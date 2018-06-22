11:44 22 июня
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Ракетные удары САА по боевикам у Голанских высот. Спонсоры "умеренных" разгневаны

Сирийская правительственная армия готовит решающее наступление на юге страны – в провинции Дараа. Отмечается, что силы САА сосредотачиваются по направлению к городу Бусра аль-Харир. Ливанские источники заявляют, что подразделения сирийских сил специального назначения («Тигры пустыни») осуществили несколько ракетных ударов по позициям боевиков, накануне угодивших в огневой карман. Отмечено, что боевики, отрезанные от основной группировки в Дараа и Кунейтре, понесли существенные потери. О точном числе потерь среди террористов не сообщается.

Также сформирован ударный кулак для атаки позиций террористов в провинции Кунейтра. К сирийской армии присоединились союзники из Национальных сил обороны САР. Напомним, что ранее в Госдепе США предостерегли Дамаск от начала полномасштабной военной операции на юге страны – в районе Голанских высот.

Ракетные удары САА по боевикам у Голанских высот. Спонсоры "умеренных" разгневаны



На этом фоне становится известно о том, что иорданская армия стягивает к границе с Сирией силы и средства, включая бронетехнику. В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлена переброска танков и других вооружений к иорданско-сирийской границе. Фото – по ссылке.

В связи с этим возникает вопрос: готова ли армия Иордании применить эту технику против террористов, если те решат устроить провокацию на границе? Или техника предназначается для поддержки боевиков так называемого «южного фронта», пригревшихся на южных границах Сирийской Арабской Республики?

Между тем, поддерживаемые американской коалицией боевики нанесли несколько ударов по САА в районе города Аль-Альянен на юго-востоке провинции Хомс, а также атаковали позиции сирийской армии из района Эт-Танф, где, как известно, располагается американская военная база.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, https://twitter.com/IvanSidorenko1
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Комментарии 11

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  1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 08:52
    В связи с этим возникает вопрос: готова ли армия Иордании применить эту технику против террористов, если те решат устроить провокацию на границе? Или техника предназначается для поддержки боевиков так называемого «южного фронта», пригревшихся на южных границах Сирийской Арабской Республики?
    здесь не вопрос а утверждение - Беньямин не зря же ездил по соседям арабам bully
    Angel_and_Demon
    1. donavi49 Сегодня, 09:08
      Ну бабахи в Дараа большей частью - это славные ребята Абдалы 2. Для него - это как Южная Осетия, только без паспортов и официальных миротворцев. Ну и сидеть и смотреть, как его ребят убивают, он не будет.

      Что сделает? Вряд ли будет армейский ответ без США (но если США решат наносить удары - то Иорданское пространство он даст). Но по мелочи гадить точно будет,
      donavi49
      1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:51
        Цитата: donavi49
        Что сделает? Вряд ли будет армейский ответ без США (но если США решат наносить удары - то Иорданское пространство он даст). Но по мелочи гадить точно будет,

        вы ошиблись, уже к границе стянуты вс
        Angel_and_Demon
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:47
          Цитата: Angel_and_Demon
          уже к границе стянуты вс

          А в чем проблема? Если на границах твоей страны идет война, нормальная страна просто должна туда силы армейские стянуть, не вижу тут угроз, Иордании в войну с Сирией ну нет резона вступать. А в данном случае прикрыть границу просто обязаны, уж чего они там будут делать, пропускать боевиков или наоборот , не знаю, но по любому все должно быть под контролем.
          MPN
  2. sib.ataman Сегодня, 09:00
    Давить бармалеев как клопов без жалости! Всем сочувствующим выдавать вне очереди! Это не та война, где уместна игра в поддавки-себе дороже!
    sib.ataman
  3. sib.ataman Сегодня, 09:02
    Цитата: Angel_and_Demon
    В связи с этим возникает вопрос: готова ли армия Иордании применить эту технику против террористов, если те решат устроить провокацию на границе? Или техника предназначается для поддержки боевиков так называемого «южного фронта», пригревшихся на южных границах Сирийской Арабской Республики?
    здесь не вопрос а утверждение - Беньямин не зря же ездил по соседям арабам bully


    Старая еврейская привычка прикрыться чужой задницей! Ну если иорданцам их задницы не дороги, пусть подставляют!
    sib.ataman
    1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:24
      Ага, они то подставят. А вот нам опять расход боеприпасов перерасчитывать. Поставки то в Сирию откуда идут? Хорошо если правительство САА их оплачивает. А если опять в кредит?
      Topotun
  4. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 09:23
    В связи с этим возникает вопрос: готова ли армия Иордании применить эту технику против террористов


    Иордания крепко сидит под матрацами, поэтому можно предполагать что могут применить против САА.
    Генерал Песчаных Карьеров
  5. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:34
    Смешать там всё ОДАБами и пусть Боги наверху разбираются, где пин дос ники, а где арабы, курды и прочие, не дающие Сирии нормально жить.
    К-50
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 10:31
      Они не только Сирии не дают жить,как не вспомнить иорданскоамериканского террорюгу- хаттаба-земля ему стекловатой...
      anjey
  6. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 10:30
    Даже не сомневаюсь, что этот район зачистят также успешно как и Гуту. И из СовФеда матрасам уже ясно дали понять что освобождать Дараа будут и полосатоухим этот процесс остановить не позволят.
    Сармат Саныч
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