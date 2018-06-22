11:44 22 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Нарушить молчание об обратной стороне повышения пенсионного возраста

В последнее время бурно обсуждается инициатива правительства о повышении пенсионного возраста. Речь идёт о наиболее жёстком варианте пенсионной реформы, когда с будущего года планка пенсионного возраста будет подниматься как для женщин (до 63 лет), так и для мужчин (до 65 лет). При этом крупные СМИ публикуют мнения экономических экспертов, которые сводятся к фактическому оправданию идеи о существенном повышении возраста выхода на пенсию для россиян.

Основная аргументация: первое - если не повысить пенсионный возраст сегодня, что некому станет обеспечивать пенсионеров завтра, второе – повышение пенсионного возраста сулит существенный рост выплат для будущих пенсионеров.

Но такого рода эксперты стараются не затрагивать обратную сторону существенного повышения планки возраста выхода на пенсию. В чём же эта обратная сторона состоит?


Нарушить молчание об обратной стороне повышения пенсионного возраста


На основании положения вещей в отечественной системе здравоохранения, основное число пациентов российских медучреждений – граждане старшего поколения. Так уж устроен этот мир, что с возрастом здоровье человека не становится крепче. Вопрос в связи с этим следующий: просчитывают ли эксперты, готовящие реформу, такой фактор, как высокая вероятность существенного роста числа и объёма выплат, например, по листкам временной нетрудоспособности? Если просчитывает, то уверены ли эксперты в том, что эти выплаты в будущем окажутся существенно меньше прибавки к объёмам бюджета по итогам затеянной пенсионной реформы?

Ведь ситуация такова, что даже если принять во внимание доводы правительства об увеличении средней продолжительности жизни в стране, то это вовсе не означает, что люди до 63 и 65 лет будут находиться в приемлемой физической форме для осуществления деятельности в рамках требований работодателя.

Другой вопрос: учитывает ли государство тот факт, что производительность труда 63-65-летних граждан по определению будет меньше производительности труда 55-60-летних граждан? В силу всё того же физического состояния, если рассматривать так называемую усреднённую шкалу. Если учитывает, то готово ли однозначно сказать, что это точно не ударит по общей производительности труда в стране, и в свою очередь не может повлечь негативных последствий для экономики страны?

Ещё вопрос: есть ли ресурсы у государства для того, чтобы армия "новых непенсионеров" в конечном итоге не превратилась в армию безработных в возрасте 60-65 лет?

Хотелось бы от правительственных специалистов, занимающихся подготовкой реформы, услышать ответы на эти простые вопросы. Есть и другие вопросы, но начать хотя бы с ответа на эти.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
49

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 79

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 09:55
    "Уловка власти сработала и работает по сей день безотказно, народ шумит и волнуется по поводу пенсионной реформы. Уже появляются сообщения о том, что подписывают петиции с требованием отменить эту самую реформу.

    Все идет по плану, именно этого эффекта и добивались власти. Объясняю, почему так. Как не странно, но правительство выбрало самый худший вариант реформы из трех имеющихся, мужчинам на 5 лет, женщинам на 8. А были варианты 5 и 3, а еще 5 и 0. Неспроста выбран самый скандальный вариант, чем сильнее народ возмутится пенсионной реформой, тем тише и мягче пройдет главное событие увеличение налога НДС. Что даст увеличение НДС власти? 600 миллиардов рублей в год - примерно по 400 рублей в месяц с каждого жителя нашей страны, включая детей, пенсионеров и безработных.

    Получается, что сами пенсионеры будут тратить больше и тем самым пополнять бюджет страны. Ну а что даст увеличение пенсионного возраста? Да ровным счетом ничего, рабочих мест все ровно нет, здоровье к 65 годам просто не позволит работать, а инфляция сожрет копеечные прибавки к пенсиям.

    Вот и получается, что изменять что либо в пенсионной сфере нецелесообразно, но вызовет большой резонанс и отвлечет от главного воровства власти. Время подобрано грандиозно: ЧМ-2018.. Запрещены все виды митингов и протестов, за выход на акцию можно в момент оказаться в кутузке ( угроза безопасности). Народ фанатично увлечен футболом. Пожилое поколение в состоянии шока от перспектив скончаться прямо на рабочем месте.

    Умно, ну так там же не дураки сидят. Ясно вижу, как после чемпионата, когда народ начнет раскачивать лодку, выйдет рыцарь в блистающих доспехах и скажет: "Нет, не дам народ в обиду, не бывать повышению пенсионного возраста (пока я президент)". И под оглушающее ура! народные массы начнут вновь восхвалять Путина - отца, кормильца и заступника. Но налог останется на 2% больше. Платить люди будут, и бюджет пополнится, и олигархам нашим поможем именно таким способом".

    Так что успокойтесь, дорогие кандидаты в пенсионеры. Никаких изменений не будет, как мы были нищими - так ими и останемся". (с)
    Андрей Смирновский
    1. Logall (Александр) Сегодня, 09:58
      Цитата: Андрей Смирновский
      Все идет по плану

      Этой фигнёй весь интернет пестрит, это чужая статья, а не мнение, призванная успокоить народ!
      Ещё вопрос: есть ли ресурсы у государства для того, чтобы армия "новых непенсионеров" в конечном итоге не превратилась в армию безработных в возрасте 60-65 лет?

