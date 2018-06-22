"Пощада невинным. Смерть непокорным". Штурм Карса. Ч. 2

Да, были люди в наше время,

Могучее, лихое племя...

М. Ю. Лермонтов

Взятие крепости Карс 23 июня 1828 года стало одним из триумфов русского оружия на Кавказе. Стремительный и успешный штурм сильной крепости позволил России разрушить османские планы по вторжению в Закавказье.23 июня 1828 года, ещё перед рассветом, русские батареи начали бомбардировку Карса. Наиболее сильному удару подвергся турецкий военный лагерь у южных предместий крепости. Османы отвечали, но вскоре их пехота не выдержала обстрела и около 4 часов утра вышла из укрепленного лагеря южнее предместья Темир-паша. Турки сосредоточились на кладбище, укрываясь за каменными надгробиями, и завязали перестрелку с русскими егерями, которые прикрывали батарею № 1. Передовая цепь 39-го егерского полка находилась ниже высоты, на которой располагалось кладбище и стало нести потери. Ротный командир поручик Лабинцев решил отбросить вражескую пехоту и завладеть высотой. Пор своей инициативе он повел роты в штыковую атаку. Но атака не удалась, под сильным огнем противника русская пехота залегла.Переждав некоторое время, Лабинцев снова повел своих солдат в атаку. На этот раз рота достигла кладбища, но она сильно поредела и в рукопашном бою уже не могла выбить противника из кладбища. В этот переломный момент, атаку соседей поддержал сосед справа – командир батальона 42-го егерского полка подполковник А. М. Миклашевский. Он бросил три своих роты на помощь товарищам. Егеря дружно ударили в штыки и выбили вражескую пехоту с кладбища. В пылу боя, не обращая внимания на запретительные приказы командиров, русские солдаты ринулись на турецкий лагерь у Армянского предместья. Кавказские егеря не смогли остановиться, видя убегающего и бросающего оружие врага. Опыт подсказывал, что убегающего, психологически сломленного врага надо добить. В результате дело пошло не по намеченному командованием плану (общий штурм был назначен на 25 июня). На плечах неприятеля егеря ворвались в укрепленный лагерь. В лагере завязался ожесточенный рукопашный бой.Завязавшийся бой у предместья Темир-паша увидел генерал Иван Михайлович Вадбольский. Князь Вадбольский имел огромный боевой опыт: воевал в антифранцузских компаниях 1805 и 1807 гг. В Отечественную войну 1812 года, командуя Мариупольским гусарским полком полковник Вадбольский участвовал с отличием во многих делах, был ранен в Бородинском сражении, руководил отдельным партизанским отрядом. Принял участие в Заграничном походе русской армии. В 1826 году был переведён в Отдельный Кавказский корпус, воевал с персами, командуя пехотной дивизией. Вадбольский верно оценил обстановку и приказал командиру 42-го егерского полка полковнику Реуту с остальными пятью ротами поддержать атаку Миклашевского. Реут быстро построил егерей в колонну для атаки и двинулся вперёд. Эта помощь была своевременной – около 2 тыс. турок бросилось в контратаку из Армянского предместья и вытеснили егерей из лагеря.Ситуация была переломной. У Вадбольского оставалось только три роты 39-го егерского полка и, бросив их в бой, он оставлял батареи без прикрытия. Но находившийся рядом с ним офицер Генерального штаба, полковник Иван Бурцев, уговорил генерала послать в бой последние роты. Их возглавили сами Вадбольский и Бурцев. В Кавказском корпусе любили Вадбольского за личную храбрость и простое обращение с нижними чинами. Егеря ударили в штыки. Их атака заставила турецкую пехоту отступить. Соединившись с солдатами Реута и Миклашевского, егеря составили единый фронт атаки. Русские войска заметно усилил натиск, и снова завладели турецким укрепленным лагерем. Преследуя противника, русские егеря ворвались в предместье Темир-паша. Так благодаря инициативе поручика Лабинцева, обычная стычка превратилась с решающее сражение за Карс.Портрет И. М. Вадбольского мастерской Джорджа ДоуКогда о схватке егерей за высоту с кладбищем доложили главнокомандующему Паскевичу, он не принял её во внимание. Подобных схваток было за последние дни немало. Но когда ему сообщили о прорыве егерей в турецкий укрепленный лагерь, Иван Фёдорович выехал на позиции. В окружении нескольких офицеров он прибыл на позиции батареи № 4. С неё, расположенной на крутом берегу Карс-чая, хорошо просматривался ход боя. Когда к нему с докладом подошел генерал-майор Н. Муравьев, кавказский наместник, не сдержавшись, произнес гневную речь. Обещая отдать под суд того, кто начал дело без его приказа. Такая угроза, особенно в случае поражения егерей, могла быть выполнена. Армия есть армия, единоначалие и дисциплина её основы. Однако Паскевич быстро успокоился и начал руководить сражением.События развивались стремительно. В турецком лагере была небольшая высота, удобная для артиллерийской позиции, на ней поставил 4 орудия, взятых из батареи № 4 и 2 орудия донских казаков. Эта новая батарея сразу открыла огонь по крепости и неприятно удивила османов. На батарее № 4 при наместнике находился командир Грузинского гренадерского полка Симович, он предложил направить на правый берег подкрепления. Паскевич, после некоторого колебания – не хотелось оголять целый участок осадной линии, дал согласие. Три роты гренадер перебросили на правый берег реки. Но им пришлось идти в обход – через каменный мост у главного лагеря, что заняло много времени.Уличные бои в Армянском предместье грозили затянуться, установилось некоторое равновесие сил. Отвагу и натиск русских егерей турки уравновесили своей большей численностью. Требовался какой-то ход, способный переломить эту ситуацию. Его придумал полковник Бурцев, он неплохо сориентировался в тесноте улочек восточного города и, собрав одну роту егерей в кулак, повёл их на штурм замка Темир-паша. Это укрепление прикрывало сразу два моста через реку прямо в Карскую крепость. Русские солдаты хорошо использовали беспорядок в стане врага и ворвались в замок, выбив оттуда османов. Бурцев приказал поставить две легкие пушки в одну из угловых башен. Их огонь значительно облегчил продвижение егерей. Артиллеристов Бурцева поддержали огнем канониры с высоты в захваченном турецком лагере. Артиллеристы подавляли узлы сопротивления – каменные здания, откуда турки обстреливали русских.В это время зазвучала стрельба на северной окраине предместья Темир-паша. Это пошел в атаку батальон Ширванского полка. По намеченному ранее плану действий, ширванцы должны были отвлекать противника, производя демонстративные атаки. Однако командир батальона полковник Бородин, увидев успех атаки соседей, на свой страх и риск решил поддержать егерей. Русский батальон выбил противника из передовых укреплений, затем подтянул орудия, и при их поддержке, ворвался на северную окраину предместья. Ширванцы развернули наступление навстречу егерям, захватив несколько кварталов и каменный мост через Карс-чай. Причем передовые подразделения даже смогли перебраться через мост и завязали перестрелку с турками на крепостной стене.В это время командующий левобережной группой войск генерал Корольков, не стал ждать приказа наместника и, взяв два батальона Крымского пехотного полка, которые прикрывали батарею № 2, лично повел на помощь егерям. Турецкие войска ожесточенно оборонялись, но теснимые, с одной стороны – егерями и пехотинцами Крымского полка, а с другой – ширванцами, были вынуждены отдавать улицу за улицей. Кроме того, с правого берега прибыли три гренадерские роты, и усилили атаку русских войск. Вскоре остатки гарнизона предместья Темир-паша сбросили в реку. Через два часа после начала атаки роты егерей Лабинцева, всю левобережную часть укреплений и города очистили от османских войск. А часть русской пехоты закрепилась на правом берегу, у стен вражеской цитадели.Настроение главнокомандующего значительно улучшилось - победителей не судят. Ход утренних событий заставил Паскевича и всё русское командование значительно поволноваться, но всё сложилось как нельзя лучше. На батарее № 4 провели военный совет и приняли решение начать общую атаку на правом фланге, занять все внешние укрепления Карса, а затем ударить по крепости. Все осадные батареи открыли сильный огонь по вражеским укреплениям в предместье Орта-капи. Турецкие артиллеристы пытались отвечать, но хоть и имели больше орудий, но не смогли организовать эффективный отпор.Отряд под командованием начальника штаба отдельного Кавказского корпуса Остен-Сакена пошел на штурм Орта-капи. Первыми ворвались в предместье батальон карабинеров и две роты гренадер, но их дальнейшее продвижение приостановил сильный огонь с бастиона Юсуф-паша, который был прикрыт с востока болотами. Тогда полковник Юровский с гренадерами взял бастион. Захваченные орудие были повернуты против позиций турецких войск. Почти одновременно русские солдаты захватили приречный бастион с батареей из 4 пушек. Захваченные орудия открыли огонь по крепости. Бомбардировка Карской крепости с близкого расстояния оказалась весьма эффективной. Русские пушкари в этот день действовали блестяще, прикрывали атаку пехоты и громили вражеские укрепления, очаги сопротивления. В боевых порядках штурмующих соединений были легкие орудий, которые с близкого расстояния били картечью, «расчищая» пространство от противника. К 7 часам утра оба турецких правобережных предместья – Орта-капи и Байрам-паша были очищены от османов. В ходе штурма предместья Байрам-паша русские солдаты захватили вражеские укрепления на горе Карадаг (Харадагские высоты), они обороняли дорогу на Гумры. Располагавшуюся здесь батарею также направили против Карской крепости. Кроме того, за болотом поставили батарею № 8.У турецкого гарнизона осталась только одна центральная крепость и цитадель. Вражеский гарнизон был ошеломлен и психологически сломлен стремительность штурма и его последствиями. В результате мусульманская конница бежала из крепости через ворота, которые ещё не были атакованы. Эмин-паша не смог остановить это бегство. Город покидали и те, кто имел лошадей. Всадники старались как можно быстрее миновать равнину и скрыться в горах. Им не мешали и не преследовали, их бегство ослабляло гарнизон. Кроме того, в цитадели от артиллерийского огня начались пожары. Около дома губернатора взорвалось несколько зарядных ящиков, вызвав большой переполох в цитадели. Османов охватили страх, началась паника.Огонь осадных батарей заставил замолчать все турецкие орудия, расположенные на стене обращенной к Карадагу. По приказу Паскевича, к самим стенам были выдвинуты легкие и донские казачьи орудия, которые били по крепости практически в упор. Ответный вражеский огонь постоянно слабел. На многих башнях крепости сбили пушки, укрепления были повреждены. Прикрываясь за каменными строениями предместий, русская пехота стала скапливаться у крепостной стены, готовясь к решительному штурму и ведя перестрелку со стрелками противника. 8 часу утра началась атака крепости с южной и западной сторон крепости. На северной стороне Орта-капи русские солдаты подобрались по крышам зданий к самой стене и быстрой атакой захватили укрепления с южной и западной сторон. Турки не смогли оказать действенного сопротивления. Штурмующие яростной атакой, вовсю работая штыками, перебили турок охранявших ворота, и начали очищать их от завала. Одновременно были захвачены приворотные башни с 25 пушками. Эта стремительная и храбрая атака солдат Эриванского карабинерского полка окончательно решила судьбу крепости. В это же время горожане-армяне чем могли старались помочь русским солдатам: подавали бревна и доски для штурма крепости, показывали короткие пути, предупреждали о возможных засадах.Карабинеров поддержали егеря, гренадеры и ширванцы. Солдаты Ширванского полка под началом Бородина захватили западные ворота – Су-капи, и разбросав завал из бревен и камней, отворили их. Русские солдаты ворвались в крепость со стороны реки Карс-чай. Ведя ожесточенный уличный бой, ломая сопротивление противника, русские штурмовые колонны продвигались в центр крепости с юга и запада. Сопротивление противника заметно ослабело. К 8 часам утра штурмующие колонны соединились в центре Карской крепости. Остатки турецкого гарнизона заперлись в цитадели, расположенной на прибрежной высоте у Карс-чая.Штурм Карса. Источник: Военная энциклопедия т-ва И. Д. СытинаПодавленный такой стремительной и успешной атакой Эмин-паша выбросил белый флаг и прислал переговорщиков. Турецкий комендант попросил пощады для уцелевших солдат. Со стороны Отдельного Кавказского корпуса переговоры вел полковник Бекович-Черкасский. Он предъявил османам два условия: 1) немедленно сложить оружие, солдатам обещали жизнь и свободу; 2) Эмин-паша должен был признать себя военнопленным и отправиться в Грузию с теми, кто уже попал в плен во время штурма предместий и крепости. Для того, чтобы у османов не возникало сомнений, всю артиллерию направили против цитадели.