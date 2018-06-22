11:44 22 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В Польше прошли "очень секретные учения" НАТО

Военнослужащие стран НАТО провели крупные военные учения в Польше, пишет американская журналистка Энн Аппельбаум. На учениях отрабатывалось противодействие России при нападении на прибалтийские республики.

В Польше прошли "очень секретные учения" НАТО


В своей статье для польской газеты Gazeta Wyborcza, Аппельбаум пишет, что Россия готова в любой момент захватить Прибалтику за несколько часов. Чтобы этого не случилось, военнослужащие стран, входящих в Североатлантический альянс, провели самые крупные учения возле польской деревни. Название деревни журналистке называть запретили, так как "учения были секретные", но попросили написать о них, чтобы "российские агрессоры" об этом знали. Журналистка добавила, что в ходе проведенных учений страны НАТО отработали все возможные сценарии по отражению нападения России.


Аппельбаум заявила, что не смотря на заверения России о том, что она не собирается нападать на страны НАТО и обвиняет Соединенные Штаты в желании "раздуть войну", проведенные учения говорят об обратном, - что именно Россия готовится к нападению, а США борются исключительно за мир. Эти учения были проведены для "устрашения России", добавила Апппельбаум.

Напомним, что Запад не раз обвинял Россию в желании захватить Прибалтику и Польшу. В Москве неоднократно отвергали эти обвинения, но только все бесполезно. На Западе привыкли слушать только себя.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
1

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 11:20
    Бздят утырки, вот поэтому-то проводили секретные учения...эдак так низёхонько, по пластунски, шоб Россия не заметила laughing
    Андрей Смирновский
    1. MPN (Павел) Сегодня, 11:25
      Эти учения были проведены для "устрашения России"
      Че мужики? Ссыкотно? laughing
      MPN
      1. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 11:33
        Уже бегали к Потроху застирывать свои стринги laughing
        Андрей Смирновский
  2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:22
    ...В Польше прошли "очень секретные учения" НАТО...

    НАТО секретно победило Россию lol
    Вообще-то СМИ можно сообщить русским, что их победили. Где и когда? wassat
    Тсссс, это секрет laughing
    Андрей К
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:25
      Привет , Андрей ! hi Учения были такие "секретные" , что о них даже участники не знали до этой статьи . wassat
      bouncyhunter
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:33
        Цитата: bouncyhunter
        ...Учения были такие "секретные" , что о них даже участники не знали до этой статьи . wassat...

        Привет Паш hi
        Апппельбаум:
        ...Эти учения были проведены для "устрашения России"...

        Ну что ты ёклмн!!! belay
        Снова запугали в усмерть!!! laughing
        Андрей К
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:35
          Цитата: Андрей К
          Итак уже запугали в усмерть, опять!!!

          Угу , я даже от страха (или смеха ?) пиво на себя пролил . lol
          bouncyhunter
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:38
            Цитата: bouncyhunter
            ...Угу , я даже от страха (или смеха ?) пиво на себя пролил . lol...

            Ты это, тогой - аккуратнее!!!
            Твои соседи поляки примут это за провокацию и замордуют секретными учениями laughing
            Андрей К
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:41
              Цитата: Андрей К
              замордуют секретными учениями

              Ничего : круглосуточный магазин и сортир рядом . wink bully
              bouncyhunter
      2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:34
        Малахольные играются wassat ! Полная клиника yes !
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:39
          Саша hi Пусть занимаются самоутешением .
          Цитата: Egorovich
          Полная клиника

          Лучше сразу в морг . bully
          bouncyhunter
  3. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:31
    Ля-ля-ля, жу-жу-жу,
    Ля-ля-ля, жу-жу-жу.
    По секрету всему свету
    Что случилось, расскажу! laughing
    Masya Masya
  4. An60 (Антон Гайкин) Сегодня, 11:32
    По моему это была "секретная" пьянка .
    An60
  5. Комментарий был удален.
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 11:37
    Эти учения были проведены для "устрашения России", добавила Апппельбаум.
    ...Где ж вас всех хоронить, потом...
    parusnik
  7. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:40
    Аппельбаум пишет, что Россия готова в любой момент захватить Прибалтику за несколько часов.

    Зачем? Зачем нам захватывать эти убожества??? Что у них есть такого, чего нет у нас? Их евротоллерантности? Да пусть ей подавятся!!! Что ещё есть у них? Завышенное самомнение? Так не "нарциссы" мы, чтобы сами собой любовались!! Что ещё есть? Яблоки и шпроты? Жрите не обляпайтесь!! Больше ничего? Так на кой чёрт они нам сдались? Живите, а вернее выживайте сами, без России. Россия и без вас неплохо живёт. yes
    К-50
Картина дня