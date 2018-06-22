Пенсионный возраст в России: история и современность. Часть 1

В наследство от старого мира большевикам досталась в значительной мере разрушенная система государственного призрения. Временное правительство впервые в российской истории предприняло попытку заменить царскую систему общественного призрения на институт государственного призрения. Однако далее создания такого министерства дело не пошло. Сменились три министра госпризрения, а структуры на местах так и не были созданы и нигде фактически не работали.Надо сказать, что большевики шли к власти с привлекательной для рабочих пенсионной программой. Так, еще в 1912 году в решениях VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП было закреплено положение о полном пенсионном замещении утраченного заработка. В резолюции «Об отношении к думскому законопроекту о государственном страховании рабочих» отмечалось: «Наилучшей формой страхования рабочих является государственное страхование их, построенное на следующих основаниях: а) оно должно обеспечивать рабочих во всех случаях утраты ими трудоспособности (увечье, болезнь, старость, инвалидность; … Ь) страхование должно охватывать всех лиц наемного труда и их семейств; с) все застрахованные должны вознаграждаться по принципу возмещения полного заработка, причем все расходы по страхованию должны падать на предпринимателей и государство…» Но уже в мае 1917 года вернувшийся в Россию из эмиграции Ленин, оценив реальную социально-экономическую ситуацию в стране, пишет статью «Материалы по пересмотру партийной программы». В этой работе он пересмотрел принцип социального обеспечения престарелых и нетрудоспособных. Положение о полном замещении пенсией заработка работника с участием государства было вообще исключено из партийной программы. Вместе этого был включен новый тезис о необходимости достижения: «Полного социального страхования рабочих: а) для всех видов наемного труда; б) для всех видов потерь трудоспособности, именно: от болезней, увечья, инвалидности, старости, профессиональных болезней, материнства, вдовства и сиротства, а также безработицы и др.; …г) оплаты расходов по страхованию за счет капиталистов…»Или, если сформулировать коротко и несколько упрощенно применительно к рассматриваемому вопросу, то речь шла о возрасте старости, с наступлением которого человек считался нетрудоспособным. Как увидим далее, возрастной ценз старости в нашей стране неоднократно изменялся. При этом он не всегда был всеобщим, а часто устанавливался для отдельных категорий работников.После октябрьского переворота, скорее, по инерционно-логическому мышлению, новая власть создала правопреемника министерства госпризрения в лице наркомата госпризрения (НКГП) во главе с А.Коллонтай. Главной особенностью нового социально-экономического института Советской России стала разработка и внедрение классовых ограничений пенсионных прав. Первоначально бюджетом РСФСР на 1918 год для выплаты пенсий из казны по аналогии с предыдущим годом было выделено свыше 1 млрд. рублей. Сразу стало понятно, что в разрушенной войной стране нет финансовых возможностей для содержания существующей массы пенсионеров. В дальнейшем эта статья расходов резко уменьшилась за счет отказа в пенсионных выплатах «классово-чуждым» старикам из категории «бывших». Индивидуальные пенсионные накопления эмеритальных касс и пенсионные средства орденских фондов были национализированы.Одновременно с этим было принято решение о переходе на страховую модель пенсионной системы, основы которой были заложены в интересах фабрично-заводских рабочих еще в 1912 году. Теперь было решено распространить ее действие на всех работающих по найму. Страховым случаем стала считаться потеря трудоспособности по любым причинам (увечье, болезнь, старость и т.п.). Разделение системы пенсионного обеспечения было закреплено Декретом СНК от 15 ноября 1921 года. С того времени все занятые наемным трудом работники при достижении установленного на тот момент возраста старости стали получать пенсию по инвалидности через систему социального страхования. При этом работники полностью освобождались от страховых взносов. Эта обязанность была возложена на юридических лиц вне зависимости от формы собственности. Сумма взноса была в пределах 21-28% от зарплатного фонда организации.Для определенных категорий, в основном, военных и служащих, сохранилась система государственного пенсионного обеспечения. В настоящей публикации данное направление не рассматривается.После образования СССР начался процесс централизации и формирования единой пенсионной системы страны. Размер пенсии нормировался в твердых суммах. Вводились районные коэффициенты. Была упорядочена система пенсионных расчетов – теперь за основу брался не личный заработок, а усредненный показатель зарплат по конкретному региону.