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СБУ продолжает снимать кино. Теперь накрыли в Николаеве "агентуру ГШ ВС России"

Служба безопасности Украины, которая уже претендует на «Оскар» за постановку с «убийством» Бабченко, продолжает снимать кино. Так, на сайте СБУ появился материал, в котором утверждается, что СБУ якобы раскрыла «агентурную сеть в Николаеве». Объявлено, что эта «сеть» была сформирована представителями аж Главного управления Генштаба ВС РФ.

В материале говорится, что группа жителей Николаева «способствовала российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности».

Из материала на сайте Службы безопасности Украины:
Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвлённую агентурную сеть из местных жителей, которые, в частности, осуществляли сбор разведывательной информации об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещения подразделений ВС Украины, военной техники, их привлечение к проведению операции Объединённых сил на востоке Украины.



СБУ продолжает снимать кино. Теперь накрыли в Николаеве "агентуру ГШ ВС России"


Это заявление уже отдаёт определённой странностью. Для чего создавать агентурную сеть, если украинские политики и военные в соцсетях сами постоянно публикуют всю информацию о том, какую деятельность осуществили за тот или иной период. Фейсбук наполнен данными «вийсковослужбовцев» о том, как и куда они выдвинулись, какую технику имеют в распоряжении. Информацию дополняют сводки украинских волонтёров о поставках в войска, о позициях ВСУ и т.п.

Далее в материале заявлено, что информация передавалась по «закрытым каналам».

Видимо, эта женщина в джинсовых шортах на фото и есть главный агент главного управления Генштаба ВС РФ. Из материала:
Сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собраны сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижения военной техники, количества личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве. У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов.




В общем, если у кого-либо на Украине имеется компьютер, карта родной области и книга «Кому на Руси жить хорошо», то ему по определению придётся готовиться к тому, что следующей ночью сотрудники СБУ постучат и в его дверь.

Напомним, что ранее в СБУ заявили, что выявили «агента спецслужб РФ», который связывался с Москвой через песни группы «Депеш Мод». СБУ после «гениальной постановки» с Бабченко явно старается насобирать материалы на новую серию «выдающегося сериала».

Использованы фотографии: https://ssu.gov.ua
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Комментарии 15

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  1. собаковод Сегодня, 07:01
    Штирлиц и СМЕРШ отдыхают!
    собаковод
    1. Bad_Santa (Максим) Сегодня, 08:41
      Портрет Путина забыли еще!
      Bad_Santa
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:07
    Боже, если ты хочешь кого то наказать - лишаешь его разума... Это феерично... Топографические карты с пометками мостов... А в Яндекс-карты этого нет? С точнейшей координатной привязкой? Средства связи с Российской разведкой - я полагаю, это телефон? Или планшет? С "Телеграммом"? laughing
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 07:10
      Мдя...сейчас на в украине настало время офегительных историй . Главное , чтобы кастрюлеголовое стадо хрюкало и удовлетворенно кивало головой.. wassat .
      Чёрный
    2. роман66 (роман) Сегодня, 07:12
      меня больше заинтересовали "агитационные материалы" - листовки чтоли?
      роман66
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 07:40
        Утро доброе soldier
        Следующее шо будет? Агентуру от ядра или кабмина раскроють?
        rocket757
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:13
          Цитата: rocket757
          Утро доброе soldier
          Следующее шо будет? Агентуру от ядра или кабмина раскроють?

          На очереди Херсон и Одесса
          что ранее в СБУ заявили, что выявили «агента спецслужб РФ», который связывался с Москвой через песни группы «Депеш Мод».

          Коды придется поменять. Вместо депешмод будет "семь сорок" а для срочных сообщений "ты ж мине пидманула"
          Балу
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:27
          Всем привет ! soldier Под видео забыли написать "Пародия на шпионский боевик" .
          bouncyhunter
      2. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 07:56
        Цитата: роман66
        меня больше заинтересовали "агитационные материалы" - листовки чтоли?

        Белая рубашка, синие брюки и красные носки
        Чичиков
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:14
          Цитата: Чичиков
          Цитата: роман66
          меня больше заинтересовали "агитационные материалы" - листовки чтоли?

          Белая рубашка, синие брюки и красные носки

          и шарф "Зенита"
          Балу
    3. helmi8 (Сергей) Сегодня, 08:53
      Цитата: Горный стрелок
      Это феерично

      Да уж... Цирк уехал, а клоуны остались.
      helmi8
  3. Jerk Сегодня, 07:08
    На российских сайтах, поди сидел. И усе. Особенно радует штатное оружие сотрудника ГУГШ ВС РФ - наган да тулка, кажись)))
    Ну это вообще для каждого второго на Украине характерно - тяжело в деревне без нагана
    Jerk
  4. g1washntwn (Жора Вашингтонов) Сегодня, 07:33
    SALOWOOD какой-то
    g1washntwn
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:14
      Цитата: g1washntwn
      SALOWOOD какой-то

      Салогейт скорее подойдет
      Балу
  5. demo (Ван) Сегодня, 07:33
    Видно по линии Госдепа и Пентагона денег уже не дают, так начали по линии Голливуда получать.
    Правда Голливуд, надо отдать должное, снимать кино умеет.
    demo
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