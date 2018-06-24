Итоги недели. Богатым — деньги, бедным — пакеты решений

«Тачанка» для Гуляй-поля?

Идёт отработка беспилотной платформы, как основы..., получится, будут и беспилотные варианты и мостоукладчиков, и ИМР, и всего остального...

Запихать в современный танк полноценный боевой ИИ на данном этапе развития конструкторской мысли не проблема, благо что компактные (относительно) образцы уже есть и активно применяются. Тут тормозом является цена конечного продукта. Современный танк и так дорогое удовольствие, а сжигается из стареньких РПГ за 200 баксов. Тут же цена подымется на порядок, а то и на два.

"Тачанка-Б"....А кто такой этот Б ? Что за "шарады" ? Вот,если бы назвали "Тачанка-М",то,хотя можно было бы предположить, что это "Тачанка Махно"... Ё-моё! Мне жена сейчас подсказала,что это может быть "Тачанка Будённого"!

Любопытно. А как этот робот будет себя из болота вытаскивать или гусеницу натягивать? Тут одним искусственным интеллектом не обойдёшься.

Как серпом по Бубе

Нужно быть неблагодарным человеком, чтобы очернять страну, которая подняла его до больших высот.

Эти высказывания наглядно показали из чего сделан Кикабидзе, не путать с Мимино!

Благодаря СССР вот это (существо, по другому не назову) что-то значило. А без СССР возможно улицы бы мёл.

Интересно, циркониевый браслет не предлагал купить?

Тут бомба, тут ракета

В начале восьмидесятых, по роду своей деятельности, пребывал в одном из авиационных полков, с определённым уклоном действий. Попал в руки, совершенно случайно, анализ разработок авиавооружения разных государств. В нём был материал, что американцы разрабатывают авиабомбу, способную пролететь 300 км, при высоте сброса 3 км. Но вот, разработали ли?

Ну как всегда... Никто не видел, никто не слышал, никакого понятия, но обгадили уже со всех сторон, оплевали и вынесли вердикт: "распил бюджета".

От себя добавлю - на вооружение будет принята ориентировочно в августе этого года.

Из уже опубликованных материалов следует, что изделие 9-А-7759 представляет собой авиационную бомбу с модулем планирования и управления. Комплекс, находящийся на этапе летных испытаний, предлагается в трех вариантах, включая модификацию с твердотопливной двигательной установкой.

В зависимости от модификации стартовая масса комплекса оценивается в 500-600 килограммов. Максимальная дальность пуска ракеты варьируется в пределах 65-120 километров, скорость — 500-1200 километров в час. В длину ракета превышает 4,1 метра, в диаметре — более 0,3 метра.

Любой неуправляемый боеприпас будет серьезно уступать корректируемому, даже если волшебный "Гефест" наведётся с идеальной точностью. Способен он учесть, например, снос от разной скорости ветра на разных высотах? Чтобы точно попасть неуправляемым боеприпасом с 15-км высоты в цель на дальности 20 км?

И "Гефест" стоит только на одном типе носителя, тогда как JDAM можно подвесить на любой ударник. Даже на вертолеты его цепляют.

Пенсионная реформа. Виноват Госдеп

Голосовал за Путина. Верю, что выход будет найден. В.В.П. молчит. Предполагаю, что вылетят все премьеры и прочие кудрины!

из разряда ..... в глаза все равно божья роса. Если, по-вашему, вылетят, то последние лет 15 это что, предполетная подготовка? Что-то затянулась)) Проснитесь, нет там практически никого, кого бы эта страна реально волновала.

Ну вот на этот раз уже вот точно вот.

"Законопроект прошел все стадии подготовки и принят, после всестороннего обсуждения и консультаций со всеми заинтересованными сторонами, на основе текущего законодательства. Все правовые нормы соблюдены. Президент не будет заниматься этим вопросом".

Ваш Песков (через пару месяцев).

Даёшь москитный флот вместо «Кузи»!

Я отдаю должное благоразумию МО... Которое не ведётся на призывы создать авианосный флот в России... А один два корабля для опыта - это пожалуйста...

«Кузя» - хромая утка, ему нет места в нашей морской доктрине. Потестили его в Сирии для очистки совести, там это подтвердилось. Затраты не сопоставимы с результатом. Не удивлюсь, если его по-тихому разбирать начнут под видом ремонта.

что-то автор повторяет одно и тоже в тексте часто. И зачем оскорблять корабль словом «недоавианосец». Не надо казаться умнее тех, кто строил этот корабль.

Я думаю, если создатели этого авианосца или «Бурана» знали, что будет с их творениями, то тоже не особо бы горели желанием так потратить дефицитные средства страны.

Впервые в новейшей истории

Не могу не отметить, на поле была КОМАНДА, которая ИГРАЛА в футбол, а не отбывала номер. Ну, теперь можно выдохнуть и ждать, кто там в 1/8. Уругвай громить не обязательно. Можно и ноги поберечь. Не хватало "подломаться" накануне важнейших матчей.

