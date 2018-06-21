21:18 21 июня
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За повышение пенсионного возраста и Партия пенсионеров. Лоббирование продолжается...

Партия пенсионеров России выступила очередным глашатаем инициаторов повышения пенсионного возраста. Об этом сообщают информационные агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылками на руководство политической партии. Позиционирующие себя защитниками российских пенсионеров политики заявили о том, что при некоторых оговорках планку пенсионного возраста необходимо поднимать.

Председатель партии Николай Чеботарёв:
Если этого не сделать сейчас, то через пять-десять лет будет совсем плохо. Пенсии могут уменьшиться. Россиянам нужно потерпеть, но потом будет лучше.


Как видно, снова рисуются картинки «светлого будущего», при этом почему-то необходимо терпеть и затягивать пояса в настоящем.


Зампредседателя ЦК Партии пенсионеров Владимир Ворожцов при этом отмечает, что в нынешнем виде инициатива о пенсионной реформе выглядит непроработанной. По словам Ворожцова, чтобы снять социальную напряжённость необходимо выработать формулу:
Уходишь в 60 - получаешь одно, уходишь в 63 года - получаешь другое, уходишь в 65 - третье, в 67 - четвёртое.

В партии отметили, что для ПФР сложилась «угрожающая ситуация», требующая незамедлительных мер.

За повышение пенсионного возраста и Партия пенсионеров. Лоббирование продолжается...


По большому счёту, инициативы Партии пенсионеров понятны, ведь партия, которая говорит о защите людей, уже вышедших на пенсию, по определению не обязана беспокоится о положении тех, кому до этой пенсии только предстоит доработать или хотя бы дожить.

В этой связи остаётся дожидаться формирования «Партии олигархов», которая ещё более популярно разъяснит, что повышение пенсионного возраста гораздо актуальнее развития экономики, привлечения инвестиций и сокращения оттока капиталов. Или такая партия в России уже есть?..

Использованы фотографии: https://vk.com/pensioner.party
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Комментарии 108

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  1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 19:36
    каждый сам должен себе копить на пенсию. Вот и все.
    bogart047
    1. Logall (Александр) Сегодня, 19:38
      Цитата: bogart047
      каждый сам должен себе копить на пенсию. Вот и все.

      Эти деньги будут изъяты и перенаправлены. Куда? Не знаю...
      Я несколько дней назад переписывался с одноклассником... Вот отрывок из письма:
      Постучалась беда, откуда не ждали: У сестры моей супруги обнаружили опухоль в голове. Слава Богу, что не онкология, но прогрессирующая. На операцию нужно 350000₽ и столько же на реабилитацию. Можно, конечно, бесплатно, но нужно ждать квоту года два. Сумма то, конечно, подъёмная, семьёй наскребём... Но, у меня возникли вопросы:
      Зачем нужен медицинский полис; как рассчитывают и распределяют квоты; что это за мифические центры, где всех лечат бесплатно. кто и кого туда направляет ; куда деваются не истраченные деньги на не болеющих людей, что выделяются на мед.страхование; и что за страну мне показывают по телевизору, которую называют Россией, где так легко и, главное, бесплатно лечат подобные заболевания?
      Пысы: это не писалось для всеобщего обозрения! Выложил лишь для осознания положения дел...
      Logall
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 19:43
        Цитата: Logall
        для осознания положения дел...

        Борьба только начинается.
        хрыч
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 19:46
          Партия политических проституток, слов нет. Партия пенсинеров расписалась в том, что она всего лишь филиал ЕР. Это одно и то же, что партия любителей пива будет рада повышению цены на этот пенный напиток.
          Аристарх Людвигович
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 19:50
            Уходишь в 60 - получаешь одно, уходишь в 63 года - получаешь другое, уходишь в 65 - третье, в 67 - четвёртое...

            ...предупреждение, что пенсии не будет! yes
            СРЦ П-15
            1. Татьяна Сегодня, 20:26
              Цитата: bogart047
              каждый сам должен себе копить на пенсию. Вот и все.

              Бред! Где Вы свои деньги на старость хранить много лет будете? В стеклянной банке?
              Многолетняя инфляция сожрёт все Ваши накопления за много лет к моменту выхода на пенсию!
              Деньги Вы передадите в банк, а банк Вас ограбит - причём не в первый раз! К тому же банковский ростовщический процент в конечном счёте сожрёт процентную ставку банковского начисления на ваш личный счёт в банке! А инфляция ему в этом деле поможет!

              Пенсионеров спасёт только государственная преемственно поколенческая пенсионная система! Всё остальное - это пропагандистский блеф продажных чиновников и "полезных или*отов" для непосвящённых!
              Татьяна
              1. Татьяна Сегодня, 20:31
                Не мечтайте, что пенсия с повышение возраста будет якобы выше по своей покупательной способности для простых пенсионеров! Реальная покупательная способность в стране с годами исторически всегда уменьшается. Номинальное пенсионное повышение будет не просто нивелировано, а просто упадёт. Зато повышение пенсионного возраста останется навсегда!!! Правда, себя чиновники, конечно, не обидят!
                Потом чиновники разведут руками и скажут народу с ехидной улыбкой : "Хотели как лучше! Получилось как всегда!"

                ИТОГО. Речь, по сути, идёт о преступном законе правительства РФ Д. Медведева в отношении собственного трудового народа по инициативе Кудрина и Ко в соответствии следованию рекомендаций МВФ (ФРС США) в целях биологического уничтожения т.н. "лишних" людей в России.

