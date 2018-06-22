09:02 22 июня

Хозяин недоволен народом

С места в карьер: речь пойдет не о Путине. Речь пойдет об одном из реальных хозяев нашей многострадальной страны. О его моральных переживаниях. А Путина в этом вопросе (пожалуй) трогать нечего: он здесь ничего не решает (как бы).



Итак, одним из реальных хозяев сегодня у нас выступает господин Сечин. Да, тот самый Игорь Иванович, «серый кардинал», «второй (?) после Путина» и так далее. Чей сын Иван (1989 года рождения) трудится первым заместителем директора департамента совместных проектов на шельфе. Это он 20 января 2015 года, в возрасте 25 лет, был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд».


И я это не к тому, что меня жабища душит из-за медальки. Нет-нет, это я просто хочу подчеркнуть талантливость и образованность Сечиных в целом. И то, что меня совершенно не удивляет наличие во власти таких людей. «Многолетний» труд тоже не удивляет. «Два» как числительное – уже больше одного, то есть много.

Удивляет другое.

Несколько обескураживает даже. Вот почему господин Сечин-старший в перерывах между судами с журналистами, которые почему-то его не любят, делает замечания, после которых начинаешь понимать, что правильно не любят?

Вот намедни собрались в Красноярске акционеры компании «Роснефть». И Игорь Иванович там выступал. Объяснял акционерам (видимо, там не все в курсе) и журналистам, почему бензин растет в цене.

Цитирую Сечина по РБК, РИА «Новости» и «Коммерсанту».

«Причинами роста цен на бензин в России стали девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и увеличение затрат на ее переработку».
«Если у вас раньше доллар стоил 30 руб., то теперь — 64. Таким образом, покупательная способность рубля девальвировалась… Компания не может ничего сделать, чтобы этого фактора не было: он уже существует».


То есть господин Сечин открытым текстом говорит, что видал он этот рубль в гробу. Интересно, если домотаться до слов, а сколько у Сечина стоит доллар? Если у нас он 64, то у него сколько?

Забавно, но русская нефть, переработанная на российском заводе, россиянами, продается россиянам в пересчете на доллар… Очень своеобразно. Ладно, идем дальше.

«Российские компании поставляют нефть, подорожавшую на 25%, как на экспорт, так и на российские НПЗ. Добавьте сюда рост транспортных затрат, энергетики, и вы увидите, что стоимость переработки выросла значительно».
Нефтепереработка, по его словам, становится непривлекательной, поскольку вынуждена брать на себя расходы по сдерживанию цен на АЗС».


Я правильно понял, что нефть – такая злобная штука, дорожает сама по себе? Без участия человека? Она из космоса падает, и дорожает всем назло. И ничего с этим сделать невозможно. Ни всему совету директоров «Роснефти», ни правительству, ни президенту России.

Нефть сильнее. Понял.

«Меня тоже, как автомобилиста, она (цена) расстраивает, но если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут компании?» — заявил глава «Роснефти», отвечая на вопрос одного из акционеров.


Можно, я тоже так расстроюсь? За 1% от зарплаты Сечина? Да я не то что расстроюсь, рыдать от огорчения буду! Чтобы рыдатор мой в клочья порвало от вселенской печали!

Но увы, рыдатор останется целым, а посему начинаем думать.

Не станем повторять уже изуродованное от побоев выражение про наши цены на бензин. Им реально весь мировой рынок по барабану, они только вверх умеют.

И в этот раз все было точно по канонам. Цены рванули вверх, остановить их было нечем, доллар там не сильно дорожал, равно как и нефть. Просто нужны были деньги.

Видимо, господа хозяева поиздержались. Мосты, стадионы, дороги, олимпиады, чемпионаты… Все стоит денег. Вот, видимо, денег настолько не хватает, что Сечин и остальные просто в панике. На зарплату еле-еле наскребают. А тут еще и мундюкаль, или как его там…

Кстати, деятели из Независимого топливного союза (НТС) 9 июня предупредили, что до конца года стоимость литра бензина может составить 100 руб. Не знаю, на чем основано это вангование, но о том, что он до 30 рублей не упадет, как бы ни падала нефть, можно и не гадать.

