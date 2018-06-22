09:00 22 июня

Спасение экономики — в разграблении казны



Когда человек наполняет свой дом до потолка различным хламом, его признают душевнобольным. Женщину, которая завела в своей квартире 40 кошек, тоже назовут сумасшедшей. Людей, которые присваивают себе столько денежных средств, что ввергают в нищету целые нации, принято возводить в пример. Мы стремимся повторить их успех!

Сколько человек в России имеют возможность ежегодно выводить различными способами из бюджета для использования в личных целях сумму в 1.000.000 условных единиц (усреднённо)?


Можно в другой формулировке: каково число людей, усилиями каждого из которых российский бюджет ежегодно недополучает указанную сумму в 1 млн. у.е.?

Кто эти люди? Т.н. новая элита: руководители и чиновники, имеющие доступ к финансовым потокам, и представители бизнеса — победители тендеров, “свои люди”, участвующие в перераспределении средств.

Каковы секреты их “мастерства”? Из наиболее громких историй, ставших достоянием СМИ: незаконный возврат НДС, инвестиции в негосударственные и благотворительные фонды сомнительного содержания, преследование личных интересов при реализации проектов на заведомо невыгодных условиях и по завышенным сметам. Прямые хищения из федерального и местных бюджетов в виде закупок материальных средств и услуг, поступающих в личное распоряжение заказчика (к примеру, приобретение премиальных транспортных средств). Реализация государственных активов и имущества с использованием своего служебного положения и последующим присвоением прибыли и т. д., и т. п.

Исходя из здравой логики, с учетом численности населения страны, известных каждому россиянину привлекательных должностей и путей построения карьеры, а также скандальных разоблачений с обнародованием должностей преступников и количества похищенных ими средств мы можем скромно назвать цифру в 1 млн. человек (0,7% от населения страны).

Произведение 1 млн. на 1 млн. у.е. дает нам удивительное число с двенадцатью нулями.

1 ТРИЛЛИОН у.е. в год, или более 60 ТРЛН. РУБЛЕЙ, — таков объем ежегодных затрат для поддержания привычного уровня жизни “новой элиты”.

Это личное мнение автора. Если ему на Страшном суде представится отвечать за верность своих расчетов, он будет волноваться только о том, как бы число не оказалось сильно заниженным.

Разумеется, никаких научных исследований на этот счет никогда никем не проводилось. Этому препятствуют масштабы, а также сама деликатность вопроса. В России еще не предусмотрен налоговый вычет на затраты, связанные с непосредственным взаимодействием с чиновниками.

И все же удивительно: почему никто не озаботился поиском подобной истины.? И не сделал хотя бы приблизительный расчет на основе простых и очевидных фактов? Несмотря на отсутствие научного обоснования, в существующей ситуации это единственно возможный способ для оценки масштабов явления!

Никто не виноват, ничего не доказано. По мнению серьезных экспертов, обвинение всей социальной группы на основе отдельных примеров недопустимо, многочисленные прецеденты еще ни о чем не говорят, а расчет некорректен.

Наряду с юридической оценкой существует и общественное мнение. В данном случае автор убежден, что у большинства читателей, проживших свою жизнь в России, едва ли возникнут сомнения насчет реалистичности представленных цифр.

Можно сформулировать ситуацию в более обтекаемой форме: вероятность описанных событий достаточно велика, а представленная гипотеза соответствует наблюдаемым фактам.

Арестованный полковник с полутора тоннами налички в квартире (14 млрд. рублей). По меткому замечанию общественности: сколько же было у генерала? Бывшая начальница московской налоговой инспекции №28, ставшая ключевой фигуранткой дела о незаконном возврате НДС на сумму 153 млн. долл. (объявление предъявлено не было в связи с отъездом госпожи Степановой на её виллу в Палм-Джумейра, ОАЭ). Никому не известные чинуши и служащие среднего звена, чьи (кхм) достижения достойны Книги рекордов Гиннеса.