                А Партия пенсионеров - это обыкновенная продажная безмозглая партия стариканов-маразматиков, которая впала в соглашательство с антинародной либероидной политикой олигархического правительства РФ.
                Татьяна
          2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 20:13
            Почему проституток?Эта организация действует целенаправленно как филиал пенсионного фонда и оттуда черпает денежки..Только избавление от всяческих "непрофильных активов" даст столько экономии средств которые можно направить тем же пенсионерам.Кстати,на той же всеми нами "горячо любимой ВНА" пенсионный возраст не подняли,необходимый стаж-да.
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Партия политических проституток, слов нет. Партия пенсинеров расписалась в том, что она всего лишь филиал ЕР. Это одно и то же, что партия любителей пива будет рада повышению цены на этот пенный напиток.
            210окв
          3. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 20:33
            На видео не В.Путин, у настоящего В.Путина подбородок с ямочкой и лоб выше. Очередной подставной двойник. При таких раскладах не понятно кого председатель Конституционного суда Зоркин приводол к власти в Кремлёвском зале,- Зоркину доверия нет....сравните
            с настоящим В,Путиным.
            Vladimir 5
            1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:46
              Цитата: Vladimir 5
              На видео не В.Путин, у настоящего В.Путина подбородок с ямочкой и лоб выше. Очередной подставной двойник. При таких раскладах не понятно кого председатель Конституционного суда Зоркин приводол к власти в Кремлёвском зале,- Зоркину доверия нет....сравните
              с настоящим В,Путиным.

              Что можно точно утверждать, что от прежнего Путина ничего не осталось, возможно это и не он, по делам 100% не он, потому что начал он правильно.. и первый срок нормально отпахал.. а дальше начались не понятки.. и сейчас он проявил себя во всей красе..
              Svarog
            2. Мещеряк (Михаил) Сегодня, 20:56
              Цитата: Vladimir 5
              На видео не В.Путин, у настоящего В.Путина подбородок с ямочкой и лоб выше. Очередной подставной двойник.

              Вован, а с детскими фотами не пробовал сравнить? laughing
              Черепок тот-же, просто с возрастом мясо нарастает и немного деформируется кожный покров, даже и костяшка черепа немного расширяется... хватит пуржить! smile
              Мещеряк
        2. Essex62 (Александр) Сегодня, 20:31
          Всегда четко выражающий позицию Кургинян в этот раз почему-то выдал противоречивый монолог. Тоже обалдел от выверта либерасни? Выходит эту реформу задумали чтоб Путина свалить,кто, вассалы? И о каких здоровых силах в буржуазном лагере идет речь? Ну разве ,что о производственниках, коим буза не нужна по определению. Озадачил .
          Essex62
          1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:49
            Цитата: Essex62
            Всегда четко выражающий позицию Кургинян в этот раз почему-то выдал противоречивый монолог. Тоже обалдел от выверта либерасни? Выходит эту реформу задумали чтоб Путина свалить,кто, вассалы? И о каких здоровых силах в буржуазном лагере идет речь? Ну разве ,что о производственниках, коим буза не нужна по определению. Озадачил .

            не надо выдумывать..додумывать строить многоходовочки и т.д... Путин и либералы - это одна команда, он не раз прилюдно это объявлял.. ОН ЛИБЕРАЛ№1, который возглавляет остальных либералов..
            Svarog
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:58
              Цитата: Svarog
              ОН ЛИБЕРАЛ№1, который возглавляет остальных либералов..

              Так же, как и Вы, впрочем. Слово "либерал" меняем на "тролль", получаем искомое yes
              PS: Почему-то дико забавно читать весь этот "детский крик на лужайке". Повысят, не повысят - оно неизвестно пока.
              А вот то, что все помрем - известно совершенно точно.
              Но почему-то об этом-то как раз никто не кричит...
              Чу́дны дела Твоя, Господи request
              Голован Джек
              1. Svarog (Владимир) Сегодня, 21:01
                Цитата: Голован Джек
                PS: Почему-то дико забавно читать весь этот "детский крик на лужайке". Повысят, не повысят - оно неизвестно пока.

                Конечно повысят, как и НДС, цены на бензин и продукты.. само собой..
                Цитата: Голован Джек
                А вот то, что все помрем - известно совершенно точно.
                Но почему-то об этом-то как раз никто не кричит..

                не кричат, потому что на это нельзя повлиять, а на то, что бы жить лучше, можно..
                А вообще по существу статьи есть, что сказать?
                Svarog
      2. MPN (Павел) Сегодня, 19:44
        В партии отметили, что для ПФР сложилась «угрожающая ситуация»,
        Воровать надо меньше!!!
        требующая незамедлительных мер.
        Пересажать всех с конфискацией имущества до родственников 3го родства!!! Сразу деньги найдутся.
        Зачем же наказывать нас за то что кто то проворовался в пух... request
        MPN
        1. Мещеряк (Михаил) Сегодня, 20:58
          Цитата: MPN
          Пересажать всех с конфискацией имущества до родственников 3го родства!!!

          Правильно! И проклясть всех до тринадцатого колена!
          Мещеряк
          1. MPN (Павел) Сегодня, 21:04
            Уверен, там семейные и клановые подряды, так , что деньги далеко растеклись...
            MPN
      3. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 20:07
        я говорил про индивидуальный пенсионный счет. И будешь точно знать, где твои деньги.
        bogart047
        1. Logall (Александр) Сегодня, 20:13
          Кто будет кормить инвалидов?
          Нужно привязывать пенсионеров к предприятиям, а не к рабочим! С прогрессом кол-во рабочих мест уменьшается. Чего не скажешь о предприятиях... Тогда суммы отчислений в ПФ будут расти.
          Ну, и расходы на госаппарат сократить. Плюс меньше послаблений компаниям, что зарабатывают на недрах!
          Но за эти послабления власти имущие получают откаты!
          Logall
          1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:30
            "Нужно привязывать пенсионеров к предприятиям". Вот только предприятие в любой момент может стать банкротом, а вместе с ним и ваш прикреплённый пенсионер.
            Вадим237
        2. Непонятливый (Boris) Сегодня, 20:28
          И их от-туда не украдут?:)))Вспомним именные счета Сбербанка СССР, земля им пухом. Они стали источником наживы нынешних "солнцеподобных".
          Непонятливый
        3. Мещеряк (Михаил) Сегодня, 21:00
          Цитата: bogart047
          я говорил про индивидуальный пенсионный счет. И будешь точно знать, где твои деньги.

          Дмитрий, только не в нашей стране и не в рублях этот счёт должен быть, и даже тогда нет никаких гарантий, что его не арестуют!
          Мещеряк
      4. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:07
        Цитата: Logall
        Цитата: bogart047
        каждый сам должен себе копить на пенсию. Вот и все.

