О русском звере и французском кавалере

«Императорская колонна приближалась к Гжатску; она была изумлена, встретив на своём пути только что убитых русских. Замечательно то, что у каждого из них была совершенно одинаково разбита голова и что окровавленный мозг был разбрызган тут же. Было известно, что перед нами шло две тысячи русских пленных и что их сопровождали испанцы, португальцы и поляки… Кругом императора никто не обнаруживал своих чувств. Коленкур вышел из себя и воскликнул: «Что за бесчеловечная жестокость! Так вот та цивилизация, которую мы несли в Россию! Какое впечатление произведет на неприятеля это варварство? Разве мы не оставляем ему своих раненых и множество пленников? Разве не на ком будет ему жестоко мстить?»

«Наполеон вступил войной в страну, не имея понятия ни о нравах, ни о характере русских. В Египте, например, он оказывал столько почтения магометанству, что можно было ожидать его перехода в эту веру. В Италии, Австрии и Испании – везде он покровительствовал местному духу религии и казнил святотатцев. Но в Москве он точно не знал, что и русские привязаны к своей вере, он не обратил внимания на то, как глубоко почитали русские своих святых, как дороги для них церкви и важен сан священника. Едва ли он признавал их за христиан».

«Прейдем границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его, но не последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах, унижающих солдата. Они жгли домы наши, ругались святынею, и вы видели, как Десница Вышнего праведно отмстила их нечестие. Будем великодушны: положим различие между врагом и мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с обывателями покажет им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и угнетений даже самые те народы, которые вооружались против России».

Просвещенные европейцы, солдаты наполеоновской армии, утонченные и элегантные, страстные поклонники демократических ценностей и лозунга «Свобода, равенство и братство», во время Отечественной войны 1812 года отличались неслыханной жестокостью, оставляя после себя безжизненную землю, пепелища, смерть и разрушения.Адъютант Бонапарта генерал Филипп Поль де Сегюр так описывал в своих мемуарах отступление великой армии из Москвы:У мирных граждан солдаты великой армии забирали подчистую все съестные запасы, а в случае сопротивления поселение уничтожалось вместе с жителями. Французский офицер Гриуа писал о том, что крестьяне часто даже не понимали того, что уже был отдан приказ об их убийстве, и смерть была для них совершенно внезапной.В конце похода, во время долгого отступления измотанная тяжелыми потерями наполеоновская армия демонстрировала все признаки глубокого морального разложения. В терзаемых голодом и холодом войсках были замечены случаи людоедства. Европейцы грабили и оскверняли русские церкви и монастыри, устраивая во многих из них конюшни.Помощник главного хирурга французской армии Доминик Пьер де ля Флиз в мемуарах писал:А вот выдержка из приказа М.И. Кутузова от 31 декабря 1812 года:И наши войска действительно оставляли за собой спокойствие и тишину. Тому есть множество исторических свидетельств. Например, взятый штурмом уже в 1814 году Париж избежал погромов, и участь Москвы 1812 года его не постигла.Парижане с замиранием сердца ожидали мести русских. Французские газеты писали о них как о кровожадных медведях из дикой и вечно холодной страны. Ходили истории о том, что солдаты обожают насилие и забавляются варварскими играми. Например, любят гнать людей голыми на порку в мороз.Когда страхи оказались напрасными и стало ясно, что жителям столицы ничего не грозит, французы с большим интересом вступали в общение с русскими. Молодые офицеры с удовольствием принимались в столичных аристократических кругах. Восхищенные стайки детей бегали за русскими солдатами. Парижские мужчины вскоре стали носить бороды «под казаков» и ножи на широких ремнях.Русский солдат не позволил себе опуститься до кровавой мести, преподав урок чести и морали цивилизованным и просвещенным европейцам.Вот такая разная война…