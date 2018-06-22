09:01 22 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В ответ бомбить Кёнигсберг. Опубликованы документы о начале ВОВ

Министерство обороны России в день 77-летия начала Великой Отечественной войны опубликовало рассекреченные документы о её начале. Опубликованные материалы рассказывают о героизме бойцов Красной армии в ходе первых сражений ВОВ.

Для публикации был создан специальный ресурс «22 июня ровно в 4 утра» , на котором опубликованные документы Центрального архива Минобороны РФ и представлены широкому кругу заинтересованных лиц.

В частности, среди документов можно увидеть шифровку, предупреждающую о возможном нападении Германии на СССР «22-23 июня». В шифровке отмечаются направления, на которых нападение может состояться, а также добавляется, что наступление немцев может начаться после устроенной ими же провокации.


Среди уникальных оцифрованных документов – первый боевой приказ Великой Отечественной войны – от 7:15 22 июня 1941 года, написанный химическим карандашом. Из боевого приказа:
В связи с неслыханной по наглости нападением на Советский Союз приказываю: войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения наземными войсками границу не переходить (...) Удары авиации наносить на глубину германской территории до 100-150 км, разбомбить Кёнигсберг и Мемель. На территорию Финляндии и Румынии до особых указания налётов не делать.


Подписи: Тимошенко, Маленков, Жуков

На сайте впервые публикуется и трофейная немецкая карта, на которой обозначены начальные этапы плана «Барбаросса». На карте обозначены важнейшие направления немецких ударов в самые первые дни начавшейся войны.

В ответ бомбить Кёнигсберг. Опубликованы документы о начале ВОВ


Все подробности о проекте и данные о ранее рассекреченных документах можно найти на специальном сайте - ссылка.

Использованы фотографии: june-22.mil.ru
13

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. dsk (Сергей) Сегодня, 07:09


    В День памяти и скорби ровно в 4-00 утра – время начала Великой Отечественной войны – участники Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармейцы" возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, расположенной в Александровском саду в Москве. Дети зажгли Свечи памяти и возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости. hi
    dsk
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:09
    Сегодня трагический и героический для нашей страны день..Памяти и Скорби...Помянем тех наших воинов принявших первый удар гитлеровских полчищ..
    210окв
  3. demo (Ван) Сегодня, 07:30
    Какое счастье, что мои дети внуки просыпаются в своих домах, в своих кроватях, под звон будильников, а не под разрывы бомб.
    Вот это и есть счастье.
    Остальное - наносное. И с ним можно бороться.
    demo
  4. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 07:42
    Вечная ПАМЯТЬ всем отдавшим жизнь за нашу Родину! Жаль многие все стали забывать, а ведь это СВЯТО!!!!
    Михаил55
  5. Razvedka_Boem Сегодня, 08:00
    Первыми всегда погибают лучшие.
    Не будь этой войны, сколько миллионов лучших жили бы и история наверняка пошла бы по другому..
    Razvedka_Boem
Картина дня