14:28 22 июня
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Минобороны модернизировало саперную лопату

Российское военное ведомство модернизировало один самых старых элементов солдатской экипировки – малую пехотную лопату (МЛП), более известную как саперная лопатка, пишет газета Известия.

Минобороны модернизировало саперную лопату


Ей на смену пришла лопатка-трансформер, которую можно превратить в мотыгу, топор и даже щуп. До этого новый образец два года находился в войсках на испытаниях. Первая партия будет закуплена до ноября текущего года. Стоимость одного изделия около 3 тысяч рублей.


Обновленная МЛП легче своей предшественницы и имеет возможность изменения положения рабочего полотна. Для этого предусмотрен специальный прочный фиксатор.



Сообщается, что лопату теперь можно использовать не только для рытья окопов, но и для рубки колючей проволоки, а также для установки и снятия минно-взрывных заграждений.

При этом МЛП остается грозным оружием для рукопашного боя. На занятиях по физподготовке бойцы изучают приемы боевого использования лопатки: тычки, удара наотмашь, обезоруживание противника.

Черенок нынешней лопаты изготовлен из полимерных материалов, а полотно – из высокопрочной стали с антикоррозийным и антибликовым покрытием.

Создателем МЛП считается датский офицер Линнеманн. Он предложил снабдить пехотинцев личным универсальным инструментом, который представляет собой одновременно лопатку, нож пилу и сковороду. Изделие было запатентовано в 1870 году.

Использованы фотографии: Минобороны РФ, Известия
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Комментарии 49

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:18
    МПЛ, это МПЛ - ЛЕГЕНДА!!!
    Андрей К
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:30
      Я уже давно вот таким изыском бундесвера пользуюсь :
      bouncyhunter
      1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:35
        Цитата: bouncyhunter
        Я уже давно вот таким изыском бундесвера пользуюсь :

        В рукопашном бою с таким изыском трудно придётся. У этого изыска против нашей малой сапёрной шансов нет.
        Николай Фёдоров
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:20
          Че-то мне этот шарнир ненадёжным кажется.
          Крепление штыка лопаты к ручке испытывает большие нагрузки. А тут шарнир, с двумя фиксируемыми положениями. Пару раз по вражеским черепушкам со всей дури стукнешь, и фиксатор такого шарнира отлетит.
          Shurik70
          1. AUL (Александр) Сегодня, 13:32
            Да и полимерная ручка должна быть скользкой и холодной.
            AUL
          2. Вздринчер (Вздринчер) Сегодня, 14:27
            Да проверенные они видимо на "черепушках" Мест где их можно проверить сейчас в Российской армии полно
            Вздринчер
        2. Комментарий был удален.
        3. novobranets (Вячеслав) Сегодня, 13:26
          Такой изыск у меня уже шесть лет ездит в машине. Единственный плюс-компактность, с печалью вспоминаю советскую МСЛ потерянную на рыбалке.
          novobranets
          1. Vixen (Виктор) Сегодня, 14:19
            Вячеслав, у меня тоже. Но ведь сейчас "ту самую советскую МПЛ-55" купить не сложно, было бы желание, для себя же! )))
            Vixen
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:51
        Цитата: bouncyhunter
        ...Я уже давно вот таким изыском бундесвера пользуюсь...

        Паш, у меня и МПЛ и этот изыск.
        Немца гоняет сын, а я по старинке нашей пехотной обхожусь.
        Андрей К
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:55
          Я уже к ней привык , да и качество немецкое - на высоте . А у знакомого китайская копия при первой же попытке проведения земляных работ крякнула . lol
          bouncyhunter
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:01
            Цитата: bouncyhunter
            ...Я уже к ней привык , да и качество немецкое - на высоте . А у знакомого китайская копия при первой же попытке проведения земляных работ крякнула . lol...

