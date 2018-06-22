Нарушить молчание об обратной стороне повышения пенсионного возраста

В последнее время бурно обсуждается инициатива правительства о повышении пенсионного возраста. Речь идёт о наиболее жёстком варианте пенсионной реформы, когда с будущего года планка пенсионного возраста будет подниматься как для женщин (до 63 лет), так и для мужчин (до 65 лет). При этом крупные СМИ публикуют мнения экономических экспертов, которые сводятся к фактическому оправданию идеи о существенном повышении возраста выхода на пенсию для россиян.Основная аргументация: первое - если не повысить пенсионный возраст сегодня, что некому станет обеспечивать пенсионеров завтра, второе – повышение пенсионного возраста сулит существенный рост выплат для будущих пенсионеров.Но такого рода эксперты стараются не затрагивать обратную сторону существенного повышения планки возраста выхода на пенсию. В чём же эта обратная сторона состоит?На основании положения вещей в отечественной системе здравоохранения, основное число пациентов российских медучреждений – граждане старшего поколения. Так уж устроен этот мир, что с возрастом здоровье человека не становится крепче. Вопрос в связи с этим следующий: просчитывают ли эксперты, готовящие реформу, такой фактор, как высокая вероятность существенного роста числа и объёма выплат, например, по листкам временной нетрудоспособности? Если просчитывает, то уверены ли эксперты в том, что эти выплаты в будущем окажутся существенно меньше прибавки к объёмам бюджета по итогам затеянной пенсионной реформы?Ведь ситуация такова, что даже если принять во внимание доводы правительства об увеличении средней продолжительности жизни в стране, то это вовсе не означает, что люди до 63 и 65 лет будут находиться в приемлемой физической форме для осуществления деятельности в рамках требований работодателя.Другой вопрос: учитывает ли государство тот факт, что производительность труда 63-65-летних граждан по определению будет меньше производительности труда 55-60-летних граждан? В силу всё того же физического состояния, если рассматривать так называемую усреднённую шкалу. Если учитывает, то готово ли однозначно сказать, что это точно не ударит по общей производительности труда в стране, и в свою очередь не может повлечь негативных последствий для экономики страны?Ещё вопрос: есть ли ресурсы у государства для того, чтобы армия "новых непенсионеров" в конечном итоге не превратилась в армию безработных в возрасте 60-65 лет?Хотелось бы от правительственных специалистов, занимающихся подготовкой реформы, услышать ответы на эти простые вопросы. Есть и другие вопросы, но начать хотя бы с ответа на эти.