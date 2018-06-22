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Американский журналист Мэтт Ли снова поймал на лжи Госдеп США

На брифинге в Госдепе США состоялся очередной примечательный диалог между журналистом Associated Press Мэтью Ли и официальным представителем ведомства. В ходе брифинга Хизер Науэрт заявила о том, что в Иране якобы проходят массовые акции протеста, а иранские силовики «бросают в тюрьмы тех, кто недоволен запретами на ношение хиджаба».

Американский журналист Мэтт Ли после спича Хизер Науэрт поинтересовался у официального представителями Госдепа, откуда у неё такая информация. Науэрт заявила, что «из источников правительства». После этого Мэтт Ли спросил: «А разве у США в Иране есть посольство, которое могло бы передавать подтверждённую информацию?»

Американский журналист Мэтт Ли снова поймал на лжи Госдеп США



Науэрт, как и подобает официальному представителю американского внешнеполитического ведомства, не смогла представить никаких пояснений и доказательств своих слов, лишь снова повторив свой же тезис о том, что «информация о протестах в Иране – из правительственных источников».

После этого Мэттью Ли поинтересовался о том, может ли общественность рассчитывать на то, что когда-нибудь узнает, кто же эти «таинственные источники». Далее американский журналист добавил, что его очень интересует этот вопрос, особенно после того, как, заявляя о «правительственных источниках», г-жа Науэрт представила презентацию, на которой была представлена фотография Associated Press от декабря прошлого года.

Мэтт Ли:
Вообще-то интеллектуальное право на это фото принадлежит агентству, которое я представляю. Вы используете её в своих целях.

Науэр с улыбкой:
Правда?


В этом весь Госдеп США...

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 17

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  1. Razvedka_Boem Сегодня, 08:04
    Кто сильнее, тот может игнорировать правила.
    На данный момент США могут себе это позволить.
    Razvedka_Boem
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:09
      на данный момент .
      просто экспл
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:20
        Кончился их момент , остались одни мгновения и то не долго.
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:25
          Привет , Витя ! hi На днях вспоминали Мэта Ли и сокрушались что давненько он не макал ГосДеп в каку мордой . И вот - лёгок на помине ! good
          bouncyhunter
          1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:30
            Паша, Витя, привет! Для правительства лжи Мэт - очень неудобный товарищ. Поэтому и переживали за его судьбу
            pvv113
            1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:41
              Доброго всем здравия! hi hi , весело у них там ...
              cniza
            2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:42
              Я удивляюсь как они ещё Мэта не обвинили в шпионаже в пользу Кремля и троллинге 88-го уровня .
              bouncyhunter
    2. собаковод Сегодня, 08:14
      Razvedka_Boem
      На данный момент США могут себе это позволить
      .
      Они могут это позволить в отношении других стран, но не внутри своей страны, и тем более, не на брифинге. Мэтт Ли постоянно их троллит.
      собаковод
    3. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:16
      Цитата: Razvedka_Boem
      Кто сильнее, тот может игнорировать правила.

      Проблема в том, что тех, кто сильнее, становится всё больше. 8))) В том числе эта проблема и американцев.

      А вообще тут прикол в другом. Те, кто обвиняют других в нарушении интеллектуальных прав (к примеру, китайцев) на деле сами оказываются ворами.
      Лопатов
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:28
        Razvedka_Boem Сегодня, 08:04
        Кто сильнее, тот может игнорировать правила.
        На данный момент США могут себе это позволить.

        Это о чём? На счёт правил, так нарушить может считай любой! Один потому что ему позволено, другой, потому что болт на них забил! Ибо есть общий большой бардак и надзирающие грызутся между собой, в основном!
        А вот на счёт правды!!! Политические ВРУТ ВСЕ!!! Другие публичные, могут и через одного, двух, иногда в правду поиграть.
        Я б удивился, если на правде кого то подловят!!! А враньё, так сколь хош и ВЕЗДЕ!
        rocket757
    4. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:21
      Цитата: Razvedka_Boem
      Кто сильнее, тот может игнорировать правила.
      На данный момент США могут себе это позволить.

      гопник может себе позволять все что угодно, пока не получил ответ, а вот будет ли ответ?...........
      а вообще всех с годовщиной - сегодня в 4 утра Брест начал свой путь к Городу Герою hi
      Angel_and_Demon
    5. Венд (Анатолий) Сегодня, 08:49
      Ли настоящий профессионал.
      Венд
  2. IGOR GORDEEV (Игорь) Сегодня, 08:15
    Науэр с улыбкой:

    “Правда?

    Нет, блин - "постправда".
    IGOR GORDEEV
  3. К-50 (Алексей) Сегодня, 08:22
    Мэтт жжёт!!! Мужик!!! good laughing
    К-50
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:28
    У них очень гибкие совесть и честь. Прямо гуттаперчевые laughing
    А Мэтт, "Хайли лайкли" - трижды агент Кремля.
    Горный стрелок
  5. NordUral (Евгений) Сегодня, 08:30
    Бог с ней, работа у нее такая.
    Сегодня, много лет назад, началась война, которую помним все мы и Победой в которой спекулирует воровская бандитская власть.
    Вспомним прадедов, дедов, отцов наших, что фронтовиков, что тех, кто ковал оружие той великой войны.
    И попросим у них прощения, что так бездарно распорядились этой Победой, сделавшей их страну супердержавой и примером для миллионов людей всего мира.
    NordUral
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 08:55
    Ну Матвей, любую женщину подколоть может и отправить в офис, уточнять информацию. laughing Молодец он, и таких пытливых людей в США много кстати.
    Altona
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