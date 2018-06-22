11:47 22 июня
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Партия «Единая Россия» оказалась под санкциями Порошенко

Киев расширил антироссийский санкционный список, внеся в него 7 политических партий, в том числе «Единую Россию», сообщает пресс-служба Порошенко.



Кроме «Единой России», под санкции попали ЛДПР, «Родина», «Патриоты России», Аграрная партия и Демократическая партия России.


Введенные ограничения предполагают блокирование активов на территории Украины, запрет на вывод капиталов из «незалежной», а также ограничение выдачи наличных по банковским картам.

Кроме того, в черный список внесена Центральная избирательная комиссия РФ во главе с Эллой Памфиловой.

В общей сложности ограничения введены против 30 юридических лиц.

Есть «пострадавшие» и среди физических лиц. Это предприниматели Борис, Аркадий, Роман и Лилия Ротенберги, члены крымского Избиркома Вячеслав Фирсов, Вениамин Никифоров и другие.

Напомним, в последний раз Киев расширил санкции в отношении России около месяца назад. Тогда в черный список вошли 756 организаций и предприятий, а также более 1700 физических лиц.

МИА «Россия сегодня» и РИА «Новости Украина» внесены в санкционный список сроком на три года. В Государственной думе этот шаг Украины по ограничению свободы слова назвали противоестественным и незаконным.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:20
    А ещё - неплохо бы ввести санкции на применение русского языка... На заседаниях правительства незалэжной...
    Горный стрелок
    1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:22
      Причем матерного! Что они делать то будут?
      Topotun
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:36
        Цитата: Topotun
        Что они делать то будут?

        Может , делом займутся ? lol
        bouncyhunter
        1. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:39
          Это вряд ли! Языком молоть не мешки ворочать....
          Topotun
        2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:01
          Паш, нашему правительству тоже не мешает что нибудь запретить, а то за последнюю неделю законопроекты выдают "на гора" со скоростью взбесившегося печатного станка.
          sabakina
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:12
            Создают видимость бурной деятельности , слуги народа ... sad
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 10:39
              Цитата: bouncyhunter
              Создают видимость бурной деятельности , слуги народа ... sad

              Да нет Паша, деятельность кипит и все против нас. Вроде как свору собак с цепи спустили , там много чего и все с поднятием цен... angry
              MPN
  2. ЛМН (Максим) Сегодня, 09:22
    Ужас belay

    Я вот ещё подумаю.. what и видимо на днях введу санкции против Украины и Порошенко в частности lol
    ЛМН
  3. лесовозник (игорь) Сегодня, 09:23
    Как же надоел этот цырк
    лесовозник
  4. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 09:27
    Мышиная возня! Пафос, показушничество и болтовня, вот на самом деле из чего состоит борьба с "акупантами"!
    И желание чтобы побольше "вражьего" газа пракачивали через территорию Украины. Вот на деле, из чего состоит борьба со злой Россией.
    Ретвизан 8
  5. Masya Masya (Марина) Сегодня, 09:35
    Расширил бы сразу на всю Россию... а то каким -то онанизмом занимается...
    Masya Masya
  6. Гардамир Сегодня, 09:40
    Путин и Порошенко партнёры, поэтому Порошенко поднимает рейтинг партии Путина-Медведева.
    Гардамир
  7. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 09:44
    Украина ввела, UK ввела, только Россия никак не разберется с "чесно нажитыми миллиардами"
    Дилетант
  8. Бэре (Алексей) Сегодня, 10:31
    Пеця на болградском вине заквашеный wassat , а как же с Рошен?
    После чемпионата готовься, готовь мыло. lol
    Бэре
  9. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 10:56
    хм, а что кпрф и ср любимцы порошенко получается ?))) они ж тож бочку на окраину катят и не малую
    Не либероид Русский
  10. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:20
    Без конфет? Пускай худеют! laughing
    Сибирский цирюльник
  11. pavelwf1 (Павел Ерусов) Сегодня, 11:21
    Порох!Даёшь санкции на ВОЗДУХ из РФ !!!
    Мало кастрюль так ещё и в противогазах ходить будете и дышать через 5тую точку.
    С задержкой в целях экономии СВОЕГО ВОЗДУХА!!!!)))))
    pavelwf1
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