      Ещё про инвалидность не написали: пенсионерам, как правило, инвалидность не дают. Но по причине не трудоспособности или ограниченной трудоспособности дать её обязаны! Мы получим ещё и армию инвалидов которые будут получать иждивение дожидаясь выхода на пенсию...
      В итоге: очередная провал в реформе! Получим поздний фыход на пенсию, но пенсии останутся на прежнем уровне, а смертность стариков на рабочих местах увеличится.
      Logall
      1. Например Сегодня, 10:07
        Как много "специалистов" и "аналИтиков" развелось. Все то вы знаете и все ходы у вас просчитаны. Что ж вы тут маетесь? почему со своими знаниями да не во власти?

        Родителей своих уважать нужно!!! Повышение пенсионного возраста ни как не прибавит здоровья старшим. Вот это самое главное. Падлы они, те кто своими действиями гробит старших. angry negative
        Например
        1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:17
          В таком случаи, что Вы забыли в ВО?
          В ВО идёт обмен мнения, не более того.
          А про отцов и матерей, коих следует уважать- Вы нам Америку не открыли, ибо мы их уважаем и почитаем.
          Андрей Смирновский
      2. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:08
        "... Мы получим ещё и армию инвалидов которые будут получать иждивение дожидаясь выхода на пенсию..."

        Я сам инвалид.
        Но мне повезло то, что я москвач и получаю всякие дотации.
        Согласен. Инвалидам с периферии, мягко говоря, не позавидуешь.
        Была надежда на "гаранта" всего и вся, но он провёл мордой об стол пенсионеров и инвалидов...
        Визг ДАМ : "Вы держитесь" -в действии!
        Эту тему либерасты от власти уже лет 10 мусолят и МВФ в прошлом году высказался довольно однозначно, что не плохо было бы в России поднять пенсионный возраст. Так, что это не прикрытие поднятия НДС, это просто к ЧМ оба события приурочили. Это очередные меры по удушению российской экономики и населения. Вот и все.
        Назад немного подвинуться, это пожалуй да, отменить реформу, нет.
        Андрей Смирновский
      3. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 10:47
        Цитата: Logall
        Ещё про инвалидность не написали: пенсионерам, как правило, инвалидность не дают. Но по причине не трудоспособности или ограниченной трудоспособности дать её обязаны!

        А вот Александр и не угадали! Как раз пенсионерам-то сейчас, инвалидность дают без проблем! Тут видимо дело в том, что "инвалидную пенсию" им платить не надо - они и так получают пенсию по старости. Добавляются правда льготы: бесплатное лекарство, льготы ЖКХ, бесплатный проезд на транспорте. Но большинство пенсионеров итак имеют эти льготы, как ветераны труда. А вот будущим "соискателям инвалидности" в предпенсионном возрасте, скорее всего в инвалидной пенсии будет отказано, потому что в таком случае армия инвалидов разрастётся неимоверно, а значит и реформе придёт кирдык.
        СРЦ П-15
    2. Хорт Сегодня, 10:13
      есть ещё один вариант - народ просто за стволы возьмётся. Т.к. рано или поздно крышку у котелка сорвёт
      Хорт
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:20
        Прозападное либероидное только и ждёт этого! Может повториться украинский сценарий 2014 года.
        Андрей Смирновский
      2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 10:53
        Цитата: Хорт
        ещё один вариант - народ просто за стволы возьмётся.

        Да ладно жути нагонять. "Народ" - он и так, по делу и без оного, ежедневно за них хватается(те, у кого есть). А те, у кого нет, ноют за "короткоствол". yes Короче, достаточно иных способов донести до властей свою позицию. И да, ничего ещё не решено - будут обсуждения, как минимум, до конца года. А так-то у нас многие "крепки задним умом", но бегут впереди паровоза. laughing
        Paranoid50
      3. майор147 Сегодня, 11:29
        Цитата: Хорт
        есть ещё один вариант - народ просто за стволы возьмётся. Т.к. рано или поздно крышку у котелка сорвёт

        А стол то есть!? Где прячете?
        майор147
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:17
      производительность труда 63-65-летних граждан по определению будет меньше производительности труда 55-60-летних граждан
      Это не всегда так, но в большинстве случает так. Нужна защищенность сотрудников предпенсионного возраста перед работодателями. В противном случае начнет расти безработица, если только в правительстве не учитывают вариант. что не хватает персонала, на низкооплачиваемую работу. Эту нишу придется занять уволенным инженерам, телевизаонщикам. и тд. А это не совсем положительный факт, для человека.
      Венд
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:22
        Для начала надо менять Конституцию 1993 года -исчадие ада для простого народа, но прибежище для олигархов, пятой колонны и прочего прозападного либероидного быдла.
        Андрей Смирновский
      2. MPN (Павел) Сегодня, 10:34
        Все решаемо нашим правительством.
        как высокая вероятность существенного роста числа и объёма выплат, например, по листкам временной нетрудоспособности?
        Да просто , отменят больничные, ну покричит народ еще раз, ну в первой что ли?
        MPN
      3. Винни76 (Александр) Сегодня, 10:48
        Цитата: Венд
        Нужна защищенность сотрудников предпенсионного возраста перед работодателями.

