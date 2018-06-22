...В Польше прошли "очень секретные учения" НАТО...

Военнослужащие стран НАТО провели крупные военные учения в Польше, пишет американская журналистка Энн Аппельбаум. На учениях отрабатывалось противодействие России при нападении на прибалтийские республики.В своей статье для польской газеты Gazeta Wyborcza, Аппельбаум пишет, что Россия готова в любой момент захватить Прибалтику за несколько часов. Чтобы этого не случилось, военнослужащие стран, входящих в Североатлантический альянс, провели самые крупные учения возле польской деревни. Название деревни журналистке называть запретили, так как "учения были секретные", но попросили написать о них, чтобы "российские агрессоры" об этом знали. Журналистка добавила, что в ходе проведенных учений страны НАТО отработали все возможные сценарии по отражению нападения России.Аппельбаум заявила, что не смотря на заверения России о том, что она не собирается нападать на страны НАТО и обвиняет Соединенные Штаты в желании "раздуть войну", проведенные учения говорят об обратном, - что именно Россия готовится к нападению, а США борются исключительно за мир. Эти учения были проведены для "устрашения России", добавила Апппельбаум.Напомним, что Запад не раз обвинял Россию в желании захватить Прибалтику и Польшу. В Москве неоднократно отвергали эти обвинения, но только все бесполезно. На Западе привыкли слушать только себя.