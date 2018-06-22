09:03 22 июня
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Избивший пьяного пограничника в Мариуполе украинец был вынужден уехать в РФ

Украина продолжает настойчиво доказывать, что она является страной с идеальной формой охраны прав человека и правосудия. Новое доказательство – из Мариуполя. Человек, который был вынужден защищать персонал кафе от пьяного украинского подполковника, требовавшего меню на украинском языке и угрожавшего «всё разнести», подвергся небывалому давлению со стороны «захистников» Украины.

Напомним, что 17 июня в одном из мариупоьских кафе подполковник погранслужбы Украины в состоянии алкогольного опьянения, делал попытки установить свои порядки, включая такой: «никаких меню на русском языке». Обычных слов с просьбами о необходимости успокоиться подполковник (его имя Станислав Керод) не понимал, попытался применить силу против персонала, сцепился с охраной. В результате завязавшейся потасовки подполковнику сломали челюсть.

Избивший пьяного пограничника в Мариуполе украинец был вынужден уехать в РФ

Тот самый подполковник



В социальных сетях Украины была объявлена охота на того, кто «успокоил» зарвавшегося пьяного военнослужащего.

Сегодня в Фейсбуке опубликована информация о том, что этому человеку пришлось покинуть Украину и перебраться в РФ – на Крымский полуостров – через пункт пропуска Чонгар. При этом радикалы заявляют чуть ли не о спланированной акции по избиению украинского подполковника.

Так видит ситуацию бывшая представительница администрации Одесской области Соломия Бобровская, которая изначально и сообщила о том, как избивали подполковника погранслужбы Украины:

Итак, всем, кто с пеной у рта доказывал, что все просто и конфликт бытовой:
Бужор А.В., тот, что возил титушек на Антимайдан в 2014 и наносил удар непосредственно Станиславу Кероду пересек (границ через) пункт пропуска Чонгар 20.06.2018 и въехал в Крым.
Он был опознан сразу, но не задержан почему-то полицией.
Других двое "коллег" по избиению тоже регулярно посещают Крым, но пока находятся на подконтрольной Украины территории.
Из этого следует, что ни Служба безопасности Украины, ни Национальная полиция Украину, не обратились с просьбой поставить это лицо на контроль при пересечении границы, и не подали в розыск и т.д.
Мы можем хоть раз отстоять наших военнослужащих, чтобы не было стыдно ?! вопрос риторический, он касается и Государственной пограничной службы Украины.


Таким образом, человека, который защищал персонал кафе от пьяного военнослужащего, теперь назвали «участником автомайдана». Видимо, чтобы раззадорить майданных радикалов.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 16