Вице-премьер Дмитрий Козак в ответ назвал прогноз НТС «апокалиптическим». «Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать эту ситуацию и не допустить резкого роста цен на моторное топливо», — заявил он.

Аха-ха… Интересно, каких? Белый флаг капитуляции уже выкинули. Новогодний подарок от правительства (увеличенный акциз на дороги) уже передарен нефтяным магнатам. Все, дороги будет улучшать не на что.

Рост будет – вот о чем Козак сказал. Резкого не допустят, а не резкий – нате вам, дорогие россияне.

У правительства нет ничего, кроме надутых щек. Потому Матвиенко так истерит на тему того, что пенсионную реформу надо СРОЧНО осуществлять! И никаких торгов быть не может!

Все просто. Хозяевам надо больше денег. И опричники эти деньги просто должны вышибить из холопов любой ценой.

При этом хозяева не обязаны заморачиваться и что-то там доказывать. Можно вообще нести лютую чушь, как вот господин Сечин делает. Ничего страшного, это же он не «Форбсу» интервью дает, правильно?

Когда за каждую секунду народ России платит золотом Сечину, какая разница, чем эту секунду занять? Денежка-то капает… Ручейком… Ангарой… Енисеем.

Вся наша проблема: у россиян слишком много денег. И слишком мало они пашут.

У нас на сайте есть один читатель, Максим. Так вот, он тоже приверженец этой гипотезы: мол, мы все слишком мало работаем. Надо больше! Надо как минимум две работы иметь, и все тогда будем в шоколаде! И плевать нам будет на рост цен и всё остальное.

Да, мнение чем-то похожее на идеал для Сечиных и Матвиенко. Толпы рабов, пашущие по 10-12 часов в день за пайку. Не имеющие ничего, потому что им и не надо ничего иметь. Им надо работать. На благо.

Наверное, хозяев должно расстраивать нынешнее положение дел. Ну не надо россиянам жить по-человечески! Как в Европах. Лишнее это! Лучше тогда потратить пару-тройку миллиардов денег (отнятых у россиян) на создание образа этих Европ как мест, куда лучше не соваться и куда лучше не смотреть.

Там все повально хотят захватить Россию, качать нашу нефть и трескать нашу икру. С водкой. А это неправильно. Качать нефть, трескать икру с водкой должен Сечин. Но он в принципе это и делает, так что в этом плане всё нормально.

Европейские цены на бензин, европейские цены на ЖКХ и еду, украинские зарплаты и здравоохранение с образованием.

А почему нет? На Украине выживают же как-то? Чем мы лучше?
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 47

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  1. Vard Сегодня, 05:55
    Все что происходит ... Напоминает анекдот про цыгана и лошадь... Уточню... Лошадь это мы с вами...
    Vard
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 06:19
      Цитата: Vard
      что происходит

      Депутаты "потрут" закон о "пенсиях", закончится ЧМ-2018, профсоюзы помитингуют, Владимир Владимирович "скинет" пару лет со "сроков выхода" и с 1 января "запустят"... Пенсионерам вместо ежегодных "апрельских" добавок на инфляцию по 500 руб "прибавят" 1000...
      Бензин дешеветь при"растущей" нефти не может, плохо то что минфин закупает на "излишки доходов" $$, разгоняя его цену вверх и соответственно цены в магазинах...
      dsk
      1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 07:17
        Цитата: dsk
        Цитата: Vard
        что происходит

        Депутаты "потрут" закон о "пенсиях", закончится ЧМ-2018, профсоюзы помитингуют, Владимир Владимирович "скинет" пару лет со "сроков выхода" и с 1 января "запустят"... Пенсионерам вместо ежегодных "апрельских" добавок на инфляцию по 500 руб "прибавят" 1000...
        Бензин дешеветь при"растущей" нефти не может, плохо то что минфин закупает на "излишки доходов" $$, разгоняя его цену вверх и соответственно цены в магазинах...


        Так и будет.

        Но интересней думка - когда же автору рот заткнут? И чьими руками?

        За неделю выдал фонтан интересных (но противорежимных!) статей и все еще продолжает фонтанировать...

        Или провокатор для выявления неблагонадежных?
        Titsen
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 07:58
          Цитата: Titsen
          Но интересней думка - когда же автору рот заткнут? И чьими руками?