        Как вы себе эту самую защищенность представляете? Любого сотрудника можно турнуть в 2 секунды.
        Винни76
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:06
          Цитата: Винни76
          Цитата: Венд
          Нужна защищенность сотрудников предпенсионного возраста перед работодателями.

          Как вы себе эту самую защищенность представляете? Любого сотрудника можно турнуть в 2 секунды.

          Так я об этом и говорю. Нет защищенности.
          Венд
      4. Гардамир Сегодня, 10:49
        Эту нишу придется занять
        Вы забыли про работныхгостей с юга. Теперь они не только дворники но и медики, полицаи, воспитатели в детсадах.
        Гардамир
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:08
          Цитата: Гардамир
          Эту нишу придется занять
          Вы забыли про работныхгостей с юга. Теперь они не только дворники но и медики, полицаи, воспитатели в детсадах.

          Есть такой ммент, но начинается работа по урезанию квот для рабочих мигрантов. Чем это закончится узнаем со временем.
          Венд
    4. Genry (Genry) Сегодня, 10:29
      Интересно, а в ваших США, какой пенсионный возраст?
      Genry
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:32
        Господи, ещё один кекс, который глядя на матрас на моей аватарке сделал глупый вывод laughing
        Уважаемый, прежде чем давать такие неосторожные комментарии почитайте моё досье + комментарии. laughing
        Андрей Смирновский
        1. Genry (Genry) Сегодня, 11:04
          Цитата: Андрей Смирновский
          Господи, ещё один кекс, который глядя на матрас на моей аватарке сделал глупый вывод

          Вывод из вашего желания выглядеть американским пирожком. Вы показали ваш глупый выбор флага, а вините других. Не хотели бы, то поставили бы нормальный флаг.
          Цитата: Андрей Смирновский
          Уважаемый, прежде чем давать такие неосторожные комментарии почитайте моё досье + комментарии.

          Я ответил вашему конкретному комментарию. А изучать вас, как труды Ленина... даже будь у вас персональный мавзолей - то вряд ли...
          Genry
          1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 11:12
            Сударь, у Вас есть, что по теме сказать? Или Вы предпочитаете переходить на личное...ввиду Вашего скудоумия?
            Андрей Смирновский
            1. Genry (Genry) Сегодня, 11:32
              Вы уже перешли границу приличия.
              Цитата: Андрей Смирновский
              Сударь, у Вас есть, что по теме сказать? Или Вы предпочитаете переходить на личное...ввиду Вашего скудоумия?
              Genry
              1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 11:37
                Не надо врать
                Тролль, почитайте свой самый первый комментарий.
                По теме есть, что сказать, любезный?
                Или Вы будете дальше продолжать меня троллить?
                Андрей Смирновский
      2. Гардамир Сегодня, 10:49
        а в ваших США,
        А вы прямо из СССР пишете?
        Гардамир
    5. Сармат Саныч (Сергей) Сегодня, 10:58
      Друзья, пенсионный вопрос - это понятно, но НДС тут причём? Согласен плохо что повышают, но так-то он у нас один из самых маленьких в мире и прям на вселенский кошмар эти 2% точно не тянут. В России в целом налоги довольно небольшие в сравнении со среднемировыми, здесь других проблем более важных полно - занятость, трудовое законодательство, расслоение в доходах, обход налогов корпорациями, преступная политика ЦБ по указке МВФ. Вот с решением этих вопросов отпали бы и ьольшинство других, в т.ч.пенсионный. Народ бы сам при нормальных з/п, т/к и наличии работы до 65 трудился.
      Сармат Саныч
      1. Begemot (Сергей) Сегодня, 11:13
        Может поподробней расскажете о высоких налогах во всем мире, а то как то даж интересно стало.
        И про НДС тоже интересно, вы в курсе, что НДС - это налог на отсталость экономики. Чем выше доля вложения труда в продукт на предприятии, тем больше налог, оттого и продаем лес кругляк, сырую нефть, первородные рудные материалы, а не конечные продукты.
        Begemot
  2. NordUral (Евгений) Сегодня, 09:55
    Наивные вопросы к правительству, представляющему вовсе не интересы народа и страны.
    NordUral
  3. Ваддимм (Вадим) Сегодня, 09:58
    Вероятно, что и "белая зарплата" по стране в целом значительно уменьшится. А количество незарегистрированных предпренимателей и людей "работающих на себя" - наоборот. Смысл платить в ПФР деньги, которые тебе вряд ли достанутся?
    Ваддимм
    1. Genry (Genry) Сегодня, 10:22
      Цитата: Ваддимм
      Вероятно, что и "белая зарплата" по стране в целом значительно уменьшится. А количество незарегистрированных предпренимателей и людей "работающих на себя" - наоборот.

