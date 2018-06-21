За повышение пенсионного возраста и Партия пенсионеров. Лоббирование продолжается...

Если этого не сделать сейчас, то через пять-десять лет будет совсем плохо. Пенсии могут уменьшиться. Россиянам нужно потерпеть, но потом будет лучше.

Партия пенсионеров России выступила очередным глашатаем инициаторов повышения пенсионного возраста. Об этом сообщают информационные агентства ТАСС «Интерфакс» со ссылками на руководство политической партии. Позиционирующие себя защитниками российских пенсионеров политики заявили о том, что при некоторых оговорках планку пенсионного возраста необходимо поднимать.Председатель партии Николай Чеботарёв:Как видно, снова рисуются картинки «светлого будущего», при этом почему-то необходимо терпеть и затягивать пояса в настоящем.Зампредседателя ЦК Партии пенсионеров Владимир Ворожцов при этом отмечает, что в нынешнем виде инициатива о пенсионной реформе выглядит непроработанной. По словам Ворожцова, чтобы снять социальную напряжённость необходимо выработать формулу:В партии отметили, что для ПФР сложилась «угрожающая ситуация», требующая незамедлительных мер.По большому счёту, инициативы Партии пенсионеров понятны, ведь партия, которая говорит о защите людей, уже вышедших на пенсию, по определению не обязана беспокоится о положении тех, кому до этой пенсии только предстоит доработать или хотя бы дожить.В этой связи остаётся дожидаться формирования «Партии олигархов», которая ещё более популярно разъяснит, что повышение пенсионного возраста гораздо актуальнее развития экономики, привлечения инвестиций и сокращения оттока капиталов. Или такая партия в России уже есть?..