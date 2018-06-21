Во Вьетнаме модернизировали советские БТР-152

Вьетнамские вооруженные силы не собираются отправлять "на пенсию" советскую технику, поступившую на вооружение во времена Советского Союза. На этот раз во вьетнамской армии решили продлить эксплуатацию советских бронированных ветеранов - БТР-152.Поступившие во Вьетнам более пятидесяти лет назад советские бронетранспортеры успели принять участие в боевых действиях против американской армии и в освобождении соседней Кабоджи, в то время еще Кампучии, от режима красных кхмеров. За все время эксплуатации советские машины продемонстрировали свою надежность и ремонтопригодность.Не желая расставаться с надежными машинами, в армии Вьетнама приняли решение о модернизации некоторого количества БТР-152, в ходе которой на машины устанавливалась бронированная крыша, новое вооружение, новые двигатели и коробки передач. Кроме того был специально создан санитарный вариант бронетранспортера с увеличенной высотой салона. Предназначенные для вьетнамского военного миротворческого контингента в составе сил ООН в Южном Судане, бронетранспортеры получили кондиционеры, видеокамеры полного обзора и новые двигатели.БТР-152 производился в Советском Союзе с 1950 по 1962 гг. и находилась на вооружении в России до 1993 г. Всего было произведено около 13 000 машин всех модификаций..Предназначался для доставки пехоты на позиции, вмещал 17 человек десанта. При полной массе 8,7 тонны имел бронирование 6-13 мм. Экипаж 2 человека, запас хода 550 км, максимальная скорость 76 км/час. В ранних вариантах вооружался пулеметом Горюнова калибра 7,62-мм СГМБ с запасом в 1250 патронов. Поставлялся в более сорока стран и производился по лицензии в Китае.Смотреть с 5-ой минуты