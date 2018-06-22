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Очередной выпуск лейтенантов запланирован на декабрь
Минобороны ввело новый график выпуска молодых офицеров: первый выпуск в текущем году состоялся в марте, второй запланирован на декабрь, сообщают Известия.
В 2019 году выпускники военных вузов пополнят войска в октябре месяце. Ускоренный выпуск связан с переходом училищ с пятилетней на четырехлетнюю программу обучения.
Ожидается, что к обычному «июньскому» графику выпуска училища вернутся в 2020 году.
В общей сложности в 2018 году в войска отправятся около 2 тыс. лейтенантов, то есть, в 3 раза больше, чем годом ранее. Эксперимент по переходу на 4-летнюю программу обучения признан командованием успешным.
Сообщается, что курсанты, которым придется заканчивать вузы в переходный период, получат полноценное образование. Часы, отведенные на основные предметы, сокращаться не будут – будет лишь уплотнен учебный график.
По словам военного эксперта Виктора Литовкина, сроки обучения сокращаются в основном за счет войсковой стажировки. Раньше курсанты выезжали на стажировку, чтобы ознакомиться со службой непосредственно в войсках. При этом они ни за что не отвечали.
Эксперт считает, что тратить время на стажировки не обязательно – будет лучше, если выпускник сразу попадет в часть, где получит под командование личный состав и военную технику. Это повысит уровень ответственности молодого лейтенанта и позволит быстрее втянуться в армейский быт.
В 2019 году выпускники военных вузов пополнят войска в октябре месяце. Ускоренный выпуск связан с переходом училищ с пятилетней на четырехлетнюю программу обучения.
Ожидается, что к обычному «июньскому» графику выпуска училища вернутся в 2020 году.
В общей сложности в 2018 году в войска отправятся около 2 тыс. лейтенантов, то есть, в 3 раза больше, чем годом ранее. Эксперимент по переходу на 4-летнюю программу обучения признан командованием успешным.
Сообщается, что курсанты, которым придется заканчивать вузы в переходный период, получат полноценное образование. Часы, отведенные на основные предметы, сокращаться не будут – будет лишь уплотнен учебный график.
По словам военного эксперта Виктора Литовкина, сроки обучения сокращаются в основном за счет войсковой стажировки. Раньше курсанты выезжали на стажировку, чтобы ознакомиться со службой непосредственно в войсках. При этом они ни за что не отвечали.
Эксперт считает, что тратить время на стажировки не обязательно – будет лучше, если выпускник сразу попадет в часть, где получит под командование личный состав и военную технику. Это повысит уровень ответственности молодого лейтенанта и позволит быстрее втянуться в армейский быт.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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