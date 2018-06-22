11:44 22 июня
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Против России и Германии: Польша заключает союз с Британией

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в четверг посетил Варшаву, где договорился с польскими коллегами об усилении дипломатического и военного сотрудничества, приоритетом которого станет противодействие России, передает РИА Новости.



По мнению польских политиков, активное сотрудничество с англо-саксонскими странами придаст республике ключевой статус в Восточной Европе и позволит странам постсоветского пространства обращаться к Варшаве за помощью.


Помимо оборонной сферы, Польша и Британия намерены вкладываться в «независимые СМИ», ведущие борьбу с «российской пропагандой». Сотрудничество в этой области облегчается совпадением внешнеполитических приоритетов двух стран.

Те же приоритеты объединяют Лондон и Варшаву на западном направлении – Британия в переговорах по Brexit противостоит Германии и Франции, требующих разрешения спорных финансовых проблем в свою пользу. У Польши таких проблем нет, зато есть претензии к Берлину по поводу строительства «Северного потока-2».

Кроме того, в Польше не забыли преступления нацистов во время Второй мировой войны. Подливает масла в огонь и наступательная политика Ангелы Меркель, возрождая в Варшаве враждебность, уходящую в далекое прошлое. В таком свете, милитаризация Польши и размещение на ее территории иностранных войск (США и Британии), призванных сдерживать «российскую агрессию», предстают в ином свете – как предупреждение Германии, заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 31

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:59
    Доскачутся поленья : опять Россия и Германия Польшу поделят . wink
    bouncyhunter
    1. Хорт Сегодня, 10:08
      тоже подумл, что новый раздел Польши не за горами))
      Хорт
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:34
        Глупцы))) У поляков память не короткая, ее вообще нет.
        По мнению польских политиков, активное сотрудничество с англо-саксонскими странами придаст республике ключевой статус в Восточной Европе и позволит странам постсоветского пространства обращаться к Варшаве за помощью.

        Их так разводили уже несколько раз, и Польша в результате отхватывала по-полной, и опять туда же)).
        «Плохо иметь англосакса врагом, но ещё хуже иметь его другом».
        Генерал А.Е. Вандам

        Мюнхенское соглашение 1938 года. 30 сентября премьер-министр Великобритании Чемберлен подписал соглашение с Гитлером о передачи Германии Судетской области Чехословакии. СССР предложил помощь Чехословакии и даже 30 дивизий для охраны её границ, но Польша и Румыния, действуя по наводке из Лондона, отказались пропускать наши войска.
        Потому что им нужна была только война.
        maxim947
        1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:40
          На кол эту старуху с косой negative
          Андрей Смирновский
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:42
            Там все семейство надо на один шампур
            maxim947
            1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:47
              Так они уже все там вертятся на кожаном шампуре lol
              Андрей Смирновский
    2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 10:10
      Паша love так им не привыкать, периодически с карты мира исчезать... wink
      Masya Masya
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:13
        Мариша , приветик ! love
        Цитата: Masya Masya
        так им не привыкать, периодически с карты мира исчезать...

        Но при этом лелеют мечту о Речи Посполитой от моря до моря . Парадокс ... lol
        bouncyhunter
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:21
          Банальность, пшекам напоминать, что такое уже было, недавно, по историческим меркам.
          Чем закончилось, они похоже не хотят вспоминать!
          Шо тут обсуждать, не видно совсем .... разве что грабли им послать, с набалдашником тяжелым.
          rocket757
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:30
            Цитата: rocket757
            разве что грабли им послать, с набалдашником тяжелым.

            Такие ? lol
            bouncyhunter
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:27
              Привет Паш soldier
              Это конечно радикальный вариант, но выбор, наступать - не наступать, эт только они сами!
              rocket757
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:30
                Витя soldier
                Цитата: rocket757
                выбор, наступать - не наступать

