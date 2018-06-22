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Против России и Германии: Польша заключает союз с Британией
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в четверг посетил Варшаву, где договорился с польскими коллегами об усилении дипломатического и военного сотрудничества, приоритетом которого станет противодействие России, передает РИА Новости.
По мнению польских политиков, активное сотрудничество с англо-саксонскими странами придаст республике ключевой статус в Восточной Европе и позволит странам постсоветского пространства обращаться к Варшаве за помощью.
Помимо оборонной сферы, Польша и Британия намерены вкладываться в «независимые СМИ», ведущие борьбу с «российской пропагандой». Сотрудничество в этой области облегчается совпадением внешнеполитических приоритетов двух стран.
Те же приоритеты объединяют Лондон и Варшаву на западном направлении – Британия в переговорах по Brexit противостоит Германии и Франции, требующих разрешения спорных финансовых проблем в свою пользу. У Польши таких проблем нет, зато есть претензии к Берлину по поводу строительства «Северного потока-2».
Кроме того, в Польше не забыли преступления нацистов во время Второй мировой войны. Подливает масла в огонь и наступательная политика Ангелы Меркель, возрождая в Варшаве враждебность, уходящую в далекое прошлое. В таком свете, милитаризация Польши и размещение на ее территории иностранных войск (США и Британии), призванных сдерживать «российскую агрессию», предстают в ином свете – как предупреждение Германии, заключает издание.
По мнению польских политиков, активное сотрудничество с англо-саксонскими странами придаст республике ключевой статус в Восточной Европе и позволит странам постсоветского пространства обращаться к Варшаве за помощью.
Помимо оборонной сферы, Польша и Британия намерены вкладываться в «независимые СМИ», ведущие борьбу с «российской пропагандой». Сотрудничество в этой области облегчается совпадением внешнеполитических приоритетов двух стран.
Те же приоритеты объединяют Лондон и Варшаву на западном направлении – Британия в переговорах по Brexit противостоит Германии и Франции, требующих разрешения спорных финансовых проблем в свою пользу. У Польши таких проблем нет, зато есть претензии к Берлину по поводу строительства «Северного потока-2».
Кроме того, в Польше не забыли преступления нацистов во время Второй мировой войны. Подливает масла в огонь и наступательная политика Ангелы Меркель, возрождая в Варшаве враждебность, уходящую в далекое прошлое. В таком свете, милитаризация Польши и размещение на ее территории иностранных войск (США и Британии), призванных сдерживать «российскую агрессию», предстают в ином свете – как предупреждение Германии, заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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