Спасение экономики — в разграблении казны


С повышением должностей объем “нецелевого расходования средств” непрерывно возрастает, ему сопутствуют курьезные истории о вертолетах, икорницах и эксклюзивных золотых унитазах в рамках очередного “регионального инновационно-инвестиционного проекта”.

Не думаю, что имеет смысл углубляться в подобные истории. Дело в том, что, согласно современной интерпретации закона Мёрфи, максимальный уровень прибыли чиновника достигается при реализации наиболее бессмысленных проектов. Отсюда происходят истории с Баклан-ареной, где фантастическая стоимость сочетается с социальной значимостью объекта. Нанопланшеты, Сколково, намеренное создание убыточных производств (инновационный завод “Лиотех”, для которого даже не были определены направления сбыта продукции).

Действия ответственных лиц, направленные на удовлетворение личных потребностей, способны нанести бюджету дополнительный ущерб на схожую величину.

Теперь время обратиться к самому важному. Проект федерального бюджета на 2018 год предполагает расходы на здравоохранение на уровне 438 млрд. руб., на образование — 626 млрд. руб. Запланированные расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на пенсионное обеспечение россиян, по официальным данным, составят 7,15 трлн. руб.

Любая из обозначенных сумм теряется на фоне возможных потерь, связанных с необходимостью обеспечения достойного уровня жизни у отдельных категорий населения (исходные данные: 1 млн. у.е. в год, 0,7% населения страны — госчиновники и руководители государственных компаний).

Благодаря наблюдаемым реалиям и фактам, ставшим достоянием СМИ, сомнения в принципиальной возможности подобной ситуации отсутствуют. Более того, она весьма вероятна. А по личному убеждению автора, единственно возможна.

Если это действительно так, то все объяснения правительства о необходимости принятия “непопулярных решений” в отношении той или иной категории населения выглядят несостоятельными.

Боливар вынесет двоих. И даже троих!

Ситуация, при которой каждый получивший руководящую государственную должность стремится осуществить “ограбление века”, достойна страниц истории. Такого разгула не наблюдалось со времен Калигулы.

Фокус становится возможен благодаря наличию мощнейшей промышленности в самой богатой ресурсами стране. В результате средств хватает и на олимпиады, и на Ахмат-тауэр, и на обеспечение достойного уровня жизни “золотого миллиона” из числа служащих госсектора. Разумеется, значительная доля россиян выражает неудовольствие по поводу распределения средств. Но для них у правительства всегда наготове “пакет непопулярных решений”.



В статье были использованы великолепные иллюстрации Александры Железновой.
Автор: Алексей Долганов


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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 05:52
    Отличная статья... От себя могу добавить что в свете того что здесь сказано... Производительность труда у нас зашкаливает... Семеро уже да же не с ложкой... С половниками... А один с сошкой...
    Vard
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 05:58
      Цитата: Vard
      могу добавить

      19.06.2018 16:38 Число долларовых миллионеров в России за прошедший год увеличилось на 4% и составило 189,5 тыс. человек, свидетельствуют материалы доклада World Wealth Report, подготовленного финансовой компанией Capgemini. Это рекордный показатель с 2008 года.
      Совокупное состояние долларовых миллионеров в России за прошедший год выросло на 5,2% - до 1,08 трлн. $.
      Число "долларовых миллионеров" в пять раз меньше, чем насчитал Алексей Долганов, но совокупное состояние "рассчитал" точно. hi
      dsk
      1. лис Сегодня, 06:31
        Цитата: dsk
        Число "долларовых миллионеров" в пять раз меньше, чем насчитал Алексей Долганов

        так ведь захерченки с реймерами в официальное число не входят...есть ещё куча прокурорских подобных.
        лис
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 06:37
          Цитата: лис
          так ведь захерченки с реймерами в официальное число не входят...