        Эти деньги будут изъяты и перенаправлены. Куда? Не знаю...
        Я несколько дней назад переписывался с одноклассником... Вот отрывок из письма:
        Постучалась беда, откуда не ждали: У сестры моей супруги обнаружили опухоль в голове. Слава Богу, что не онкология, но прогрессирующая. На операцию нужно 350000₽ и столько же на реабилитацию. Можно, конечно, бесплатно, но нужно ждать квоту года два. Сумма то, конечно, подъёмная, семьёй наскребём... Но, у меня возникли вопросы:
        Зачем нужен медицинский полис; как рассчитывают и распределяют квоты; что это за мифические центры, где всех лечат бесплатно. кто и кого туда направляет ; куда деваются не истраченные деньги на не болеющих людей, что выделяются на мед.страхование; и что за страну мне показывают по телевизору, которую называют Россией, где так легко и, главное, бесплатно лечат подобные заболевания?
        Пысы: это не писалось для всеобщего обозрения! Выложил лишь для осознания положения дел...

        У нас подобным образом дела обстоят повсюду, наука, образование, спорт... Эти деятели на верху ничего кроме воровать не умеют да и не хотят.. Писал перед выборами.. очнитесь.. Путин антинародное явление, он ни чем не отличается от чубайсов, миллеров, сеченых и прочих .... не голосуйте за него призывал, говорил, что после выборов поднимут пенсионный возраст, подорожает бензин и продукты.. но нет, половина тут поливали меня, как могли.. так вот под патриотические песни, что творят.. надеюсь хоть сейчас глаза у населения откроются...
        Svarog
      5. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 20:09
        Цитата: Logall
        что это за мифические центры, где всех лечат бесплатно. кто и кого туда направляет

        Это никакие не мифические центры, а обыкновенные клиники, наподобие Бакулевской в Москве, где делают современные операции. Квоты распределяются Министерством здравоохранения. и получают их там же. Я это говорю на основании рассказа знакомых и друзей. Так сделал операцию шунтирования на сердце мой товарищ по рыбалке. Так же по квотам делают и стентирование, замену суставов и прочие операции. И квоты они получили почти сразу. А мой сосед делая операцию по замене коленного сустава, ждал квоту около трёх месяцев. Так что квоту можно получить, только надо знать где.
        СРЦ П-15
        1. Logall (Александр) Сегодня, 20:18
          Цитата: СРЦ П-15
          квоту можно получить, только надо знать где.

          Не надо знать! Она должна предлагаться в пунктах обращения за медпомощью!!! Всем, а не тем, кто что-то знает!
          Logall
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 20:23
            Цитата: Logall
            Не надо знать! Она должна предлагаться в пунктах обращения за медпомощью!!! Всем, а не тем, кто что-то знает!

            А она и предлагается именно в пунктах обращения за помощью - т.е. в той клинике, в которую вы обратились! Именно так квоту получил мой товарищ по рыбалке - ему в больнице и разъяснили, как получить квоту. То же самое было и с теми, кто делал стентирование. В клинике говорят где получить эту квоту и дают адрес.
            СРЦ П-15
            1. Logall (Александр) Сегодня, 20:32
              Цитата: СРЦ П-15
              В клинике говорят где получить эту квоту и дают адрес.

              Цитата: Logall

              Можно, конечно, бесплатно, но нужно ждать квоту года два.

              Т.е. квоту предлагали...
              Logall
              1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 20:38
                Цитата: Logall
                Т.е. квоту предлагали...

                А что же Вы тогда ищете какие-то мифические медицинские центры, если квоту всё же предлагали в том медучреждении, в которое ваш знакомый обратился? И правильно написал ниже посетитель под ником ВАI: всё зависит от жизненного показания!
                СРЦ П-15
                1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:54
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Цитата: Logall
                  Т.е. квоту предлагали...

                  А что же Вы тогда ищете какие-то мифические медицинские центры, если квоту всё же предлагали в том медучреждении, в которое ваш знакомый обратился? И правильно написал ниже посетитель под ником ВАI: всё зависит от жизненного показания!

                  О чем вы.. у меня у бывшей тещи обнаружили рак кишечника, срочно нужна была операция, сказали, что в порядке очереди, через два месяца, в итоге заплатили 10 000 р и сделали без очереди... У нас вообще нет бесплатной медицины.. точнее она может уже не понадобится пока ждешь..
                  Svarog
        2. BAI Сегодня, 20:29
          Все зависит от показаний. Жене по жизненным показателям (требуется немедленно) 2 квоты дали одну за другой по кардиологии (каждую ждали по 1 неделе). Сначала одну операцию сделали, а в результате понадобился кардиофибрилятор сразу дали вторую (через МОНИКИ). А соседка по подъезду там ждала сустав 2 года.
          BAI
          1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 20:42
            Цитата: BAI
            А соседка по подъезду там ждала сустав 2 года.

            МОНИКИ - это отдельная песня! Лежал там несколько раз и делал операцию люмбо-перитониальное шунтирование, но правда в далёком 1997 году, но бардака там было предостаточно и в то время.
            СРЦ П-15
      6. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:30
        [quote=Logall][/quote]
        Саша, привет. Пишу без "Ю", настроение нет уже.
        Россиянам нужно потерпеть, но потом будет лучше.

        - У верблюда два горба, пому что жизнь борьба. (с) Гараж.
        sabakina
      7. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 20:36
        Цитата: Logall
        Пысы: это не писалось для всеобщего обозрения! Выложил лишь для осознания положения дел...