      Вы не слышали про цифровизацию экономики? Это когда деньги тоже станут цифровыми и будете вы жестко сидеть под колпаком налоговой.... А оплата "натурой" вряд ли вас устроит.
      Genry
  4. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 09:58
    какая оборотная сторона?
    Все гораздо проше- деньги стырили, платить нечем. Все. Остальное - оправдание своей тупости
    Silvestr
    1. Genry (Genry) Сегодня, 10:12
      Цитата: Silvestr
      деньги стырили, платить нечем

      Можете что-то обоснованное сказать а не брякнуть (конкретно про деньги).
      Genry
      1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 10:28
        1.по статистическим данным МВД, хищения из ПФР составляют 3 процента от общего числа экономических преступлений. По оценкам экспертов , за счет попустительства и злоупотреблений чиновников Пенсионного фонда российские пенсионеры только за 2005 год потеряли 3 млрд. руб.//www.ufa.kp.ru/daily/24395/572932/
        2.Пенсионный фонд РФ Пенсионному фонду Дагестана в качестве дотаций выделил векселей на сумму 73,3 млрд. рублей. Все векселя на указанную сумму переводятся в московское 000 "Саша", на расчетный счет филиала КБ "Маша". Общество, в свою очередь, 7,1 млрд. рублей направляет в некое зверохозяйство, которое всю сумму, до копейки, возвращает в Пенсионный фонд. Куда при этом деваются оставшиеся 66,2 млрд. рублей, до сих пор выясняют правоохранительные органы.
        3.Счетная палата и УЭП ГУВД Москвы выявили факты нецелевого использования средств Фонда социального страхования России на сотни миллионов рублей. Фонд ссужал деньги коммерческим структурам. Трем участникам сделок - бывшему председателю ФССР, генеральному директору и главбуху - предъявлено обвинение в мошенничестве и присвоении вверенного им имущества.
        4.//www.vesti.ru/theme.html?tid=74713
        5.//ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B
        0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B
        5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D0%B
        D%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B
        D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
        %D0%B9_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%A4%D0%A0_%D0%B2_%D0
        %9D%D0%9F%D0%A4
        6.За прошлый год россияне потеряли в негосударственных пенсионных фондах 200 млрд рублей накоплений, заявила Ольга Голодец. Это около 12% активов НПФ. "ДП" попытался разобраться, куда могла пропасть такая непомерно большая сумма.

        Более 200 млрд рублей потеряли российские граждане в прошедшем 2015 году в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), заявила в среду, 23 марта вице-премьер Ольга Голодец.
        Государство дало возможность нужным людям их разворовать.
        По ее словам (Ольги Голодец), до сих пор не определено, куда ушли эти деньги, и неясно, кто и когда будет их возмещать.
        Это на вскидку.
        Ну а дальше сами, это ведь не сложно искать в сети. Это же не брякать, а искать надо
        Silvestr
        1. Genry (Genry) Сегодня, 11:26
          Цитата: Silvestr
          по статистическим данным МВД, хищения из ПФР составляют 3 процента от общего числа экономических преступлений.

          Процент от доходов в пенсионный фонд не раскрыт. И инфа старая.

          Цитата: Silvestr
          6.За прошлый год россияне потеряли в негосударственных пенсионных фондах 200 млрд рублей накоплений, заявила Ольга Голодец.

          2015 год. И речь о негосударственных фондах в условиях бешеной инфляции при объявлении ЦБ об отказе поддержки рублю.
          Цитата: Silvestr
          Государство дало возможность нужным людям их разворовать.

          То кричат, что нет свободы выбора, то теперь вы всё валите на государство. Государственный фонд пострадал?
          Цитата: Silvestr
          Ну а дальше сами, это ведь не сложно искать в сети. Это же не брякать, а искать надо

          В сети информация представлена тенденциозно, с целью пропаганды и продавливания чьих либо интересов. Вы привели именно образец такой информации.
          Genry
          1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:30
            Цитата: Genry
            Вы привели именно образец такой информации.

            это конечно так, как может быть иначе. У нас все хорошо, ничего не крали и ничего не вернули.

            как мило...
            А Захарченко всем приснился
            Silvestr
            1. Genry (Genry) Сегодня, 11:40
              Цитата: Silvestr
              А Захарченко всем приснился