          Вот когда закроют Эхо Москвы будет повод задуматься. Чего стоят признания самых рукопожатных авторов Эха Москвы о том, что "я не люблю родину (Родину) давно и убежденно", "руки у россиян, по генетической традиции, растут из ...опы, а голова набита ботвой", "Я, честно говоря, не вижу особой проблемы, если Россия разделится по Уральскому хребту". И это лишь относительно ласковые высказывания, есть и значительно потемнее. Но цитировать как-то не хочется.
          Аристарх Людвигович
          1. проходящий (Андрей) Сегодня, 08:50
            Вот когда закроют Эхо Москвы будет повод задуматься.

            Я с вами не соглашусь. Эти не страшны,они за деньги фонтанируют навозом,перестанут платить и Фсе, Конец оппозиции
            проходящий
      2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 07:54
        Цитата: dsk
        Бензин дешеветь при"растущей" нефти не может, плохо то что минфин закупает на "излишки доходов" $$, разгоняя его цену вверх и соответственно цены в магазинах..

        Вам же Путин сказал,что нефтяникам выгоднее продавать нефть за бугор,вот поэтому и решили поднять цену.Не из своего же кармана он будет платить за закупки сырья?Мы же капитализм строим,свой в отдельно взятой стране,следовательно и правила у нас должны быть особые.Меня ещё порадовало сообщение, об увеличении затрат на ее переработку»Это каким образом?Я до недавнего времени как раз работал на одном таком свечном заводике,и знаю,что всё оборудование там стоит ещё с 90-х годов,и выжимают с него всё что только можно.Не думаю что ситуация в целом по стране намного отличается.Значит он как и все крупные монополисты вешает лапшу нам для увеличения своей и так чудовищной прибыли..И нет похоже в ближайшем будущем на них управы.Вот список этих заводов,я уже не говорю про полулегальные.http://pronpz.ru/neftepererabatyvay
        ushchie-zavody/rossiya.html
        Мар.Тира
      3. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:05
        Какие еще апрельские добавки пенсионерам в 500 рэ? Кому добавили то реально с декабря прошлого года? belay Было какое - то медведевское повышение с 1 мая на 0.028%, но они даже в одну копейку не выразились в пенсиях.
        сибиралт
      4. проходящий (Андрей) Сегодня, 08:45
        Цитата: dsk
        Цитата: Vard
        что происходит

        Депутаты "потрут" закон о "пенсиях", закончится ЧМ-2018, профсоюзы помитингуют, Владимир Владимирович "скинет" пару лет со "сроков выхода" и с 1 января "запустят"... Пенсионерам вместо ежегодных "апрельских" добавок на инфляцию по 500 руб "прибавят" 1000...
        Бензин дешеветь при"растущей" нефти не может, плохо то что минфин закупает на "излишки доходов" $$, разгоняя его цену вверх и соответственно цены в магазинах...

        А еще, как признался главный бухгалтер РФ, реальная стоимость доллара около 50 рублей, я думаю,что ниже скорее меньше. То есть, искусственно задрали все что можно и выдаивают остатки сбережений.
        проходящий
    2. Умник (Вася) Сегодня, 06:21
      Вот это бизнесссхема. Добываешь народный газ- нефть, перерабатываешь в бензин и своему же народу(чья нефть) втридорога продаешь! Почему сечин не сказал 65% налогов в литре бензина?
      Умник
      1. vladimirZ (VladimirZ) Сегодня, 07:03
        Все что происходит ... Напоминает ... - Vard