        Angel_and_Demon
      8. mr.Vain (Гудвин) Сегодня, 20:53
        Просто оставлю это здесь, бомбит слов нет...
        mr.Vain
      9. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 21:14
        Зачем нужен медицинский полис; как рассчитывают и распределяют квоты; что это за мифические центры, где всех лечат бесплатно. кто и кого туда направляе

        Квоты ВМП (высокотехнологическая медпомощь) распределяет МЗРФ по регионам. В каждой области \республике\крае есть центральная областная\республиканская\краевая больница. Врач из поликлиники направляет с результатами обследования(или на обследование, если необходимо сложное оборудование) в поликлинику центральной областной\республиканской\краевой больницы. Проводится ВК (врачебная комиссия), которая оформляет направление по квоте в соответствующий федеральный центр, иногда в Москву или Питер. Там проводят консультацию и назначают дату госпитализации. В РТ на эндопротезирование (например) квоты в Чебоксары очередь 6 мес, в Казани 1-2 года в зависимости от характера операции, модели эндопротеза, расходников. Очередь электронная, контролируется МЗ. Когда в Кирове открылся федеральный центр они брали всех без очередей, пока не выбрали квоты и не накопился определенный отрицательный опыт.
        Порядок регламентируется: Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ “Об охране здоровья граждан” (далее “Закон №323-ФЗ”);
        Федеральным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ “Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации” (далее “Закон №326-ФЗ”);
        Постановлением Правительства РФ от 19.12.2016 №1403 “О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов” (далее “Постановление №1403”);
        Приказом Минздрав России от 29.12.2014 №930н “Об утверждении порядка организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной информационной системы” (далее “Приказ №930н”);
        Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.10.2005 №617 “О порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний” (далее “Приказ №617);
        Приказом Минздрав РФ от 02.12.2014 № 796н “Об утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи” (далее “Приказ №796н”);
        Приказом Минздрав РФ от 30.11.2016 № 916н “Об утверждении перечня федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования” (далее “Приказ №916н”);
        Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 августа 2017 г. № 484н “Об утверждении порядка формирования перечня видов высокотехнологичной медицинской помощи”

        Просто и ясно по ссылке:http://www.operabelno.ru/kvota-na-vmp-v-20
        18-godu-v-rossii-poryadok-polucheniya/
        Балу
    2. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:41
      Цитата: bogart047
      каждый сам должен себе копить на пенсию. Вот и все.

      Прежде пусть вернут все украденное у населения начиная с 90-х, вернут уже заработанное, то есть все отчисления, а потом вообще убирают пенсии, потому что реально до пенсии доживут единицы. Ну а потом готовятся бежать в омерику и англию или еще куда..
      Svarog
      1. Kasandra (Русский) Сегодня, 19:56
        Цитата: Svarog
        Прежде пусть вернут все украденное у населения начиная с 90-х, вернут уже заработанное, то есть все отчисления, а потом вообще убирают пенсии, потому что реально до пенсии доживут единицы.

        Все верно Владимир , прибыли снижаются у олигархов наших теневых , а это для них "смерти подобно" ..Дело в том ,что кто в ближайшее время должен выходить на пенсию их очень много (в то время был демографический взрыв и массовое строительство жилых домов и вообще бурное развитие всего в СССР) и каждый год пенсионеров около миллиона (огромная сумма ) А вот работающих все меньше и меньше ...Короче опять на народе СССР навариться хотят !
        Kasandra
        1. Непонятливый (Boris) Сегодня, 20:41
          Кассандра, на мой взгляд у действий Питерской ОПГ три мотива:
          1. Остаться у кормушки по-жизненно.(уход на пенсию братвы резко понижает возможности ОПГ. При "не пыльной" работенке можно и поработать с содержанием в более чем 40 разовым превышением средней зарплаты и нулевой ответственностью. Не забываем про непонятные многомиллионные льготы и коррупционную составляющую ).
          2. Сгнобить на работе и тем-самым разгрузить бюджет для дальнейшей "приватизации" освободившихся сотен миллиардов долларов.
          3. Успеть "хапнуть" как можно больше за период последнего правления "пахана" в 6 лет и свалить за Рубеж в случае восстания или прихода нового "пахана", не связанного с Питерской братвой.
          Непонятливый
          1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:55
            Цитата: Непонятливый
            Кассандра, на мой взгляд у действий Питерской ОПГ три мотива:
            1. Остаться у кормушки по-жизненно.(уход на пенсию братвы резко понижает возможности ОПГ. При "не пыльной" работенке можно и поработать с содержанием в более чем 40 разовым превышением средней зарплаты и нулевой ответственностью. Не забываем про непонятные многомиллионные льготы и коррупционную составляющую ).
            2. Сгнобить на работе и тем-самым разгрузить бюджет для дальнейшей "приватизации" освободившихся сотен миллиардов долларов.
            3. Успеть "хапнуть" как можно больше за период последнего правления "пахана" в 6 лет и свалить за Рубеж в случае восстания или прихода нового "пахана", не связанного с Питерской братвой.

            Думаю, что план именно такой..
            Svarog
        2. ополченец2 (Александр) Сегодня, 21:05
          Число работающих и число пенсионеров никак не связаны. Пенсия формируется не только и не столько с процентов отчислений, которые делал потенциальный пенсионер, но и за счет процентов с прибыли тех производств (заводов и пр.), которые этот пенсионер и предшествующие поколения создали. Если эти деньги вдруг куда-то исчезли, значит они просто разворованы. Единственный путь тут - развитие экономики. Путем только повышения пенсионного возраста (легитимизации произошедшего воровства денег ПФ) повышения пенсии не обеспечить.
          ополченец2
      2. dsk (Сергей) Сегодня, 19:59
        Цитата: Svarog
        потом готовятся бежать в омерику и англию или еще куда..

        В этой связи остаётся дожидаться формирования «Партии олигархов»...Или такая партия в России уже есть?

        19.06.2018 16:38 Число долларовых миллионеров в России за прошедший год увеличилось на 4% и составило 189,5 тыс. человек, свидетельствуют материалы доклада World Wealth Report, подготовленного финансовой компанией Capgemini. Это рекордный показатель с 2008 года.
        Совокупное состояние долларовых миллионеров в России за прошедший год выросло на 5,2% - до 1,08 трлн. $.
        dsk
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 20:04
          Цитата: dsk
          Число долларовых миллионеров в России за прошедший год увеличилось на 4%

          небольшое дополнение к вашему комментарию:
          Согласно данным Росстата: Реальные доходы россиян в мае 2018 года упали на 9,3% по сравнению с апрелем 2018 года. Рост реальных доходов населения РФ в мае 2018 года составил лишь 0,3% в годовом выражении (по сравнению с маем 2017 года).
          solzh
          1. Svarog (Владимир) Сегодня, 20:11
            Цитата: solzh
            Цитата: dsk
            Число долларовых миллионеров в России за прошедший год увеличилось на 4%

            небольшое дополнение к вашему комментарию:
            Согласно данным Росстата: Реальные доходы россиян в мае 2018 года упали на 9,3% по сравнению с апрелем 2018 года. Рост реальных доходов населения РФ в мае 2018 года составил лишь 0,3% в годовом выражении (по сравнению с маем 2017 года).