              Какое отношение имеет Захарченко к пенсиям?
              Зря вы его здесь упомянули, это показало пустоту в бочке ваших аргументов.
              Genry
  5. sledak (Сергей ) Сегодня, 10:00
    Ответов не будет, вы же видите и слышите - обратную сторону деликатно обходят! Потому что допустить гибель части населения пенсионного возраста для них (не для Родины) гораздо меньшее зло, чем уменьшение личного обогощения. Их принцип прост: допусти зло (гибель людей) меньшее, ради предотвращения зла (снижение темпов личного обогощения) большего. Так что их ничто не остановит.
    sledak
    1. atakan (Андрей) Сегодня, 10:30
      Ответы есть , только вы не искали.
      №1) 2016 год. МВФ рекомендует Молдове увеличить пенсионный возраст.
      Президент Молдовы Игорь Додон назвал пенсионную реформу в Молдавии «социальным геноцидом» и заявил, что отмена пенсионной реформы – один из приоритетов его работы.
      Правительство Молдовы повысило пенсионный возраст с 1 июля 2017 года — до 63 лет у мужчин и у женщин.
      №2) 2016 год. МВФ рекомендует Белоруссии повысить пенсионный возраст.
      Президент Белоруссии Александр Лукашенко уточнил, что, по его мнению, МВФ не хочет «удушить» Белоруссию, однако требования фактически сводятся к этому.
      И подписал указ о первом этапе повышения пенсионного возраста — на три года.
      В 2018 году готовится новый указ об очередном этапе повышения пенсионного возраста в Белоруссии.
      №3) 2016 год. МВФ требует от Украины повысить пенсионный возраст.
      Министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал пенсионную реформу «шоковой» и заявил, что Международный валютный фонд настаивает на повышении пенсионного возраста, хотя он видит, что пенсионная реформа не решит проблем Пенсионного фонда:
      3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла законопроект № 6614, которым внедряется пенсионная реформа,значительно увеличивающая трудовой стаж при выходе на пенсию, но повышать пенсионный возраст отказалась еще в течение 10 лет.
      =================================================
      ИСТОРИЯ №4
      2017 год. МВФ порекомендовал поднять пенсионный возраст в России.
      Имеются также истории под №№ 5,6,7,8...
      https://annatubten.livejournal.com/580264.html
      https://emdrone.livejournal.com/290783.html
      atakan
    2. atakan (Андрей) Сегодня, 10:54

      Голикова легко может раскидываться предложениями ,при такой то крыше.
      atakan
  6. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 10:00
    На этом вопросы не заканчиваются. Если мы боремся с безработицей то зачем нам делать больше безработных, ведь и так с этим большие проблемы, а для 55-65 летних таких рабочих мест просто нет.
    MoJloT
  7. Петр1 (петр) Сегодня, 10:01
    Чиновники о себе пекуться. Им на пенсии тяжко, А на народ им давно. рать
    Петр1
  8. sledak (Сергей ) Сегодня, 10:01
    И бует так - это иесть обратная сторона, о которой своличи в правительстве не говорят:
    sledak
  9. Masya Masya (Марина) Сегодня, 10:03
    Меня интересуют молодые, я то дорабатаю... а им куда? водку пьянствавоть и беспорядки создавать?
    Masya Masya
    1. роман66 (роман) Сегодня, 10:16
      Масенька love а вот я теперь уже и не уверен
      роман66
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 10:24
        Роман love Держись!!!
        wink
        Masya Masya
    2. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 10:21
      Цитата: Masya Masya
      Меня интересуют молодые, я то дорабатаю... а им куда? водку пьянствавоть и беспорядки создавать?


      Марина, приветствую! У сына есть приятель, лбу под 40, нигде не работает, играет в интернете в покер( с переменным успехом), живет с родителями- пенсионерами в частном секторе без условий, стремления улучшить жизнь своих стареньких родителей и свою, не наблюдается. И таких молодых, к великому сожалению, сейчас немало. Отмазка: работы нет, работать негде меня не убеждает, потому что те кто хочет работать, работают, а те кто не хочет- ищут причины и виноватых в их лени.
      Б.Т.В.
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 10:35
        Татьяна love
        Цитата: Б.Т.В.
        И таких молодых, к великому сожалению, сейчас немало

        конечно не мало... Я много знаю таких, которые бегают ищут, лишь бы зацепится... У нас с опытом на работу трудно устроиться, конечно если это не "бери больше, кидай дальше", а без стажа вовсе труба... Парни ещё как-то устраиваются, а девчонкам только тряпка светит...
        Masya Masya
  10. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 10:06
    Согласен с автором статьи, но в ней затронуты далеко не все вопросы! yes
    Самое главное - эта реформа уже не скрытый геноцид своего народа! negative
    Наши слуги народа не являются таковыми по делам своим, ибо очередной закон не улучшает материальное, духовное, социальное и прочие положения граждан РФ! no Надо нам почаще напоминать нашей власти, кто они и для чего нужны, а не только обдирать народ и тратить свою зарплату, которую кстати не прочь бы получать каждый гражданин РФ! wassat
    Гильятон
  11. AwaZ (Walery) Сегодня, 10:08
    Тут даже последнему придурку видно что то что придумали в правительстве никакой пользы для бюджета не принесет.. Даже если допустить что надо бы увеличиваать возраст выхода на пенсию , но делать это надо медленно и осторожно . К тому же , однозначно надо менять всю систему.. Но самое то главное в том что надо зарплаты работающим довести до такого уровня что б было чем наполнять с налогов собираемых с них и пенсионный и другие бюджеты. НУ и самое главное - все те кто хотя бы , например , лет 15 -20 уже отработали , должны выходить на пенсию по старым стандартам. А вот уже молодежь надо готовить что выходить будут к 65 ...
    И еще , я сам не заморачивался , но наверно же мы можем " уволить" из Гос думы тех кого мы туда избирали. Люди, следите внимательно за теми кого вы выбирали и если они начинают говорить в унисон с Димоном, может собраться и " уволить" таких ...
    И таки да. После таких заявлений от правительства, количество желающих получать черную зарплату увеличиться , так же как и количество желающих платить ее в черную...
    AwaZ
    1. atakan (Андрей) Сегодня, 10:46
      Да при чём тут правительство ?
      Забудьте такое слово , что от слова "править"
      Это простые назначенцы от банкирского руководства.
      МВФ считает, что Германия должна повысить возраст выхода на пенсию до 67 лет.
      МВФ требует от Испании повышения пенсионного возраста.
      МВФ требует поднять пенсионный возраст в Хорватии.
      «Италия находится под давлением МВФ и ЕС, которые требуют пенсионной реформы», — заявляет Сильвио Берлускони в 2003 году, когда пенсионный возраст в Италии был 57 лет. В 2018 году — уже 65.7 лет.В Великобритании пенсионный возраст повысят с 67 лет до 68.
      по мнению главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, увеличение пенсионного возраста в Европе не должно остановиться на уровне 65 лет.в Литве уже говорят о грядущем повышении до 70 лет.МВФ требует поднять пенсионный возраст в Тунисе.
      МВФ требует поднять пенсионный возраст в Пакистане.
      И так далее.

