Спасение экономики — в разграблении казны

В статье были использованы великолепные иллюстрации Александры Железновой.

Когда человек наполняет свой дом до потолка различным хламом, его признают душевнобольным. Женщину, которая завела в своей квартире 40 кошек, тоже назовут сумасшедшей. Людей, которые присваивают себе столько денежных средств, что ввергают в нищету целые нации, принято возводить в пример. Мы стремимся повторить их успех!Сколько человек в России имеют возможность ежегодно выводить различными способами из бюджета для использования в личных целях сумму в 1.000.000 условных единиц (усреднённо)?Можно в другой формулировке: каково число людей, усилиями каждого из которых российский бюджет ежегодно недополучает указанную сумму в 1 млн. у.е.?Кто эти люди? Т.н. новая элита: руководители и чиновники, имеющие доступ к финансовым потокам, и представители бизнеса — победители тендеров, “свои люди”, участвующие в перераспределении средств.Каковы секреты их “мастерства”? Из наиболее громких историй, ставших достоянием СМИ: незаконный возврат НДС, инвестиции в негосударственные и благотворительные фонды сомнительного содержания, преследование личных интересов при реализации проектов на заведомо невыгодных условиях и по завышенным сметам. Прямые хищения из федерального и местных бюджетов в виде закупок материальных средств и услуг, поступающих в личное распоряжение заказчика (к примеру, приобретение премиальных транспортных средств). Реализация государственных активов и имущества с использованием своего служебного положения и последующим присвоением прибыли и т. д., и т. п.Исходя из здравой логики, с учетом численности населения страны, известных каждому россиянину привлекательных должностей и путей построения карьеры, а также скандальных разоблачений с обнародованием должностей преступников и количества похищенных ими средствПроизведение 1 млн. на 1 млн. у.е. дает нам удивительное число с двенадцатью нулями.1 ТРИЛЛИОН у.е. в год, или более 60 ТРЛН. РУБЛЕЙ, — таков объем ежегодных затрат для поддержания привычного уровня жизни “новой элиты”.Это личное мнение автора. Если ему на Страшном суде представится отвечать за верность своих расчетов, он будет волноваться только о том, как бы число не оказалось сильно заниженным.Разумеется, никаких научных исследований на этот счет никогда никем не проводилось. Этому препятствуют масштабы, а также сама деликатность вопроса. В России еще не предусмотрен налоговый вычет на затраты, связанные с непосредственным взаимодействием с чиновниками.И все же удивительно: почему никто не озаботился поиском подобной истины.? И не сделал хотя бы приблизительный расчет на основе простых и очевидных фактов? Несмотря на отсутствие научного обоснования, в существующей ситуации это единственно возможный способ для оценки масштабов явления!Никто не виноват, ничего не доказано. По мнению серьезных экспертов, обвинение всей социальной группы на основе отдельных примеров недопустимо, многочисленные прецеденты еще ни о чем не говорят, а расчет некорректен.Наряду с юридической оценкой существует и общественное мнение. В данном случае автор убежден, что у большинства читателей, проживших свою жизнь в России, едва ли возникнут сомнения насчет реалистичности представленных цифр.Можно сформулировать ситуацию в более обтекаемой форме: вероятность описанных событий достаточно велика, а представленная гипотеза соответствует наблюдаемым фактам.Арестованный полковник с полутора тоннами налички в квартире (14 млрд. рублей). По меткому замечанию общественности: сколько же было у генерала? Бывшая начальница московской налоговой инспекции №28, ставшая ключевой фигуранткой дела о незаконном возврате НДС на сумму 153 млн. долл. (объявление предъявлено не было в связи с отъездом госпожи Степановой на её виллу в Палм-Джумейра, ОАЭ). Никому не известные чинуши и служащие среднего звена, чьи (кхм) достижения достойны Книги рекордов Гиннеса.С повышением должностей объем “нецелевого расходования средств” непрерывно возрастает, ему сопутствуют курьезные истории о вертолетах, икорницах и эксклюзивных золотых унитазах в рамках очередного “регионального инновационно-инвестиционного проекта”.Не думаю, что имеет смысл углубляться в подобные истории. Дело в том, что, согласно современной интерпретации закона Мёрфи, максимальный уровень прибыли чиновника достигается при реализации наиболее бессмысленных проектов. Отсюда происходят истории с Баклан-ареной, где фантастическая стоимость сочетается с социальной значимостью объекта. Нанопланшеты, Сколково, намеренное создание убыточных производств (инновационный завод “Лиотех”, для которого даже не были определены направления сбыта продукции).Действия ответственных лиц, направленные на удовлетворение личных потребностей, способны нанести бюджету дополнительный ущерб на схожую величину.Теперь время обратиться к самому важному. Проект федерального бюджета на 2018 год предполагает расходы на здравоохранение на уровне 438 млрд. руб., на образование — 626 млрд. руб. Запланированные расходы Пенсионного фонда России (ПФР) на пенсионное обеспечение россиян, по официальным данным, составят 7,15 трлн. руб.Любая из обозначенных сумм теряется на фоне возможных потерь, связанных с необходимостью обеспечения достойного уровня жизни у отдельных категорий населения (исходные данные: 1 млн. у.е. в год, 0,7% населения страны — госчиновники и руководители государственных компаний).Благодаря наблюдаемым реалиям и фактам, ставшим достоянием СМИ, сомнения в принципиальной возможности подобной ситуации отсутствуют. Более того, она весьма вероятна. А по личному убеждению автора, единственно возможна.Если это действительно так, то все объяснения правительства о необходимости принятия “непопулярных решений” в отношении той или иной категории населения выглядят несостоятельными.Ситуация, при которой каждый получивший руководящую государственную должность стремится осуществить “ограбление века”, достойна страниц истории. Такого разгула не наблюдалось со времен Калигулы.Фокус становится возможен благодаря наличию мощнейшей промышленности в самой богатой ресурсами стране. В результате средств хватает и на олимпиады, и на Ахмат-тауэр, и на обеспечение достойного уровня жизни “золотого миллиона” из числа служащих госсектора. Разумеется, значительная доля россиян выражает неудовольствие по поводу распределения средств. Но для них у правительства всегда наготове “пакет непопулярных решений”.