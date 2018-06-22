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Ракетные удары САА по боевикам у Голанских высот. Спонсоры "умеренных" разгневаны
Сирийская правительственная армия готовит решающее наступление на юге страны – в провинции Дараа. Отмечается, что силы САА сосредотачиваются по направлению к городу Бусра аль-Харир. Ливанские источники заявляют, что подразделения сирийских сил специального назначения («Тигры пустыни») осуществили несколько ракетных ударов по позициям боевиков, накануне угодивших в огневой карман. Отмечено, что боевики, отрезанные от основной группировки в Дараа и Кунейтре, понесли существенные потери. О точном числе потерь среди террористов не сообщается.
Также сформирован ударный кулак для атаки позиций террористов в провинции Кунейтра. К сирийской армии присоединились союзники из Национальных сил обороны САР. Напомним, что ранее в Госдепе США предостерегли Дамаск от начала полномасштабной военной операции на юге страны – в районе Голанских высот.
На этом фоне становится известно о том, что иорданская армия стягивает к границе с Сирией силы и средства, включая бронетехнику. В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлена переброска танков и других вооружений к иорданско-сирийской границе. Фото – по ссылке.
В связи с этим возникает вопрос: готова ли армия Иордании применить эту технику против террористов, если те решат устроить провокацию на границе? Или техника предназначается для поддержки боевиков так называемого «южного фронта», пригревшихся на южных границах Сирийской Арабской Республики?
Между тем, поддерживаемые американской коалицией боевики нанесли несколько ударов по САА в районе города Аль-Альянен на юго-востоке провинции Хомс, а также атаковали позиции сирийской армии из района Эт-Танф, где, как известно, располагается американская военная база.
Также сформирован ударный кулак для атаки позиций террористов в провинции Кунейтра. К сирийской армии присоединились союзники из Национальных сил обороны САР. Напомним, что ранее в Госдепе США предостерегли Дамаск от начала полномасштабной военной операции на юге страны – в районе Голанских высот.
На этом фоне становится известно о том, что иорданская армия стягивает к границе с Сирией силы и средства, включая бронетехнику. В социальных сетях появились фотографии, на которых запечатлена переброска танков и других вооружений к иорданско-сирийской границе. Фото – по ссылке.
В связи с этим возникает вопрос: готова ли армия Иордании применить эту технику против террористов, если те решат устроить провокацию на границе? Или техника предназначается для поддержки боевиков так называемого «южного фронта», пригревшихся на южных границах Сирийской Арабской Республики?
Между тем, поддерживаемые американской коалицией боевики нанесли несколько ударов по САА в районе города Аль-Альянен на юго-востоке провинции Хомс, а также атаковали позиции сирийской армии из района Эт-Танф, где, как известно, располагается американская военная база.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com, https://twitter.com/IvanSidorenko1
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