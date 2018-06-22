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В США боятся «засветить» устройство F-35 перед русскими
В американском сенате опасаются, что Россия может получить техническую информацию об истребителях пятого поколения F-35, которые уже начали передавать (пока на территории США) Турции, передает канал CNN.
По словам одного из источников телеканала, опасения связаны с намерением Анкары приобрести российские ЗРС С-400. Будучи интегрированы в систему турецкой ПВО, они якобы смогут собирать техническую информацию об американских самолетах.
Как заявил сенатор Крис Ван Холлен (демократ), «это просто сумасшествие – давать русским возможность получить важную информацию о характеристиках F-35 и, тем самым, позволить им выявить любые уязвимости и затем воспользоваться ими».
Канал уточнил, что Ван Холлен – один из авторов предложения не допускать передачу F-35 турецкой стороне до тех пор, пока она не откажется от закупки С-400.
Напомним, в четверг на авиабазе в Техасе прошла церемония передачи представителям Турции двух истребителей-бомбардировщиков F-35. Вскоре они будут направлены на военную базу в Аризону, где организовано обучение летного и технического состава ВВС Турции. По данным журналистов, программа обучения будет действовать в течение двух лет. Всего турецкие военные должны получить более 100 истребителей.
По словам одного из источников телеканала, опасения связаны с намерением Анкары приобрести российские ЗРС С-400. Будучи интегрированы в систему турецкой ПВО, они якобы смогут собирать техническую информацию об американских самолетах.
Как заявил сенатор Крис Ван Холлен (демократ), «это просто сумасшествие – давать русским возможность получить важную информацию о характеристиках F-35 и, тем самым, позволить им выявить любые уязвимости и затем воспользоваться ими».
Канал уточнил, что Ван Холлен – один из авторов предложения не допускать передачу F-35 турецкой стороне до тех пор, пока она не откажется от закупки С-400.
Напомним, в четверг на авиабазе в Техасе прошла церемония передачи представителям Турции двух истребителей-бомбардировщиков F-35. Вскоре они будут направлены на военную базу в Аризону, где организовано обучение летного и технического состава ВВС Турции. По данным журналистов, программа обучения будет действовать в течение двух лет. Всего турецкие военные должны получить более 100 истребителей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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