            Про китайского клона речь даже вести не надо - это исключительно одноразовое изделие.
            А немца сын в прошлом году на сборах кадетов гонял. Со слов офицера-наставника - окопался одним из первых good
            Андрей К
    2. ПАМ (Алексей) Сегодня, 12:36
      Как бы она не превратилась в одноразовую. Первое, на что хочется обратить внимание на фиксатор положения полотна, которые мне в руки попадались: либо намного тяжелее; либо неудобное в пользование; либо такая - фигня, что не выдерживают разовых поездок на природу разбалтываются, ломаются, я уж молчу про окапываться. Второе, полимерная ручка как ее закрепили и как она выдержит заморозки и высокие температуры. Все инструменты (молотки, топоры), которые юзал с полимерными ручками - говно, плохо они дружат с металлом где прилагаются большие нагрузки, тяжелые, если легкие и пустотелые, то ломаются, еще цуко и дорогие. Если ручка пустотелая на лопатке могли туда еще и телескопический щуп затолкать (почему нет).
      Цена лопаты 3 тысячи для массового производства не перебор? Она, что из титана?
      ПАМ
      1. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 13:23
        И я о том же! 3000р., Карл! Они в ручную лобзиком вырезать собрались?!
        Labrador
      2. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 13:24
        Лет 40 назад у моего деда я видел подобную лопатку - немецкую. С фиксатором, деревянной ручкой, хорошим лезвием, только она была немного побольше размером нашей саперной лопатки. Сколько ей лет тогда было - гадать не берусь.Отличная вещь была.
        Так что все уже давно придумано и используется.
        inkass_98
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:45
      Он предложил снабдить пехотинцев личным универсальным инструментом, который представляет собой одновременно лопатку, нож пилу и сковороду.
      Сковороду? Это любопытно.
      Венд
      1. himRa (Rahim) Сегодня, 13:16
        Цитата: Венд
        Сковороду? Это любопытно.

        Ну как же ...а блины на лопате разве не пробовали!!? wink
        Это жжж ..наше! laughing
        himRa
        1. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:17
          Цитата: himRa
          Цитата: Венд
          Сковороду? Это любопытно.

          Ну как же ...а блины на лопате разве не пробовали!!? wink
          Это жжж ..наше! laughing

          Представьте первый раз слышу))
          Венд
  2. Tank Hard ( Daniel von Messer) Сегодня, 12:20
    Чем сложнее изделие, тем меньше его надёжность.
    Tank Hard
    1. megavolt823 (владислав) Сегодня, 12:40
      модернизация не в том месте , и не тем местом . hi
      megavolt823
      1. megavolt823 (владислав) Сегодня, 12:42
        старого образца на складе нет ? или кто то к окопной войне готовиться ? распил в чистом виде .
        megavolt823
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 13:32
          Цитата: megavolt823
          распил в чистом виде .

          Её в сидор на марше ещё в ВОВ пихать начали. Ну а с техникой, БМП/БТР оно вообще никак не сопрягается, мешает как не нацепи.

          Цитата: megavolt823
          или кто то к окопной войне готовиться ?

          А к чему надо готовиться?
          Лопатов
    2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 14:08
      Любое изделие ,типа " одновременно - молоток ,лопата , дрель, топор " вызывает недоверие в своей надёжности . Или лопата ,или молоток . Всё остальные изыски одноразовые .
      30 вис
  3. Забво Сегодня, 12:23
    ......а еще у них есть войска, там такие звери служат, что им кроме лопаты больше нмчего не доверяют. Стройбат называется.
    Забво
    1. kebeskin (Алексей) Сегодня, 12:32
      Теперь стройбат будет еще опаснее
      kebeskin
  4. Хаос (Иван) Сегодня, 12:24
    3 000 Р одна лопатка. Совсем совесть потеряли, за такую цену закупать. 200 000 шт. = 600 млн руб.
    Хаос
    1. MPN (Павел) Сегодня, 12:26
      из полимерных материалов, а полотно – из высокопрочной стали с антикоррозийным и антибликовым покрытием
      . Может и ни чего 3000р Хотя однозначно цена высокая тут уж как всегда, на армии все греются. request
      MPN
    2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:31
      Цитата: Хаос
      3 000 Р одна лопатка.

      за такую цену она сама должна работать,солдат просто рядом стоять...
      taiga2018
    3. edmed (Юрий) Сегодня, 14:26
      Хаос (Иван) Сегодня, 12:24
      3 000 Р одна лопатка.А ящик по уголь в теплушку-5000р как вы оцените,ну если знаете что это.
      edmed
  5. Million (Влад) Сегодня, 12:26
    Лопату небось Чубайс разрабатывал ?
    Million
    1. Alekseits (Николай) Сегодня, 12:38
      Он, как всегда, ничего не разрабатывал. Он только цену назначал. yes
      Alekseits
  6. sir_obs (Борис) Сегодня, 12:30
    Ей на смену пришла лопатка-трансформер, которую можно превратить в мотыгу, топор и даже щуп. До этого новый образец два года находился в войсках на испытания]


