Русской стае нужен альфа-самец! Иностранные СМИ о России и ЧМ-2018
Ну что, теперь уже можно поверить собственным глазам, ушам и прочим органам чувств: ЧМ по футболу действительно начался, и никто так и не смог никуда его перенести. Затопившая нас лавина эмоций, карнавалы на улицах крупных российских городов, братания болельщиков, восторги гостей чемпионата и России – все это реальность, которую, будем надеяться, никто уже не сможет у нас отнять.
А невероятная игра российской футбольной сборной, которую перед стартом ЧМ поспешили списать со счетов даже самые преданные болельщики? Это фантастическое преображение не оставило равнодушными даже тех, кто давно уже охладел к футболу! Люди, публично дистанцировавшиеся от «наших кривоногих футболеров», сейчас болеют, кричат у телевизора и на стадионах, поздравляют друг друга с победами нашей сборной.
И лично у меня складывается ощущение, что, если мы победим ещё в паре-тройке матчей, брататься начнут и красные с белыми, и либералы с коммунистами, и монархисты с криптовалютными партизанами – в общем, все, кроме откровенных сознательных русофобов, которых, к счастью, все-таки не так много, как им самим бы того хотелось, и которые могут нормально себя чувствовать только в условиях нашей разобщённости.
Но если с нами все более-менее понятно, то реакция западных СМИ на происходящее в России представляет особый интерес. Тем более что множество изданий до начала чемпионата мира приняло участие в травле России и приложило максимум усилий для того, чтобы не допустить его проведения.
На самом деле мне даже немного жаль иностранных обозревателей. Мир захлестнула волна объективной, доброжелательной, а иногда и прямо восторженной информации из Москвы и других российских городов, и противостоять этой волне почти невозможно. Поэтому кто-то сделал вид, что у него наконец-то широко открылись глаза, а кто-то отошел на заранее подготовленные оборонительные позиции. Но почти все решили на этой волне прокатиться: рейтинг и продажи диктуют свои законы, и иногда они даже посильнее традиционной русофобии.
Среди изданий, изменивших свою точку зрения на проведение в России ЧМ по футболу, замечены даже такие киты медиарынка, как респектабельная британская «Times».
Также почтенное британское издание отметило отличную организацию турнира, московский метрополитен, общее стремление российских властей показать страну в лучшем виде. А церемонию открытия ЧМ в Бразилии в «Times» назвали ничем не примечательной на фоне московского.
Немецкая «Deutsche Welle» также не удержалась от сравнений Москвы с другими городами, принимавшими чемпионаты мира в сравнительно недавнем прошлом, в частности, с Берлином и Парижем. И сравнение, как ни странно, оказалось в пользу российской столицы. Это вдвойне неожиданно, поскольку многие немецкие издания принимали активное участие в разжигании допингового скандала против ОКР и всего российского спорта, а свой отдельный медиацентр, который должен координировать освещение ЧМ в России, разместили, как ни странно, в самой Германии.
А ещё DW отмечает чистоту российских городов, дешевые такси, велосипедные дорожки и широкие тротуары. Вот вам цитата, если не верите:
«The Guardian» и вовсе считает Россию отличным местом проведения чемпионата. Читая это издание, вообще с трудом веришь, что оно британское. Вот вам, например:
А «Der Spiegel» и вовсе просит у России прощения и говорит, что они были не правы. Правда, касается это только прогноза на игры российской сборной, но в целом тон публикации достаточно благожелательный. Немцы отмечают, что в 1/8 финала сборную России ждет встреча с испанцами или португальцами, и сомневается, что русские смогут преодолеть этот барьер. Но тут же скромно добавляет: «Однажды мы уже ошиблись в своих прогнозах».
«Marca» увидела в игре сборной России «аутентичный русский балет». И это, наверное, лучшая похвала – наш балет до сих пор уважают и считают лучшим в мире.
Но не всё, разумеется, так уж гладко и приятно. «Отошедшие на заранее подготовленные позиции» тоже не сидят сложа руки и не забывают напомнить о своем существовании.
Так, некоторые издания поспешили назвать российские города, принимающие ЧМ, «потемкинскими деревнями». А итальянская «Corriere della Sera» и вовсе написала, что в провинции массово переделывали фасады зданий, чтобы хоть как-то прикрыть деградацию и бедность, которые буквально повсюду.
Возможно, пронырливые итальянцы не так уж и далеки от истины: невероятным уровнем доходов мы пока похвастаться не можем. Но, честно говоря, так хочется в ответ лет на пять отключить им русский газ, и посмотреть, что останется от их процветания.
«Washington Post» не забывает напоминать о проблеме безопасности. По мнению издания, каждый стадион в России является настоящим укрепрайоном, оснащенным ЗРК и электромагнитными системами подавления дронов. Также издание публикует редакционную статью (а это не совсем то же самое, что личное мнение отдельного журналиста, это официальная позиция издания) с красноречивым заголовком: «Не дайте чемпионату мира отвлечь внимание от грандиозной коррупции в России!» По мнению издания, большая часть выделенных на подготовку ЧМ денег ушла «окружению Путина».