                Я в их выборе не сомневаюсь . lol
                bouncyhunter
    3. MPN (Павел) Сегодня, 10:24
      hi Паша! Поделят или нет не знаю, та Польша ни тем ни этим не нужна. Они видишь, на себя еще и костюм европейского надсмотрищка с мандатом англосаксов примеряют
      По мнению польских политиков, активное сотрудничество с англо-саксонскими странами придаст республике ключевой статус в Восточной Европе и позволит странам постсоветского пространства обращаться к Варшаве за помощью.
      А вот тут у них вряд ли прокатит, скорее мигрировать на остров придется...
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:32
        Привет ! hi Я вот подумал : может поленья надеются что мелкобритые у них базу свою откроют , раз матрасы отказались ? what
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 10:36
          Рыжий британский клоун что ли? У британцев на своих базах хранить не чего... smile Они свои базы в аренду с удовольствием сдадут.
          MPN
  2. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 10:04
    Интеллект британского истеблишмента (включая таких уникумов как Борис и Тереза) плюс непобедимую мощь польского воинства, конечное, впечатлят Европу. angry
    Tank Hard
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:10
    История ни чему не учит, историю никто не учит...
    parusnik
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:23
      Странно, а мне предмет очень нравился тогда и не забываю теперь.
      Интересно же!!!
      rocket757
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:24
        Интересно, но выводов не делают....Или делают по принципу : И так сойдёт...
        parusnik
  4. Семенов Сегодня, 10:11
    Больше союзов - хороших и разных! Может, быстрее развалятся.
    Семенов
  5. ЛМН (Максим) Сегодня, 10:36
    Вряд ли вся Европа,смогла бы сейчас противостоять в военном плане России,разве что в экономическом.
    А раз уж Россия и Германия обьединяют усилия,то движения Англии и Польшы вызывают умиление smile
    ЛМН
    1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:44
      не в этом дело... дело в том, что начинают формироваться блоки/ оси, идет борьба за каждого члена.. Как говориться - к чему бы это?....
      НасРать
      1. ЛМН (Максим) Сегодня, 10:56
        Цитата: НасРать
        не в этом дело... дело в том, что начинают формироваться блоки/ оси, идет борьба за каждого члена.. Как говориться - к чему бы это?....

        А в чём??
        К переделу мирового влияния.Посмотрите фильм с Путиным "Миропорядок". yes
        Европу уже "поделили"..почему и говорю,что Англия и Польша выглядят как обиженые дети.

        Англия конечно этот круг проиграла в чистую( Большую игру имею ввиду).Ставка на США не сыграла tongue ..теперь Польша.Добро пожаловать в Игру детка
        ЛМН
        1. ЛМН (Максим) Сегодня, 11:09
          Германия,Англия,частично Франция,Италия..вот и все "члены" .
          Россия,Германия,Италия..этого более чем достаточно.
          ЛМН
  6. Apollo (Алех) Сегодня, 10:37
    Подобные договоренности англичане знаково начинают, но позорно заканчивают, как только "жареным" запахнет. Когда Гитлер аннексировал Чехословакию в 1938 г. , "славное британское войско" как ветром сдуло, аж пятки сверкали.
    Apollo
  7. NordUral (Евгений) Сегодня, 10:44
    Польша никак не может выучить историю - Британия всегда ее сдавала и предавала.
    А для России и Германии появляется шанс на сотрудничество, пусть пока и эфемерный. Такой союз не даст разгореться войне на континенте и выгоден обеим странам.
    NordUral
  8. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 10:58
    Полностью поддерживаю все комментарии!
    Менталитет польской верхушки, не поменялся, за 100 лет, однако..)
    Ну, что же.. Сами виноваты! wassat
    Сибирский цирюльник
  9. anjey (Андрей) Сегодня, 10:59
    Ничего нового ,старое англосаксонское влияние на Варшаву еще раз потвердилось...,в 1945 ,Лондон и польское правительство в изгнании были виновниками подавления фашистами варшавского восстания,подняв его ,не дождавшись наступления советской армии...
    anjey
  10. meandr51 (Андрей) Сегодня, 11:15
    Старые грабли не ржавеют!
    meandr51
  11. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 11:27
    Польша забыла как с ней поступила союзница - Бринания в начале 2-й мировой? Все преимущества такой дружбы только в том, что есть куда быстро свалить правительству, оставив страну и население на растерзание врагу.
    Berkut24
  12. Галеон (Андрей) Сегодня, 11:34
    "История учит тому, что ничему не учит". Не помню автора, но к правительству Польши в данном случае это выражение применимо полностью. Какой оказалась цена договора Пилсудского с Чемберленом? Копейка в базарный день? Но вот новый договор, где опять каждая сторона считает себя в выигрыше. Посмотрим. Но европейская история любит повторяться: им не в урок, а нам на забаву.
    Галеон
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