      atakan
  12. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:13
    Хотелось бы от правительственных специалистов, занимающихся подготовкой реформы, услышать ответы на эти простые вопросы. Есть и другие вопросы, но начать хотя бы с ответа на эти.
    ...Правительство безмолвствовало, народ неистовствовал...
    parusnik
  13. Комментарий был удален.
  14. 3vs Сегодня, 10:20
    Не будет на это никаких ответов.
    У власти бухгалтеры, бездушные арифмометры, думающие только о себе.
    3vs
  15. Лесс Сегодня, 10:22
    Не оправдывая повышение пенсионного возраста так скажу. В нашей организации (производство) на пенсию добровольно не ушёл ни один человек. Ни мужчины ни женщины. Все продолжали и продолжают работать. Кого-то попросили уволиться когда жёстко ударил кризис. Тех кому на тот момент было уже под 70. Кто-то ушёл из-за разногласий с начальством. Но именно на пенсию при достижении пенсионного возраста не уходил никто. Кто-то работает до сих пор. Ещё пример знаю. Человека в кризис уволили по сокращению. До пенсии 10 лет. Он принципиально не желал больше устраиваться на работу. 10 лет он с женой жили на пенсию в 10 тыс. Бедно жили. Но на работу устроиться этого человека не смогли заставить ни бедность, ни жена. А возможности были. С его навыками. С хорошим здоровьем. Но не хотел. На пенсию вышел буквально в декабре. Кто хочет работать и кому здоровье позволяет, те и так работают после выхода на пенсию.
    Лесс
    1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 10:52
      Очень важная оговорка:
      кому здоровье позволяет
      kakvastam
      1. Лесс Сегодня, 10:58
        Я ж не говорю, что я поддерживаю эту реформу. Я оцениваю её со всех сторон, а не "всё плохо" или "всё просто супер".
        Лесс
        1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:21
          Есть подозрение, что сама реформа является отвлекающим манёвром, и её отменят или смягчат, оставив все остальные "подарки".
          kakvastam
          1. Лесс Сегодня, 11:29
            Так же есть подозрения, что сама реформа необходима и будет проведена если не действующим президентом, то тем, кто придёт после него.
            Лесс
            1. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 11:38
              Эта реформа - из области экономии на скрепках. То есть смысл в ней есть, но занимаются ей для того, чтобы не трогать сфер, где крутятся реальные деньги и сосредоточены интересы серьёзных людей.
              Именно тот факт, что серьёзных исследований для обоснования реформы не проводилось, заставляет сомневаться в намерениях руководства.
              kakvastam
              1. Лесс Сегодня, 11:43
                Цитата: kakvastam
                Именно тот факт, что серьёзных исследований для обоснования реформы не проводилось

                Разговоры о реформе идут добрый десяток лет. Так что думаю исследования, расчёты и обоснования - всё это делалось. Слишком не популярная тема чтобы поднимать её без достаточных оснований.
                Лесс
  16. ltc35 (Алексей) Сегодня, 10:32
    "Верхи не могут. Низы не хотят." Или: "Низы не могут. Верхи не хотят". Какая из этих фраз сейчас истина? Классика, выведенная классиком бунта.
    ltc35
    1. Гардамир Сегодня, 11:03
      Какая из этих фраз сейчас истина?
      Низам по барабану, машины во дворах и с пивком на диване. Верхам по барабану, страна большая,торговать и торговать.
      Гардамир
  17. Oznob (Станислав) Сегодня, 10:35
    Да, жизнь - боль. Читаю книгу "Ваня из Архангельска. Один из без вести пропавших." и понимаю, не сорок первый, Россияне, прорвёмся.
    З.Ы. Книга шикарная. Северодвинское издание постаралось.
    Oznob
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 10:38

    Повторю мультик еще раз, он наглядно показывает тех, кто верит Путину и Медведеву.
    Altona
  19. anjey (Андрей) Сегодня, 10:44
    1001 раз можно повторять ,что только дифференцированый налог на крупных промышленников ,банкиров и чиновников приведет к решению проблеммы,только толку ноль,не хотят они своей большой кормушкой делится,вот где собака порылась...
    anjey
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 10:52
      современная пенсионная реформа это результат демагогического творчества нашего любимого правительства...
      anjey
  20. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 10:50
    Помнится, было в школьном учебнике что-то такое:

    Чтоб крестьяне не жирели,
    Чтоб лишения терпели
    Надобно из года в год
    Век держать их в чёрном теле.