Спасибо, дорогое издание. Мы все помним, не переживайте. Но позвольте мы уж как-нибудь сами, ладно? А то, как говорят в народе, у нас и «без сопливых гололед».
На самом деле не очень хочется акцентировать внимание на негативе. Да, кто-то проводит «психологическое расследование» на тему «Почему именно волк стал талисманом чемпионата мира?» И приходит к неожиданному (хотя и ожидаемому на самом деле) выводу: Путин хочет показать, что русской стае нужен альфа-самец! Представляю, как обалдеет сам Путин, если узнает о таком собственном коварстве! Кто-то рассказывает, что русских отвлекают от терзаний совести из-за захвата чужого полуострова и сбитого «Боинга». Кто-то намекает, что англичан не просто так поселили в окрестностях Санкт-Петербурга – там ведь был теракт в метро, так что теперь, англичане, не удивляйтесь и не плачьте, ежели что!
Но оставим подробности этих «психологических расследований», намеков и прямых наветов тем, кто их выдумывает, и постоянным потребителям их продукции. Сами же отметим всего две вещи: контрнаступление под «информационным Сталинградом» начато успешно. Теперь дело за развитием успеха: игрой нашей сборной, нашим гостеприимством, работой служб, обеспечивающих безопасность, волонтеров, городских властей в местах проведения чемпионата.
И второе: мы имеем счастливую возможность увидеть Россию глазами иностранцев. То, что они несут достоверную информацию в свои страны, уже само по себе очень здорово. Но возможно, с их помощью мы и сами на себя сможем взглянуть чуть-чуть иначе. И перестанем, как давно привыкли, видеть только плохое, а заметим наконец и множество позитивных изменений, происходящих вокруг нас.
А невероятная игра российской футбольной сборной, которую перед стартом ЧМ поспешили списать со счетов даже самые преданные болельщики? Это фантастическое преображение не оставило равнодушными даже тех, кто давно уже охладел к футболу! Люди, публично дистанцировавшиеся от «наших кривоногих футболеров», сейчас болеют, кричат у телевизора и на стадионах, поздравляют друг друга с победами нашей сборной.
И лично у меня складывается ощущение, что, если мы победим ещё в паре-тройке матчей, брататься начнут и красные с белыми, и либералы с коммунистами, и монархисты с криптовалютными партизанами – в общем, все, кроме откровенных сознательных русофобов, которых, к счастью, все-таки не так много, как им самим бы того хотелось, и которые могут нормально себя чувствовать только в условиях нашей разобщённости.
Но если с нами все более-менее понятно, то реакция западных СМИ на происходящее в России представляет особый интерес. Тем более что множество изданий до начала чемпионата мира приняло участие в травле России и приложило максимум усилий для того, чтобы не допустить его проведения.
На самом деле мне даже немного жаль иностранных обозревателей. Мир захлестнула волна объективной, доброжелательной, а иногда и прямо восторженной информации из Москвы и других российских городов, и противостоять этой волне почти невозможно. Поэтому кто-то сделал вид, что у него наконец-то широко открылись глаза, а кто-то отошел на заранее подготовленные оборонительные позиции. Но почти все решили на этой волне прокатиться: рейтинг и продажи диктуют свои законы, и иногда они даже посильнее традиционной русофобии.
Среди изданий, изменивших свою точку зрения на проведение в России ЧМ по футболу, замечены даже такие киты медиарынка, как респектабельная британская «Times».
Чемпионат мира начался в России в такой атмосфере веселья и доброжелательности, что даже самые ярые пропагандисты Кремля с трудом могли поверить в свою удачу. Тон задали тысячи ярко разодетых и радостных фанатов, большинство которых составляли латиноамериканцы.
Они заполнили центр Москвы и улицы вокруг стадиона „Лужники” перед стартовым матчем России против Саудовской Аравии. Эта сцена заставляла несерьезно воспринимать все предсказания о расизме, хулиганах и обо всем самом худшем, что может произойти на чемпионате мира.
Они заполнили центр Москвы и улицы вокруг стадиона „Лужники” перед стартовым матчем России против Саудовской Аравии. Эта сцена заставляла несерьезно воспринимать все предсказания о расизме, хулиганах и обо всем самом худшем, что может произойти на чемпионате мира.
Также почтенное британское издание отметило отличную организацию турнира, московский метрополитен, общее стремление российских властей показать страну в лучшем виде. А церемонию открытия ЧМ в Бразилии в «Times» назвали ничем не примечательной на фоне московского.
Немецкая «Deutsche Welle» также не удержалась от сравнений Москвы с другими городами, принимавшими чемпионаты мира в сравнительно недавнем прошлом, в частности, с Берлином и Парижем. И сравнение, как ни странно, оказалось в пользу российской столицы. Это вдвойне неожиданно, поскольку многие немецкие издания принимали активное участие в разжигании допингового скандала против ОКР и всего российского спорта, а свой отдельный медиацентр, который должен координировать освещение ЧМ в России, разместили, как ни странно, в самой Германии.
