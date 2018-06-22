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Народный трибунал Украины признал режим Порошенко преступным

На Театральной площади столицы Луганской народной республики - города Луганска, сегодня прошло заседание "Украинского народного трибунала", в ходе которого нынешняя власть во главе с президентом Украины Петром Порошенко была признана виновной в совершении военных преступлений против украинского народа. В ходе заседания "народный трибунал" приговорил Петра Порошенко к пожизненному лишению свободы заочно с конфискацией всего имущества.

Народный трибунал Украины признал режим Порошенко преступным


Кроме Порошенко, в своем постановлении "Украинский народный трибунал" (УНТ) признал виновными в совершении военных преступлений против граждан Украины, следующих послемайданных политиков: главу МВД Украины Арсена Авакова, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Александра Турчинова, спикера Верховной рады Андрея Парубия, главу Минобороны Украины Степана Полторака и начальник Генштаба ВС Украины Виктора Муженко, а также экс-премьера Арсения Яценюка и действующего главу кабмина Владимира Гройсмана.


По совокупности преступлений УНТ приговорил всех вышеперечисленных лиц к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания.

Необходимо отметить, что в законодательстве Украины отсутствует такое понятие, как "народный трибунал", но все материалы, собранные в ходе работы УНТ, будут переданы в Верховный суд Украины для официального вынесения приговора, когда произойдет смена власти.

Украинский народный трибунал создан в марте 2018 года инициативной группой граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске. УНТ занимается расследованием военных преступлений, совершенных в Донбассе режимом президента Украины Петра Порошенко. В своей работе трибунал действует в соответствии с украинским законодательством, а также с учетом норм международного права.

По заявлению юристов, принимающих участие в работе УНТ, преступления режима Порошенко не имеют срока давности, все документы, собранные в ходе расследований преступлений на Донбассе будут процессуально оформлены и направлены в соответствующие органы, включая международные инстанции.

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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Комментарии 28

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  1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:57
    К памяти сегодняшней даты
    Так убей фашиста, чтоб он,
    А не ты на земле лежал,
    Не в твоем дому чтобы стон,
    А в его по мертвым стоял.
    Так хотел он, его вина,—
    Пусть горит его дом, а не твой,
    И пускай не твоя жена,
    А его пусть будет вдовой.
    Пусть исплачется не твоя,
    А его родившая мать,
    Не твоя, а его семья
    Понапрасну пусть будет ждать.
    Так убей же хоть одного!
    Так убей же его скорей!
    Сколько раз увидишь его,
    Столько раз его и убей!

    К.Симонов
    vkl.47
  2. MPN (Павел) Сегодня, 11:58
    Вообще то трибунал может не придерживаться отмены смертной казни, в особых случаях можно и повесить. И даже в верх ногами...
    MPN
    1. Genry (Genry) Сегодня, 12:06
      Цитата: MPN
      Вообще то трибунал может не придерживаться отмены смертной казни, в особых случаях можно и повесить.

      Только не смертная казнь. Пусть сидят в одиночках, в полной изоляции и переваривают прошедшие события... И пусть все видят и знают, что наказание неизбежно.
      Genry
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:16
        Смертную казнь объявить! и...
        Цитата: Genry
        Пусть сидят в одиночках, в полной изоляции

        каждую минуту ждут... когда же уже когда... ожидание наказания страшнее самого наказания...
        Masya Masya
        1. Чёрный Сегодня, 12:40
          Народный трибунал Украины признал режим Порошенко преступным
          ..Эх....ещё бы доброволец с ледорубом нашёлся
          Чёрный
  3. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:00
    Потрох- мастер подлых дел,
    В убийствах он собаку съел.
    Только жалко одного-
    Лучше бы она его!
    Masya Masya
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:18
      Цитата: Masya Masya
      В убийствах он собаку съел

      Кореец , что ли ? lol
      По совокупности преступлений УНТ приговорил всех вышеперечисленных лиц к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего имущества. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания.

      Всех - на урановые рудники ! negative
      bouncyhunter
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:27
        Цитата: bouncyhunter
        Кореец , что ли ?

        Паша, я думаю он и папуасом быть согласится, лишь бы жизнь даровали... впервой перекрашиваться- то... wink
        Masya Masya
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:32
          Ну тогда пусть переодевается женщиной и драпает в Гейропу . yes
          bouncyhunter
          1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:41
            навеяло...
            старый еврей уезжает на историческу родину, везет в клетке попугая. Таможенник не пускает, говорит, что животных и птиц можно вывозить только чучелом или тушкой. Еврей божится, что попугай в их семье уже 100лет. Попугай слушал-слушал и говорит: "Фима, чучелом или тушкой, а уезжать надо"... lol
            Masya Masya
          2. Чёрный Сегодня, 12:41
            Кореец , что ли ?
            ...а ему без разницы, чем закусывать wassat
            Чёрный
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:45
              hi
              Цитата: Чёрный
              а ему без разницы, чем закусывать

