Почти бейсбольный мяч. Ручные гранаты T12 и T13 Beano (США)



Одна из сохранившихся гранат типа T13 Beano. Фото Usmilitariaforum.com



Запал и граната отдельно (сама граната лежит на подставке). Фото Smallarmsreview.com



Вид с другого ракурса. Можно рассмотреть посадочное место под запал. Фото Usmilitariaforum.com



Запал T5 в разобранном виде. Сверху слева - корпус. Под ним крышка типа "бабочка" и основной корпус с отделенным капсюлем. Фото Smallarmsreview.com



Граната Beano в разрезе. Фото Medium.com/war-is-boring

По материалам сайтов:

http://smallarmsreview.com/

http://alternathistory.com/

https://medium.com/war-is-boring/

http://dieselpunks.org/

http://usmilitariaforum.com/

Пехотинец должен уметь обращаться с разным оружием, в том числе с ручными гранатами. Однако освоение навыков правильного метания гранат требует времени и определенных усилий, что сказывается на сроках подготовки. Во время Второй мировой войны американские специалисты предложили интересную концепцию ручной гранаты, которая – в теории – позволяла упростить подготовку солдат без каких-либо потерь в эффективности их боевой работы. Результатом оригинального предложения стали гранаты под названиями T12 и T13 Beano.На момент вступления во Вторую мировую войну армия США располагала ручными гранатами нескольких типов. Они отличались размерами, формой и массой, и для достижения желаемых результатов солдатам приходилось тренироваться, привыкая к каждой из них. В сентябре 1943 года появилось любопытное предложение, касавшееся модернизации арсеналов. Управление стратегических служб (Office of Strategic Services или OSS) рекомендовало разработать новую гранату с рядом характерных особенностей.В первую очередь, перспективное изделие по размерам, массе и форме должно было походить на стандартный бейсбольный мяч. В то время бейсбол пользовался особой популярностью, и едва ли не каждый новобранец умел работать с мячом и битой. Предполагалось, что, умея правильным образом бросать мяч, солдат сможет отправить в полет и гранату схожей конфигурации. Это позволяло заметным образом упростить и ускорить обучение метанию гранат, а также сулило серьезное повышение дальности броска в сравнении с существующим оружием.В соответствии с такими идеями, новая граната должна была иметь сферический корпус без крупных выступающих деталей наподобие существующих запалов. Подрыв гранаты должен был происходить при ударе о поверхность с образованием большого числа скоростных осколков. Запал должен был взводиться после броска гранаты и срабатывать при ударе, эквивалентном падению на резиновый лист с высоты 18 дюймов (457 мм). Диаметр сферической гранаты не должен был превышать 3 дюймов (76 мм), масса – не более 5,5 унции (155 г), что соответствовало параметрам бейсбольного мяча.В ходе проработки предложения специалисты OSS рассмотрели несколько отечественных и зарубежных проектов, как стран-союзников, так и Оси. Ни одна из готовых конструкций в итоге не была признана соответствующей собственным требованиям. В то же время, отдельные зарубежные идеи и решения нашли применение в американском проекте.Ведущую роль в создании новой гранаты сыграл инженерный отдел OSS. К работам также привлекли компанию Eastman Kodak из г. Рочестер (шт. Нью-Йорк). Уже на стадии опытно-конструкторских работ она стала производителем прототипов, а затем ей предстояло освоить полномасштабное серийное производство. И опытные, и серийные гранаты, а также запалы для них должен был собирать секретный отдел компании «Истмен-Кодак» – предприятие Lincoln Avenue. Все военные контракты, полученные фирмой Eastman Kodak выполнялись этим отделением, которое работало в ничем не примечательном здании в центре города.Новый проект ручной гранаты имел несколько рабочих обозначений. Первым являлось T12. Позже появилось T13. В обоих случаях использовалось дополнительное имя Beano. Граната официально не принималась на вооружение, и потому не получила традиционный индекс с литерой «M». Она так и осталась в истории под рабочими обозначениями с «T».Уже осенью 1943 года инженеры OSS подготовили некоторую документацию на несколько вариантов опытных гранат и запалов. Предусматривалось изготовление изделий с отличающимися параметрами корпуса, снаряжения и т.д. В минимальные сроки завод «Линкольн авеню» собрал несколько десятков опытных гранат, а также сотню запалов двух версий – по 50 единиц каждой. Все опытные изделия отправили на полигон для проведения полномасштабной проверки и поиска наиболее удачного сочетания запала с гранатой.Испытания показали, что граната с массой бейсбольного мяча отличается неприемлемо низкими боевыми качествами. Самые лучшие результаты показала граната массой 12 унций (340 г) с зарядом весом 9 унций (255 г). Наиболее эффективным с точки зрения образования осколков посчитали сферический стальной корпус толщиной 1 мм. Алюминиевый и магниевый корпуса уступали ему по всем статьям. Внутри такого корпуса должен был помещаться заряд из гранулированного тротила, показавшего наилучшие характеристики.