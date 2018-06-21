Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Украинский генерал: Нам нужны ракеты, которые достанут до обеих столиц России
Украинские генералы продолжают озвучивать призывы с претензиями на бонапартизм. При этом зачастую, речь идёт об узкой группе генералов-отставников, которые дают советы по поводу того, как Украине «победить Россию».
Одним из таких украинских генералов является Игорь Романенко, который несколько дней назад заявлял, что Россия «перебросила к украинским границам ядерное оружие».
Теперь Романенко, отвечая на вопрос журналиста украинского портала «Обозреватель», объявил о том, какое оружие Украина может «противопоставить российскому».
По словам генерал-лейтенанта в отставке, речь могла бы идти о ракетах «Гарпун» и «Гром-2», но «их дальности не хватит, чтобы покрыть европейскую часть России».
Украинский генерал добавил, что Украине нужно обзавестись ракетами, которые «достали бы до Санкт-Петербурга и Москвы».
Романенко:
Украинский отставной генерал делится соображениями по поводу того, как ограничение обойти. По его словам, Украина могла бы использовать авианоситель для таких ракет. Из заявления г-на Романенко:
При этом генерал не прояснил для читателей украинского СМИ, успел ли он проанализировать последствия для Украины, если та реально соберётся запустить такие ракеты в сторону России. Или для украинских генералов самое главное - громкое заявление, чтобы стали брать ещё больше интервью с увеличением гонораров?
Одним из таких украинских генералов является Игорь Романенко, который несколько дней назад заявлял, что Россия «перебросила к украинским границам ядерное оружие».
Теперь Романенко, отвечая на вопрос журналиста украинского портала «Обозреватель», объявил о том, какое оружие Украина может «противопоставить российскому».
По словам генерал-лейтенанта в отставке, речь могла бы идти о ракетах «Гарпун» и «Гром-2», но «их дальности не хватит, чтобы покрыть европейскую часть России».
Украинский генерал добавил, что Украине нужно обзавестись ракетами, которые «достали бы до Санкт-Петербурга и Москвы».
Романенко:
Нам ограничили дальность по ракетам «земля-земля» до 300 км. А потому нужно начинать совершенствование своих ракетных технологий.
Украинский отставной генерал делится соображениями по поводу того, как ограничение обойти. По его словам, Украина могла бы использовать авианоситель для таких ракет. Из заявления г-на Романенко:
Поднять ракету в воздух самолётом или вертолётом и запустить. А для получения образца уйдёт год-два.
При этом генерал не прояснил для читателей украинского СМИ, успел ли он проанализировать последствия для Украины, если та реально соберётся запустить такие ракеты в сторону России. Или для украинских генералов самое главное - громкое заявление, чтобы стали брать ещё больше интервью с увеличением гонораров?
Использованы фотографии: www.rnbo.gov.ua
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти