Австралийские "эксперты" пояснили, что такое ГУГИ и почему его следует бояться

Западные СМИ продолжают пугать обывателя российской угрозой. На этот раз об очередном "открытии" поведало издание The Interpreter, являющееся официальным "рупором" сиднейского аналитического центра Lowy Institute.В своем исследовании издание пишет, что хотя Россия и обладает мощным флотом, включающим в себя новые корабли, субмарины и крылатые ракеты, но "не все так однозначно как кажется на первый взгляд". По данным, имеющимся в аналитическом центре, Россия располагает еще одним "секретным флотом", контроль за которым осуществляет Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ).В издании отмечают, что ГУГИ не входит в состав Военно-морского флота России. Подразделения ГУГИ, его корабли и личный состав размещаются на отдельных базах, укрытых от космического и другого наблюдения. В задачи "секретного флота" входит обслуживание глубоководной техники военного назначения, обнаружение подводных лодок вероятного противника и уничтожение подводных кабелей связи. По мнению авторов издания, новейшие российские подводные комплексы "Посейдон" также будут входить в состав ГУГИ, а их носителем станет самая длинная в мире субмарина "Белгород". На вооружении ГУГИ уже состоят исследовательское судно "Янтарь", которое является носителем глубоководных аппаратов, необитаемые подводные аппараты "Клавесин" и подводный комплекс слежения "Гармония". Также в состав "секретного флота" России входят подводные лодки "Оренбург" и "Подмосковье", являющиеся носителями секретных подводных аппаратов "Нельма", "Палтус" и "Лошарик".В окончании своего исследования, авторы издания призывают обратить внимание на российский "секретный флот", который в случае конфликта может уничтожить кабели связи стран НАТО, тем самым получив разведданные и дезорганизовав армии альянса. Кроме этого, по мнению авторов исследования, Россия имеет возможность применить возможности ГУГИ в Арктике.