            Деньги населения плавно перетекают в карманы воров, под сладкие сказки их предводителя..
            Svarog
        2. Непонятливый (Boris) Сегодня, 20:43
          Выросли детки, подрастают внучата!:)))
          Непонятливый
        3. ополченец2 (Александр) Сегодня, 21:13
          Если Вы правы, то я подозреваю, что у нас своеобразная двухконтурная система обращения финансов. Долларовых нефтяных и пр. миллионеров доит В.В. Путин (как он как-то сказал: "Обратился за помощью к друзьям, помогли"), а взамен обеспечивает им так сказать крышу. Отсюда финансирование крупных, к примеру, оборонных проектов. Другая независимая система обращения финансов - это мелкое производство и хозяйство, коммуналка и пр. - тут вотчина Д.А. Медведева. Здесь он честно народу и сказал: "Денег нет...". Как эти две системы отбалансировать - не знаю. Здесь одним мероприятием похоже не отделаться.
          ополченец2
      3. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 20:44
        Цитата: Svarog
        Ну а потом готовятся бежать в омерику и англию или еще куда..

        уже сбежали
        Angel_and_Demon
    3. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:42
      Нашли блин партию пенсионеров не смешили бы..
      Svarog
    4. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 19:44
      Как просто. Вот у будут в городах у каждого столба нищие с протянутой рукой. Кто не накопил. Красота!
      zapfen
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:54
        Не будет - они будут работать, а те кто не будет, заставят - кушать то всем хочется и с протянутой рукой долго не простоят.
        Вадим237
    5. A.B. (Алексей) Сегодня, 20:07
      Я не против, НО! Пусть сначала государство вернет ВСЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ работодателей на личные счета работников. Потом пусть государство официально объявит об отказе людям в пенсиях с такого то года рождения. Личные счета пусть будут недоступны до пенсионного возраста, но что бы в случае смерти не дожившего, ими могли воспользоваться родственники. Вот тогда ВСЕ И БУДУТ КОПИТЬ. А трогать уже ушедших на пенсию государство не имеет право и должно им платить достойную пенсию, а не этот позорный мизер.
      A.B.
      1. Непонятливый (Boris) Сегодня, 20:46
        Разворуют или инфляция съест, что, впрочем, одно и то-же. Инфляцию запускают властные группировки, они и выгодополучатели.
        Непонятливый
    6. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 20:16
      Страна чудес у нас. Непонятно откуда взявшаяся группа мошенников назвались партией пенсионеров и очень нагло просят повысить пенсионный возраст от имени пенсионеров. Обнаглевшие нефтяные бояре плачутся как им очень сильно не хватает денег, торгуя для собственного населения. Может просто национализировать весь нефтяной бизнес и прекратится плач нефтяных кровососов, пусть на заводе работают. Правительство плачется о нехватке денег для пенсионеров, так пусть каждому россиянину выплачивают ежемесячно долю от продажи газа, нефти, металлов, леса..
      лаврентий павлович
      1. Непонятливый (Boris) Сегодня, 20:50
        Боже упаси!:)) Появиться много денег у населения, даже инфляцию может вырасти. Вот, в руках Питерской братвы деньги не пропадут. И уточке Тадж-Махал отгрохают и виноградник новый челяди купят.
        Непонятливый
      2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:57
        В России невыгодно производить топливо для внутреннего рынка, ну если вы найдёте рабочих технику, которая за бесплатно всё это будет делать, то пожалуйста.
        Вадим237
    7. МЮД (МЮД) Сегодня, 20:37
      каждый сам должен себе копить на пенсию. Вот и все.

      Когда то я попробовал копить на пенсию, а оно раз и того государства не стало и денег тех не стало. А потом стал миллионером опять миллионов не стало, опять в нищие записали, потом раз несколько пенсионная система поменялась, теперь и деньги не нужны в каких то балах считать будут.
      Так что это не выход.
      МЮД
    8. Мещеряк (Михаил) Сегодня, 20:45
      А зачем тогда налог собирают в ПФ?! Не говорите глупостей!
      Мещеряк
    9. ополченец2 (Александр) Сегодня, 20:56
      Правильно, каждый сам должен. А как это сделать, к примеру в 59 лет, когда всю жизнь надеялся на ПФ и всю жизнь перечислял туда деньги? И если каждый сам, тогда зачем ПФ вообще нужен? Пусть вернет все мои отчисления с процентами и я тоже тогда буду "каждый сам".
      ополченец2
    10. AwaZ (Walery) Сегодня, 21:00
      Конечно надо копить . Другое дело что живем мы в стране где не просто поддерживать платежеспособность своих накоплений .. Ну и кроме всего , лично я огромные деньги плачу в пенсионный фонд и мед фонд и никакой отдачи от них не имею. Коли хотят увеличить возраст выхода - тогда должны все эти деньги выдавать на руки и люди сами решают что с ними делать ... Все просто
      AwaZ
    11. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 21:15
      а можно тогда сначала деньги вернуть ,а причастных к их разграблению и "заморозкам" поставить к стенке, с целью утилизации как собак? А то на "вот и все" у огромного числа биомусора в правительстве возникнет небывалый праздник. Почти такой же небывалый как горе десятков миллионов тех кто уже не особо то уже может себе что то копить - у тебя самого рабочий стаж не вчера начался?
      Евгений Стрыгин
  2. Громобой Сегодня, 19:41
    Да вы посмотрите на рожи этих клоунов! Пенсионеры им вообще п о б о к у! Один в телефоне голых баб просматривает,а другой "радетель" вообще в носу ковыряется.Какой приказ из Администрации Президента спустят,такой оные и исполнят.И относится это ко всем партиям.Исключений нет,т.к. по другому им не выжить.
    ....В партии отметили, что для ПФР сложилась «угрожающая ситуация», требующая незамедлительных мер...------денег что ли нет?Ну,это к Ведмедеву он ведает,что делать в таких случаях---д е р ж а т ь с я!!!
    Громобой
  3. solzh (Сергей) Сегодня, 19:43
    для ПФР сложилась «угрожающая ситуация», требующая незамедлительных мер.

