11:46 22 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Ответка полетела. Армия ДНР подавила огневые точки противника на Мариупольском направлении

Украинские силовики после беседы по телефону между президентами России и Украины продолжили обстрелы территорий народных республик Донбасса. Оперативное командование ДНР сообщает о том, что наиболее сложная обстановка складывается на южном направлении – Мариуполь-Новоазовск, где с украинских позиций территория ДНР была обстреляна из орудий различного калибра.

Из сообщения пресс-службы командования:
На протяжении последних нескольких дней ВСУ подвергают посёлок Коминтерново массированным обстрелам со всех доступных видов вооружения, включая ствольную артиллерию, которая, должна быть отведена согласно Минских соглашений.


Отмечено, что непрекращающиеся обстрелы с украинской стороны вынудили военнослужащих армии Донецкой народной республики приступить к ответным мерам. Эти меры были направлены на подавление огневых точек противника в районе населённого пункта Талаковка. После подавление киевские силовики возобновить обстрелы уже не смогли.


Из материала:
Подавление огневых точек противника было осуществлено с применением не запрещённого Минскими соглашениями вооружения.



На этом фоне небезызвестный украинский "волонтёр" Юрий Мысягин в очередной раз публикует фотографию с расположением позиций войск ЛДНР, фактически засвечивая позицию ВСУ. При этом главным посылом публикации, как выясняется, снова становится сбор средств. Теперь - на планшеты для корректировки огня.

Из его публикации в Фейсбук:
Сепарская передовая позиция.
Она находится на стратегической высоте и довольно хорошо укреплена.
Пулемётом тут не обойдёшься. Здесь нужен другой калибр, чуток побольше. А вот чтобы этот калибр ложился точно в цель, нашей армии нужны планшеты с современными программами для точной корректировки огня по противнику. За прошедшие сутки, мы уже собрали 49000 грн, из 209000 грн, для одной из бригад ВСУ, чтобы их полностью обеспечить этими системами.


Ответка полетела. Армия ДНР подавила огневые точки противника на Мариупольском направлении


Ответ одного из подписчиков страницы "волонтёра":
Собирать деньги на планшеты на 5 году войны это моветон...

Использованы фотографии: Facebook, http://armiyadnr.su
22

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:49
    "Враг будет разбит!
    Победа будет за нами!" soldier

    «Украинский народный трибунал» на заседании в Луганске признал Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе и приговорил его заочно к пожизненному лишению свободы.

    Кроме Порошенко, виновными в военных преступлениях признаны глава МВД Украины Арсен Аваков, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава Минобороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВС Виктор Муженко, а также экс-премьер Арсений Яценюк и действующий глава кабмина Владимир Гройсман. Все они заочно приговорены к пожизненному заключению.

    Заседание состоялось на Театральной площади в Луганске.


    Источник: http://rusvesna.su/news/1529652798
    Андрей Смирновский
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:53
      Ответка полетела. Армия ДНР подавила огневые точки противника на Мариупольском направлении

      good Почаще бы такие новости . drinks
      bouncyhunter
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:56
        Истину глаголите, истину!

        Нюрнбергу-2 -БЫТЬ!
        Андрей Смирновский
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:10
          Цитата: Андрей Смирновский
          Истину глаголите, истину!

          Нюрнбергу-2 -БЫТЬ!


          Украинский народный трибунал» на заседании в Луганске признал Петра Порошенко виновным в военных преступлениях в Донбассе и приговорил его заочно к пожизненному лишению свободы.
          Кроме Порошенко, виновными в военных преступлениях признаны глава МВД Украины Арсен Аваков, секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава Минобороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВС Виктор Муженко, а также экс-премьер Арсений Яценюк и действующий глава кабмина Владимир Гройсман. Все они заочно приговорены к пожизненному заключению.
          MPN
    2. Black_PR (Сергей) Сегодня, 10:57
      А зачем этих упырей всю их мерзкую жизнь содержать ? Как в зоопарке ? Публично, как в своё время таких же упырей, повесить на площади !
      Black_PR
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 10:59
        А так оно и будет!
        Ибо история имеет свойство повторяться!
        Жалко, что Сталин не успел добить всю эту бандерлоговскую мразь!
        Андрей Смирновский
      2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:02
        Верно.как вот этих например.Больше надо такие материалы публиковать.Жаль что главари скорее всего успеют скрыться.Останется одно пушечное мясо.
        Мар.Тира
        1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 11:05
          Именно так!
          И никак иначе!
          Андрей Смирновский
      3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:15
        Не согласен с тем, что этих упырей нужно вешать. Их пожизненно нужно возить в клетке по Украине(даже если такой страны не будет), в назидание всем уродам, которые останутся неподсудными. Пусть страна видит своих "героев"!
        Egorovich
        1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 11:18
          Проще посадит на кол этих бандерлоговских упырей.
          Андрей Смирновский
        2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:32
          Это уже было,.не помогло.Мне отец рассказывал как их (УПА,и УНА УНСО),ненавидели на Колыме простые заключённые..Для них были созданы особые лагеря так как они были очень организованы и отказывались работать, не один раз устраивали вооружённые захваты с истреблением охраны.и вот их то оставшихся в живых после смерти Сталина и АМНИСТИРОВАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вот сейчас они на белом коне и воспитывают недоносков ,готовых убивать русскоязычное население.И чем дольше идеологи Бандеры у власти тем их больше будет.Так что только ликвидация или пожизненное заключение в Салехарде например.
          Мар.Тира
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:05
      Ох сейчас вой поднимется laughing
      Венд
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 11:09
        Удавим. Не впервой negative
        Андрей Смирновский
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:17
      Пока наши по уши в мундиале, ЛДНР могли бы под "шумок" освободить Мариуполь и Славенск, да восстановить свои административные границы до украинской оккупации. winked
      сибиралт
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:42
        Приветствую тезка!Конечно хотелось бы этого,но посмотрите на ресурсы и военную мощь Украины и Новороссии,они не сопоставимы?Украину удерживает от соблазна уничтожить.залить кровью своей и местного населения Донбасс только ответное уничтожение самой Украины Россией.Одна надежда на ухудшение жизни населения в самой Украине,и восстание народов против про американского правления в Киеве.
        Мар.Тира
  2. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 10:56
    Ответка прилетала бы по чаще, так спокойнее бы были.
    sgr291158
  3. volodya (владимир) Сегодня, 10:56
    То что они стреляют- это так и положено, а теперь когда вмазали по укропам визгу будет, куда деваться! А вообще то ответка должна прилетать каждый раз!
    volodya
  4. Комментарий был удален.
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:01
    Хорошая новость.Давно пора.
    parusnik
  6. anjey (Андрей) Сегодня, 11:10
    В действительности получается что главные убийцы мирного населения это в основно арта всу их и не жалко ....
    anjey
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 11:25
      не планшетами а пластиковыми мешками для трупов пусть занимаются эти волонтеры...
      anjey
  7. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:17
    Чего они без планшета уже миномет навести не могут?! ))) Или что расчет на планшете повышает точность миномета? )))

    Я понимаю, что украинские волонтеры тоже есть хотят, но зачем так-то дурить народ...
    Ratmir_Ryazan
Картина дня