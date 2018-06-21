18:46 21 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Наступление сирийской танковой группировки поддержит РСЗО «Голан-1000»

Сирийское командование сосредоточило в провинции Даръа, где объявлено о проведении операции по зачистке региона от незаконных вооруженных формирований, крупную танковую группировку, пишет Вестник Мордовии.

Наступление сирийской танковой группировки поддержит РСЗО «Голан-1000»


На автомобильных трейлерах в провинцию переброшена самая разнообразная бронетехника. Здесь можно увидеть и старые Т-55, Т-62, более современные модернизированные Т-72 и, разумеется, самые продвинутые в сирийской армии танки – Т-90А.




Кроме того, в регионе создан мощный артиллерийский кулак, в составе которого буксируемые и самоходные орудия калибра 122, 130 и 152 мм.

Также в боевых порядках замечены автомобили с установленными на них зенитными автоматическими пушками (23 и 57 мм).

По словам местных источников, свои позиции занимают установки залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч».

Сообщается, что помимо прочего в этой масштабной операции будут задействованы одни из самых мощных отечественных установок – 500-миллиметровые РСЗО «Голан-1000».



Установка выполнена на базе Т-72 и вооружена тремя ракетами массой в полтонны каждая. Некоторые эксперты сравнивают эту систему с немецкой установкой «Штурмтигр», применявшейся во время Второй мировой войны. О поступлении «Голана-1000» в войска стало известно в мае текущего года.


Использованы фотографии: twitter.com/IvanSidorenko1, twitter.com/MIG29, Отвага2004
20

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. MooH (Андрей) Сегодня, 17:11
    О, и сирийцы своего Чебурашку смастерили, однако тенденция.
    MooH
    1. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 17:25
      Это общая тенденция. Военным стало понятно, что хорошо окопавшегося противника артиллерией в 125-130 мм. выбить не получается, а расходовать на него дорогую управляемую ракету типа Точки или Тамагавка неоправданно дорого. Да и авиацию гонять не всегда возможно.
      Это "стратеги холодной войны" считали, что даже 152 (155) мм. артиллерия это вчерашний день и в "большой" войне никто ракет жалеть не будет. Но "большой" пока не случилось, а пулеметные гнезда "бармалеев" зачищать надо.
      Dreamboat
      1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 17:51
        Вопрос важный, какие ВВ применяют на тех Голан-1000. Хорошо если тротил а не селитра с добавками, на сегодня слабовато, Семтех и похожие мощнее в 4 раза тротила, а дисперсное облако ВВ и того более. По сему и форма и содержание и образ применения важны. Почему солнцепёками не пекут, хотя объёмным взрывом боеприпасы есть и у Смерча, и у прочих. Кажется вопрос в цене и деньгах, на длительной войне оно обостряется.....
        Vladimir 5
    2. MPN (Павел) Сегодня, 17:37
      Я так понял это для него войсковые испытания еще , до принятия на вооружение не близко...
      MPN
  2. san4es Сегодня, 17:18
    . О поступлении «Голана-1000» в войска стало известно в мае текущего года.
    san4es
  3. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 17:20
    Сирия признала ЛДНР.

    Вангую поставки оружия в оба конца, кому что надо. Там ещё и Южная Осетия может поучаствовать, которая тоже ЛДНР признала.

    В ЛДНР есть "Снежинка" и "Чебурашка". В Сирии есть "Голан-1000".
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
  4. Kasandra (Русский) Сегодня, 17:35
    Сирия тактику сменила , создавая мощные бронетанковые и артилирийские группировки ..
    Посмотрим , главное в плен не брать и никаких перемирий ! Артой массированной обработали , апотом уже танки с пехотой пошли..
    Kasandra
  5. dgonni (Dgon) Сегодня, 17:46
    Дыбильней рекламы ещё не видывал. Сирия может что то производить? Да окститесь. Закройте данную тему и даже непытайтесь показывать. Те кто понял снесут, если нет. то ума нету
    dgonni
Картина дня