    Верните деньги в Пенсионный фонд. Сколько в России некоммерческих пенсионных фондов обанкротилось или в стадии когда им срочно требуется помощь со стороны Центробанка? Ответ: более 30 НПФ, которые активно привлекали денежные средства населения страны. https://business.tsargrad.tv/articles/pensionnaj
    a-afera-milliony-grazhdan-lishis-svoih-nakoplenij
    -v-lopnuvshih-npf_117562 и тогда не надо будет поднимать вопрос о пенсионном возрасте.
    solzh
    1. BAI Сегодня, 20:31
      Была информация,что деньги во всех негосударственных ПФ разворованы.
      BAI
  4. тракторист73 (Вячеслав Максимов) Сегодня, 19:44
    Членов этой партии можно только назвать резиновыми эротическими изделиями, а не защитниками интересов пенсионеров!
    тракторист73
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:46
    Сколько же проституток в России, ни словом сказать, ни пером описать. Партия пенсионеров - одна из них. Браво!!!
    Egorovich
    1. Svarog (Владимир) Сегодня, 19:50
      Цитата: Egorovich
      Сколько же проституток в России, ни словом сказать, ни пером описать. Партия пенсионеров - одна из них. Браво!!!

      Да их действительно полно, но описать и привлечь всех задача достижимая, была бы воля..
      Svarog
  6. Curious (Victor) Сегодня, 19:50
    Программа
    Политической партии
    «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
    Принята на IV Съезде Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость»
    11 марта 2017 года
    Партия выступает против:
    • необоснованного, непродуманного поспешного изменения возрастного периода выхода на пенсию для граждан России без соотнесения его с продолжительностью жизни в стране..."
    Пример политической пониженной социальной ответственности.. Для удобства политические путаны организуются в политические публичные дома , которые называются партии.
    Curious
  7. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 19:52
    Когда я вижу статьи, "агитки", фото с указанием "депутат партии ...", я смеюсь. О каких "партийных" можно говорить, когда в нашей стране ВСЕ депутаты относятся только к "партии" проходимцев. На выборах пошел от ЕР - не прошел... Беда... На следующих пошел от "Справедливой России"... Снова не прошел... На третьи пошел от "Партии пенсионеров"... Кстати, снова не прошел))))
    Самое грустное, что это не шутка, а реальная "карьера" одного такого "профессионального депутата" в нашем городе. Можете поверить, он не уникален.
    НЕТ у нас в стране политических партий. СОВСЕМ НЕТ.
    Стройбат запаса
    1. Непонятливый (Boris) Сегодня, 20:55
      Ложь. Если у нас все остальные партии состоят из проходимцев и лизоблюдов, то существуют и партии, в которые они собрались. Только, названия у них не соответствуют действительности.
      Непонятливый
  8. Хаос (Иван) Сегодня, 19:55
    Простые работяги получают пенсию примерно 15 000 руб.
    машинист поезда примерно 18 000
    полковник ВС примерно 40 000
    прокурор примерно 50 000
    Хаос
    1. Kasandra (Русский) Сегодня, 20:41
      Цитата: Хаос
      Простые работяги получают пенсию примерно 15 000 руб.
      машинист поезда примерно 18 000
      полковник ВС примерно 40 000
      прокурор примерно 50 000

      А работающие в провинции спецы еще меньше , а молодежь вообще болтается.. hi
      Kasandra
    2. Непонятливый (Boris) Сегодня, 20:57
      Пенсия у работяги 15 000? Раздели на двое. Пенсия прокурора или судьи? Умножь на три.
      Непонятливый
  9. kefan (kefan) Сегодня, 19:59
    Нам пенсию не нужно - работу давай!
    kefan
    1. spektr9 Сегодня, 20:50
      Рабство сразу и не париться ...
      spektr9
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:54
      А ещё лучше умереть молодым, как молодогвардейцы. Ну, там, собачку вытащить из проруби, а самому утонуть с посмертной медалью "За спасение утопающего животного"...
      sabakina
  10. Леший1975 Сегодня, 20:00
    "За повышение пенсионного возраста и Партия пенсионеров"
    Ну ведь все же здесь (на сайте ВО) взрослые люди. И все же понимаете, что пропагандистская машина государства будет в этом вопросе запущена на полную мощность. И Плоскиня нужен обязательно! (Татары предложили им сдаться, и воевода бродников, Плоскиня, целовал князьям крест, что они будут выпущены за выкуп.) "Своим", (словосочетание партия пенсионеров), веры всегда больше. А поведет ли нынешний народ себя, как и предки наши на р. Калке, т.е. поведется на лживые обещания, я не знаю. Сам точно нет. И кого смогу, своей агитацией удержу. А Вы каждый решайте за себя, по своей совести.
    Леший1975
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:38
      Уже пора смериться с тем, что пенсионный возраст будут повышать, так как средств у государства для повышения пенсий нет, а пенсионеров становится всё больше, сейчас нужно 400 миллиардов рублей каждый месяц, что бы платить - 38 миллионам пенсии.
      Вадим237
  11. fedor13 Сегодня, 20:00
    Пускай ответят кому на что и куда потратили. Озвучат сколько тратят пенсии только для депутатов.А вообще лучше отказаться от таких пенсий, лучше в черную. Я работаю и должен решать сам отчислять или нет.
    fedor13
    1. Essex62 (Александр) Сегодня, 20:39
      Не позволят,вывернут руки и карманы, еще и люлей накидают.Силовых структур у нас ,что блох на барбоске. Те кто не имеет доступа к сверхбарышам от углеводородов ,а их совсем кучка,кормятся за счет ограбления народа. Капитализм он беспощадный, джунгли менее опасны.Там хоть сытый хищник лежит,не прыгает на добычу. Барыга-же не нажрется ни когда.
      Essex62
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:40
      Так работайте в чёрную, откройте сберегательный счёт в банке и откладывайте туда деньги.
      Вадим237
  12. лысова (владимир) Сегодня, 20:02
    Ну тогда извольте господа ( скопирован текст заявления ) : " Директору ООО ... от ... --- Заявление. --- Прошу меня перевести на чёрную зарплату, так как до пенсии я не дотяну, а значит и не фиг (матом) за меня туда платить отчисления. дата. ... подпись ... . ".
    лысова
    1. fedor13 Сегодня, 20:04
      Зарплата белая гос структура,но по пенсии хочу решить сам.
      fedor13
      1. лысова (владимир) Сегодня, 20:14
        После развала союза, доверять кому либо ( партиям, правительству ) не стоит. Правильно сделаешь Фёдор.
        лысова
  13. Айрателинсион (Миша Голубев) Сегодня, 20:08
    Я понимаю, пенсионеров здесь много. Но почему всех так волнует именно повышение пенсионного возраста, а не повышение налогов?
    Айрателинсион
    1. Леший1975 Сегодня, 20:27
      Цитата: Айрателинсион
      Я понимаю, пенсионеров здесь много. Но почему всех так волнует именно повышение пенсионного возраста, а не повышение налогов?