        Напоминает грабительский капитализм, когда буржуа - хозяева нынешней жизни, не могут нажраться награбленным.
        Напомнить всем высказывание великого К. Маркса, о том что капиталист пойдет на любое преступление ради своей прибыли? Вот они и идут, грабят преступно, в нарушение Конституции РФ провозглашающей Россию социальным государством, народ и государство.
        Сечин, читай Путин, захватили не только "наше достояние" - Роснефть, Газпром и прочее, они приватизировали само государство в своих личных собственнических интересах, ликвидируют последние социальные завоевания наших отцов и дедов, оставивших нам Советское, действительно социально справедливое, государство - фактически лишают право большинства народа на пенсию в старости. Бензин для них только один из методов грабежа народа.
        Большего глумления над народом трудно представить. Долго будут люди терпеть этот беспредел зарвавшейся власти, и самое главное оправдывать его, голосовать за них, пусть даже на частично фальсифицированных выборах?
        vladimirZ
        1. Серж2068 (Сергей) Сегодня, 07:58
          То то и беда, что в России большинство тупо ходит на выборы, тупо ежедневно смотрит телевизор, где рассказывают о мудром патриоте России господине Путине и тупо ничего не хочет анализировать и думать - а всё ли в порядке у нас в стране. По телевизору говорят что всё прекрасно - значит так оно и есть. Потому и ходят на выборы, самим фактом прихода на избирательные участки легитимизируя тот фашисткий режим, который сейчас уничтожает свой народ ради собственного безумного аппетита. Эти мрази не остановятся никогда, таких можно остановить только пулей в загривок. А ещё ругают Сталина за репрессии. Как показала жизнь - очень добрый был человек, надо было отстреливать в гораздо больших масштабах, что бы такие как Сечин и ему подобные не могли появиться в принципе.
          Серж2068
      2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:12
        Цитата: Умник
        и своему же народу

        Да они себя с другим народом идентифицируют. Может отсюда и все проблемы? wink
        Ингвар 72
      3. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:17
        Ну, ну! Тот же Сечин раньше заявлял, что при средней себестоимости добычи российской нефти в 2,5 доллара за английскую бочку, добыча будет оставаться рентабельной. Оно и понятно, что нефтесосам от государства нерентабельно "содержать" свой народ, у которого отняли будущее, взамен на "Права Человека" не объяснив как их на хлеб намазывать.. winked Вот и выходит, что ЦБ РФ гоняет рупь как рыбак блесну, но в государственной лунке, и вся рыбка почему то достается банкирам и олигархам. lol Первый признак банковский валютных спекуляций - плавающий курс национальной валюты. Это же азы экономики!
        сибиралт
  2. Декларант Сегодня, 06:03
    Какой же он к.. не хороший lol
    Декларант
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:18
      В романе А. Беляева "Продавец воздуха" в финале про такого буржуя красноармеец сказал: "Лопнул купец" !
      Надеюсь доживу до такого финала .
      Uncle Lee
      1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:08
        Цитата: Uncle Lee
        Надеюсь доживу до такого финала .

        Один такой финал уже был - Сахолин-1, Сахолин-2. Мы свою нефть добывали, США отправляли и ещё за это должны были, а сами с голоду пухли... Вы об этом финале мечтаите?
        Boris55
        1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:38
          Про Сахалины-1-2 мне не надо описывать, я это видел ! И когда губер Фархутдинов покинул этот мир, сам Путин приехал и изменил договор по СРП, а то мы по нему получали меньше чем в Зимбабве.
          А про "Лопнул купец"- лучше почитайте сами !
          Uncle Lee
          1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:48
            Цитата: Uncle Lee
            Про Сахалины-1-2 мне не надо описывать, я это видел !

            Так почему же вы не понимаете, почему что Запад, что Роман Скоморохов, хотят его уничтожить, сломать отлаженный механизм поступления доходов в бюджет страны, не предложив ни чего нового. Уберём Сечина, а дальше то что? Кто его место займёт, останется ли это всё в едином комплексе или как Чубайс с РАО ЕС? До основания, а потом... проходили, уже не интересно - хотим знать ради чего всё это Запад затеял? Неужели о нас сирых и убогих обеспокоился?
            Boris55
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:15
    Европейские цены на бензин, европейские цены на ЖКХ и еду, украинские зарплаты и здравоохранение с образованием.
    А между тем на Украине наметился рост производства, в отличии от нашего....
    Uncle Lee
    1. BecmepH (Алексей) Сегодня, 07:06
      Цитата: Uncle Lee
      Европейские цены на бензин, европейские цены на ЖКХ и еду, украинские зарплаты и здравоохранение с образованием.
      А между тем на Украине наметился рост производства, в отличии от нашего....

      Оба-на... Откуда дровишки?
      BecmepH
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:43
        А Вы думаете, что зазря наши олигархи в украинскую промышленность инвестириуют ?
        Uncle Lee
    2. боеприпас (Николай ) Сегодня, 08:13
      Цитата: Uncle Lee
      на Украине наметился рост производства, в отличии от нашего....

