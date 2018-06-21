Украинский генерал: Нам нужны ракеты, которые достанут до обеих столиц России

Нам ограничили дальность по ракетам «земля-земля» до 300 км. А потому нужно начинать совершенствование своих ракетных технологий.

Поднять ракету в воздух самолётом или вертолётом и запустить. А для получения образца уйдёт год-два.

Украинские генералы продолжают озвучивать призывы с претензиями на бонапартизм. При этом зачастую, речь идёт об узкой группе генералов-отставников, которые дают советы по поводу того, как Украине «победить Россию».Одним из таких украинских генералов является Игорь Романенко, который несколько дней назад заявлял, что Россия «перебросила к украинским границам ядерное оружие».Теперь Романенко, отвечая на вопрос журналиста украинского портала «Обозреватель», объявил о том, какое оружие Украина может «противопоставить российскому».По словам генерал-лейтенанта в отставке, речь могла бы идти о ракетах «Гарпун» и «Гром-2», но «их дальности не хватит, чтобы покрыть европейскую часть России».Украинский генерал добавил, что Украине нужно обзавестись ракетами, которые «достали бы до Санкт-Петербурга и Москвы».Романенко:Украинский отставной генерал делится соображениями по поводу того, как ограничение обойти. По его словам, Украина могла бы использовать авианоситель для таких ракет. Из заявления г-на Романенко:При этом генерал не прояснил для читателей украинского СМИ, успел ли он проанализировать последствия для Украины, если та реально соберётся запустить такие ракеты в сторону России. Или для украинских генералов самое главное - громкое заявление, чтобы стали брать ещё больше интервью с увеличением гонораров?