В 1924 году впервые был установлен возрастной ценз и определены условия приобретения пенсионных прав для профессорско-преподавательского состава и научных работников высших учебных заведений. Предельный трудоспособный возраст был определен в 65 лет. Далее можно было работать, но уже вне штата. Для получения пенсии было установлено 2 основания: 1) прослужить на данных должностях не менее 25 лет или 2) достижение возраста 65 лет при наличии преподавательского или научного стажа 10 лет и более. Пенсия устанавливалась пожизненно в размере оклада. При этом существовала процедура на подобие современной индексации пенсий. В те годы пенсия этой категории граждан автоматически повышалась по мере повышения тарифов оплаты труда профессорско-преподавательского состава. Предусматривались также льготные условия выхода на пенсию при утрате трудоспособности в более раннем возрасте и при меньшем стаже. Вдовы и малолетние дети имели право на получение пенсий при утрате кормильца.Спустя год установили пенсии по выслуге лет для учителей, изб-читален, библиотекарей и некоторых других служащих системы народного образования. Пенсии каждой категории имели нижний и верхний пределы («вилку»). Минимальная пенсия была 20, а максимальная — 97 рублей.Насколько привлекательными были такие пенсионные правила при достижении возраста выхода на пенсию в начале 1920-х годов? Давайте сравним пенсионные условия для профессоров со страховыми пенсиями работников по найму. В то время основным документом, устанавливающим пенсионные нормы был КЗоТ РСФСР сначала 1918, а затем 1922 года. При этом кодекс от 1918 года просто установил 50-летний возраст утраты трудоспособности по старости. Нормативными документами тех лет были определены 6 групп инвалидности при утрате в той или иной степени способности к труду. Достижение работником 50-летнего возраста приравнивалось к утрате трудоспособности и считалось основанием для обращения за установлением пенсии по инвалидности. А вот в кодексе 1922 года уже появилась отдельная глава XVII «О социальном страховании». Там же было указано, что СНК предоставляется право установить «срок продолжительности работы, дающей право на получение пособия по старости». Кстати, в ст. 176, в которой было перечислено все, что входит в состав нормы «социальное страхование», не упомянуто «пособие по старости», о котором идет речь в ст. 187 Кодекса. Однако в этой же статье разъясняется, что пособие по инвалидности назначается в трех случаях: 1) увечье; 2) болезнь и 3) старость. Более детально все пенсионные вопросы регулировались нормативными документами НКГП и НКСО РСФСР.Для будущих пенсионеров был установлен «классовый фильтр отсечки» — обязательный трудовой стаж не менее 8 лет. Вполне понятно, что старики из «бывших» ни при каких условиях не могли иметь такого стажа работы по найму и автоматически оказывались за пределами новой пенсионной системы. Позже это ограничение было снято.Для всех трудящихся был установлен единый для мужчин и женщин возраст утраты трудоспособности – 50 лет. При достижении этого возраста возникали основания для назначения пенсии по инвалидности. С возрастом 60 лет пенсия назначалась автоматически, без прохождения медэкспертизы. После 50 лет граждане освобождались от всех видов трудовой повинности согласно КЗоТ 1918 года. Однако в КЗоТ 1922 года возраст полного освобождения от трудовой повинности был разделен по половому признаку и существенно снижен. С того времени к этой категории относили мужчин старше 45 лет и женщин старше 40 лет. В кодексах были заложены нормы 8-часового рабочего дня, отпуска, времени отдыха и т.д. Примечательно, что в обоих кодексах были установлены лишь 6 праздничных дней в году, из которых на сегодня сохранился только Новый год. Остальные праздники, как то: День низвержения самодержавия (12 марта), День Парижской коммуны (18 марта), День Интернационала (1 мая) и другие затерялись еще в прошлом веке.