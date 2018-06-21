21:21 21 июня
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Турецкие СМИ: Первые два F-35 всё же переданы ВВС Турции

Издание Daily Sabah сообщает о том, что первые два истребителя F-35 из США доставлены в Турцию (have been delivered to Turkey) – и в следующем году их направят в восточную провинцию Малатья. У термина delivered есть и значение "переданный, поданный". Поэтому, более вероятен вариант именно с передачей самолётов туркам, но не с доставкой их в Турцию.

Речь идёт об истребителях 5-го поколения, которые компанией Lockheed Martin строились специально для турецких военно-воздушных сил. Торжественная церемония передачи самолётов F-35 турецким лётчикам прошла на американской базе Форт-Уэрт в штате Техас.




Напомним, что вокруг передачи F-35 туркам разгорелся настоящий скандал. Американские конгрессмены на днях направили в Пентагон документ, в котором американское военное ведомство предостерегалось от передачи новейшего боевого самолёта Турции. При этом аргументация была следующая: из-за недружественной по отношению к США политики официальной Анкары и потенциальной возможности передачи технологий F-35 Российской Федерации.

Однако Пентагон решил проигнорировать мнение конгрессменов, что привело тех в настоящее бешенство. Речь зашла даже о необходимости срочной смены руководства американского министерства обороны.

Нужно отметить, что турецкие лётчики прибыли в Форт-Уэрт для консультаций с американскими коллегами по поводу пилотирования F-35. При этом в американских СМИ не говорилось о том, что F-35 будут отправлены в Турцию «через несколько дней».

Информацию о том, что первые два F-35 переданы Турции, Daily Sabah сообщает со ссылкой на «Локхид Мартин».

К 2020 году Анкара получит ещё 4 самолёта F-35, а к 2024 году – оставшуюся законтрактованную партию из 24 американских истребителей.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 16

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 20:37
    что турецкие лётчики прибыли в Форт-Уэрт для консультаций с американскими коллегами по поводу пилотирования F-35
    Красиво сказано... smile
    MPN
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 20:49
      Вот и поверят турки пингвина на предмет незаметности, если не передумают на счёт С-400
      maxim947
  2. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 20:37
    Ну что ,Эрдоган,мы тебе С-400 а ты нам дашь американскую игрушку изучить)))?!
    Magic Archer
  3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 20:39
    Но в Турцию они попадут лишь в ноябре 2019 года. До этого турецких летчиков будут обучать летать на них в США.
    Если попадут... Зависит от американского Конгресса. Сенат проголосовал против передачи Турции , Конгресс тоже должен голосовать и превратить в закон.
    voyaka uh
    1. Касым (Даурен) Сегодня, 20:48
      Вояка, Пентагон в любой момент может эти истребители в "железо" превратить - так что продадут Штаты им Ф-35. hi
      Касым
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 21:00
        Если нет, то Штатам придется заплатить порядка миллиарда долларов неустойки туркам.
        С другой стороны, если Конгресс упрется рогом, то ничего уже не поможет. Только вето президента. Но Трамп тоже не в восторге от Эрдогана...
        voyaka uh
    2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 20:52
      Передадут, не передадут... Как девки на ромашке... Нам посмотреть на эти птички на экранах станций С-400 - и хватит...
      Горный стрелок
      1. Totah155 (Alex) Сегодня, 20:56
        Цитата: Горный стрелок
        Передадут, не передадут... Как девки на ромашке... Нам посмотреть на эти птички на экранах станций С-400 - и хватит...

        А что , наши же летают постоянно. С линзами как правило, но бывает, что и без laughing
        Смотрите сколько влезет.
        ....или боитесь не увидеть. Внезапно wassat
        Totah155
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:08
          Цитата: Totah155
          А что , наши же летают постоянно. С линзами как правило, но бывает, что и без laughing Смотрите сколько влезет.

          Болеете близорукостью? wink
          sabakina
    3. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 20:56
      Цитата: voyaka uh
      Если попадут... Зависит от американского Конгресса. Сенат проголосовал против передачи Турции , Конгресс тоже должен голосовать и превратить в закон.

      трамп сказал - надо зарабатывать деньги, так что попадут, ведь не дарят же им
      Angel_and_Demon
    4. Totah155 (Alex) Сегодня, 21:17
      Цитата: voyaka uh
      Если попадут

      Ходят слухи, что даже если они получат самолёты, то с очень большими ограничениями в ПО. Другими словами, они не смогут использовать их для атак. crying Только для воздушной разведки. Также будет стоять вопрос о запчастях.
      Так что ещё не всё так плохо good
      Totah155
  4. Runoway (Runoway) Сегодня, 20:50
    Кто там кукарекал про отличную замену-СУ-57???? Себе то поставить никак не можем,Индия слилась (песнь о том что из-за отказа передачи технологий брехня), о какой Турции речь?
    Runoway
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:51
    Ну вот и еще одна страна мусорным ведром стала вслед за "избранными", японцами, норвежцами и иже с ними. Все ощутят на себе, что фе-35 это и есть самый настоящий мусор. wassat
    Egorovich
    1. Totah155 (Alex) Сегодня, 20:58
      Цитата: Egorovich
      Ну вот и еще одна страна мусорным ведром стала вслед за "избранными", японцами, норвежцами и иже с ними. Все ощутят на себе, что фе-35 это и есть самый настоящий мусор. wassat

      Не завидуйте, ещё перевернется грузовик с пЫвом на вашей улице
      Totah155
    2. Equalized Сегодня, 21:14
      А вот и эксперты подьехали. Вам то с дивана под пивасик легко рассуждать о мусоре, да? Все такие тупые, один вы умный.
      Equalized
  6. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 21:03
    Хм, с этими самолетиками не всё чисто. Вот что пишут:
    F-35 для Турции оказались с «троянской» начинкой
    Американские новейшие истребители F-35, которые в скором времени должны начать передаваться Турции, серьезно отличаются от базовой версии и фактически непригодны для боевого применения. Данное мнение выразил военный эксперт Джозеф Тревитик.
    Со слов эксперта, речь идет о существенно ограниченном потенциале системы ALIS, которая является информационной основой машины. Фактически она представляет собой «троянского коня», внедренного Штатами в истребитель. Без нее невозможна адекватная эксплуатация самолета, его обслуживание и снабжение запасными частями.

    В этой связи эксперт задается вопросом, готова ли Турция к исключению из программы JSF (разработка F-35 и его последующая эксплуатация), ведь только участие в ней дает возможность полнокровного использования истребителя. Без этого теряется смысл его приобретения и, соответственно, под угрозой оказываюся планы перехода на самолеты 5-го поколения.
    Как он утверждает, имеется неофициальная информация, согласно которой руководитель военного ведомства США Джеймс Мэттис уведомил своих турецких партнеров, что в случае реализации программы поставок обозначенных самолетов Анкаре заложенные в них возможности не позволят им функционировать.

    f35-dlia-turcii-okazalis-s-troianskoi-nac
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    sabakina
    1. Комментарий был удален.
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