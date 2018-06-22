11:46 22 июня
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В войска начала поступать новая парадная форма

Все российские офицеры получат новую парадную форму, которая впервые была продемонстрирована на Параде победы в 2017 году, пишут Известия.



Комплекты новой формы начали поступать в войска в июне. Как отметили военные эксперты, она подчеркивает преемственность поколений в армии, и будет одобрена общественностью.


Главная особенность нового обмундирования – однобортный китель цвета морской волны с жестким стоячим воротником, который дополняется историческими петличными эмблемами.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, парадная форма должна иметь глубокие исторические корни. Не случайно, что в новом кителе читается явный отсыл к первому Параду Победы. Такая форма получит одобрение общественности, и не исключено, что она сможет прижиться в армии на долгие годы.

Напомним, подобную форму можно увидеть на участниках парада Победы, состоявшегося на Красной площади 24 июня 1945 года. Стойку на отложной воротник заменили в 1960-е годы. А в 1994 году советская форма была отменена вовсе. Комплект был упрощен до минимума, его основным цветом которого стал оливковый. Праздничный вид военнослужащим придавали лишь золотые погоны и аксельбант.

Новая попытка реформирования комплекта была предпринята в 2008 году. Тогда из него исчезли солдатские кирзовые сапоги и портянки, а офицерским парадным мундирам вернули цвет морской волны. И вот, 10 лет спустя парадные кители приняли облик знаменитых на весь мир мундиров 1945 года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Лесс Сегодня, 10:49
    Ну значит деньги есть. По крайней мере на новую парадную форму. Позавчера даже подумал, что ослышался. Силуанов на совещании у президента сказал: Деньги в бюджете есть. Правда, оказалось что он это говорил относительно компенсаций пострадавшим от стихийных бедствий. Но хоть на что-то деньги в бюджете есть...
    Лесс
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 10:51
      Задолбали они этими изменениями, за последние лет 10 эту форму меняли не приличное количество раз. Только все подготовил, и куда ее теперь?... Действительно - разве денег не жалко на эти прихоти?
      maxim947
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 10:57
        Кужугетович в своем стиле... Бабосы будет пилить на всем, с командой МЧСсовцев перебравшихся в армию - этож пустили козла в огород..... .. wassat
        НасРать
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 11:27
          Цитата: НасРать
          . Бабосы будет пилить на всем, с командой МЧСсовцев перебравшихся в армию - этож пустили козла в огород....

          нет предела совершенству
          Silvestr
    2. Гаргантюа (Панкрат) Сегодня, 10:58
      Цитата: Лесс
      Ну значит деньги есть.

      На зрелища (парады, показухи, олимпиады, чемпионаты) власть денег не жалеет. Вот бы еще и хлебушек народу подкидывать не забывало, а то от одних зрелищ сыт не будешь. Сколько не говори халва, но от этого во рту слаще не становится.
      Гаргантюа
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 11:37
        На зрелища (парады, показухи, олимпиады, чемпионаты) власть денег не жалеет. Вот бы еще и хлебушек народу подкидывать не забывало, а то от одних зрелищ сыт не будешь.
        Ныть не надоело? Что вы пихаете везде куда не попадя свои причитания? Скажи куда, я тебе хлеба подброшу, чтоб не ныл.
        maxim947
  2. Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ (Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ) Сегодня, 10:50
    Фуражки-аэродромы бы ещё поотбирать и сжечь у "пиночетов". Пусть в военной моде на дедов-победоносцев своих равняются, а не на "опереточных" генералов-диктаторов.

    am
    Конь, людовѣдъ и душѣлюбъ
    1. Slon_on (Пётр) Сегодня, 11:05
      Фуражка-аэродром - как индикатор, чем больше, тем хуже положение дел в армии
      Slon_on
    2. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 11:21
      Честно говоря, мне тоже люди носящие такие фуражки, напоминают павлинов
      Ваше благородие
  3. MPN (Павел) Сегодня, 10:50
    Хохлы вон уже формой озаботились, раньше нас... smile
    и будет одобрена общественностью.
    За общественность уже решили, значит будет одобрена... sad
    Да мы за любой распил, лишь бы войны не было. yes
    MPN
  4. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:54
    На мой взгляд у МО слишком много денег, если хватает на то, чтобы менять парадную форму.
    Какая разница, соответствует она "исторической" или нет? Есть и это главное. Деньги потраченные на "обновку" можно было использовать более результативно, если конечно бы опять не разворовали "менеджеры", типа "табуреткина" и васильевой.
    К-50
  5. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 10:54
    Тысячи людей работают не покладая рук над военной формой! Вот результат их труда. Может петлицы и похожи на Парад победы, но мне они показались похожими на вермахт, увы, наверное я что-то не так понимаю.
    Игорь В
    1. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 11:46
      Цитата: Игорь В
      . Может петлицы и похожи на Парад победы, но мне они показались похожими на вермахт,

      Вот ссылка на то, что это форма офицеров Красной Армии 1943 - 1945 годов..:[media=https://militaryreview.su/86-unifo
      rma-krasnoy-armii-zavershayuschego-etapa-vo-voyny
      -i-parada-pobedy-1943-1945-gg.html]
      Tank Hard
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 10:59
    Снова петлицы какие-то несуразные, а-ля вермахт плюс белогвардейщина.
    Altona
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:05
    Модельер , бабла срубил, швейные фабрики заказы получили,люди деньги получат, отчисления в ПФ сделают..
    parusnik
  8. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 11:25
    Если честно, то что в старые времена, когда я служил офицером, что сейчас, я не могу понять зачем вообще нужна парадная форма. Она надевается пару раз в году для очередного театрального геммора. СтОит для государства дорого, дома в шкафу занимает место. Плюс чем дальше от курсантского возраста, тем сложнее в неё "вписаться". У нас была еще и шинель парадная, одевали 1 раз в году на 23 февраля...
    Почему бы не заменить парадку дополнительным комплектом обычной полевой формы, которая сейчас не стыдно надеть, а вслучае чего можно и использовать по назначению?
    Berkut24
  9. Million (Влад) Сегодня, 11:26
    Смотрел Парад Победы 9 мая и смог отличить только моряков и десантников....
    Million
  10. космонафт (космонафт) Сегодня, 11:27
    такое ощущение,что у военного начальства есть родственники модельеры.чуть не каждый год новая форма
    космонафт
  11. Таврик (Евгений) Сегодня, 11:33
    Проще пять раз поменять форму, чем один раз - содержание. Очередное освоение финансовых потоков. А красные знамёна тоже вернут? Преемственность, так преемственность.
    Таврик
  12. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 11:40
    Цитата: Гаргантюа
    Цитата: Лесс
    Ну значит деньги есть.

    На зрелища (парады, показухи, олимпиады, чемпионаты) власть денег не жалеет. Вот бы еще и хлебушек народу подкидывать не забывало, а то от одних зрелищ сыт не будешь. Сколько не говори халва, но от этого во рту слаще не становится.

    А Вы прямо сидите,голодаете,черствый хлеб жуете и водой ржавой из под крана запиваете...сколько можно одно и то же
    Андрей ВОВ
  13. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 11:42
    Запел хор всепропальщиков,недовольных всем и вся..складывается впечателение,что любая новость,будь она плохая или хорошая,вам все будет плохо,там попили,там украли,там это,там се,там понос,а тут золотуха...нытики..
    Андрей ВОВ
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