          Также туда не входят инкассаторы (на работе), и сидельцы Владимирского, кхм, централа.
          Это если строго следовать Вашей логике.
          Голован Джек
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:21
            Цитата: Голован Джек
            Также туда не входят инкассаторы (на работе)

            Ну и причем здесь инкассаторы, Киса? belay
            Уж кому-кому, но про логику вам лучше не заикаться! laughing Нетути в вашем процессоре такой функции! wassat
            Ингвар 72
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:39
              Цитата: Ингвар 72
              Ну и причем здесь инкассаторы

              Цитата: лис
              захерченки

              Захарченко - такой же миллионер, как Вы - балерина.
              Цитата: Ингвар 72
              Нетути в вашем процессоре такой функции

              От зеркала отойдите, разобьете, порежетесь.
              Голован Джек
              1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:45
                Цитата: Голован Джек
                Захарченко - такой же миллионер, как Вы - балерина

                Ах да - он миллиардер! laughing
                Цитата: Голован Джек
                От зеркала отойдите, разобьете, порежетесь.

                Вы на меня порчу наложили? belay
                Ингвар 72
                1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:58
                  Цитата: Ингвар 72
                  Ах да - он миллиардер

                  Ну да, ну да... который держит деньги в банке. В стеклянной.
                  Среди миллиардеров нет таких малоумных, Ося.
                  Цитата: Ингвар 72
                  Вы на меня порчу наложили?

                  Идите лучше трубы топить. А я - на работу марш-марш, у меня там, кхм, пожар в дурдоме во время наводнения.
                  Кстати, сумма налогов, которые платит за меня работодатель, превышают Вашу зарплату. Подумайте, почему бы так? Ну, если осталось еще, чем думают обычно wink
                  Голован Джек
                  1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 08:05
                    Цитата: Голован Джек
                    Среди миллиардеров нет таких малоумных, Ося.

                    Полковник Захарченко доказал обратное.
                    Цитата: Голован Джек
                    у меня там, кхм, пожар в дурдоме во время наводнения.

                    Давно подозревал что то подобное. laughing
                    Ингвар 72
        2. vladimirZ (VladimirZ) Сегодня, 07:27
          Ситуация, при которой каждый получивший руководящую государственную должность стремится осуществить “ограбление века”, достойна страниц истории. Такого разгула не наблюдалось со времен Калигулы. - из статьи

          Уже пенсионер, но мечтаю дожить до времени, когда публично вскроются факты и Правда грабежа путинской власти, когда народ - по Конституции "единственный источник власти в РФ" ( статья 3 Конституции РФ), наконец то уберет их от власти, восторжествует Советская, народная власть, и начнется восстановление социалистического социально справедливого общественного строя.
          vladimirZ
          1. raw174 (Равиль) Сегодня, 08:40
            Цитата: vladimirZ
            восторжествует Советская, народная власть

            Уже торжествовала. Не долго правда... Наверное к сожалению не долго, но жизнь расставила всё на места, кому быть на коне (капиталистическая модель), а кому конем, а кто то за бортом...
            Цитата: vladimirZ
            начнется восстановление социалистического социально справедливого общественного строя.

            Утопично.
            raw174
            1. vladimirZ (VladimirZ) Сегодня, 08:52
              Утопично. - raw174

