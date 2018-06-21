18:44 21 июня
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Во Вьетнаме модернизировали советские БТР-152

Вьетнамские вооруженные силы не собираются отправлять "на пенсию" советскую технику, поступившую на вооружение во времена Советского Союза. На этот раз во вьетнамской армии решили продлить эксплуатацию советских бронированных ветеранов - БТР-152.

Во Вьетнаме модернизировали советские БТР-152


Поступившие во Вьетнам более пятидесяти лет назад советские бронетранспортеры успели принять участие в боевых действиях против американской армии и в освобождении соседней Кабоджи, в то время еще Кампучии, от режима красных кхмеров. За все время эксплуатации советские машины продемонстрировали свою надежность и ремонтопригодность.


Не желая расставаться с надежными машинами, в армии Вьетнама приняли решение о модернизации некоторого количества БТР-152, в ходе которой на машины устанавливалась бронированная крыша, новое вооружение, новые двигатели и коробки передач. Кроме того был специально создан санитарный вариант бронетранспортера с увеличенной высотой салона. Предназначенные для вьетнамского военного миротворческого контингента в составе сил ООН в Южном Судане, бронетранспортеры получили кондиционеры, видеокамеры полного обзора и новые двигатели.

БТР-152 производился в Советском Союзе с 1950 по 1962 гг. и находилась на вооружении в России до 1993 г. Всего было произведено около 13 000 машин всех модификаций..Предназначался для доставки пехоты на позиции, вмещал 17 человек десанта. При полной массе 8,7 тонны имел бронирование 6-13 мм. Экипаж 2 человека, запас хода 550 км, максимальная скорость 76 км/час. В ранних вариантах вооружался пулеметом Горюнова калибра 7,62-мм СГМБ с запасом в 1250 патронов. Поставлялся в более сорока стран и производился по лицензии в Китае.

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Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 5

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  1. Мюнхгаузен Сегодня, 18:18
    Мне внешне нравится эта машина. Есть в ней что-то едва уловимое.
    Была ее металлическая моделька в детстве)
    Мюнхгаузен
  2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 18:30
    На такой машинке в сержантской школе сдавал вождение . Зимой ! В сумерках ,по пересечённой местности .. За руль сел впервые в жизни ... Была только начитка теории . И пока инструктор -здоровенный хохол не врезал мне по шее, тронуться не удавалось . А потом всё прошло на пять баллов .Все144 километра по льду и колдобинам ! laughing Да ! Хорошая оплеуха ,лучше 250 часов теории .....
    30 вис
  3. DwarfKing (Павел) Сегодня, 18:30
    Цитата: Мюнхгаузен
    Есть в ней что-то едва уловимое
    играл во всех советских фильмах про войну роль бтр немецкого. Вот и вся неуловимость
    DwarfKing
    1. Мюнхгаузен Сегодня, 18:32
      А Т-62 в фанерном обвесе башни играл роль Тигра)
      Мюнхгаузен
  4. alexsipin (AlexSipin) Сегодня, 18:43
    Отличная машина. По проходимости наверно одна из лучших конструкций в своём классе в мире. Того же мнения придерживаются ветераны-израильтяне, которые использовали её после войн 60-70-х годов ( спасибо египтянам). Конечно советские двигатели и коробки передач - не фонтан и они это тоже отмечали. Но сама машина как БТР ничем не хуже американских образцов того же пеpиода. Думаю, если в России когда-нибудь все таки отойдут от идеи исключительно плавующих БТР, то БТР-152 прекрасный образец для недорогого рестайлинга, с новым надежным двигателем и коробкой.
    alexsipin
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