от сослуживцев на авиабазе «Джордж»: «Тебе главное не забеременеть!» Тогда, как она сама сообщает, было не принято задавать лишние вопросы, но ситуация со временем стала проясняться. Дело в том, что авиабаза «Джордж» оказалась объектом, который по ряду обстоятельств крайне негативно влиял на женское здоровье.
В рассказе Лизы МакКри, которая жила на базе с 1987 по 1991 годы, у неё, на тот момент 19-летней беременной девушки, открылось сильнейшее кровотечение, повлекшее сложнейшую операцию. Лишь своевременная доставка её мужем в клинику скорой помощи помогла избежать более негативных последствий. Тогда, как рассказывает 50-летняя женщина, врач сообщил ей, что у неё диагностированы множественные опухоли.
Похожие истории рассказали американским СМИ и другие женщины, жизнь которых в своё время была связана с авиабазой «Джордж».
Кейт Келли сообщает, что у неё так и не смогли родиться дети. Все её беременности заканчивались выкидышем, как и беременности других женщин, ранее служивших на авиабазе "Джордж". Она отмечает, что ухудшение её здоровья напрямую связано с этой службой.
Теперь женщины хотят добиться правды и требуют у Пентагона компенсации за потерянное здоровье. Но главное - женщины требуют от властей принять меры, чтобы ничего подобного не повторялось сегодня на других американских военных объектах.
Лиза МакКри отмечает, что наиболее вероятной причиной распространения болезней могла быть токсичная вода. Токсичность вода приобрела вследствие того, что на базе не было никаких систем очистки, и реактивное топливо часто сливали в водопровод.
Также сообщается об облучении, которое многие получали вследствие работы «на носовом конусе F-4».
Официально база «Джордж» была закрыта в 1992 году, хотя де-факто использовалась она вплоть до 2002 года. Характер её использования остаётся в документах под грифом «секретно».
Проведённый анализ проб почвы и воды на авиабазе «Джордж» показал существенное превышение нормы по опаснейшем химикатам, которые в итоге вызывают онкологические заболевания и бесплодие.
В связи с этим на авиабазах США начата работа по забору проб грунта и воды на предмет их загрязнения. Как сообщается, это направлено на снижение риска заболеваемости среди тех, кто живёт как на территории авиабаз, так и в непосредственной близости от них, сегодня.
Использованы фотографии: Facebook/Gabriel McLean
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