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  1. anjey (Андрей) Сегодня, 05:56
    Благородно -поставить пьяную свинью в погонах на место,тем более оккупанта....
    anjey
    1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 06:08
      Вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро, вот тебе свинячая шидовьская мова! - сказал Остап Ибрагимыч
      Нет украинского языка. Есть исковерканный русский сдобренный польским,цыганским,венгерским. И вообще мова похожа на феню. Заявление-заява. Это что?
      Андрей Смирновский
      1. Чёрный Сегодня, 06:41
        Я думаю что причина не в меню была . Это , скорее всего, приплели укроСМИ со слов того
        же подпола( ему же надо было как то свою свинячью выходку оправдать, а так ну прям "патриЁта бьют") когда дело начало получать огласку. Охрана просто так по термосу не стучит. Видимо просто начал быковать и рукоприкладствовать, он же типо начальство великое, вот ему и зарядили в табло
        Вывод: очередное бухое мурло, состоящее на службе у нацистов ,хотело на халяву выпить и пожрать. Но в результате перешло на манную кашку огребя люлей laughing
        Чёрный
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 07:01
          это даже каклы на цензоре выяснили - быдлo в кафе изначально само разговаривало на русском .
          но пришел момент и пьяное тело решило найти приключений и стfло цепляться ко всем . от посетителей до персонала . и ему указывали на его некорректное поведение. тогда тело решило найти повод оправдывающий его быкование и нашло его , ему разговаривавшему на русском не понравилось что меню не на украинском , пришла администратор и ему лично переводила меню с русского на украинский , телу не понравилось что его лишают повода быковать и начало цепляться уже до того что меню на русском . после этого его попросили выйти и под рабски рученьки вывели на улицу , на что тушка очень обиделась и попыталась силой войти обратно . после этого телу показали несовершенство его физической подготовки .
          после этого опущенное тело решило отомстить и начало визжать на всю руину о том что ватники избили невинного патриота вукраины который попытался навести справедливый какло порядок на территории руиннного кабака .
          просто экспл
      2. Leeds (Alexander) Сегодня, 07:51
        Просто властям надо помочь человеку, хотя бы с временым жильем, работой, впоследствии гражданством. Политический эффект больше того, что каждый день пилится на местах на краске, на песке, на таджиках и т.п.
        Leeds
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:12
      Там и полицейским похоже придется бежать в Крым..Якобы ничего не предприняли-убытки и за них возьмутся.
      Цитата: anjey
      Благородно -поставить пьяную свинью в погонах на место,тем более оккупанта....
      210окв
  2. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 06:09
    Раньше относился к мове равнодушно и даже пел песни на украинском. Сейчас для меня мова как красная тряпка для быка. Как услышу так зверею. Хахлы ваша мова ассоциируется с убийством людей на Донбассе,гейством,продажностью......
    Андрей Смирновский
  3. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 06:12
    Били охранники, били прохожие,
    И посетители врезали тоже им,
    Даже менты сапожищами гупали -
    Нефиг на мове скавчать в Мариуполе!
    Андрей Смирновский
    1. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 06:23
      Да там сейчас любой город в плане анархии как Мариуполь:
      "Пора признать очевидный факт. У народа окончательно поехала крыша". Замглавы Киевского городского союза ветеранов АТО Антон Колумбет высказался о насилии, которое в последнее t стало повседневностью, передают "Украинские Новости".
      - Бытовые конфликты, которые раньше приводили к драке, в худшем случае - к поножовщине, сейчас стабильно заканчиваются перестрелками. - Преступники отстреливаются от копов и забрасывают их гранатами. - Попавшие в ДТП немедленно достают стволы и начинают разборки. - Множество военизированных формирований на любой вкус и цвет предлагает широкий спектр векторов развития. - Коммерческие переговоры без волыны - это детский утренник. Времена пафосных "стрелок", где здоровенные быки в кожанных куртках строили зверские рожи, ныне вызывают лишь смех, потому что любой пузатый менеджер, оттарабанивший полтора года на фронте, положит их отсекая по двадцать-два и не моргнёт.
      Сармат Саныч
  4. 30 вис (Юрий) Сегодня, 06:26
    Цитата: anjey
    Благородно -поставить пьяную свинью в погонах на место,тем более оккупанта....

    Благородно! страшно ,то , что пришлось уйти из собственной страны . Тяжело ребятам с Украины устроить жизнь у нас .Но ,как говорится лучше живым и здоровым на свободе ,чем с переломанными рёбрами и пальцами в свидо гестапо . .
    30 вис
  5. бухаш (Олег Швецов) Сегодня, 06:52
    Надо было полкану ещё что-нибудь сломать,всё равно ведь бежать пришлось.А то только челюсть.
    бухаш
  6. German Titov (Herat) Сегодня, 07:43
    До этого погранцы Украины - "позорище" звания пограничника, а после того как их Авакяну (в МВД) передали вообще "стадо опущенцев".
    German Titov
  7. Ramazan Сегодня, 08:12
    Странно все это. Если не ошибаюсь, то прошлый раз в статье писали, что этот владелец кафе тоже воевал на Донбасе. Если это так, тогда вопрос, почему он уехал в РФ ? Скорее всего это не так. В соседний район выехал, а волну поднимают что бы не затихло всё. Как сказал один наш политик: украинцы они же беспокойные, просто так жить никому не дают ))
    Ramazan
  8. Алдмит_2 (Дмитрий А) Сегодня, 08:28
    Редакция сайта, поправьте: "теперь назвали «участником АНТИмайдана». Видимо, чтобы раззадорить майданных радикалов"
    Алдмит_2
  9. udincev (Виктор) Сегодня, 08:29
    Бобровская: Мы можем хоть раз отстоять наших военнослужащих, чтобы не было стыдно ?!
    Если приходится отстаивать (хоть раз) военнослужащих - уже, как бы, стыдно. По крайней мере что-то не ладно.
    udincev
  10. сталевар Сегодня, 08:41
    Политика такая на Украине - издеваться над всем русским. А простым людям что делать? Где выход? Путин решение не предлагает. Получается как в Приднестровье - ни мира, ни войны.
    сталевар
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