В 1928 году впервые в нашей стране приступили к страхованию рабочих по старости. Такие пенсии были установлены для работников текстильного производства. Почему пенсия по старости начала распространяться именно с текстильщиков? Причин здесь несколько. Текстильная промышленность в период с 1920 по 1927 годы восстанавливалась достаточно высокими, до 46% в год, темпами. Руководство страны было заинтересовано в производстве текстиля для роста объемов товарно-денежных отношений между городом и деревней. Однако восстановленный было уровень производства 1913 года стал вновь снижаться, поскольку все внутренние производственные и людские резервы отрасли были уже использованы. При этом текстильная продукция традиционно рассматривалась как один из источников получения средств для начавшейся индустриализации страны. Именно в те годы сложилось известное разделение всей производимой продукции на группу А (производство средств производства) и группу Б (производство товаров потребления). Для снижения текучести кадров и привлечения новых работников в текстильную промышленность в качестве одной из стабилизирующих мер стало введение отраслевого новшества — пенсионного страхования по старости. Для текстильщиков был установлен пенсионный возраст: для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. Размер пенсии соответствовал 2/3 суммы пенсионных выплат по 2-й группе инвалидности по общему заболеванию и зависел от среднего заработка пенсионера. Как мы теперь понимаем, в 1928 году был существенно — сразу на 15 лет повышен пенсионный возраст по старости по сравнению с возрастом утраты трудоспособности по КЗоТ от 1922 года для работников по найму (мужчины 45 лет и женщины 40 лет).А спустя год эта пенсионная практика была законодательно внедрена в некоторых отраслях тяжелой промышленности, на железнодорожном и водном транспорте. Однако динамика выхода на пенсию по достижению предельного возраста трудоспособности (по старости) была незначительной. По данным, опубликованным В. Роиком, в СССР в 1928 году было всего 2 тыс. 700 пенсионеров по старости. Однако за следующие 5 лет их число выросло примерно в 17 раз. В 1932 году пенсию по старости оформили около 48 тыс. работников.В 1924 году на страницах журнала «Вопросы страхования» со всей пролетарской категоричностью указывалось: «Если ты старик и способен еще к труду – работай. А лишился трудоспособности – получай пенсию». Тем не менее, фактически по 1929 год включительно рабочие 50-летнего возраста приобретали право на пенсию по инвалидности в связи с возрастной утратой трудоспособности. В то время старости как социального риска в пенсионном законодательстве РСФСР и СССР не существовало.Ключевое значение для развития советской пенсионной системы имело совместное постановление ЦИК и СНК СССР от 15 мая 1929 года «Об обеспечении в порядке социального страхования по случаю старости». Этим документом были заложены основы будущей советской страховой системы пенсионного обеспечения по старости. Постановлением были нормативно установлены:— классовая направленность пенсионного обеспечения по старости – только для рабочих;— отраслевые приоритеты — для горной и металлической промышленности (и электропромышленности), а также железнодорожного и водного транспорта, а также подтвердило ранее введенное для текстильной промышленности;— условия формирования пенсионных прав при наступлении возраста старости для рабочих: 1) для мужчин, достигших ко дню оставления работы по найму 60-летнего возраста и имеющих общий трудовой стаж работы по найму не менее 25 лет; 2) для женщин, достигших ко моменту оставления работы по найму 55-летнего возраста и при наличии не менее 20 лет общего стажа работы по найму.— впервые нормативно закреплены особые, льготные условия получения пенсии по старости для занятых на подземных работах в горной промышленности – при достижении возраста 50 лет и общему трудовому стажу не менее 20 лет;— установлена независимость назначения пенсии по старости от степени трудоспособности работника;— введен простой и понятный расчет пенсии – половина прежнего заработка;— предусмотрены несколько вариантов пенсионного обеспечения на случай, если пенсионер начнет работать по найму или получать дополнительные доходы иным способом.Новый порядок назначения пенсий по старости вводился для рабочих текстильной промышленности с 1 декабря 1927 года (задним числом), для рабочих железнодорожного и водного транспорта – с 1 января 1929 года (задним числом), для рабочих горной и металлической промышленности (и электропромышленности) – с 15 апреля 1929 года.Одновременно с этим предоставлялись особые права Совету соцстрахования при Наркомате Труда СССР понижать возраст и стаж работы по найму для лиц, занятых во вредных производствах, а также устанавливать предельные суммы назначаемых пенсий. В 1933 году социальное страхование было передано в ведение профсоюзов.При этом следует иметь в виду, что все принимаемые меры по социальному страхованию относились лишь к рабочим и иным работникам по найму, в основном работавшим в сфере промышленного производства и транспорта. Сельское население по-прежнему, как и в старые времена, не имело пенсионных прав и обеспечивалось при утрате трудоспособности по возрасту за счет системы общинной взаимопомощи. К 1924 году было создано более 50 тыс. комитетов взаимопомощи на селе с фондом свыше 5 млн. рублей. К концу 1920-х годов совокупные объемы средств в этих фондах выросли в 10 раз.Продолжение следует…