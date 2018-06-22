14:31 22 июня
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Очередной выпуск лейтенантов запланирован на декабрь

Минобороны ввело новый график выпуска молодых офицеров: первый выпуск в текущем году состоялся в марте, второй запланирован на декабрь, сообщают Известия.



В 2019 году выпускники военных вузов пополнят войска в октябре месяце. Ускоренный выпуск связан с переходом училищ с пятилетней на четырехлетнюю программу обучения.


Ожидается, что к обычному «июньскому» графику выпуска училища вернутся в 2020 году.

В общей сложности в 2018 году в войска отправятся около 2 тыс. лейтенантов, то есть, в 3 раза больше, чем годом ранее. Эксперимент по переходу на 4-летнюю программу обучения признан командованием успешным.

Сообщается, что курсанты, которым придется заканчивать вузы в переходный период, получат полноценное образование. Часы, отведенные на основные предметы, сокращаться не будут – будет лишь уплотнен учебный график.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, сроки обучения сокращаются в основном за счет войсковой стажировки. Раньше курсанты выезжали на стажировку, чтобы ознакомиться со службой непосредственно в войсках. При этом они ни за что не отвечали.

Эксперт считает, что тратить время на стажировки не обязательно – будет лучше, если выпускник сразу попадет в часть, где получит под командование личный состав и военную технику. Это повысит уровень ответственности молодого лейтенанта и позволит быстрее втянуться в армейский быт.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 28

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  1. klaus16 (Андрей) Сегодня, 11:50
    А мы раньше и так 4 года учились. СВВАУЛ 94 год выпуска. В чём конёк?
    klaus16
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 11:54
      Цитата: klaus16
      В чём конёк?

      Где учились 5 лет, теперь учатся 4 года. Хотя всё равно остаются училища где учатся 5 лет.
      фигвам
    2. maykl8 (Михаил) Сегодня, 11:55
      "Конек" в том, что нужно много, очень много лейтенантов. С запасом.
      maykl8
    3. MPN (Павел) Сегодня, 11:56
      Цитата: klaus16
      А мы раньше и так 4 года учились. СВВАУЛ 94 год выпуска. В чём конёк?

      Ну раньше учили всему в училище и в связи с повышением уровня сложности техники и прочего перешли на 5лет, Сейчас учатся до училища в "World of Tanks", и уже приходят в училище подготовленными... smile
      MPN
      1. maykl8 (Михаил) Сегодня, 11:59
        А во время ВОВ лейтенанта готовили 10 месяцев и Берлин взяли.
        maykl8
      2. Jackyun (Сергей) Сегодня, 12:08
        Судя по Вашей реплике, Вы понятия не имеете о системе подготовки в военных учебных заведениях.
        Jackyun
  2. maykl8 (Михаил) Сегодня, 11:51
    Интересно, удаться ли полностью заполнить войска кадровыми офицерами и отказаться от выпускников гражданских вузов? В 90-е и 0-е "пиджаки" были бичем ВС РФ. Офицеры с интеллектом рядового "понимаешь".
    maykl8
    1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:14
      Цитата: maykl8
      Интересно, удаться ли полностью заполнить войска кадровыми офицерами и отказаться от выпускников гражданских вузов? В 90-е и 0-е "пиджаки" были бичем ВС РФ. Офицеры с интеллектом рядового "понимаешь".

      "Пиджаки" были позором ВС. И не только с 90-х, но и раньше. И беда была не только в том, что они имели знания и навыки на уровне новобранца-салажонка. Беда и позор были в том, что они не ощущали себя офицерами и таковыми по факту не являлись, хотя и носили офицерские погоны.
      Николай Фёдоров
      1. anjey (Андрей) Сегодня, 13:14
        Были и неплохо подготовленные пиджаки из высших инженерных служившие в техсоставе СА...
        anjey
      2. ramzes1776 (Роман) Сегодня, 14:25
        Цитата: Николай Фёдоров
        Цитата: maykl8
        Интересно, удаться ли полностью заполнить войска кадровыми офицерами и отказаться от выпускников гражданских вузов? В 90-е и 0-е "пиджаки" были бичем ВС РФ. Офицеры с интеллектом рядового "понимаешь".

        "Пиджаки" были позором ВС. И не только с 90-х, но и раньше. И беда была не только в том, что они имели знания и навыки на уровне новобранца-салажонка. Беда и позор были в том, что они не ощущали себя офицерами и таковыми по факту не являлись, хотя и носили офицерские погоны.