      Дык! fellow
      У нас тоже " наметится" рост , как только цена на бензин и газ станет как на Украине. feel .. гм .. да .. и зарплаты тоже.
      боеприпас
  4. БАБА ШУРА (Б) Сегодня, 06:51
    Ну так, поводов уже предостаточно, а на улицу никто не идет. От голода люди дохнут дольше чем от пуль.
    БАБА ШУРА
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 07:08
    Вчера про царя, сегодня про его вороватых бояр, завтра про его дьяков и подьячих. Ясно уже всё с этими мальтийскими "рыцарями" и киприотами-патриотами. Недра России вообще-то принадлежат всему народу, а не сечиным с матвиенками. Это если по Конституции. Охамело уже боярство вкрай.
    Altona
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 07:10
    Цитата: Умник
    Почему сечин не сказал 65% налогов в литре бензина?

    ---------------------
    Из налогов потом складывается бюджет, который они потом успешно дербанят и из которого между прочим щедро выделяют помощь тому же ТЭК. Круг замкнулся.
    Altona
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 07:42
      Здесь некоторые посетители ВО заметили то, что периодически, примерно раз в четыре года ЦБ обезжиривает вклады граждан России резко "роняя" курс рубля, объясняя это "кризисом", "санкциями", "плохой конъюнктурой", "вспышками на Солнце", "геомагнитными возмущениями" и пр. А на самом деле, после того как разогнали правительство Примакова-Геращенко с его "не рыночными методами" на очередном экономическом-гайдаровском форуме было сказано примерно следующее:"нужно заставить население хранить деньги не в "чулках", а вкладывать их в экономику, самым эффективным методом для этого является "плавающий, с тенденцией к понижению курс рубля.... невозможность накопления и постоянное обесценивание вкладов, сделает для граждан привлекательными банковские кредиты, что автоматически решит проблему непрерывного финансирование банков и создаст современную кредитно-денежную систему в стране..."
      Улиточник N9
  7. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 07:30
    Качать нефть, трескать икру с водкой должен Сечин. Но он в принципе это и делает, так что в этом плане всё нормально.

    Ну разве не этого хотели дорогие россияне с началом "перестройки"? Видно, так понравились результаты предоставленных свобод в конце 80-х, что народец решил совсем снести нахрен весь Советский строй как себя изживший, за ненадобностью, а вместо Генсеков поставить "Сечиных".
    Ну что ж, "наслаждаемся" результатами народного выбора к сожалению вместе с выбиравшими. wassat fellow
    Sovetskiy
  8. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 07:39
    Совокупный доход Игоря Ивановича за 2017 год по оценкам журнала Forbes составил 1миллиард 26 миллионов 600 тысяч рублей. Для умозрительного восприятия цифра слишком большая, поэтому поделим на 365, и получим 2812602 рубля в день! what
    паниковский
  9. igorra (Игорь) Сегодня, 07:45
    Думаю надо не отвечать на последствия, а устранять причину, как великий Ленин в 1917 году. По другому наша изгрязивкнязи элитка власть не отдаст. А историю надо хоть иногда читать, мы сейчас находимся на стадии первичного накопления капитала, со всеми вытекающими обстоятельствами и последствиями, причём в роли колоний находимся мы все. Так что нас будут доить, доить, а недовольных гноить.
    igorra
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:02
      Цитата: igorra
      По другому наша изгрязивкнязи элитка власть не отдаст.

      Было это и не раз. Как сказал один из лидеров восстания в 16 веке: "Побьём все помещиков и бояр и сами станем помещиками и боярами". Много вековой опыт революций показал, что в результате их проведения меняются только лица во власти, но ни чего не меняется для простого народа.
      Для смены общественного строя, эволюция должна идти снизу.
      Boris55
    2. Серж2068 (Сергей) Сегодня, 08:09
      Именно так и никак иначе. По другому устранить от власти таких вот сечиных, чубайсов и прочих роттенбергов с матвиенками может только организованное восстание, госпереворот. А партии для такого дела в стране к сожалению нет. ВКПб столетней давности нет и не предвидится. Лидеров масштаба Ленина и Сталина тоже как то не наблюдается, а может власть уничтожает таких в зародыше. К тому же убежден на 1000% что эти мрази ради сохранения своей власти не остановятся ни перед чем - если понадобиться - запросто применят против народа даже ЯО. А СМИ разжуют послушному электорату, что власть была вынужденна применить силу против террористов.
      Серж2068
  10. LeftPers (Антон) Сегодня, 07:45
    Цитата: dsk
    Цитата: Vard
    что происходит

