Народный трибунал Украины признал режим Порошенко преступным

На Театральной площади столицы Луганской народной республики - города Луганска, сегодня прошло заседание "Украинского народного трибунала", в ходе которого нынешняя власть во главе с президентом Украины Петром Порошенко была признана виновной в совершении военных преступлений против украинского народа. В ходе заседания "народный трибунал" приговорил Петра Порошенко к пожизненному лишению свободы заочно с конфискацией всего имущества.Кроме Порошенко, в своем постановлении "Украинский народный трибунал" (УНТ) признал виновными в совершении военных преступлений против граждан Украины, следующих послемайданных политиков: главу МВД Украины Арсена Авакова, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, главу Минобороны Украины Степана Полторака и начальник Генштаба ВС Украины Виктора Муженко, а также экс-премьера Арсения Яценюка и действующего главу кабмина Владимира Гройсмана.По совокупности преступлений УНТ приговорил всех вышеперечисленных лиц к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания.Необходимо отметить, что в законодательстве Украины отсутствует такое понятие, как "народный трибунал", но все материалы, собранные в ходе работы УНТ, будут переданы в Верховный суд Украины для официального вынесения приговора, когда произойдет смена власти.Украинский народный трибунал создан в марте 2018 года инициативной группой граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске. УНТ занимается расследованием военных преступлений, совершенных в Донбассе режимом президента Украины Петра Порошенко. В своей работе трибунал действует в соответствии с украинским законодательством, а также с учетом норм международного права.По заявлению юристов, принимающих участие в работе УНТ, преступления режима Порошенко не имеют срока давности, все документы, собранные в ходе расследований преступлений на Донбассе будут процессуально оформлены и направлены в соответствующие органы, включая международные инстанции.