        А чем сейчас пиджаки от курсантов отличаются? Караулов нет, нарядов по столовой нет, территорию не убирают, на губу не сажают, стажировки в войсках нет, живут вне территории училища. Ходят, как студенты только строем и в форме. В войска приходят у всех глаза по 5 копеек.
        ramzes1776
    2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:58
      Цитата: maykl8
      Офицеры с интеллектом рядового

      зато такой офицер это просто подарок для солдата...
      taiga2018
      1. maykl8 (Михаил) Сегодня, 13:05
        Это смотря когда. Если надо напиться и набить морду товарищу то да. А во время войны - "пиджак" - "смертный приговор" солдату.
        maykl8
  3. Vard Сегодня, 11:51
    Да уж... а потом им ружо в руки дают... Чего то они так засуетились... пойду однако клумбу машинным маслом полью... На всякий случай...
    Vard
  4. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 11:56
    Ну не знаю.Я бы например ни когда не доверил управление кораблём или вооружением выпускнику не имеющему опыта обращения с техникой..Ладно притирка будет происходить в местах расположения частей.А если с выходом на БД?Ну посмотрим как пройдёт нововведение..Пишут что это временно.
    Мар.Тира
    1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:09
      Так никто и не доверит , речь идет о тех должностях и ВУСах, где это возможно.
      Идущий
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:31
        Цитата: Идущий
        где это возможно.

        Вы же знаете в наших ВС всё возможно.Проходили и такое что стажёры становились сразу командирами из за родства с генералитетом или действительно одарённые...Думаю не сильно всё изменилось,главное что бы без ЧП всё происходило.
        Мар.Тира
        1. Идущий (Виктор) Сегодня, 13:58
          От этого никто и нигде не застрахован , но есть надежда что голову "включили".
          Идущий
  5. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 11:58
    НАсколько помню,поправьте если не прав,то в комнадных 4 учились,а в инженерных 5..но и то не во всех..
    Андрей ВОВ
    1. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 12:14
      Были средние и высшие училища. В средних - 4 года обучения. То есть в средних не выдавали диплома о высшем гражданском образовании. А высшие давали среднее военное и высшее гражданское образование. Хотя могли быть и варианты.
      Игорь В
      1. annodomene (Алексей) Сегодня, 12:37
        В средних три года учились (например, было Калининградское авиационно-техническое училище, КВАТУ по моему?), в командных где 4 года (РВВДКУ или ЧВВАУЛ, например), где 5 лет (ОВАКОЛУ, к примеру). В инженерных и во всех военно-морских училищах только 5 лет. "Замполлитровские" училища не рассматриваем.
        annodomene
  6. anjey (Андрей) Сегодня, 12:07
    Стажировка в войсках много дает представленний о реальной службе ,о ее плюсах а иногда и минусах...,у новоиспеченных летех будет однобокое представление об армии ,может хотят отодвинуть причины будующих разочарований...а может сейчас в армии совершенно все подругому ...,просто скорее нехватка острая кадрового состава, вот и режут стажировки...
    anjey
  7. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 12:16
    Цитата: Игорь В
    Были средние и высшие училища. В средних - 4 года обучения. То есть в средних не выдавали диплома о высшем гражданском образовании. А высшие давали среднее военное и высшее гражданское образование. Хотя могли быть и варианты.

    Выускники ОВВКУС учились 4 года,но диплом был о высшем образовании...в 91 или в 90 там перешли на 5 летнее обучение
    Андрей ВОВ
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 12:43
      Цитата: Андрей ВОВ
      .в 91 или в 90 там перешли на 5 летнее обучение

      ТВВКУС вообще закрыли в 1999 году.Надеюсь этот период истории с закрытиями училищ у нас прошёл и генералитет понимает что делает?
      Мар.Тира
  8. Apollo (Алех) Сегодня, 12:24
    Цитата: klaus16
    В чём конёк?

    В том, что грошей у пана-атамана на 5-летнее обучение офицеров для своего войска уже не осталось. Скоро их не будет и на 4-х летнее. А на горизонте маячит "бычий глаз"...., и окончательное падение стандартов образования. "Спасибо" великому Пу.
    Apollo
  9. annodomene (Алексей) Сегодня, 12:31
    "...Эксперт считает, что тратить время на стажировки не обязательно – будет лучше, если выпускник сразу попадет в часть, где получит под командование личный состав и военную технику..."
    laughing laughing laughing Это для того, чтобы сразу что-нибудь из техники "под ноль" угробить, про л/с - тут уж от личных командирских качеств лейтенанта зависит.
    annodomene
  10. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 12:52
    Цитата: annodomene
    В средних три года учились (например, было Калининградское авиационно-техническое училище, КВАТУ по моему?), в командных где 4 года (РВВДКУ или ЧВВАУЛ, например), где 5 лет (ОВАКОЛУ, к примеру). В инженерных и во всех военно-морских училищах только 5 лет. "Замполлитровские" училища не рассматриваем.

    КВАТУ еще называли "кучерявым",так как туда и с тройками брали)))
    Андрей ВОВ
  11. PVOSV Сегодня, 13:57
    А всего лишь 8 лет назад не знали куда пристроить выпускников-лейтенантов, даже на сержантские должности ставили тех кого не удалось заставить уволиться...
    Интервью Панкова 2010 год: https://rg.ru/2010/10/25/pankov.html

    и никто у нас ни за что не отвечает.
    PVOSV
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:19
      Цитата: PVOSV
      А всего лишь 8 лет назад не знали куда пристроить выпускников-лейтенантов,

      "Ну так это когда было-то?!"(с) laughing
      Paranoid50
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