              Никакой утопии, реальность развития общественно-политического общества и государства, подтвержденного историческим развитием человечества.
              Люди всегда во все века стремились к социальной справедливости, боролись за это. В России добились этого создав Советский Союз, где народ завоевал социальные гарантии, отстоял их в тяжелейшей войне с фашизмом и никогда не забудет этого.
              Пример этот будут помнить, и добьются его восстановления. Не вечно грабители и уголовные преступники будут у руководства государства.
              vladimirZ
          2. mari.inet (Марина) Сегодня, 08:41
            Путина винить нечего. Путин всеми силами пытается наводить порядок и реально борется с воровством.
            Вопрос в том, откуда берётся ворьё, которое ещё не всё перевелось. А берётся оно из народа - больше неоткуда. Из того вечно ноющего контингента, который так любит жаловаться на жизнь. Как только такой ноющий индивид счастливым образом получает должность, так сразу в нём просыпаются жадность до личных благ, склонность к нарушению законов, жажда к финансовым махинациям и тд и тп.
            Нормальный человек, не склонный к нытью, к бесконечному обвинению государства во всех своих бедах, полагающийся в жизни только на свои силы - он и во власти будет честен. Да только такие люди во власть не рвутся. Их вполне устраивает будничная жизнь работающего человека.
            И ещё: корни грабежа государственной казны уходят именно в советское прошлое, в ту порочность советской системы, которая была скрыта от глаз простого народа. Народу позволялось думать, что он является источником власти и распорядителем богатств. А на деле эти богатства делила между собой советская номенклатура. Так было и так продолжается. Эта номенклатура до сих пор занимает синекурые должности. Поэтому, неча на зеркало пенять, коли рожа крива.
            mari.inet
    2. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 08:37
      либерал 20 лет у власти.
      кто то ждал что он подумает о людях?
      KLV2018
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:44
      Полковник Захарченко человек системы. Он жив пока молчит. В крайнем случае, отделается "почетным сроком за заслуги перед хозяином" как Навальный или Васильева.winked
      сибиралт
  2. лесовозник (игорь) Сегодня, 06:38
    Тута намедни Кудрин отчитался - 1,9трлн недосчитал(типа спёрли) - походу осерчал на айфончика... видимо на его кресло хочет, шибко хочет
    лесовозник
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:22
      Кто бы из них не победил, проигравшей стороной будем мы с вами. request
      Ингвар 72
      1. лесовозник (игорь) Сегодня, 08:57
        Эт факт... Эт я так к теме накарябал - кудряшка хочет показаться честным и хорошим и свалить айфона ,а может и планида такая - дам делает грязную работу , его уходят а потом этот крендель приходит...я не удивлюсь
        лесовозник
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:39
    1 ТРИЛЛИОН у.е. в год, или более 60 ТРЛН. РУБЛЕЙ,
    и это в социальном государстве ! Представляю, какие были бы цифири в НЕ социальном ! belay
    Uncle Lee
  4. Андрей НМ (Андрей) Сегодня, 06:51
    Есть еще одна задумка... На всех подъездах жилых домов, на входах в жилые подворья и т.д. поставить турникеты и взымать плату за вход и выход... А в управление отдать какому-нибудь приближенному с еврейской фамилией... Пенсионерам - скидка.
    Андрей НМ
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:30
      Цитата: Андрей НМ
      взымать плату за вход и выход

      Все это уже давно в квитанциях ЖКХ. Практически все УК либо возглавляют депутаты, либо держат их на подсосе.
      Государство обязало нас платить за капремонт, не выполнив свои по нему обязанности. Короче дерут за все, что можно и что нельзя.
      П.С. Тут намедни одна птичка нашептала, что баллотироваться в депутаты городской думы города Тольятти от ЕР стоит 3.5 ляма. Только баллотироваться!
      П.П.С. Птичку не сдам, скажу что сам придумал! wink
      Ингвар 72
    2. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 08:17
      Цитата: Андрей НМ
      На всех подъездах жилых домов, на входах в жилые подворья и т.д. поставить турникеты и взымать плату за вход и выход... А в управление отдать какому-нибудь приближенному с еврейской фамилией... Пенсионерам - скидка.

      laughing laughing laughing
      Поддерживаю! good
      Зря наши "эффективные" управители испугались вводить плату на въезд в города. Надо было вводить, надо! lol Ведь по новой идеологии власти, надо возвращаться к "истокам" и "скрепам", в переводе - к истокам эволюции!
      Ну что, кто завтра на мамонта пойдет? А забыл, - коллективизм не в фаворе, будем по отдельности, на что личных сил хватит, "пропитание" добывать lol lol lol
      У кого этих самых сил не осталось, - извините. Как в Японии - на Гору! fellow
      Sovetskiy
  5. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:18
    Автор либераст хочет, чтобы было как на Украине?! Надо потерпеть и больше работать.
    Nix1986
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:53
      Цитата: Nix1986
      Надо потерпеть и больше работать.