А ещё DW отмечает чистоту российских городов, дешевые такси, велосипедные дорожки и широкие тротуары. Вот вам цитата, если не верите:
Зарубежные гости ЧМ будут поражены чистотой. А еще — очень широкими тротуарами, размеченными велосипедными дорожками и сравнительно дешевыми такси. Все это должно убедить их, насколько безопасной, прогрессивной и открытой миру является современная Россия. Слишком много чистоты не мешало еще никому. И каждый человек оценит уровень безопасности.
«The Guardian» и вовсе считает Россию отличным местом проведения чемпионата. Читая это издание, вообще с трудом веришь, что оно британское. Вот вам, например:
Очень вероятно, что многие люди уедут из этой страны с теплыми воспоминаниями и изменившимися представлениями о России. На протяжении месяца Россия показывает свое прекрасное, сияющее улыбкой лицо. Люди рады и турниру, и приехавшим фанатам, обстановка невероятно позитивная. Недорогое пиво и теплое солнце в большинстве городов только помогают делу. Поскольку многие транспортные пути проходят через Москву, российская столица стала своеобразным хабом для болельщиков. Десятки тысяч фанатов гуляют здесь вечерами между играми, создавая атмосферу карнавала.
А «Der Spiegel» и вовсе просит у России прощения и говорит, что они были не правы. Правда, касается это только прогноза на игры российской сборной, но в целом тон публикации достаточно благожелательный. Немцы отмечают, что в 1/8 финала сборную России ждет встреча с испанцами или португальцами, и сомневается, что русские смогут преодолеть этот барьер. Но тут же скромно добавляет: «Однажды мы уже ошиблись в своих прогнозах».
«Marca» увидела в игре сборной России «аутентичный русский балет». И это, наверное, лучшая похвала – наш балет до сих пор уважают и считают лучшим в мире.
Но не всё, разумеется, так уж гладко и приятно. «Отошедшие на заранее подготовленные позиции» тоже не сидят сложа руки и не забывают напомнить о своем существовании.
Так, некоторые издания поспешили назвать российские города, принимающие ЧМ, «потемкинскими деревнями». А итальянская «Corriere della Sera» и вовсе написала, что в провинции массово переделывали фасады зданий, чтобы хоть как-то прикрыть деградацию и бедность, которые буквально повсюду.
Возможно, пронырливые итальянцы не так уж и далеки от истины: невероятным уровнем доходов мы пока похвастаться не можем. Но, честно говоря, так хочется в ответ лет на пять отключить им русский газ, и посмотреть, что останется от их процветания.
«Washington Post» не забывает напоминать о проблеме безопасности. По мнению издания, каждый стадион в России является настоящим укрепрайоном, оснащенным ЗРК и электромагнитными системами подавления дронов. Также издание публикует редакционную статью (а это не совсем то же самое, что личное мнение отдельного журналиста, это официальная позиция издания) с красноречивым заголовком: «Не дайте чемпионату мира отвлечь внимание от грандиозной коррупции в России!» По мнению издания, большая часть выделенных на подготовку ЧМ денег ушла «окружению Путина».
Спасибо, дорогое издание. Мы все помним, не переживайте. Но позвольте мы уж как-нибудь сами, ладно? А то, как говорят в народе, у нас и «без сопливых гололед».
На самом деле не очень хочется акцентировать внимание на негативе. Да, кто-то проводит «психологическое расследование» на тему «Почему именно волк стал талисманом чемпионата мира?» И приходит к неожиданному (хотя и ожидаемому на самом деле) выводу: Путин хочет показать, что русской стае нужен альфа-самец! Представляю, как обалдеет сам Путин, если узнает о таком собственном коварстве! Кто-то рассказывает, что русских отвлекают от терзаний совести из-за захвата чужого полуострова и сбитого «Боинга». Кто-то намекает, что англичан не просто так поселили в окрестностях Санкт-Петербурга – там ведь был теракт в метро, так что теперь, англичане, не удивляйтесь и не плачьте, ежели что!
Но оставим подробности этих «психологических расследований», намеков и прямых наветов тем, кто их выдумывает, и постоянным потребителям их продукции. Сами же отметим всего две вещи: контрнаступление под «информационным Сталинградом» начато успешно. Теперь дело за развитием успеха: игрой нашей сборной, нашим гостеприимством, работой служб, обеспечивающих безопасность, волонтеров, городских властей в местах проведения чемпионата.
И второе: мы имеем счастливую возможность увидеть Россию глазами иностранцев. То, что они несут достоверную информацию в свои страны, уже само по себе очень здорово. Но возможно, с их помощью мы и сами на себя сможем взглянуть чуть-чуть иначе. И перестанем, как давно привыкли, видеть только плохое, а заметим наконец и множество позитивных изменений, происходящих вокруг нас.
Автор: Виктор Кузовков
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