Избивший пьяного пограничника в Мариуполе украинец был вынужден уехать в РФ

Тот самый подполковник

Итак, всем, кто с пеной у рта доказывал, что все просто и конфликт бытовой:

Бужор А.В., тот, что возил титушек на Антимайдан в 2014 и наносил удар непосредственно Станиславу Кероду пересек (границ через) пункт пропуска Чонгар 20.06.2018 и въехал в Крым.

Он был опознан сразу, но не задержан почему-то полицией.

Других двое "коллег" по избиению тоже регулярно посещают Крым, но пока находятся на подконтрольной Украины территории.

Из этого следует, что ни Служба безопасности Украины, ни Национальная полиция Украину, не обратились с просьбой поставить это лицо на контроль при пересечении границы, и не подали в розыск и т.д.

Мы можем хоть раз отстоять наших военнослужащих, чтобы не было стыдно ?! вопрос риторический, он касается и Государственной пограничной службы Украины.

Украина продолжает настойчиво доказывать, что она является страной с идеальной формой охраны прав человека и правосудия. Новое доказательство – из Мариуполя. Человек, который был вынужден защищать персонал кафе от пьяного украинского подполковника, требовавшего меню на украинском языке и угрожавшего «всё разнести», подвергся небывалому давлению со стороны «захистников» Украины.Напомним, что 17 июня в одном из мариупоьских кафе подполковник погранслужбы Украины в состоянии алкогольного опьянения, делал попытки установить свои порядки, включая такой: «никаких меню на русском языке». Обычных слов с просьбами о необходимости успокоиться подполковник (его имя Станислав Керод) не понимал, попытался применить силу против персонала, сцепился с охраной. В результате завязавшейся потасовки подполковнику сломали челюсть.В социальных сетях Украины была объявлена охота на того, кто «успокоил» зарвавшегося пьяного военнослужащего.Сегодня в Фейсбуке опубликована информация о том, что этому человеку пришлось покинуть Украину и перебраться в РФ – на Крымский полуостров – через пункт пропуска Чонгар. При этом радикалы заявляют чуть ли не о спланированной акции по избиению украинского подполковника.Так видит ситуацию бывшая представительница администрации Одесской области Соломия Бобровская, которая изначально и сообщила о том, как избивали подполковника погранслужбы Украины:Таким образом, человека, который защищал персонал кафе от пьяного военнослужащего, теперь назвали «участником автомайдана». Видимо, чтобы раззадорить майданных радикалов.