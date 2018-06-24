Артиллерия. Крупный калибр. 152-мм гаубица Д-1 образца 1943 года

В нескольких предыдущих статьях мы рассказывали о 152-мм гаубицах РККА, которые в той или иной степени были достаточно удачными для своего времени. По каким-то характеристикам даже превосходили зарубежные аналоги. По каким-то уступали. Но в целом соответствовали требованиям времени создания. Назвать их прорывными, шедевральными, лучшими все-таки было нельзя.Сегодня речь пойдет о действительно шедевре. Орудии, восхищаться которым не перестают до настоящего времени. Причем восхищение это имеется и у тех, кто конструирует вооружение сегодня, и у тех, кто пользуется орудием в силу служебных обязанностей. Орудии, которое несмотря на то, что выпускалось всего 6 лет, с 1943 года по 1949 год, стало самой массовой 152-мм гаубицей Красной, а затем и Советской армии!Скажите, кому неизвестен этот снимок?Послужной список этой гаубицы начинается боями Великой Отечественной и заканчивается почти всеми более или менее значимыми военными конфликтами 20 века. А военная служба системы продолжается и сегодня в нескольких армиях мира.Автором системы является многократно упоминаемый нами Федор Федорович Петров, главный конструктор КБ завода №9 (УЗТМ).Именно опыт и гениальность Ф. Ф. Петрова и его конструкторского коллектива "помогли" новой системе в кратчайшие сроки стать в боевой строй.Но необходимо вспомнить и ещё одного человека. Человека, который хоть не являлся конструктором артиллерийских систем, но без по истине "гаубичного" по пробиваемости решений на всех уровнях характера, без его организаторских способностей, судьба шедевра могла сложиться не так триумфально.Это народный комиссар вооружений Дмитрий Федорович Устинов. Более известный для большинства читателей-ветеранов ВС СССР и России как один из последних Министров обороны СССР (1976-1984 гг.).Но вернемся к самой гаубице. В статье о гаубице М-10 мы писали о прекращении производства таких орудий в 1941 году. Существует множество материалов о причинах этого решения. Называют и дефицит тягачей, что соответствует действительности. И сложность производства, особенно лафета, что тоже верно. И сложность самого орудия.Но, по нашему мнению, главной причиной стало отсутствие мощностей для производства. Стране нужны были пушки. И заводы выпускали пушки. Из гаубиц производились только М-30 и МЛ-20 (гаубица-пушка). Производство которых было налажено в кратчайшие сроки с одной стороны, и которые обеспечивали потребность РККА в орудиях данного вида.Переломным этапом в отношении к гаубицам для конструкторов стало наступление под Москвой и дальнейшие действия РККА в 1942 году. Стало понятно, что армия переходит в наступление. А значит, армия скоро потребует мощных, мобильных артсистем.КБ начали в инициативном порядке, в свободное время, проектировать такие системы. Однако, в условиях военного времени главным требованием для конструкторов стали не революционные идеи и разработки, а возможность в кратчайшие сроки организовать производство на уже имеющихся мощностях.Вот тут-то и пригодился талант Петрова и его команды. Решение было найдено поистине гениальное. Наложить ствольную группу гаубицы М-10, мощности и технологии производства которой сохранились, на прекрасно зарекомендовавший себя лафет 122-мм гаубицы М-30. И таким образом объединить мощь 152-мм гаубицы М-10 и мобильность 122-мм дивизионной гаубицы М-30.Наверное, можно рассматривать новую гаубицу как дуплекс сразу двух систем-М-10 и М-30. По крайней мере, для своей предшественницы М-10 гаубица Д-1 является дуплексом безо всяких оговорок.