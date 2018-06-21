18:45 21 июня
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Украинский генерал: Нам нужны ракеты, которые достанут до обеих столиц России

Украинские генералы продолжают озвучивать призывы с претензиями на бонапартизм. При этом зачастую, речь идёт об узкой группе генералов-отставников, которые дают советы по поводу того, как Украине «победить Россию».

Одним из таких украинских генералов является Игорь Романенко, который несколько дней назад заявлял, что Россия «перебросила к украинским границам ядерное оружие».

Теперь Романенко, отвечая на вопрос журналиста украинского портала «Обозреватель», объявил о том, какое оружие Украина может «противопоставить российскому».


По словам генерал-лейтенанта в отставке, речь могла бы идти о ракетах «Гарпун» и «Гром-2», но «их дальности не хватит, чтобы покрыть европейскую часть России».

Украинский генерал: Нам нужны ракеты, которые достанут до обеих столиц России


Украинский генерал добавил, что Украине нужно обзавестись ракетами, которые «достали бы до Санкт-Петербурга и Москвы».

Романенко:
Нам ограничили дальность по ракетам «земля-земля» до 300 км. А потому нужно начинать совершенствование своих ракетных технологий.


Украинский отставной генерал делится соображениями по поводу того, как ограничение обойти. По его словам, Украина могла бы использовать авианоситель для таких ракет. Из заявления г-на Романенко:

Поднять ракету в воздух самолётом или вертолётом и запустить. А для получения образца уйдёт год-два.


При этом генерал не прояснил для читателей украинского СМИ, успел ли он проанализировать последствия для Украины, если та реально соберётся запустить такие ракеты в сторону России. Или для украинских генералов самое главное - громкое заявление, чтобы стали брать ещё больше интервью с увеличением гонораров?

Использованы фотографии: www.rnbo.gov.ua
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Комментарии 27

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  1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:54
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    Владыка Ситх
    1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:04
      Ракеты какие то... Люди конкретно работают, выпалывают укроп... Дай Бог им удачи...
      Горный стрелок
      1. volodya (владимир) Сегодня, 18:16
        Цитата: Горный стрелок
        Ракеты какие то... Люди конкретно работают, выпалывают укроп... Дай Бог им удачи...

        Поговорить там всегда любили, особенно за чаркой!
        volodya
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:42
        Уважаемые коллеги,завтра у нас всех и всех людей кто чтет и помнит историю трагическая дата-День Памяти и Скорби.Давайте помолчим и помянем наших дедов и прадедов которые задавили фашистскую гадину.Жаль что в наше время подобные нелюди поднимают свое свиное рыло...
        Цитата: Горный стрелок
        Ракеты какие то... Люди конкретно работают, выпалывают укроп... Дай Бог им удачи...
        210окв
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:12
      Сергей,а нам нужен всего лишь приказ снести эту нечисть с планеты.. hi
      Цитата: Владыка Ситх
      Тем временем у нас
      210окв
  2. Blue Fox Сегодня, 17:55
    Поднять ракету в воздух самолётом или вертолётом и запустить.
    Мда, это где ж такие вертолёты-то на (в) Украине пасутся?С которых можно ракету стратегического назначения запускать...
    Blue Fox
    1. MPN (Павел) Сегодня, 18:10
      Цитата: Blue Fox
      Поднять ракету в воздух самолётом или вертолётом и запустить.
      Мда, это где ж такие вертолёты-то на (в) Украине пасутся?С которых можно ракету стратегического назначения запускать...

      Ну на\в Украине все возможно, к примеру в связку десяток вертолетов свяжут и поднимут... ой, чего то я им уже идеи подаю... laughing
      MPN
    2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 18:31
      Стало интересно. А теоретически Ми-26 после доработки смог бы?
      Vadim851
  3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:57
    яркий представитель "братского" народа...
    taiga2018
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:33
      Цитата: taiga2018
      яркий представитель "братского" народа...

