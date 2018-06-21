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Наступление сирийской танковой группировки поддержит РСЗО «Голан-1000»
Сирийское командование сосредоточило в провинции Даръа, где объявлено о проведении операции по зачистке региона от незаконных вооруженных формирований, крупную танковую группировку, пишет Вестник Мордовии.
На автомобильных трейлерах в провинцию переброшена самая разнообразная бронетехника. Здесь можно увидеть и старые Т-55, Т-62, более современные модернизированные Т-72 и, разумеется, самые продвинутые в сирийской армии танки – Т-90А.
Кроме того, в регионе создан мощный артиллерийский кулак, в составе которого буксируемые и самоходные орудия калибра 122, 130 и 152 мм.
Также в боевых порядках замечены автомобили с установленными на них зенитными автоматическими пушками (23 и 57 мм).
По словам местных источников, свои позиции занимают установки залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч».
Сообщается, что помимо прочего в этой масштабной операции будут задействованы одни из самых мощных отечественных установок – 500-миллиметровые РСЗО «Голан-1000».
Установка выполнена на базе Т-72 и вооружена тремя ракетами массой в полтонны каждая. Некоторые эксперты сравнивают эту систему с немецкой установкой «Штурмтигр», применявшейся во время Второй мировой войны. О поступлении «Голана-1000» в войска стало известно в мае текущего года.
На автомобильных трейлерах в провинцию переброшена самая разнообразная бронетехника. Здесь можно увидеть и старые Т-55, Т-62, более современные модернизированные Т-72 и, разумеется, самые продвинутые в сирийской армии танки – Т-90А.
Кроме того, в регионе создан мощный артиллерийский кулак, в составе которого буксируемые и самоходные орудия калибра 122, 130 и 152 мм.
Также в боевых порядках замечены автомобили с установленными на них зенитными автоматическими пушками (23 и 57 мм).
По словам местных источников, свои позиции занимают установки залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч».
Сообщается, что помимо прочего в этой масштабной операции будут задействованы одни из самых мощных отечественных установок – 500-миллиметровые РСЗО «Голан-1000».
Установка выполнена на базе Т-72 и вооружена тремя ракетами массой в полтонны каждая. Некоторые эксперты сравнивают эту систему с немецкой установкой «Штурмтигр», применявшейся во время Второй мировой войны. О поступлении «Голана-1000» в войска стало известно в мае текущего года.
Использованы фотографии: twitter.com/IvanSidorenko1, twitter.com/MIG29, Отвага2004
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