      Потому что это более наглядно для каждого (подорожает, ну так и так постоянно что-нибудь дорожает). А здесь вопрос более серьезный, доживешь - не доживешь, а потому и более образный и доходчивый. Так что дело не в пенсионерах. Если до осени власти этот вопрос не утрясут, то он может действительно стать той соломинкой, которая "сломала хребет верблюду". И сегодня довелось, только на эту тему (пенс. возраст) заговорил в магазине со знакомой, как тут же присоединилась к разговору продавщица. Злится на реформу, на власти и на себя, что голосовала за ВВП. Но сама влезла в разговор, сама призналась, что голосовала за ВВП. Вот так ее задело, как личная обида.
      Леший1975
    2. ополченец2 (Александр) Сегодня, 20:51
      Повышение налогов (только это без роста экономики) - это путь к нищете, повышение пенсионного возраста - это путь к вымиранию (и возможно, к распаду страны из-за утери консолидации населения).
      ополченец2
  14. Andrey591 (Андрей) Сегодня, 20:14
    Зампредседателя ЦК Партии пенсионеров Владимир Ворожцов отставной генерал внутренней службы. Этим всё сказано!
    Andrey591
  15. Apollo (Алех) Сегодня, 20:16
    Теперь партия пенсионеров купилась на пенсионную реформу, инициатором которой выставляют Медведева из-за которого торчат уши Путина. Вероятно партии дали денег из "внебюджетных источников".
    Опять старая песня - плохой премьер/хороший президент. Так сколько же можно наступать на грабли...
    Apollo
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:46
      Судя по фотографии в этой партии Пенсионеров одни "пенсионеры" заседают - не могут у власти находится бедные люди.
      Вадим237
  16. 16112014nk (Николай) Сегодня, 20:33
    путинская Россия.
    Партия пенсионеров и партия доморощенных буржуев.
    Клептократия рулит.
    16112014nk
  17. koksalek Сегодня, 20:33
    Высказываются все кроме самого народа для которого всё это затеяно. Уже депутаты сказали, карманные партии выступили, АДминистрация самая главная. Надо еще выслушать что скажут зеленые, обязательно узнать что скажет МВД, МЧС, полиция с гвардией и получится что вся огромная масса этих глашатаев плотно окружив народ настойчиво говорит ему в уши - надо !
    koksalek
  18. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 20:34
    Одно можно сказать - научились наши власти играть в долгую.
    Ну кто мог подумать, что ЧМ выбивали для того, чтобы прикрыть им сразу столько офигенных инноваций!
    kakvastam
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:00
      Об этом говорят уже несколько лет.
      Вадим237
  19. ополченец2 (Александр) Сегодня, 20:46
    Это перепост моего письма от 19.06.18. Оно не потеряло актуальности.

    Читал дня два-три назад подобное обсуждение на этом сайте. А народ то у нас оказывается неглупый! Народ то вот что предлагает, пока предлагает, не требует (что запомнил пока читал, перечисляю, советую почитать, это не медведевщина):
    - если и увеличивать пенсионный возраст, то с учетом интенсивности физического труда (у кого она больше, тем меньше увеличивать);
    - по достижению 55 лет у мужчин и женщин законодательно ввести ограничения на занятие ими управляющих должностей;
    - определить порядок компенсации советских вкладов и ваучеров и учесть его при отмене приватизации и перечислять деньги в ПФ;
    -при проведении реформ ПФ сначал вернуть накопленные отчисления людей с процентами;
    -сделать систему начислений пенсий прозрачной (без баллов), а с учетом стажа, зарплаты, учебы в вузах и техникумах, декретного отпуска и пр. Причем эти сведения не должны исчезать с сайта ПФ после факта начисления пенсии;
    -ввести прогрессивную шкалу налогов, кто получает больше, у того и % отчислений в ПФ должен быть более высокий;
    -ввести налог на вывоз капитала из страны;
    -ввести налог на иностранную рабочую силу с перечислением этого налога в ПФ;
    - сделать невыгодными серые схемы оплаты труда и для предпринимателей (полная конфискация имущества предпринимателя в пользу работника);
    - сокращение штата Пенсионного фонда, сдача в аренду площадей пенсионного фонда;
    - узаконить частичную занятость на работе, гибкие графики, неполный рабочий день и т.п.;
    - льготники (кто раньше уходит на пенсию) могут отчислять и больше;
    -число депутатов и госаппарата уменьшать до тех пор,пока они не станут эффективно работать;
    - мундиали за счет пенсионного фонда прекратить, только за счет частных пожертвований;
    -ввести "партмаксимум", чтобы зарплата любого чиновника не превосходила зарплату уборщицы более, чем в 3 раза;
    -ввести персональную ответственность (вплоть до уголовной с конфискацией имущества в ПФ) за нарушение пенсионных прав;
    - ввести налог а роскошь и перечислять его в ПФ;
    - развивать экономику, так как пенсия человеку идет с процентов именно его прежних отчислений и с прибыли тех производств, которые им и предыдущими поколениями были созданы. При этом уменьшение количества ныне и в будущем работающих людей вообще к пенсии уходящего на пенсию никакого отношения не имеет. Они его не кормят. А если вынуждены кормить, то это значит, что его пенсионные деньги просто разворованы.
    ополченец2
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:09
      ПФР и впредь будут финансировать по остаточному принципу.
      Вадим237
  20. Kasandra (Русский) Сегодня, 20:47
    Ну давайте господа тогда скинем Путина ..Собчак президент, Навальный премьер ..Вот этого вы добиваетесь ? Ну даже Грудинин , который , непомнит где у него счета ..
    И опять 90-е ..Вы хоть знаете что это такое и что творилось ? Недай Бог это еще раз России пережить..
    Kasandra
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 21:04
      Цитата: Kasandra
      И опять 90-е ..Вы хоть знаете что это такое и что творилось ? Недай Бог это еще раз России пережить..

