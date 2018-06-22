09:00 22 июня

О русском звере и французском кавалере

Война России с Наполеоном – пример того, как по-разному можно воевать.

Просвещенные европейцы, солдаты наполеоновской армии, утонченные и элегантные, страстные поклонники демократических ценностей и лозунга «Свобода, равенство и братство», во время Отечественной войны 1812 года отличались неслыханной жестокостью, оставляя после себя безжизненную землю, пепелища, смерть и разрушения.

Адъютант Бонапарта генерал Филипп Поль де Сегюр так описывал в своих мемуарах отступление великой армии из Москвы:


«Императорская колонна приближалась к Гжатску; она была изумлена, встретив на своём пути только что убитых русских. Замечательно то, что у каждого из них была совершенно одинаково разбита голова и что окровавленный мозг был разбрызган тут же. Было известно, что перед нами шло две тысячи русских пленных и что их сопровождали испанцы, португальцы и поляки… Кругом императора никто не обнаруживал своих чувств. Коленкур вышел из себя и воскликнул: «Что за бесчеловечная жестокость! Так вот та цивилизация, которую мы несли в Россию! Какое впечатление произведет на неприятеля это варварство? Разве мы не оставляем ему своих раненых и множество пленников? Разве не на ком будет ему жестоко мстить?»




У мирных граждан солдаты великой армии забирали подчистую все съестные запасы, а в случае сопротивления поселение уничтожалось вместе с жителями. Французский офицер Гриуа писал о том, что крестьяне часто даже не понимали того, что уже был отдан приказ об их убийстве, и смерть была для них совершенно внезапной.

В конце похода, во время долгого отступления измотанная тяжелыми потерями наполеоновская армия демонстрировала все признаки глубокого морального разложения. В терзаемых голодом и холодом войсках были замечены случаи людоедства. Европейцы грабили и оскверняли русские церкви и монастыри, устраивая во многих из них конюшни.

Помощник главного хирурга французской армии Доминик Пьер де ля Флиз в мемуарах писал:

«Наполеон вступил войной в страну, не имея понятия ни о нравах, ни о характере русских. В Египте, например, он оказывал столько почтения магометанству, что можно было ожидать его перехода в эту веру. В Италии, Австрии и Испании – везде он покровительствовал местному духу религии и казнил святотатцев. Но в Москве он точно не знал, что и русские привязаны к своей вере, он не обратил внимания на то, как глубоко почитали русские своих святых, как дороги для них церкви и важен сан священника. Едва ли он признавал их за христиан».


А вот выдержка из приказа М.И. Кутузова от 31 декабря 1812 года:

«Прейдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его, но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата. Они жгли домы наши, ругались святынею, и вы видели, как Десница Вышнего праведно отмстила их нечестие. Будем великодушны: положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружались против России».


О русском звере и французском кавалере


И наши войска действительно оставляли за собой спокойствие и тишину. Тому есть множество исторических свидетельств. Например, взятый штурмом уже в 1814 году Париж избежал погромов, и участь Москвы 1812 года его не постигла.

Парижане с замиранием сердца ожидали мести русских. Французские газеты писали о них как о кровожадных медведях из дикой и вечно холодной страны. Ходили истории о том, что солдаты обожают насилие и забавляются варварскими играми. Например, любят гнать людей голыми на порку в мороз.

Когда страхи оказались напрасными и стало ясно, что жителям столицы ничего не грозит, французы с большим интересом вступали в общение с русскими. Молодые офицеры с удовольствием принимались в столичных аристократических кругах. Восхищенные стайки детей бегали за русскими солдатами. Парижские мужчины вскоре стали носить бороды «под казаков» и ножи на широких ремнях.

Русский солдат не позволил себе опуститься до кровавой мести, преподав урок чести и морали цивилизованным и просвещенным европейцам.

Вот такая разная война…
Автор: O.Solvi


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Комментарии 5

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  1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 05:55
    Что французы что прочие европейские дикари творили в РОССИИ для РУССКИХ неприемлемо во все времена. Что творили спустя столетие и французы и прочие интервенты в РОССИИ помним, как и то что творили французы и прочие негодяи под командой Гитлера тоже помним.
    Жалко что с французов тогда не содрали контрибуцию и не заставили отстраивать то что они разрушали. Так там, в Париже, ещё и мост отстроили за счёт РОССИИ.
    василий50
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 08:54
      Все эти носители цивилизованной Европы, во все времена говорили одно, а несли только смерть и порабощение. И с тех пор ничего не изменилось. И до сих пор находятся те, кто с трепетом смотрит в сторону Запада, опуская Россию.
      Венд
  2. Мур (Андрей) Сегодня, 06:27

    Для западных юберменшей мы всегда останемся дикими монголок.цап.ми - иногда жалкими, иногда забавными, иногда опасными. Да ещё и непозволительно сидящими на богатствах, которые они давно считают своими.
    Так и останется - утерев юшку из носа, будем дубиной вразумлять "цивилизованных" общечеловеков, пока, по выражению классика, "в душе ... чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью..."
    А жаль...Урок 1814-го в прок не пошёл...А надо было бы наказать: вывезти из Франции всё, включая круассаны, модисток и статую Генриха IV...
    Мур
  3. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 07:00
    А, собственно, для "западной цивилизации" ничего не менялось за прошедшие 200 лет, не изменилось и не изменится. А бешеных собак пристреливают. Не из жестокости, а милосердия для.
    g1washntwn
  4. antiexpert (Athony) Сегодня, 08:41
    гуманизм к агрессору - это как жалость к паразитам, которые завелись в организме
    типа "всех глистов убивать нехорошо - надо оставить немного, на развод"
    а что если бы в 1814 году русские взяли бы и устроили образцово-показательный геноцид французов?
    вот вопрос: 1941 год, стоят немцы у границы СССР, и вспоминают, что за войну 1812 года русские взяли и вырезали францию - очень отрезвляющая мысль, которая точно оберегла бы от войны 1941-1945
    antiexpert
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