Два разработанных запала отличались только материалами и технологиями изготовления. Оба изделия хорошо зарекомендовали себя, и дальнейший выбор можно было осуществлять только по стоимости и технологичности. Впрочем, не обошлось без проблем. Согласно полноценному проекту, запал должен был включать небольшой заряд даннита (пикрат аммония). Вместо этого вещества при сборке прототипов использовали тротил. Это привело к некоторым проблемам. Так, на испытаниях запалы с тротилом срабатывали при падении с высоты всего 6 дюймов (152 мм) вместо требуемых 18.Впоследствии, по результатам нового этапа проектных работ, на полигон отправили новую партию гранат и запалов для них. Вновь были предложены те или иные доработки, после чего граната приобрела свой окончательный облик. В конце января 1944 года проект был утвержден. Гранате присвоили обозначение T12, а запал назвали T5. Чуть позже номер проекта увеличился на единицу, и так появилось наиболее известное название T13.Гранаты T12 и T13 имели простейшую форму, близкую к сферической. Главным их элементом был стальной корпус в виде усеченного шара. Сверху на нем предусматривалась помещенная внутрь сравнительно глубокая горловина с резьбой для монтажа запала. В соответствии с результатами испытаний, корпус имел толщину 1 мм. Оребрение или канавки для упрощения образования осколков на внешней поверхности отсутствовали. Серийные гранаты получали 255-граммовый заряд взрывчатого вещества типа Composition A. Заряд занимал почти весь объем корпуса, за исключением выемки под запал.Запал T5 получил корпус необычной формы. Верхняя его часть была выполнена в виде диска с отверстием в центре и прикрывалась сбрасываемой крышкой. За форму и роль в броске крышка получила название «бабочка» Под диском имелся цилиндр с резьбой на внешней и внутренней поверхности. Изнутри на него устанавливался кожух с конической верхней и цилиндрической нижней частями. Внутри кожуха помещались ударник и капсюль-детонатор. Сверху на диске запала имелась пара выступов с отверстием для стержня-чеки, оснащенного кольцом.В сборе граната T12 / T13 Beano представляла собой шар диаметром около 3 дюймов, часть поверхности которого занимала крупная сбрасываемая крышка запала. За пределы сферы выступали всего несколько деталей, в том числе кольцо чеки. Масса гранаты в сборе – 340 г. Согласно расчетам и проверкам, обученный солдат мог забросить такую гранату на 20 м.Как и в случае с другим оружием своего класса, ручные гранаты T12 и T13 планировалось поставлять в деревянных укупорках со снятыми запалами. Гнезда для запалов закрывались пробками. Сами запалы перевозились в тех же ящиках, но в отдельном объеме. Перед выходом на поле боя солдат должен был самостоятельно снарядить гранаты.Принцип действия гранаты был достаточно прост. Перед броском следовало вытянуть чеку, фиксирующую сбрасываемую крышку-бабочку. Далее нужно было надавить на последнюю, сломав предохранительный стержень. После этого боец должен был бросать гранату в цель. Во время полета крышка сбрасывалась с гранаты и увлекала за собой нейлоновый шнурок, связанный со вторым предохранителем. После выхода шнурка на всю длину и рывка от крышки, тормозящейся потоком воздуха, запал становился на взвод. При падении на поверхность подпружиненный ударник срывался со своего места и бил по капсюлю-детонатору.Гранаты T12 с запалами T5 прошли заводские испытания в самом начале 1944 года. В марте первая серийная партия оружия отправилась на полигон в Абердине для проведения государственных испытаний. Первый этап проверок прошел без замечаний. Гранаты срабатывали штатным образом и не показывали себя с плохой стороны. Однако следующие испытания на базе Форт-Беннинг завершились трагедией. Во время очередного броска одна из гранат упала в непосредственной близости от солдат, и трое из них были ранены. Также были выявлены некоторые недостатки технического и технологического характера.Несмотря на все проблемы, новое оружие посчитали пригодным для принятия на вооружение. 2 июня 1944 года появился заказ на производство 825 тыс. новых гранат и взрывателей для них. Это оружие планировалось распределить между подразделениями Управления стратегических служб, а также частями сухопутных войск и Корпуса морской пехоты. По мере серийного производства и поставок отдельные гранаты передавались на контрольные испытания, проводившиеся на базе Форт-Беннинг.3 ноября во время очередной проверки произошла новая трагедия. Гражданский испытатель не справился с броском и отправил гранату вертикально вверх. В полете она взвелась и упала прямо на голову неудачливому специалисту. У него не было ни единого шанса.По результатам этого инцидента командование распорядилось приостановить выпуск излишне чувствительных ударных запалов T5. В ближайшее время следовало разработать, испытать и поставить в серию менее опасные изделия. В перспективе планировалось выпускать их не только для комплектации гранат новых партий, но и для переоснащения уже имеющихся T12 и T13. В минимальные сроки OSS и Eastman Kodak разработали две улучшенные модификации запала – T5E1 и T5E2. Серийное производство таких устройств наладили к февралю 1945 года.