Ох уж эта наша привычка прислушиваться к мнению иностранцев, то же мне истина в последней инстанции, все эти газетенки после чемпионата снова дружно накинутся на нас, и если что-то выиграем, то от допинга точно не отмажемся.

Вот что делает задорная песенка под гитару и пистолет товарища К., оставленный в раздевалке.

Меняйте камуфляж на цивильное

Да 28 бригада, те ещё клоуны. Сожрут всё, что растёт вокруг на огородах, и смоются...

Пеца - гений... Старухам и инвалидам делать в Польше нечего, (поэтому соскочить не вариант) так что добро пожаловать в АТО. Нечего на завалинках семечки лузгать.

Вспомните армию РФ в 90х-00 х. Вот на Украине то же сейчас. Армия продолжение общества.

Целый батальон дезертиров... Молодцы, так держать

Ужас. Ну не хотят патрыёты с агрессором воевать...

Цифровизация общественного удовлетворения

Депутаты "потрут" закон о "пенсиях", закончится ЧМ-2018, профсоюзы помитингуют, Владимир Владимирович "скинет" пару лет со "сроков выхода" и с 1 января "запустят"... Пенсионерам вместо ежегодных "апрельских" добавок на инфляцию по 500 руб. "прибавят" 1000...

Бензин дешеветь при"растущей" нефти не может, плохо то что Минфин закупает на "излишки доходов" $$, разгоняя его цену вверх и соответственно цены в магазинах...

Напоминает грабительский капитализм, когда буржуа - хозяева нынешней жизни, не могут нажраться награбленным. Напомнить всем высказывание великого К. Маркса, о том что капиталист пойдет на любое преступление ради своей прибыли? Вот они и идут, грабят преступно, в нарушение Конституции РФ провозглашающей Россию социальным государством, народ и государство. Сечин, читай Путин, захватили не только "наше достояние" - Роснефть, Газпром и прочее, они приватизировали само государство в своих личных собственнических интересах, ликвидируют последние социальные завоевания наших отцов и дедов, оставивших нам Советское, действительно социально справедливое, государство - фактически лишают право большинства народа на пенсию в старости. Бензин для них только один из методов грабежа народа. Большего глумления над народом трудно представить. Долго будут люди терпеть этот беспредел зарвавшейся власти, и самое главное оправдывать его, голосовать за них, пусть даже на частично фальсифицированных выборах?

Здесь некоторые посетители ВО заметили то, что периодически, примерно раз в четыре года ЦБ обезжиривает вклады граждан России резко "роняя" курс рубля, объясняя это "кризисом", "санкциями", "плохой конъюнктурой", "вспышками на Солнце", "геомагнитными возмущениями" и пр. А на самом деле, после того как разогнали правительство Примакова-Геращенко с его "не рыночными методами" на очередном экономическом-гайдаровском форуме было сказано примерно следующее:"нужно заставить население хранить деньги не в "чулках", а вкладывать их в экономику, самым эффективным методом для этого является "плавающий, с тенденцией к понижению курс рубля.... невозможность накопления и постоянное обесценивание вкладов, сделает для граждан привлекательными банковские кредиты, что автоматически решит проблему непрерывного финансирование банков и создаст современную кредитно-денежную систему в стране..."

Он не Цицерон

Это уже не "плач бородатых мальчиков", а грядущая истерика "матрасников"!!

Или удар по САА? Провокация и последующий удар "демократии".

Законное правительство Сирии должно обратиться в ООН с просьбой удалить всех иностранных субъектов, не имеющих разрешения на пребывание на территории Сирийской Арабской Республике. Также должно предупредить всех находящихся на территории САР без согласованных разрешений о выходе с территории государства в определённый срок. Позже считать всех иностранных субъектов, находящихся на территории САР без разрешения правительства, враждебными интервентами и оккупантами территории суверенного государства. Пора заканчивать период слабости и уступок, пора создавать полную государственность Сирии. Тому гаранты РФ, Иран, Турция… РФ тому должна способствовать. Пора заканчивать период игры в поддавки всем агрессорам, от КСА до США. Но Лавровы и прочие, похоже, играют в другую игру…

Были бы у них возможности, давно бы так уже сделали…

Против лома нет приёма?

Машины серьезные, спору нет. И чем дальше, тем они дороже становятся. Уже скоро самлоеты по цене догонять начнут… Это не считая всех аспектов обслуживания и возможных модернизаций, которые чуть ли не каждый год будут новые появляться. По мне, так армии, которые стараются полностью переходить на все более и более дорогие образцы, сильнее не становятся. Это тупо становится так дорого, что скоро пределы разумного полностью будут пройдены. Во всем нужен баланс. Особенно немцам, которых все дальше заносит в сторону каких-то напичканных электроникой до края машин. Которых даже они смогут иметь не более 500. Больше просто жесть, а не расходы.