Дальше начинается детектив. В начале 1943 года на завод №9 приезжает нарком Устинов. После проверки производства и встречи с руководством завода Петров приносит наркому расчеты новой гаубицы.13 апреля из Москвы раздается телефонный звонок. Устинов извещает Петрова о решении ГКО по поставке 5 изделий к 1 мая 1943 года для полигонных испытаний на Гороховецкий полигон.5 мая на полигоне начинаются испытания двух опытных образцов. Отличие образцов заключалось в небольших различиях в противооткатных устройствах. Правда один образец уже был испытан на заводе. Второй был "с нуля".5 и 6 мая орудия подверглись серьезным испытаниям. Было сделано, в общей сложности, 1217 выстрелов. Скорострельность орудия как с исправлениями, так и без исправления наводки оказалась 3-4 выстрела в минуту! Уже 7 мая полигон выдал отчет, что по устранению неполадок гаубица Д-1 может быть рекомендована к принятию на вооружение.Постановлением ГКО от 8 августа 1943 года Д-1 была принята на вооружение под названием "152-мм гаубица обр. 1943 г." Валовое производство ее было начато через 1,5 месяца на заводе № 9. Этот завод был единственным изготовителем Д-1.Устройство гаубицы:— станины раздвижного типа;— казенная часть (казенник);— щитовой бронелист;— накатник и откатник, составляющие противооткатные устройства;— гаубичный ствол;— дульный тормоз ДТ-3;— колесный ход (колеса гаубицы КПМ-Ч16 с шинами ГК 1250 200);— подрессоривание хода.Лафет гаубицы составляли станины, подрессоривание и колесный ход. Ствольная группа состояла из казенника, противооткатных устройств, ствола с дульным тормозом.Какие же решения использовал Ф.Ф. Петров в конструкции Д-1? при внимательном рассмотрении оказалось, что в этой конструкции есть элемент ещё одного орудия.Орудийный ствол сомнений не вызывает. Гаубица 152-мм образца 1938 года. С лафетом та же история. Улучшенный лафет гаубицы калибра 122-мм М-30. Прицельное приспособление тоже от гаубицы М-30. А вот с затвором вопрос. Петров использовал затвор от гаубицы 152-мм образца 1937 года МЛ-20.Как видите, с технической точки зрения конструкция достаточно совершенна. Хотя, в целях упрощения производства, совершенствования технологии, изменения все-таки проводились.Так, станины орудий первых выпусков были полностью клепанные, а у орудий более поздних выпусков корпуса были сварные.Гаубицы более поздних выпусков имели также катки для перекатывания вручную. Штырь катка вставлялся в отверстие шворневой балки.Тактико-технические характеристики:Массав походном положении, кг: 3 640в боевом положении, кг: 3 600Вертикальные углы, град: -3...+63,5Горизонтальные углы, град: 35Скорострельность орудия, выстр/мин: 4Дальность стрельбы, м: 12 400Масса ОФС, кг: 40Максимальная скорость транспортировки, км/ч: 40Расчет, чел: 8.Если смотреть статистические данные по выпуску гаубицы Д-1 в период Великой Отечественной войны, создается совершенно неверное впечатление о численности этих мощных орудий в нашей армии. Во многих источниках информация дается достаточно "обтекаемо". За время войны выпущено примерно 1000 гаубиц.Картина совершенно меняется если посмотреть выпуск систем по годам.1943 год — 84 штуки.1944 год — 258 штук.1945 год — 715 штук.1946 год — 1050 штук.1947-49 годы — по 240 штук.Как видно из этих данных, растущие потребности именно в этом орудии свидетельствуют как раз о том, что гаубица «зашла».Авторам удалось побеседовать с офицером, который работал на этих гаубицах в советское время. Он поделился некоторыми интересными подробностями стрельбы из этого орудия.При стрельбе на мягком грунте необходимо под колесами делать настил. При стрельбе под углами возвышения свыше 37 градусов вырывается ровик между станинами. В исключительных случаях возможна стрельба при не раздвинутых станинах. При этом угол обстрела по горизонтали составляет 1,5 градуса. Во всех случаях при стрельбе под сошниками закрепляются деревянные брусья.Появление в 1943 году этих гаубиц значительно повысило мобильность советских танковых и моторизованных частей. Гаубица, благодаря своей «скороходности», успевала за стремительно наступавшими частями РККА. Значит, вклад этой системы в войну неоспорим. И место в российских и прочих музеях эта гаубица занимает по праву.Заканчивая статью, хочется ещё раз восхититься гением наших конструкторов, которые в сложнейших условиях войны смогли создать великое орудие. Орудие, которое стало учителем многим советским и даже российским артиллеристам.