      Не то слово, Стратех! wassat Позовите санитаров, пациенту плохо. wassat
      Балу
  4. Rusland (Rusland) Сегодня, 17:57
    Сколько смелости у них в границах государства украинского, как молодые петушки красуются друг перед другом, только за базаром не следят, пока некому по губам нахлопать, но время прийдёт.
    Rusland
  5. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 17:58
    Украинским генералам нужны ядерные ракеты, а ещё больше им нужны мозги !
    Но судя по всему и с тем и с другим на Незалежной напряжёнка.
    Ретвизан 8
  6. ЗВС Сегодня, 18:09
    Видимо генералы совсем выжили из ума.
    Неужели они не представляют себе, чем кончится любая попытка "достать" до столиц РФ?
    Путин уже озвучил , что Украина потеряет свою государственность в подобном случае.
    ЗВС
    1. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 18:36
      Цитата: ЗВС
      Видимо генералы совсем выжили из ума.
      Неужели они не представляют себе, чем кончится любая попытка "достать" до столиц РФ?
      Путин уже озвучил , что Украина потеряет свою государственность в подобном случае.

      Украина в случае подобного удара по городам России потеряет не только государственность , но и всю армию и часть гражданского населения . А их ракеты мы перехватим .
      DMB_95
  7. kit88 (Александр) Сегодня, 18:10
    Чего он там с вертолета запускать собрался? Совсем старый из ума выжил.
    До Москвы 500, до Питера 1000 км.
    kit88
  8. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 18:10
    Тимошенко-Романенко ---сиамские близнецы,которых насильно разлучили,а мысли об ядрёном оружии не вырезали...
    HAM
  9. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 18:11
    Я смотрю они в конец полоумные. Это надо лечить электричеством.
    Beltasir Matyagu
    1. kefan (kefan) Сегодня, 18:14
      Нет, ошибаетесь, данный диагноз излечению уже не подлежит.
      kefan
  10. kefan (kefan) Сегодня, 18:13
    Очередные утопические мечты хенерала - маразматика с укрогабона, в общем даже и обсуждать -то нечего.
    kefan
  11. NF68 (Николай.) Сегодня, 18:13
    У них в "армии" скоро нечего будет жрать, а женерали о ракетах мечтают.
    NF68
  12. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:15
    У них вроде БР Эльбрус остались - могут её переделать с дальностью в 1000 километров.
    Вадим237
  13. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 18:20
    Быстрей бы они (украинцы) войну объявили, что-ли. УПА же воевать может только на стороне оккупантов. А оккупантов нету, вот и скучно им бедным. Все ищут, ктоб их победил.
    Кокарев Михаил
  14. Комментарий был удален.
  15. Jerk Сегодня, 18:22
    Намордники вам нужны. А мечты от вундерваффе не новы, еще ваш идеологический предок мечтал
    Jerk
  16. 30 вис (Юрий) Сегодня, 18:23
    Цитата: NF68
    У них в "армии" скоро нечего будет жрать, а женерали о ракетах мечтают.

    насчёт пожрать ..На украине с этим проблем ни когда не было .Цветущий край! На счёт женералов ,это да ... сожрали всё ... В цветущем краю поселилась свидомая саранча .
    30 вис
  17. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 18:25
    Я понимаю ракету с самолета запустить, который летит на скорости 2000 км/ч. Но вот с вертолета.... До такого идиотизма только потомки шумеров, которые кастрюлеголовые, додуматься могут.
    Кот_Кузя
  18. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:31
    А мне вот интересно, они (генералы ихние) с рождения такие или такими стали когда в 404 пошли служить или когда в отставку вышли? Ведь и школьнику ясно:
    - без ЯБЧ такая ракета вообще никому не страшна (ну только разве что запускающим);
    - что будет с 404 пульни она сдуру такой ракетой по РФ;
    bk316
  19. Ros 56 (Юрий) Сегодня, 18:36
    Вот укропитеки, вам бы для начала мозгов прикупить, да вот беда не продаются они. А без мозгов вам и ракеты без надобности. Все равно или сами взорветесь или продадите.
    Ros 56
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