Эмин-паша попросил два дня на раздумье. Очевидно, он ещё наделся, что за это время подойдёт османская армия из Эрзерума. Паскевич ответил: «Пощада невинным. Смерть непокорным. Час времени на размышление». Потянулись часы томительного ожидания, и русские войска теряли терпение. Несколько раз то опускался, то поднимался снова турецкий флаг на цитадели. Остен-Сакен в сопровождении князя Бековича-Черкасского и нескольких офицеров выехал перед Эриванским полком. Штабс-капитан Потебня, офицер весьма решительный, соскочил с коня и, подойдя к воротам цитадели, принялся стучать, требуя чтобы их отворили для «визиря русского сардаря». Ворота отворили. Сакен, войдя в цитадель, отправился прямо к паше и нашёл его в маленьком домике, окружённым первейшими сановниками города. Османы ещё имели возможность к сопротивлению: цитадель, имея скрытый ход к реке, много орудий и большое количество запасов, могла ещё держаться долго. Тем временем Киос-Магомет-паша со своим 20-тысячным корпусом уже находился всего в одном небольшом переходе от Карса.Положение Сакена было чрезвычайно опасное, но он был храбрым человеком и с победоносным видом потребовал капитуляции. В то же время в русских войсках, скучавших от бездействия, поднялся шум. «Сдавайтесь же, а то полезем!» — кричали ширванцы. Угроза, поддержанная рядом сверкавших штыков и фитилями, курившимися у пушек, сломила колебание османов. Остатки гарнизона, окончательно павшие духом, взбунтовались и заставили Эмин-пашу немедленно капитулировать. 23 июня (5 июля) 1828 года в 10 часов утра Эмин-паша сдался с остатками своих воинов. Мощная крепость Карс, плацдарм для наступления на русское Закавказье, была занята русскими войсками без длительной осады и больших потерь.Трофеями этого необычайно динамичного и скоротечного штурма стали: 22 мортиры и гаубицы, столько же 12-49-фунтовых пушек и единорогов, около сотни пушек меньшего калибра, 9 полевых орудий; 7 тыс. пудов пороха, до 1 тыс. пудов свинца, много других боеприпасов, тысячи ружей, запасы инструментов и продовольствия. В крепости были достаточно запасов для того, чтобы выдержать долгую осаду и вооружить значительное число солдат. Потери русского войска были довольно небольшими – до 300 человек убитыми и ранеными, включая 15 офицеров. Самые высокие потери понесли егеря, которые первыми начали штурм. Турков убили до 2 тыс. человек, ещё 1,3 тыс. взяли в плен (конница смогла сбежать).Взяв город, Паскевич объявил о помиловании его жителей - мужчины-мусульмане воевали в городском ополчении, защищая Карс, а затем разбежались по домам. В городе была установлена русская власть, но временно сохранили турецкие законы. Судебную власть сохранили кадий и муфтий. В ту же ночь курьер поскакал в Петербург и повёз императору следующее короткое донесение: «Знамёна Вашего Императорского Величества развеваются на стенах Карса, взятого штурмом сего числа в 8 часов поутру».Надо отметить, что в день взятия Карса казаки обнаружили передовые отряды спешившего на выручку крепости эрзерумского корпуса под началом Киос-Мухаммед-паши в 5 километрах от русского лагеря у Кичик-Эва. Главные же силы турецкого корпуса были в 15 километрах – одного дневного перехода войска идущего с артиллерий и обозами по горным дорогам. Таким образом, если бы осада затянулась или штурм не был столь удачным, русскому корпусу грозило сражение с турецким войском, при наличии в тылу сильного гарнизона крепости Карс. Узнав о падении крепости, от бежавшей конницы Эмина-паши, эрзерумский корпус в нерешительности остановился, а затем отступил.Русское командование не смогло воспользоваться этим моментом, чтобы используя смятение в стане врага, развить наступление, преследуя Киос-Мухаммед-пашу и его войска, атаковать Эрзерум. Русские войска в это время поразила эпидемия чумы. Были приняты строгие карантинные меры, чтобы пресечь распространение болезни. Жесткие меры быстро дали положительный результат – уже через двадцать дней зараза исчезла. Она унесла жизни 263 человек, относительно незначительного числа, учитывая возможности медицины в то время. Уже 23 июля корпус Паскевича покорил крепость Ахалкалаки, а в начале августа подступил к Ахалциху, который капитулировал 16-го. Крепости Ацхур и Ардаган сдались без сопротивления. В то же время отдельные русские отряды захватили Поти и Баязет. Кампания 1828 года в Закавказье завершилась для русской армии победоносно.Штурм крепости Карс 23 июня 1828 года. Я. Суходольский