    Депутаты "потрут" закон о "пенсиях", закончится ЧМ-2018, профсоюзы помитингуют, Владимир Владимирович "скинет" пару лет со "сроков выхода" и с 1 января "запустят"... Пенсионерам вместо ежегодных "апрельских" добавок на инфляцию по 500 руб "прибавят" 1000...
    Бензин дешеветь при"растущей" нефти не может, плохо то что минфин закупает на "излишки доходов" $$, разгоняя его цену вверх и соответственно цены в магазинах...

    На основании ч. 1 ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.

    Согласно ч.2 ст. 55 Конституции РФ, В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
    LeftPers
  11. Boris55 (Борис) Сегодня, 07:54
    Цитата: Роман Скоморохов
    Вот почему господин Сечин-старший в перерывах между судами с журналистами, которые почему-то его не любят, делает замечания, после которых начинаешь понимать, что правильно не любят?

    А если учесть, что все наши СМИ так или иначе работают на гос.деп, то проникавшийся искренней любовью к этому человеку, наполняющего на 1/3 бюджет стран реальными деньгами, которые идут на наши зарплаты, пенсии, пособия и т.д. ... Кому то уж очень не нравится подъём России. Вот и Роман вносит свою непосильную лепту в борьбе за обнищание нас...
    Boris55
    1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:54
      Цитата: Boris55
      к этому человеку, наполняющего на 1/3 бюджет стран реальными деньгами, которые идут на наши зарплаты, пенсии, пособия и т.д. ...

      То есть лично Сечин наполняет бюджет?! Или он с нуля "Роснефть" построил?! так же как и Газпром Миллер wassat Вы ярый нодовец, судя по вашим постам?
      Стирбьорн
  12. Alex66 (Александр) Сегодня, 07:56
    Лучше тогда потратить пару-тройку миллиардов денег (отнятых у россиян) на создание образа этих Европ как мест, куда лучше не соваться и куда лучше не смотреть.
    Судя по тому как старается Соловьев, Киселев, гораздо больше 2-3. ТВ смотреть нельзя кругом враги, в смысле во круг России, а что внутри молчок, главный враг Навальный и то его назначили на пленуме ЕР. Нет ни стратегии развития ни целей, нет они безусловно есть, но нам их не озвучивают, хреновые они для нас. И вся надежда на ВВП, у нас НОД по городу гоняет требует корону ему отлить.
    Alex66
    1. Boris55 (Борис) Сегодня, 08:11
      Цитата: Alex66
      Нет ни стратегии развития ни целей, нет они безусловно есть, но нам их не озвучивают,

      Вы про "Майские указы" что нить слышали? laughing
      Boris55
  13. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 07:58
    Просперо молчал. Он снова опустил голову.
    Толстяк продолжал:
    – Ты забыл, с кем хочешь воевать. Мы, Три Толстяка, сильны и могущественны. Всё принадлежит нам. Я, Первый Толстяк, владею всем хлебом, который родит наша земля. Второму Толстяку принадлежит весь уголь, а Третий скупил всё железо. Мы богаче всех! Самый богатый человек в стране беднее нас в сто раз. За наше золото мы можем купить всё, что хотим!....Ю.Олеша "Три толстяка"
    parusnik
  14. EvilLion Сегодня, 08:13
    А где в в 1980-ых были, во время перестройки? Когда такие вот Сечины к власти приходили.
    EvilLion
  15. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:13
    Какая замечательная фотография..... Интересно, а вот как, выглядит "классический" "упырь"?... winked
    Улиточник N9
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 08:24
    Цитата: паниковский
    получим 2812602 рубля в день!

    ----------------------
    Что он такого делает, что он за 15 минут получает как мы за год?
    Altona
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 08:26
    Цитата: LeftPers
    На основании ч. 1 ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.

