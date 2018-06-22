В ответ бомбить Кёнигсберг. Опубликованы документы о начале ВОВ

В связи с неслыханной по наглости нападением на Советский Союз приказываю: войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения наземными войсками границу не переходить (...) Удары авиации наносить на глубину германской территории до 100-150 км, разбомбить Кёнигсберг и Мемель. На территорию Финляндии и Румынии до особых указания налётов не делать.

Министерство обороны России в день 77-летия начала Великой Отечественной войны опубликовало рассекреченные документы о её начале. Опубликованные материалы рассказывают о героизме бойцов Красной армии в ходе первых сражений ВОВ.Для публикации был создан специальный ресурс «22 июня ровно в 4 утра» , на котором опубликованные документы Центрального архива Минобороны РФ и представлены широкому кругу заинтересованных лиц.В частности, среди документов можно увидеть шифровку, предупреждающую о возможном нападении Германии на СССР «22-23 июня». В шифровке отмечаются направления, на которых нападение может состояться, а также добавляется, что наступление немцев может начаться после устроенной ими же провокации.Среди уникальных оцифрованных документов – первый боевой приказ Великой Отечественной войны – от 7:15 22 июня 1941 года, написанный химическим карандашом. Из боевого приказа:Подписи:На сайте впервые публикуется и трофейная немецкая карта, на которой обозначены начальные этапы плана «Барбаросса». На карте обозначены важнейшие направления немецких ударов в самые первые дни начавшейся войны.Все подробности о проекте и данные о ранее рассекреченных документах можно найти на специальном сайте - ссылка