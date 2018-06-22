СБУ продолжает снимать кино. Теперь накрыли в Николаеве "агентуру ГШ ВС России"

Сотрудники СБ Украины установили, что злоумышленники по заданию российской военной разведки создали разветвлённую агентурную сеть из местных жителей, которые, в частности, осуществляли сбор разведывательной информации об общественно-политической обстановке в Николаеве, деятельности местных патриотических организаций и их активистов, дислокации и перемещения подразделений ВС Украины, военной техники, их привлечение к проведению операции Объединённых сил на востоке Украины.

Сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли средства связи, которые использовались для контактов с российскими разведчиками, компьютерную технику и электронные носители информации, на которых обрабатывались собраны сведения, рукописные черновые записи о деятельности местных патриотических организаций и передвижения военной техники, количества личного состава воинских частей, дислоцирующихся в Николаеве. У злоумышленников также изъято незарегистрированное оружие, патроны различного калибра, взрывные устройства, карта Николаевской области с отметками железнодорожных мостов, топографические карты Николаевской и Херсонской областей, большое количество российской символики и агитационных материалов.

Служба безопасности Украины, которая уже претендует на «Оскар» за постановку с «убийством» Бабченко, продолжает снимать кино. Так, на сайте СБУ появился материал, в котором утверждается, что СБУ якобы раскрыла «агентурную сеть в Николаеве». Объявлено, что эта «сеть» была сформирована представителями аж Главного управления Генштаба ВС РФ.В материале говорится, что группа жителей Николаева «способствовала российской спецслужбе в проведении подрывной деятельности».Из материала на сайте Службы безопасности Украины:Это заявление уже отдаёт определённой странностью. Для чего создавать агентурную сеть, если украинские политики и военные в соцсетях сами постоянно публикуют всю информацию о том, какую деятельность осуществили за тот или иной период. Фейсбук наполнен данными «вийсковослужбовцев» о том, как и куда они выдвинулись, какую технику имеют в распоряжении. Информацию дополняют сводки украинских волонтёров о поставках в войска, о позициях ВСУ и т.п.Далее в материале заявлено, что информация передавалась по «закрытым каналам».Видимо, эта женщина в джинсовых шортах на фото и есть главный агент главного управления Генштаба ВС РФ. Из материала:В общем, если у кого-либо на Украине имеется компьютер, карта родной области и книга «Кому на Руси жить хорошо», то ему по определению придётся готовиться к тому, что следующей ночью сотрудники СБУ постучат и в его дверь.Напомним, что ранее в СБУ заявили, что выявили «агента спецслужб РФ», который связывался с Москвой через песни группы «Депеш Мод». СБУ после «гениальной постановки» с Бабченко явно старается насобирать материалы на новую серию «выдающегося сериала».