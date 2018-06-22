09:01 22 июня
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В США боятся «засветить» устройство F-35 перед русскими

В американском сенате опасаются, что Россия может получить техническую информацию об истребителях пятого поколения F-35, которые уже начали передавать (пока на территории США) Турции, передает канал CNN.



По словам одного из источников телеканала, опасения связаны с намерением Анкары приобрести российские ЗРС С-400. Будучи интегрированы в систему турецкой ПВО, они якобы смогут собирать техническую информацию об американских самолетах.


Как заявил сенатор Крис Ван Холлен (демократ), «это просто сумасшествие – давать русским возможность получить важную информацию о характеристиках F-35 и, тем самым, позволить им выявить любые уязвимости и затем воспользоваться ими».

Канал уточнил, что Ван Холлен – один из авторов предложения не допускать передачу F-35 турецкой стороне до тех пор, пока она не откажется от закупки С-400.

Напомним, в четверг на авиабазе в Техасе прошла церемония передачи представителям Турции двух истребителей-бомбардировщиков F-35. Вскоре они будут направлены на военную базу в Аризону, где организовано обучение летного и технического состава ВВС Турции. По данным журналистов, программа обучения будет действовать в течение двух лет. Всего турецкие военные должны получить более 100 истребителей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:34
    «это просто сумасшествие – давать русским возможность получить важную информацию о характеристиках F-35 и, тем самым, позволить им выявить любые уязвимости и затем воспользоваться ими».
    а в Израиле они не светятся? там весь Израиль можно просветить из Сирии. мозги не купишь request
    Angel_and_Demon
    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:40
      Главное обвинить Россию , а для этого разум не нужен... hi
      cniza
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:45
        Цитата: cniza
        Главное обвинить Россию , а для этого разум не нужен...

        как вы правы hi
        Angel_and_Demon
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:47
        А чего этот олух от конгресса ничего не сказал о том , что Фу-35 будет выявлять (если сумеет) уязвимости С-400 ? wink
        bouncyhunter
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:48
          Потому что у них "правильные" самолеты , а наше С-400 "неправильное".
          cniza
        2. helmi8 (Сергей) Сегодня, 08:59
          Цитата: bouncyhunter
          А чего этот олух от конгресса ничего не сказал о том , что Фу-35 будет выявлять (если сумеет) уязвимости С-400 ?

          Потому что именно С-400
          Будучи интегрированы в систему турецкой ПВО, они якобы смогут собирать техническую информацию об американских самолетах.

          И передавать ее будут исключительно по Вайберу. laughing
          Доброго утра, Павел!
          helmi8
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 08:47
      Значит будут стоять в ангарах, чтобы мы не узнали из секрет laughing
      Венд
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:54
        Цитата: Венд
        Значит будут стоять в ангарах, чтобы мы не узнали из секрет

        Свадебный Генерал? вы об этом?
        Angel_and_Demon
  2. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 08:35
    Опять канитель с "секретами" фу-35))). Этим болезным впору вспомнить анекдот про "неуловимого Джо". А в целом думаю наши ОТВЕТСТВЕННЫЕ работники уже всё что нужно знают.
    Сармат Саныч
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 08:41
      Скорее всего да,так и есть а суета вокруг "секретов"F-35, чисто торгашескорекламный прием пиара этого чуда...
      anjey
  3. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 08:46
    А может объявить приз для перегона в РФ самолета Ф-35. открыто. 100 млн долл за самолет. И кто нибудь перелетит.
    Zaurbek
  4. Михаил177 (Михаил) Сегодня, 08:46
    Турки торгаши. Русским продадут F-35, а.мерам С-400. И будут подсчитывать бакшиш.
    Михаил177
  5. д^Амир (Дамир) Сегодня, 08:52
    а может всё проще???? и при внимательном взгляде на девайс выяснится, что "король то голый", вот и вся причина...
    д^Амир
  6. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 08:58
    Самое важное, что сказал по тупости своей этот американский осел, - это наличие уязвимосТЕЙ у чудо-пепелаца сша. Деградировала родина маркетинга
    Beltasir Matyagu
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