    Дело в том, что способность группы к солидарным действиям тем ниже, чем меньше избыток ресурсов, находящихся в её распоряжении. Отсюда следует вывод: для достижения общественной стабильности надо держать население на грани нищеты, чтобы и до отчаяния не доходило, и излишками не обрастало. Именно на это и направлены все меры по пролетаризации граждан, всё ещё обладающих хоть какой-то собственностью (налог на недвижимость, например) - пусть сами закричат: "забери, господин, всё, что у меня есть, только налогами не души".
    Стабильность, она в итоге приводит к формированию сословий, что мы и наблюдаем сегодня на практике. А дальше пластинка продолжит вертеться, верхи будут вырождаться и терять края, низы станут бунтовать и поднимать кровососов на вилы - сплошная пастораль и благорастворение воздухов.
    А раз так, то есть повод для оптимизма: ещё десять - двадцать тысяч лет, и мы увидим второе пришествие СССР!
    kakvastam
  21. Леший1975 Сегодня, 10:51
    "Нашей элите" (с ВВП во главе колонны) просто тупо не хватает денег. Надежды на повышение цен на нефть нет. Поэтому под разными видами будут отбирать у населения. И задача повышения пенс. возраста одна - СОКРАТИТЬ количество получающих пенсию. Прикрываемая словами о повышении уровня доходов пенсионеров (по словам того же Топилина пенсии МОГУТ вырасти на 8-10%. МОГУТ, это не обязательно, что вырастут). Такой курс, на обирание населения, взят конечно довольно давно. Вспомните монетизацию льгот. Но денег для дерибана "элитами" осталось видимо на столько мало, что процесс ускорился и изымать будут любыми способами. Вспомните закредитованность того же Дерипаски (источник Форбс):
    «Олег Владимирович — мой друг и очень хороший давний клиент, но лишение его доступа к рынку капитала — это благо для него. Потому что сколько денег ему ни дай, он все их куда-то употребит», — шутливо говорил в 2015 году про Дерипаску глава ВТБ Андрей Костин."
    (источник Независимый политический вестник) : "Компаниям Дерипаски нужны деньги, чтобы расплатиться с гигантскими долгами, значительная часть которых сформировалась во время кризиса 2008-2009 годов. Десять лет назад бизнес алюминиевого магната мог рухнуть, но его спасло государство. В частности, «Внешэкономбанк» тогда выдал структурам Олега Дерипаски 4,5 млрд долларов, а спустя два года часть акций РУСАЛа выкупили госбанки. По итогам девяти месяцев 2017 года, чистая прибыль En+ Group (контролирует «Евросибэнерго» и 48,13% «Русала») составила 898 млн долларов, а чистый долг – 13 миллиардов долларов."
    И это только один из друзей нашего главного "элитария" ВВП, а человек он явно не замкнутый и друзей у него много, да и самому "на жизнь" тоже надо. Да и совокупные запросы "элиты" в целом, превышают видимо возможности государства. Отсюда и видим отголоски борьбы за финансовые потоки на самом верху. К примеру, Ротенберг все по прежнему строит, а братья Магомедовы уже нет. На всех строек, по гос. заказам не хватило. Поэтому, возвращаясь к теме статьи, никто на такие неудобные вопросы (в т.ч. как следствие увеличения пенс. возраста- рост безработицы) и не будет отвечать. Постараются, отвлечь от них очередными посулами и рисуя в фантазиях населения счастливую жизнь на планете розовых пони. До этого у ВВП так получалось, вспомните, шел на выборы, даже не имея предвыборной программы. (кто считает, что была, найдите в интернете такой документ до начала предвыборной компании). Т.е. ему до этого хватало лозунга: за все хорошее против всего плохого, без всяких подробностей. Это же власть пробует провернуть и сейчас. Я это понимаю. Те, кто со мной согласны и это тоже понимают (многие даже лучше меня), один призыв: ДОНОСИТЕ ЭТО ДО ОСТАЛЬНЫХ. Не будьте пассивными, дальше будет хуже и второго шанса уже может не быть (страна кончится и все).
    Леший1975
  22. Apollo (Алех) Сегодня, 11:02
    Экономический эффект от появление дополнительных ресурсов в связи с повышением пенсионного возраста о которых говорил Путин "будет столь же велик", как от его обещаний о создании 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест. Глядя на всю эту вакханалию, пенсионная реформа не принесет желаемого результата, как и все прошлые начинания Путина. Пенсии конечно повысят, но размер повышения будет издевательски мал.
    Страна катится в трам тарары и этот процесс необратим.
    Apollo
    1. Леший1975 Сегодня, 11:20
      Цитата: Apollo
      Страна катится в трам тарары и этот процесс необратим.