Запал T5 базовой версии имел серьезные проблемы и не соответствовал требованиям армии. Тем не менее, его и гранату Beano решили проверить в боевой обстановке. В начале 1945 года в Европу отправили порядка 10 тыс. гранат со старыми запалами. Они должны были показать свои возможности в реальных боях, а также поспособствовать победе над гитлеровской Германией. Первый отчет об использовании гранат T12 / T13 строевыми частями появился в конце марта.Согласно отчету, на тот момент армия США использовала в боях 2742 гранаты семейства Beano с запалами T5. Результаты их применения были удовлетворительными, но не обошлось без затруднений. Так, в 10% случаев брошенные гранаты не взрывались. Как оказалось, излишне чувствительный запал не всегда срабатывал при падении на мягкую почву или иную похожую поверхность. Кроме того, имели место 5 случаев, когда граната взрывалась сразу после броска. В таких инцидентах погибли два человека, еще 44 получили ранения разной степени тяжести.Командование ознакомилось с этим отчетом и посчитало дальнейшую эксплуатацию гранат T12 / T13 невозможной. Уже 29 марта вышел приказ об остановке производства и прекращении войсковых испытаний. В течение нескольких следующих дальнейшая судьба интересного проекта оставалась под вопросом. Впрочем, OSS и «Истмен-Кодак» не прекратили работу. В ближайшем будущем были предложены несколько новых версий запала T5, отличавшихся большей безопасностью для своих солдат.15 июня 1945 года американское командование издало очередной приказ, определявший дальнейший ход работ. Он подтверждал прекращение серийного производства. Часть уже выпущенных изделий следовало утилизировать, тогда как другие приказали отправить на склады. Промышленность должна была продолжить работу по теме запалов и создать безопасный вариант такого изделия. При получении желаемых результатов имеющиеся гранаты можно было снять с хранения, оснастить новыми запалами и отправить в войска.В рамках дополнительных испытаний было установлено, что главной причиной преждевременного подрыва гранаты является неправильное удержание сбрасываемой крышки запала во время броска. Согласно проекту, она должна была слетать с гранаты после броска и уже в полете вытягивать шнур предохранителя. Неправильный хват гранаты мог привести к моментальному отделению «бабочки» и преждевременному вытягиванию шнура с постановкой гранаты на взвод.Для исключения таких инцидентов в новом проекте T13E3 был предложен переработанный запал T5. В его состав теперь входил дополнительный предохранительный рычаг, похожий на устройства других гранат. До броска он лежал на корпусе гранаты, а в полете должен был сбрасываться. Только после его отсоединения запал мог сбросить крышку. Предполагалось, что такое устройство сможет исключить известные проблемы.Параллельно с разработкой T13E3 создавались специальные модификации гранаты. Был предложен менее прочный корпус с уменьшенной толщиной стенки, в котором можно было поместить дымовой заряд белого фосфора или пиротехнический состав, дающий яркую вспышку с громким звуком. Возможно, в дальнейшем семейство гранат Beano могло пополниться новыми специализированными изделиями.По разным данным, разработка нового безопасного запала завершилась не ранее конца лета 1945 года. Через считанные дни закончилась Вторая мировая война, и дальнейшая судьба проекта опять оказалась под вопросом. Армия США и ее союзники располагали солидными запасами разнообразного вооружения, и потому не нуждались в новых образцах. Кроме того, ожидалось сокращение финансирования, не позволявшее продолжать закупки с прежними темпами.В итоге осенью того же года программа Beano вместе со всеми проектами осколочных и специальных гранат была закрыта за ненадобностью. Приказ о прекращении работ также требовал утилизировать все сохранившиеся на складах гранаты. В минимальные сроки американская промышленность выполнила такое задание.К счастью для любителей истории и оружия, далеко не все выпущенные T12 и T13 были разобраны и переплавлены. Небольшое число таких гранат все еще существует и хранится в музеях или в частных коллекциях. Буквально пару лет назад одна из сохранившихся гранат была найдена в «запасниках» предприятия Eastman Kodak и вскоре пополнила коллекцию одного из музеев. Как и другие изделия своей модели, эта граната представляет особую ценность.В основе проекта T12 / T13 Beano лежало предложение о создании осколочной ручной гранаты с особыми эксплуатационными характеристиками и новым принципом действия. Конструкторам удалось решить поставленные инженерные задачи, но результат оказался далеко не идеальным. Излишне чувствительный запал представлял опасность не только для противника, но и для своих солдат. Согласно известному ироничному высказыванию, для американских бойцов гранаты Beano были куда опаснее, чем для немецких. С определенного времени будущее не самого удачного проекта оказалось под вопросом, а затем от него вовсе отказались. Вместе с ним на долгие годы отказались и от идеи запала, срабатывающего при ударе о поверхность.