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Австралийские "эксперты" пояснили, что такое ГУГИ и почему его следует бояться
Западные СМИ продолжают пугать обывателя российской угрозой. На этот раз об очередном "открытии" поведало издание The Interpreter, являющееся официальным "рупором" сиднейского аналитического центра Lowy Institute.
В своем исследовании издание пишет, что хотя Россия и обладает мощным флотом, включающим в себя новые корабли, субмарины и крылатые ракеты, но "не все так однозначно как кажется на первый взгляд". По данным, имеющимся в аналитическом центре, Россия располагает еще одним "секретным флотом", контроль за которым осуществляет Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ).
В издании отмечают, что ГУГИ не входит в состав Военно-морского флота России. Подразделения ГУГИ, его корабли и личный состав размещаются на отдельных базах, укрытых от космического и другого наблюдения. В задачи "секретного флота" входит обслуживание глубоководной техники военного назначения, обнаружение подводных лодок вероятного противника и уничтожение подводных кабелей связи. По мнению авторов издания, новейшие российские подводные комплексы "Посейдон" также будут входить в состав ГУГИ, а их носителем станет самая длинная в мире субмарина "Белгород". На вооружении ГУГИ уже состоят исследовательское судно "Янтарь", которое является носителем глубоководных аппаратов, необитаемые подводные аппараты "Клавесин" и подводный комплекс слежения "Гармония". Также в состав "секретного флота" России входят подводные лодки "Оренбург" и "Подмосковье", являющиеся носителями секретных подводных аппаратов "Нельма", "Палтус" и "Лошарик".
В окончании своего исследования, авторы издания призывают обратить внимание на российский "секретный флот", который в случае конфликта может уничтожить кабели связи стран НАТО, тем самым получив разведданные и дезорганизовав армии альянса. Кроме этого, по мнению авторов исследования, Россия имеет возможность применить возможности ГУГИ в Арктике.
В своем исследовании издание пишет, что хотя Россия и обладает мощным флотом, включающим в себя новые корабли, субмарины и крылатые ракеты, но "не все так однозначно как кажется на первый взгляд". По данным, имеющимся в аналитическом центре, Россия располагает еще одним "секретным флотом", контроль за которым осуществляет Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ).
В издании отмечают, что ГУГИ не входит в состав Военно-морского флота России. Подразделения ГУГИ, его корабли и личный состав размещаются на отдельных базах, укрытых от космического и другого наблюдения. В задачи "секретного флота" входит обслуживание глубоководной техники военного назначения, обнаружение подводных лодок вероятного противника и уничтожение подводных кабелей связи. По мнению авторов издания, новейшие российские подводные комплексы "Посейдон" также будут входить в состав ГУГИ, а их носителем станет самая длинная в мире субмарина "Белгород". На вооружении ГУГИ уже состоят исследовательское судно "Янтарь", которое является носителем глубоководных аппаратов, необитаемые подводные аппараты "Клавесин" и подводный комплекс слежения "Гармония". Также в состав "секретного флота" России входят подводные лодки "Оренбург" и "Подмосковье", являющиеся носителями секретных подводных аппаратов "Нельма", "Палтус" и "Лошарик".
В окончании своего исследования, авторы издания призывают обратить внимание на российский "секретный флот", который в случае конфликта может уничтожить кабели связи стран НАТО, тем самым получив разведданные и дезорганизовав армии альянса. Кроме этого, по мнению авторов исследования, Россия имеет возможность применить возможности ГУГИ в Арктике.
Использованы фотографии: http://eurasianinfoleague.com/index.php
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