      С этим "процесс необратим" не согласен. В нашей истории примеры были, все его знают: Сму́та — период в истории России с 1598 по 1613 год. Когда и государства уже практически не было, и поляки в кремле заправляли. Но инициативность народа смогла спасти государство "В Нижнем Новгороде начались постоянные сходки: рассуждали о том, как подняться, откуда взять людей и средства. С такими вопросами обращались прежде всего к Минину, и он подробно развивал свои планы. С каждым днём росло его влияние; нижегородцы увлекались предложениями Минина и, наконец, решили образовать ополчение на новых началах, созывать служилых людей и собирать на их содержание деньги.
      Вождём ополчения выбрали князя Дмитрия Пожарского, лечившегося тогда от ран в нижегородском имении и пожелавшего, чтобы хозяйственная часть в ополчении была поручена Минину."
      Поражение наступает тогда, когда с ним смиряешься. Не смиряйтесь!
      Леший1975
  23. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 11:06
    На фоне обсуждения грядущей пенс.реформы,отодвинулся в сторону, не менее важный вопрос - повышение НДС до 20%!
    При помощи, добавленных, казалось бы ничтожных пары процентов, гос-во очередной раз, "обстругивает" нас как репку, на весьма приличные деньги!
    "Стимулирование"экономики,блин...!
    Сибирский цирюльник
  24. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:08
    . Хотелось бы от правительственных специалистов, занимающихся подготовкой реформы, услышать ответы на эти простые вопросы. Есть и другие вопросы, но начать хотя бы с ответа на эти.

    Задача правительственных специалистов - уменьшить выплаты и сэкономить средства. Никакие другие вопросы их не касаются. Если надо, под рукой всегда ВЦИОМ и какая-нибудь Левада. Продолжительность жизни уже загнули сверх всякой меры. По таким цифрам, с учётом всех смертей родных и близких, я должен быть почти бессмертным.
    Игорь В
  25. TAMBU (tambu) Сегодня, 11:23

    Не со всем согласен но данные и мысли любопытные и в целом правильные...только от смены попки мало что поменяется...
    TAMBU
  26. Aleksandr (Александр) Сегодня, 11:25
    Пить меньше надо((
    Aleksandr
  27. srelock (Александр) Сегодня, 11:26
    Автор выковыривает причины из носа.
    В структуре налогообложения ЗП имеется сбор ФФОМС для финансирования медицинского обслуживания граждан РФ и сбор ФСС для больничных, пособий и т.д.

    Повышение пенсионного возраста обязательно должно происходить в случае увеличения показателей средней продолжительности жизни, как текущих, так и прогнозируемых. В противном случае, у вас просто бюджет не сойдётся и придётся "пилить" другие расходы. Чудес не бывает.

    Кстати, согласно всё той же статистике (и личным наблюдениям) до 95% населения - "бараны" (вне зависимости от национальности, страны проживания, возраста и пола), которые ничего не знают, не понимают и не хотят этого. Собственно, это мой "меседж" всем комментаторам, отметившимся выше.
    srelock
    1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:32
      В отаре предводитель баранов всегда козёл.
      Ведите нас за собой, srelock!
      Игорь В
  28. Million (Влад) Сегодня, 11:30
    В нашей области средняя продолжительность жизни мужчин 64 года,а выход на пенсию хотят сделать в 65 лет.Но ни Путин,ни Медведев,ни Валька-полстакана об этом не знают,а губернатор молчит в тряпочку
    Million
    1. 123456789 Сегодня, 11:37
      Цитата: Million
      В нашей области средняя продолжительность жизни мужчин 64 года,а выход на пенсию хотят сделать в 65 лет.Но ни Путин,ни Медведев,ни Валька-полстакана об этом не знают,а губернатор молчит в тряпочку

      А мужики-то не знают stop
      123456789
      1. 123456789 Сегодня, 11:43
        Он всех призовет к ответу, Как только проспится Он!
        Александр Галич - "Вальс его величества или..."
        123456789
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 11:42
      В нашей области средняя продолжительность жизни мужчин 64 года,а выход на пенсию хотят сделать в 65 лет.

      Достали уже грамотеи am
      Вопросы для школьника 4 класса:
      1) и что из этого следует?
      2) как соотносятся средняя продолжительность жизни и возраст дожития?
      bk316
  29. bk316 (Владимир) Сегодня, 11:40
    Хороший вопрос, просто замечательный.
    Поэтому я и пишу что нечего кричать "мыфсеумремдопенсии", надо разобраться в сути вопроса.
    Я бы хотел увидеть модель по которой правительство считало параметры пенсионной реформы.
    Кстати я попробую получить модельку от знакомых, должны же они были ее в думу передать.
    Ну а если модели нет, то да на - Х рен такое правительство.
    bk316
Картина дня