    Такую лопатку отец купил году эдак в 1980, в машину, после того, как однажды в песке застряли. Вот именно такой трансформер. И вот те на, не прошло и 40 лет, как она стала инновацией в МО.
    sir_obs
  7. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:30
    С каких это пор МСЛ стала вдруг МЛП?! Всегда была малая саперная лопата, и вдруг с подачи журналиста Известий, по всей видимости в армии не служившего, наша малая сапёрная превращается в западную малую пехотную, у которой датский папа. fool
    Николай Фёдоров
    1. toha124 (Антон) Сегодня, 12:35
      Согласно советскому наставлению по инженерному делу, в составе шансового инструмента всего две лопаты:
      1. Малая пехотная
      2. Большая саперная (110 см)
      И все. Других нет. Просто общевойсковые товарищи этот фолиант читали не только лишь все. Ну и народное название, да...
      toha124
      1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:52
        Спасибо, Антон. Утёр-таки старого капитана. Впервые в жизни сунулся почитать - а как оно в действительности в книжках написано. Надо же - прав Антон оказался! Она ж мне как родная стала за годы службы, и землю с камнями копал, и в бою применял, и подчинённых обучал (много-много), а в итоге Машка оказалась Наташкой... recourse
        Николай Фёдоров
    2. Михаил28 (Михаил28) Сегодня, 12:48
      Если лопата малая, то она пехотная - МПЛ-55.
      Если лопата большая, то она сапёрная - БСЛ-110
      Цыфирьки обозначают длину (от кончика носа до кончика хвоста).
      А на счёт цены согласен, за такие деньги эта лопата должна сама выкапывать окоп максимум минут за пять. Для стрельбы сидя. С лошади.
      Михаил28
  8. Хаос (Иван) Сегодня, 12:42
    Кто -то в мин обороны откат хороший получил или родственничек лопаты производит.
    Хаос
  9. uav80 (Александр) Сегодня, 12:42
    В своё время, в начале 90-х обменял на пару пачек сигарет у солтатика из соседней с домом воинской части вот таку хе лопатку и нечего, всё ещё жива и работает...

    ЗЫ: фото из инета для примера
    uav80
    1. igorspb (Игорь) Сегодня, 13:08
      У меня тоже такая в авто, лет 15 уже. На границе, таможенницы увидев ее и топор обычно спрашивают - а зачем вам лопатка? Про топор ни разу не спросили.....
      igorspb
  10. gabonskijfront Сегодня, 12:45
    А как же планка пикатинни?
    gabonskijfront
    1. An60 (Антон Гайкин) Сегодня, 13:12
      С планкой это вариант для подводников .
      An60
  11. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 12:48
    Чушь какая-то. Полимерная ручка не треснет на морозе? Шарнирное крепление не разболтается? Сталь разве уже не броневая, раз ее сделали нержавеющей? Броневая сталь сама по себе не ржавеет.
    Кот_Кузя
  12. Гардамир Сегодня, 12:51
    Если б эта новость шла с Украины, было б куча издёвок и троллинга. А так гордость. Хотя одним ***** мазаны.
    Гардамир
    1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 14:19
      Цитата: Гардамир
      Если б эта новость шла с Украины, было б куча издёвок и троллинга. А так гордость. Хотя одним ***** мазаны.

      Не заметил в комментариях особых проявлений гордости. Критики больше.
      ALEXXX1983
  13. МИМО ПРОХОДИЛ (Сергей) Сегодня, 13:12
    Режущую кромку, в том числе боковую неплохо бы упрочнить, например лазером или ТВЧ
    МИМО ПРОХОДИЛ
  14. lopvlad (rr) Сегодня, 13:16
    возможность менять положения полотна лопаты


