Американский журналист Мэтт Ли снова поймал на лжи Госдеп США

Вообще-то интеллектуальное право на это фото принадлежит агентству, которое я представляю. Вы используете её в своих целях.

Правда?

На брифинге в Госдепе США состоялся очередной примечательный диалог между журналистом Associated Press Мэтью Ли и официальным представителем ведомства. В ходе брифинга Хизер Науэрт заявила о том, что в Иране якобы проходят массовые акции протеста, а иранские силовики «бросают в тюрьмы тех, кто недоволен запретами на ношение хиджаба».Американский журналист Мэтт Ли после спича Хизер Науэрт поинтересовался у официального представителями Госдепа, откуда у неё такая информация. Науэрт заявила, что «из источников правительства». После этого Мэтт Ли спросил: «А разве у США в Иране есть посольство, которое могло бы передавать подтверждённую информацию?»Науэрт, как и подобает официальному представителю американского внешнеполитического ведомства, не смогла представить никаких пояснений и доказательств своих слов, лишь снова повторив свой же тезис о том, что «информация о протестах в Иране – из правительственных источников».После этого Мэттью Ли поинтересовался о том, может ли общественность рассчитывать на то, что когда-нибудь узнает, кто же эти «таинственные источники». Далее американский журналист добавил, что его очень интересует этот вопрос, особенно после того, как, заявляя о «правительственных источниках», г-жа Науэрт представила презентацию, на которой была представлена фотография Associated Press от декабря прошлого года.Мэтт Ли:Науэр с улыбкой:В этом весь Госдеп США...