      До тех пор, пока смерь не разлучит нас!(с работой) wassat
      Ингвар 72
  6. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 07:35
    САТАНА там правит бал
    люди гибнут за металл
    aybolyt678
  7. wooja (Dmitry) Сегодня, 07:43
    Ничего нового, обыкновенное государство, либеральный мир не сильно отличается в этом плане, разве что большей фантазией и скрытностью, там где собираются большие деньги всегда будут собираться те кто ими распоряжается, ну и себя при этом не забудут. Слуги народа на страже интересов народа, кто что охраняет то это и имеет, Россия в этом плане не уникальна, воруют везде, Россия непосредственна и невинна как ребенок, ну не доросла она до европейских высот, ну и традиционно меры не знает, а эстетикой кражи тоже напряженно.
    wooja
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:01
    Арестованный полковник с полутора тоннами налички в квартире (14 млрд. рублей). По меткому замечанию общественности: сколько же было у генерала?
    [/quote][quote]
     ИГИЛ(запрещено в России) пишется вот с такой оговоркой, а слово коррупция без нее...
    parusnik
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:37
      Цитата: parusnik
      ИГИЛ(запрещено в России) пишется вот с такой оговоркой,

      Это для того что бы больше народу заинтересованность, что же это такое и с чем его едят? Запретный плод всегда сладок. wassat
      Boris55
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 08:03
    В стране не работает закон о стратегическом планировании. Тем не менее такой закон есть. А нет стратегического планирования, то расходуй деньги куда хочешь. В этом суть медведевского Правительства. Расходуй деньги куда хочешь, чем жирнее проект, тем больше откаты.
    Altona
  10. igorbrsv Сегодня, 08:29
    Цитата: Ингвар 72
    Цитата: Андрей НМ
    взымать плату за вход и выход

    Все это уже давно в квитанциях ЖКХ. Практически все УК либо возглавляют депутаты, либо держат их на подсосе.
    Государство обязало нас платить за капремонт, не выполнив свои по нему обязанности. Короче дерут за все, что можно и что нельзя.
    П.С. Тут намедни одна птичка нашептала, что баллотироваться в депутаты городской думы города Тольятти от ЕР стоит 3.5 ляма. Только баллотироваться!
    П.П.С. Птичку не сдам, скажу что сам придумал! wink

    От справедливой россии подешевле
    igorbrsv
  11. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:33
    В печати попадались сведения о том, что при средней пенсии в 150 долларов США (примерно 10000 рублей) государству каждый год на пенсионеров надо тратить примерно 65 млрд. долларов. Вроде и много. Но если учесть сколько в России таких "захарченко", то.. Для сравнения военный бюджет принятый в США на этот год 775 млрд долларов.... wink
    Улиточник N9
  12. mari.inet (Марина) Сегодня, 08:50
    Статья сомнительная. Цифры притянуты за уши, и автор в ненавязчивой форме предлагает им верить.
    На деле же, у статьи есть глубокий, завуалированный подтекст: углубить раздор между обществом и властью. Зачем автору нужен этот глубокий раздор - вопрос отдельный. Но ничего хорошего от раздора не последует. Любое противостояние в современной России может привести к краху страны, ввергнуть государство во властный ступор, в смутное безвластное время.
    И тогда во власть толпами ринутся проходимцы всех мастей. Будет ли народу лучше от таких перипетий - большой вопрос. Уверена, будет только хуже. Однако, автор словно не понимает этой прописной истины, словно сам он страшно далёк от народа. Читателю важно понимать и сомнительность текста, и предпосылки подтекста, серьёзней относиться к самодеятельной "аналитике".
    mari.inet
  13. тасха Сегодня, 08:59
    Честно спросите себя - а сможете ли вы устоять от соблазна припасть к государственной кормушке?
    тасха
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