Когда у страны сухопутные силы в составе 3 дивизий и военный бюджет как у трёх Израилей, можно прикупить того-этого. Другое дело, что есть сомнения, что боеспособность этих трёх дивизий такая, какой можно было бы ожидать.

Ну, у них устаревших модификаций «Леопардов» много, вот и не на ходу, зато их можно модифицировать, в этом и смысл всех этих новых версий типа 2А7, их же не с нуля строят.

Прогноз погоды. «Газпрому» обещают похолодание

Заморозить все поставки «Газпрома» на остров.

И какие активы «Газпрома» нашли в Лондоне? Ещё весной этого года там располагался самый крупный офис «Газпрома» за рубежом. Всего в Лондоне на «Газпром» работала тысяча человек, что составляло половину от общего числа персонала в зарубежных офисах монополии.

Денег, может, и нет, а вот недвижимость осталась. Её так сразу не продашь.

Да молодцы, блин! Они исходят из своих национальных интересов. Когда же наконец "наше" правительство начнет исходить из наших НАЦИОНАЛЬНЫХ интересов? Газопроводы, нефтепроводы — тьфу, Китай только на экспорте детских игрушек зарабатывает больше. Зла не хватает, и за державу обидно…

«Фотошоп» для чайников за 1 урок

Там десять МБР ждут своего часа, чтобы накрыть Европу… 10 МБР — мегабочек разливного.

Да этот вариант при правильном применении пострашнее ЯО будет…

В статье ни слова про МБР. Речь идёт о хранилище спец. БЧ. А вот для чего эти спец. БЧ, неизвестно. Может, для комплекса «Искандер», может, для ПКР, а может, мины 3ВБ4 или 3ВБ11 для "Тюльпана".

Ну всё, тайна каморки папы Карло раскрыта.

Блин, лучше бы амы помогли из космоса найти "Янтарную комнату" и золото III Рейха! А так пустозвонство сплошное…

Провокацию считают провокацией только параноики

Когда НАТО проводит учения возле российских границ, нужно изредка баловаться имеющимися средствами РЭБ, внося в учения коррективы. Пусть тренируются на…

Мне кажется, что, когда проводят такие учения в такое время, то нам надо проводить "учения" силами трёх землекопов и ста журналистов: имитацию подрыва ядерных фугасов на границе. Чтобы "сайберстрайковцы" и жители знали, что им гореть первыми.

Предлагаю сделать вдоль границы рокадную дорогу и раз в неделю гонять по ней колонну танков… машин на сто… Представляется, что эффект будет поразителен…

У причалов Монте-Карло

Деньги, деньги… Да никакие деньги не заменят реального "железа", за которым реальные жизни не только экипажей, да ещё и тех, кого они защищают!.. Мерзко всё это!!! Торгашество, по идее, надо калёным железом выжигать из сознания.

Весь этот вспомогательный флот ВМФ может по полной работать на гражданский флот как РФ, так и других стран. Вот по три "яхты" строить — явный перебор, и нет контроля, но эта болезнь бесконтрольного воровства от правительства происходит (когда нефть подорожала и деньги пошли потоком, закрытие и урезание военного строительства только увеличили, наверное, больше "лишних" миллиардов переправить в иностранные банки решили), чему удивляться, если сердюковых назначали главными, так и продолжение следует…

Не МО РФ, а Министерство обороны и обслуживания «Газпрома» и «Роснефти» РФ.

Они рептилоиды, но они патриоты

Касательно ядерного оружия… У человечества мания величия. В истории Земли бывали извержения вулканов, которые по силе превосходили суммарный потенциал ЯО в десятки раз... И особых последствий не было.

Штаты неспроста запустили программу "мини-ЯО", вполне могут применить где-нибудь в сирийской пустыне. Трамп — бизнес-президент, экономия в применении "мини-ЯО" очень заманчивая: один заряд заменит сотню «Томагавков», и никакой ядерной зимы.

Ядерных войн не должно быть никаких. Ни мировых, ни локальных. И все рассуждения об относительной безопасности применения ЯО опасны в принципе.

Богатым — деньги, бедным — пакеты решений

Отличная статья. От себя могу добавить в свете того, что здесь сказано… Производительность труда у нас зашкаливает. Семеро уже даже не с ложкой, а с половниками. А один — с сошкой!

Автор — либераст, хочет, чтобы было как на Украине?! Надо потерпеть и больше работать.

До тех пор, пока смерь не разлучит нас (с работой)!

Ну, украинцам втирали, что надо потерпеть, пока реформы проведут, а потом запануем! У нас же даже никаких реформ не обещают, просто терпите, пока не сдохнете. Тяжело в лечении — легко в гробу!

«ИГИЛ» пишется вот с такой оговоркой: «Запрещено в России», а слово «коррупция» — без неё…