              Надо петруччо подсказать что закуска градус крадёт . crying
              bouncyhunter
              1. Чёрный Сегодня, 12:48
                Цитата: bouncyhunter
                Надо петруччо подсказать что закуска градус крадёт

                hi думаю он вкурсе....за свою никчёмную жизнь он столько спиртного выжрал, сколько мы с тобой воды не выпили laughing
                Чёрный
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:51
                  Это точно . lol Как там у Вишневского :
                  Насчёт спиртного — норму знаю, но выпить столько не могу .
                  wassat
                  bouncyhunter
  4. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:02
    По заявлению юристов, принимающих участие в работе УНТ, преступления режима Порошенко не имеют срока давности, все документы, собранные в ходе расследований преступлений на Донбассе будут процессуально оформлены и направлены в соответствующие органы, включая международные инстанции.


    Совсем Петя сопьется...
    Идущий
  5. Vard Сегодня, 12:12
    Да.... Кормить их теперь... Удавить по тихому и сказать сам помер...
    Vard
  6. anjey (Андрей) Сегодня, 12:19
    Мир лжив и многие государства к сожалению оправдывают этот нацистский режим...
    anjey
  7. Антарес (Антарес) Сегодня, 12:27
    Повеселили....Хоть в названии что ли-кавычки оставили бы. А то название гордое..а на деле-пшик. Как может какое то мероприятие в нынешнем Луганске--где по вашим СМИ все открещиваются от Украины--быть Народный трибунал Украины? Да и какое право Луганск может быть всеукраинским? Там что-все представители всех областей? Или все поддержали? Бред...по типу Захарченко..
    А еще про Украину пишут что у нас деятели с ума сходят..а тут..
    Уважаемого партнера Путина "приговорили"..ужас...он наверное в панике бледный собирает вещички и спешит в Борисполь..
    а не--на вертолете! wassat
    Антарес
    1. revnagan (Алексей) Сегодня, 12:49
      Вы видели фото плаката?"ПриЙди и проголосуй!".Это на каком языке?Русском или украинском?Да,а когда состоится голосование в Сумской области?Ведь акция-всеукраинская?Я обязательно приду и проголосую.
      revnagan
    2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:50
      Цитата: Антарес
      Повеселили....

      вас видимо веселит,что режим Порошенко убивает мирных людей,ну что же с вами делать,если у вас нет других причин для веселья...
      taiga2018
    3. ПалБор (Павел) Сегодня, 13:36
      Цитата: Антарес
      Повеселили....Хоть в названии что ли-кавычки оставили бы. А то название гордое..а на деле-пшик. Как может какое то мероприятие в нынешнем Луганске--где по вашим СМИ все открещиваются от Украины--быть Народный трибунал Украины? Да и какое право Луганск может быть всеукраинским? Там что-все представители всех областей? Или все поддержали? Бред...по типу Захарченко..
      А еще про Украину пишут что у нас деятели с ума сходят..а тут..
      Уважаемого партнера Путина "приговорили"..ужас...он наверное в панике бледный собирает вещички и спешит в Борисполь..
      а не--на вертолете! wassat

      Да нет, что вы. Он уже на танке грозно на Луганск едет.
      Спьяну направление перепутал.
      ПалБор
  8. ZAVal (Александр) Сегодня, 12:31
    Конечно все это хорошо и хотелось бы в перспективе видеть современный аналог снимка 1946 года применительно к новым фигурантам

    но боюсь "демократическое общество" может казнить только тиранов в их понятии: Хусейна, Каддафи и т.д. Для "форпоста борьбы с Россией" в Испании приготовлено это
    ZAVal
  9. Lester7777 Сегодня, 12:42
    Будет сидеть.
    Lester7777
  10. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 13:30
    Давно пора, осталось раззомбировать Русов с окраины Руси.
    Dimon Grin
  11. alta (Анатолий) Сегодня, 13:30
    "Народный трибунал" российских наемников в Луганске вынес приговоры 8 первым лицам Украины.
    Источник: https://censor.net.ua/n3072926
    alta
  12. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 13:52
    Необходимо отметить, что в законодательстве Украины отсутствует такое понятие, как "народный трибунал"
    Точка. Игра на публику это всё. Если закон не подкреплен силой, то это не более чем рекомендация. Если за трибуналом не стоит сила, способная обеспечить выполнение решений трибунала, то это просто клуб по интересам, и ничем не отличается от разговоров под пивко.
    YarSer88
  13. Canecat (Canecat) Сегодня, 14:07
    Я так понимаю, что в Новоросии занятся нечем, кроме как политические шоу устраивать? Или они уже захватили хотя бы одного фигуранта? Бред...
    Canecat
  14. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 14:16
    "Украинского народного трибунала"

    Есть такая поговорка: история повторяется дважды, - сначала как трагедия, потом как фарс. Здесь за 4 года одно и тоже успели превратить из трагедии в фарс.
    Нормаль ок
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