      Знаем, проходили... А в 20-е после гражданской или в ВОВ и после нее лучше было? Как быстро по времени восстановили страну с экономикой? А после 90-х сколько прошло? И где восстановление?
      Кстати, в 90-х у ЕБН лозунг был:
      Цитата: Kasandra
      Недай Бог

      Цитата: Kasandra
      Ну даже Грудинин

      А разве кроме Грудинина у коммунистов больше никого нет?
      solzh
    2. albert (albert wesker) Сегодня, 21:05
      Что, кроме Путина и Навального людей в стране нет?Надоели кремлеботы am На выборах я был за Грудинина.
      albert
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 21:12
        Цитата: albert
        На выборах я был за Грудинина

        Грудинин прийдэ - порядок наведэ?
        Госс... как же мало некоторым надо: пообещали сладкую жизнь (хотя на счетах просчитывается, что взяться ей тупо неоткуда) и - готово: "Я - ЗА!!!"
        Тьфу negative
        Голован Джек
        1. albert (albert wesker) Сегодня, 21:14
          Цитата: Голован Джек
          Грудинин прийдэ - порядок наведэ?
          Госс... как же мало некоторым надо: пообещали сладкую жизнь (хотя на счетах просчитывается, что взяться ей тупо неоткуда) и - готово: "я - ЗА!!!"
          Тьфу negative

          А по существу вопроса есть , что сказать , тролль?
          albert
          1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 21:17
            Цитата: albert
            А по существу вопроса есть , что сказать

            Так сказано ж уже: Вы и есть тот самый, кто за обещанную (нереальную, невозможную в природе) конфетку готовы проголосовать хоть за черта лысого... важно, чтобы обещал красиво.
            Цитата: albert
            тролль

            Это еще посмотреть надо, кто тут есть тролль yes
            Голован Джек
    3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 21:14
      А что такого, два раза Россия это переживала, переживёт и третий раз - главное, что пенсионеры будут счастливы и сыты.
      Вадим237
  21. Кузнец 55 (Peter Schmidt) Сегодня, 20:49
    Мое личное мнение : В России надо не повышать возраст выхода на пенсию , а повышать производительность труда .
    Восемь часов надо РАБОТАТЬ . Без перекуров . Естественно с паузами для приема пищи . Попробовал бы я на фирме , где работаю , устраивать каждый час перекур ... вылетел бы без выходного пособия .
    Кузнец 55
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 21:17
      Цитата: Кузнец 55
      В России надо не повышать возраст выхода на пенсию , а повышать производительность труда

      Россияне входят в шестерку самых работающих государств мира (в среднем в нашей стране человек проводит на работе 1980 часов в год, что на 30% больше, чем в Германии (1480ч.), на 18% больше, чем в Великобритании, и даже на 10,5% больше, чем в Америке). Продолжительность трудового стажа (средняя, с учетом мужчин и женщин) в РФ сейчас 39 лет. Возьмем Германию, на которую ссылается и равняется Правительство РФ, когда предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. В ФРГ средний трудовой стаж сейчас составляет 44 года. Если взять в руки калькулятор, то нетрудно посчитать, что в Германии за свою жизнь трудящиеся отрабатывают около 75 тысяч 600 часов. А у нас, в РФ, при более низком возрасте выхода на пенсию (пока), свыше 77 тыс. час., т.е. больше., чем в Германии. Иными словами, степень эксплуатации труда в России выше, а с учетом реальных скрытых переработок, более низких зарплат, обманов, обсчетов и пр – значительно выше.
      Взято мной отсюда: http://rkrp-rpk.ru/2018/06/20/достойный-отдых-а-н
      е-время-дожития/
      solzh
  22. Миллер (Миллер) Сегодня, 20:53
    Суровые годы уходят, борьбы за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны. Жить некогда, одна борьба за жизнь.
    Миллер
  23. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 21:00
    Или такая партия в России уже есть?..

    Гы... laughing
    Есть такая партия с большинством в Госдуме, которая и лоббирует интересы олигархов, а также своих "гениальных" в бизнесе родственников.
    Автор не знает ее название? lol
    Sovetskiy
  24. Apollo (Алех) Сегодня, 21:05
    Цитата: Logall

    Не надо знать! Она должна предлагаться в пунктах обращения за медпомощью!!! Всем, а не тем, кто что-то знает!

    Взрослые мальчики понимают, что между тем что должно быть и тем что есть колоссальная разница. Я вот астматик и мне должны, по закону, ежемесячно выдавать бесплатные лекарства, но этого не происходит уже 2-й год, поскольку каждый визит в пк заканчивается на "закончились" или "мало завезли".
    Apollo
  25. Настоящий россиянин (Марат) Сегодня, 21:09
    До чего довёл страну Ельцин!!! Уже 20 лет Путин, а "через пять-десять лет будет совсем плохо". Т.е. впереди никакого улучшения???
    Да всё просто, наша страна вошла в период распада. Все ошибки повторены - и Олимпиада и ввод войск в Афганистан и санкции и расплевались со всем миром и с ближайшими соседями и глобальное отставание в технологиях. Даже Боинг сбили. До кучи.
    В следующем году США станут крупнейшим добытчиком нефти. Всё.
    Настоящий россиянин
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