    Согласно ч.2 ст. 55 Конституции РФ, В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

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    Я вчера писал об этом тоже кстати. Не все у нас знают Конституцию, а власти и крупный бизнес её даже такую нарушают.
    Altona
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 08:31
    Цитата: Sovetskiy
    Ну разве не этого хотели дорогие россияне с началом "перестройки"?

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    Кстати, пресловутые "джинсы, за которые продали СССР", не больно-то кому и нужны были. Это искусственно, обывательскими слухами создали такой ажиотаж вокруг вполне себе обычных хлопчатых штанов, причем в больших городах. Эти штаны можно было вполне себе брать в Египте в оплату за те же поставляемые танки, благо по качеству египетский хлопок самый лучший. У меня в детстве были рубашки из Египта. И вообще, тема ширпотреба была намеренно раздута, сейчас мы гордо носим синтетику, а тогда у нас были натуральный лён и вискоза. Даже детские сандалии на кожаной подошве были у нас. Но мы все профукали в угоду вчерашним фарцовщикам.
    Altona
    1. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 08:36
      В советское время(80-е), когда приехал на работу в Баку, то был просто шокирован тем, что там свободно в магазинах на прилавках лежали джинсы "Avis" и прочие товары. что были "дефицитом" в "простых-русских" городах СССР. Ну "байскими" порядками типа того, что плата за проезд в автобусе была 10-15-20(по "центральному СССР"-3-5 ) копеек и отдавать ее надо было водителю при выходе, в магазинах никогда не давали сдачи, нигде не пробивали чеков при покупках и пр..
      Улиточник N9
  19. Комментарий был удален.
  20. Altona (Евгений) Сегодня, 08:40
    Цитата: Улиточник N9
    В советское время(80-е), когда приехал на работу в Баку, то был просто шокирован тем, что там свободно в магазинах на прилавках лежали джинсы "Avis" и пр.

    ------------------------
    А я там служил в 1988 году. Не было там никакого дефицита ни в чем. Алкоголь любой, у них харам на него. Ковры, мебель, книги (кому там русские книги нужны)? Фрукты, овощи в изобилии. Джинсы? Там жара постоянно. Да и настоящий мужчина должен иметь черный костюм. laughing hi
    Altona
  21. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 08:41
    Цитата: Улиточник N9
    Здесь некоторые посетители ВО заметили то, что периодически, примерно раз в четыре года ЦБ обезжиривает вклады граждан России резко "роняя" курс рубля, объясняя это "кризисом", "санкциями", "плохой конъюнктурой", "вспышками на Солнце", "геомагнитными возмущениями" и пр. А на самом деле, после того как разогнали правительство Примакова-Геращенко с его "не рыночными методами" на очередном экономическом-гайдаровском форуме было сказано примерно следующее:"нужно заставить население хранить деньги не в "чулках", а вкладывать их в экономику, самым эффективным методом для этого является "плавающий, с тенденцией к понижению курс рубля.... невозможность накопления и постоянное обесценивание вкладов, сделает для граждан привлекательными банковские кредиты, что автоматически решит проблему непрерывного финансирование банков и создаст современную кредитно-денежную систему в стране..."

    Вы все правильно разложили по полочкам.Примаков вопреки гайдаровскому форуму привлек в правительство,которое и запустило маховик промышленности после дефолта.Вы пишете мол народ виноват в том,что не вкладывает свои деньги в
    банки России.А вы не задавали себе вопрос,почему наши предприниматели тоже не вкладывают свои активы в наши банки.
    К банкам России нет доверия.У народа пока остался один надежный банк-Сбербанк,пока.Зачем вкладывать в банк,который
    завтра или лопнет,или очутится в Чехии,а для русских вкладчиков закроет двери.Примеры,да их сотни.Гуд бай.
    nikvic46
  22. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 08:47
    Говорят в спорах рождается Истина.Но это происходит лишь тогда, когда спорят люди,озабоченные одной проблемой,в нашем
    случае восстановление страны.
    nikvic46
  23. TuM0305 (TuM) Сегодня, 08:55
    Что делать? Какие предложения? Митинги, восстание, что???
    TuM0305
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