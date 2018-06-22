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В войска начала поступать новая парадная форма
Все российские офицеры получат новую парадную форму, которая впервые была продемонстрирована на Параде победы в 2017 году, пишут Известия.
Комплекты новой формы начали поступать в войска в июне. Как отметили военные эксперты, она подчеркивает преемственность поколений в армии, и будет одобрена общественностью.
Главная особенность нового обмундирования – однобортный китель цвета морской волны с жестким стоячим воротником, который дополняется историческими петличными эмблемами.
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, парадная форма должна иметь глубокие исторические корни. Не случайно, что в новом кителе читается явный отсыл к первому Параду Победы. Такая форма получит одобрение общественности, и не исключено, что она сможет прижиться в армии на долгие годы.
Напомним, подобную форму можно увидеть на участниках парада Победы, состоявшегося на Красной площади 24 июня 1945 года. Стойку на отложной воротник заменили в 1960-е годы. А в 1994 году советская форма была отменена вовсе. Комплект был упрощен до минимума, его основным цветом которого стал оливковый. Праздничный вид военнослужащим придавали лишь золотые погоны и аксельбант.
Новая попытка реформирования комплекта была предпринята в 2008 году. Тогда из него исчезли солдатские кирзовые сапоги и портянки, а офицерским парадным мундирам вернули цвет морской волны. И вот, 10 лет спустя парадные кители приняли облик знаменитых на весь мир мундиров 1945 года.
Комплекты новой формы начали поступать в войска в июне. Как отметили военные эксперты, она подчеркивает преемственность поколений в армии, и будет одобрена общественностью.
Главная особенность нового обмундирования – однобортный китель цвета морской волны с жестким стоячим воротником, который дополняется историческими петличными эмблемами.
По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, парадная форма должна иметь глубокие исторические корни. Не случайно, что в новом кителе читается явный отсыл к первому Параду Победы. Такая форма получит одобрение общественности, и не исключено, что она сможет прижиться в армии на долгие годы.
Напомним, подобную форму можно увидеть на участниках парада Победы, состоявшегося на Красной площади 24 июня 1945 года. Стойку на отложной воротник заменили в 1960-е годы. А в 1994 году советская форма была отменена вовсе. Комплект был упрощен до минимума, его основным цветом которого стал оливковый. Праздничный вид военнослужащим придавали лишь золотые погоны и аксельбант.
Новая попытка реформирования комплекта была предпринята в 2008 году. Тогда из него исчезли солдатские кирзовые сапоги и портянки, а офицерским парадным мундирам вернули цвет морской волны. И вот, 10 лет спустя парадные кители приняли облик знаменитых на весь мир мундиров 1945 года.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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