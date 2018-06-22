Хозяин недоволен народом

«Причинами роста цен на бензин в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и увеличение затрат на ее переработку».

«Если у вас раньше доллар стоил 30 руб., то теперь — 64. Таким образом, покупательная способность рубля девальвировалась… Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было: он уже существует».

«Российские компании поставляют нефть, подорожавшую на 25%, как на экспорт, так и на российские НПЗ. Добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно».

Нефтепереработка, по его словам, становится непривлекательной, поскольку вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен на АЗС».

«Меня тоже, как автомобилиста, она (цена) расстраивает, но если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут компании?» — заявил глава «Роснефти», отвечая на вопрос одного из акционеров.