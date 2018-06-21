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За повышение пенсионного возраста и Партия пенсионеров. Лоббирование продолжается...
Партия пенсионеров России выступила очередным глашатаем инициаторов повышения пенсионного возраста. Об этом сообщают информационные агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылками на руководство политической партии. Позиционирующие себя защитниками российских пенсионеров политики заявили о том, что при некоторых оговорках планку пенсионного возраста необходимо поднимать.
Председатель партии Николай Чеботарёв:
Как видно, снова рисуются картинки «светлого будущего», при этом почему-то необходимо терпеть и затягивать пояса в настоящем.
Зампредседателя ЦК Партии пенсионеров Владимир Ворожцов при этом отмечает, что в нынешнем виде инициатива о пенсионной реформе выглядит непроработанной. По словам Ворожцова, чтобы снять социальную напряжённость необходимо выработать формулу:
Уходишь в 60 - получаешь одно, уходишь в 63 года - получаешь другое, уходишь в 65 - третье, в 67 - четвёртое.
В партии отметили, что для ПФР сложилась «угрожающая ситуация», требующая незамедлительных мер.
По большому счёту, инициативы Партии пенсионеров понятны, ведь партия, которая говорит о защите людей, уже вышедших на пенсию, по определению не обязана беспокоится о положении тех, кому до этой пенсии только предстоит доработать или хотя бы дожить.
В этой связи остаётся дожидаться формирования «Партии олигархов», которая ещё более популярно разъяснит, что повышение пенсионного возраста гораздо актуальнее развития экономики, привлечения инвестиций и сокращения оттока капиталов. Или такая партия в России уже есть?..
Председатель партии Николай Чеботарёв:
Если этого не сделать сейчас, то через пять-десять лет будет совсем плохо. Пенсии могут уменьшиться. Россиянам нужно потерпеть, но потом будет лучше.
Как видно, снова рисуются картинки «светлого будущего», при этом почему-то необходимо терпеть и затягивать пояса в настоящем.
Зампредседателя ЦК Партии пенсионеров Владимир Ворожцов при этом отмечает, что в нынешнем виде инициатива о пенсионной реформе выглядит непроработанной. По словам Ворожцова, чтобы снять социальную напряжённость необходимо выработать формулу:
Уходишь в 60 - получаешь одно, уходишь в 63 года - получаешь другое, уходишь в 65 - третье, в 67 - четвёртое.
В партии отметили, что для ПФР сложилась «угрожающая ситуация», требующая незамедлительных мер.
По большому счёту, инициативы Партии пенсионеров понятны, ведь партия, которая говорит о защите людей, уже вышедших на пенсию, по определению не обязана беспокоится о положении тех, кому до этой пенсии только предстоит доработать или хотя бы дожить.
В этой связи остаётся дожидаться формирования «Партии олигархов», которая ещё более популярно разъяснит, что повышение пенсионного возраста гораздо актуальнее развития экономики, привлечения инвестиций и сокращения оттока капиталов. Или такая партия в России уже есть?..
Использованы фотографии: https://vk.com/pensioner.party
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