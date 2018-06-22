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Партия «Единая Россия» оказалась под санкциями Порошенко
Киев расширил антироссийский санкционный список, внеся в него 7 политических партий, в том числе «Единую Россию», сообщает пресс-служба Порошенко.
Кроме «Единой России», под санкции попали ЛДПР, «Родина», «Патриоты России», Аграрная партия и Демократическая партия России.
Введенные ограничения предполагают блокирование активов на территории Украины, запрет на вывод капиталов из «незалежной», а также ограничение выдачи наличных по банковским картам.
Кроме того, в черный список внесена Центральная избирательная комиссия РФ во главе с Эллой Памфиловой.
В общей сложности ограничения введены против 30 юридических лиц.
Есть «пострадавшие» и среди физических лиц. Это предприниматели Борис, Аркадий, Роман и Лилия Ротенберги, члены крымского Избиркома Вячеслав Фирсов, Вениамин Никифоров и другие.
Напомним, в последний раз Киев расширил санкции в отношении России около месяца назад. Тогда в черный список вошли 756 организаций и предприятий, а также более 1700 физических лиц.
МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости Украина» внесены в санкционный список сроком на три года. В Государственной думе этот шаг Украины по ограничению свободы слова назвали противоестественным и незаконным.
Кроме «Единой России», под санкции попали ЛДПР, «Родина», «Патриоты России», Аграрная партия и Демократическая партия России.
Введенные ограничения предполагают блокирование активов на территории Украины, запрет на вывод капиталов из «незалежной», а также ограничение выдачи наличных по банковским картам.
Кроме того, в черный список внесена Центральная избирательная комиссия РФ во главе с Эллой Памфиловой.
В общей сложности ограничения введены против 30 юридических лиц.
Есть «пострадавшие» и среди физических лиц. Это предприниматели Борис, Аркадий, Роман и Лилия Ротенберги, члены крымского Избиркома Вячеслав Фирсов, Вениамин Никифоров и другие.
Напомним, в последний раз Киев расширил санкции в отношении России около месяца назад. Тогда в черный список вошли 756 организаций и предприятий, а также более 1700 физических лиц.
МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости Украина» внесены в санкционный список сроком на три года. В Государственной думе этот шаг Украины по ограничению свободы слова назвали противоестественным и незаконным.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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