    любое дополнительное соединение влияет на надежность изделия.Лопата всегда должна быть готова к бою а то пока разложишь тебе череп ржавой не модернизированной проломят.
    lopvlad
  15. Blue Fox Сегодня, 13:18
    При установке разного рода минно-взрывных заграждений и т.д. имел возможность, как офицер, оценить множество малых пехотных лопат, как наших, так и вероятных противников ( бундесверовских, голландских, американских и польских ) приобретали мы их на ebay, развалах военного секонда из Европы и в рюкзаках уже невероятных противников. Лично моё мнение - наша МПЛ с ОТК не позднее 1991 года, правильно заточенная и имеющая обозжёную на огне рукоятку предпочтительнее всего. Да, складные западные легче, компактнее и хват правой рукой удобнее, но.. при длительное работе эти достоинства уходят на второй план. Да, ямку под закладку "калача копчёного" копнуть ей удобно, но вот откопать из положения лёжа себе окоп для стрельбы лёжа уже проблематично, и хват другой у лопатки и форма штыка. Опять же, в виду своей специфики, мне необходимо было работать как с гравием, так и с супесями, песком и известняком, форма штыка нашей лопаты для этого удобнее всего и есть возможность менять хват рук. Ну и корни растений, кусты и т.д. нашей классикой рубить сподручнее.
    Так что искренне надеюсь, что разработчики и производители новой МПЛ для войск всесторонне изучили вопрос и рекомендации, а также отладили производство. Чтобы и ручка от огня не так плавилась и на морозе не лопалась и в руках удобнее было держать и фиксатор не подводил.
    P.S. В своём опыте работ на местах боёв часто нахожу в глине и болотах пехотные лопаты РККА и Вермахта, клёпаные, так вот их качество отменное до сих пор.
    Blue Fox
  16. infantry76 (Сергей Владимирович) Сегодня, 13:22

    Этот раритет есть у меня: 1915 года, клеймо с имперским гербом и надписью ШОДУАРЪ (фамилия владельца завода).
    Честь имею! soldier
    infantry76
  17. Micfoster (Евгений) Сегодня, 13:23
    3000 рулей!!! Она что с оптическим прицелом?
    Micfoster
  18. Curious (Victor) Сегодня, 13:28
    В Министерстве обороны тоже понимают, что новый образец не лишен недостатков.
    Исходя из этого, Министерство обороны Российской Федерации разработало следующее техническое задание (ТЗ) на создание нового шанцевого инструмента для подразделений Вооруженных сил в виде малой пехотной лопаты (МПЛ-50) и большой саперной лопаты (БСЛ-110).
    В техническом задании говорится, что черенок лопаты должен изготовляться из высококачественных сортов дерева, таких как: ясень, дуб, бук, орех. Также черенок планируется оснастить мерной линейкой. Металлическая часть лопаты будет выполняться из броневой стали, способной выдержать попадание пули калибра 12,7 мм. Новая малая пехотная лопата получит специальный регулируемый прицел для метания с возможностью установки дальности на 5, 10 и 25 метров.
    Для оснащения рот почетного караула разработают собственные варианты данного шанцевого инструмента. Отличать от обычных их будут элементы декора в виде аксельбантов, а черенок из карельской березы окрасят в цвета национального флага.
    Постановка на снабжение новых лопат будет происходить постепенно, по мере выработки ресурса старых образцов МПЛ-50 и БСЛ-110.
    Высшее военное командование страны расценивает данные нововведения, как один из важнейших этапов модернизации армии, и уход от пережитков прошлого
    Curious
  19. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:35
    Благодарность администрации ВО ! Перед публикацией статьи о "новой супер-лопате",предварительно разместили статью про миномёты-лопаты...с целью подготовить нервную систему читателей!После миномётов-лопат меня уже в лопатах ничто не удивляет и не пугает....даже цена на "модернизированную"МПЛ ! tongue wassat fellow
    Nikolaevich I
  20. Radikal Сегодня, 14:07
    Цитата: ПАМ
    Как бы она не превратилась в одноразовую. Первое, на что хочется обратить внимание на фиксатор положения полотна, которые мне в руки попадались: либо намного тяжелее; либо неудобное в пользование; либо такая - фигня, что не выдерживают разовых поездок на природу разбалтываются, ломаются, я уж молчу про окапываться. Второе, полимерная ручка как ее закрепили и как она выдержит заморозки и высокие температуры. Все инструменты (молотки, топоры), которые юзал с полимерными ручками - говно, плохо они дружат с металлом где прилагаются большие нагрузки, тяжелые, если легкие и пустотелые, то ломаются, еще цуко и дорогие. Если ручка пустотелая на лопатке могли туда еще и телескопический щуп затолкать (почему нет).
    Цена лопаты 3 тысячи для массового производства не перебор? Она, что из титана?

    Ну, свой гешефт должны же поиметь те, кто придумал эту замену! feel
    Radikal
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