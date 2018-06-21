Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Турецкие СМИ: Первые два F-35 всё же переданы ВВС Турции
Издание Daily Sabah сообщает о том, что первые два истребителя F-35 из США доставлены в Турцию (have been delivered to Turkey) – и в следующем году их направят в восточную провинцию Малатья. У термина delivered есть и значение "переданный, поданный". Поэтому, более вероятен вариант именно с передачей самолётов туркам, но не с доставкой их в Турцию.
Речь идёт об истребителях 5-го поколения, которые компанией Lockheed Martin строились специально для турецких военно-воздушных сил. Торжественная церемония передачи самолётов F-35 турецким лётчикам прошла на американской базе Форт-Уэрт в штате Техас.
Напомним, что вокруг передачи F-35 туркам разгорелся настоящий скандал. Американские конгрессмены на днях направили в Пентагон документ, в котором американское военное ведомство предостерегалось от передачи новейшего боевого самолёта Турции. При этом аргументация была следующая: из-за недружественной по отношению к США политики официальной Анкары и потенциальной возможности передачи технологий F-35 Российской Федерации.
Однако Пентагон решил проигнорировать мнение конгрессменов, что привело тех в настоящее бешенство. Речь зашла даже о необходимости срочной смены руководства американского министерства обороны.
Нужно отметить, что турецкие лётчики прибыли в Форт-Уэрт для консультаций с американскими коллегами по поводу пилотирования F-35. При этом в американских СМИ не говорилось о том, что F-35 будут отправлены в Турцию «через несколько дней».
Информацию о том, что первые два F-35 переданы Турции, Daily Sabah сообщает со ссылкой на «Локхид Мартин».
К 2020 году Анкара получит ещё 4 самолёта F-35, а к 2024 году – оставшуюся законтрактованную партию из 24 американских истребителей.
Речь идёт об истребителях 5-го поколения, которые компанией Lockheed Martin строились специально для турецких военно-воздушных сил. Торжественная церемония передачи самолётов F-35 турецким лётчикам прошла на американской базе Форт-Уэрт в штате Техас.
Напомним, что вокруг передачи F-35 туркам разгорелся настоящий скандал. Американские конгрессмены на днях направили в Пентагон документ, в котором американское военное ведомство предостерегалось от передачи новейшего боевого самолёта Турции. При этом аргументация была следующая: из-за недружественной по отношению к США политики официальной Анкары и потенциальной возможности передачи технологий F-35 Российской Федерации.
Однако Пентагон решил проигнорировать мнение конгрессменов, что привело тех в настоящее бешенство. Речь зашла даже о необходимости срочной смены руководства американского министерства обороны.
Нужно отметить, что турецкие лётчики прибыли в Форт-Уэрт для консультаций с американскими коллегами по поводу пилотирования F-35. При этом в американских СМИ не говорилось о том, что F-35 будут отправлены в Турцию «через несколько дней».
Информацию о том, что первые два F-35 переданы Турции, Daily Sabah сообщает со ссылкой на «Локхид Мартин».
К 2020 году Анкара получит ещё 4 самолёта F-35, а к 2024 году – оставшуюся законтрактованную партию из 24 американских истребителей.
Использованы фотографии: Facebook
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти