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Минобороны модернизировало саперную лопату
Российское военное ведомство модернизировало один самых старых элементов солдатской экипировки – малую пехотную лопату (МЛП), более известную как саперная лопатка, пишет газета Известия.
Ей на смену пришла лопатка-трансформер, которую можно превратить в мотыгу, топор и даже щуп. До этого новый образец два года находился в войсках на испытаниях. Первая партия будет закуплена до ноября текущего года. Стоимость одного изделия около 3 тысяч рублей.
Обновленная МЛП легче своей предшественницы и имеет возможность изменения положения рабочего полотна. Для этого предусмотрен специальный прочный фиксатор.
Сообщается, что лопату теперь можно использовать не только для рытья окопов, но и для рубки колючей проволоки, а также для установки и снятия минно-взрывных заграждений.
При этом МЛП остается грозным оружием для рукопашного боя. На занятиях по физподготовке бойцы изучают приемы боевого использования лопатки: тычки, удара наотмашь, обезоруживание противника.
Черенок нынешней лопаты изготовлен из полимерных материалов, а полотно – из высокопрочной стали с антикоррозийным и антибликовым покрытием.
Создателем МЛП считается датский офицер Линнеманн. Он предложил снабдить пехотинцев личным универсальным инструментом, который представляет собой одновременно лопатку, нож пилу и сковороду. Изделие было запатентовано в 1870 году.
Ей на смену пришла лопатка-трансформер, которую можно превратить в мотыгу, топор и даже щуп. До этого новый образец два года находился в войсках на испытаниях. Первая партия будет закуплена до ноября текущего года. Стоимость одного изделия около 3 тысяч рублей.
Обновленная МЛП легче своей предшественницы и имеет возможность изменения положения рабочего полотна. Для этого предусмотрен специальный прочный фиксатор.
Сообщается, что лопату теперь можно использовать не только для рытья окопов, но и для рубки колючей проволоки, а также для установки и снятия минно-взрывных заграждений.
При этом МЛП остается грозным оружием для рукопашного боя. На занятиях по физподготовке бойцы изучают приемы боевого использования лопатки: тычки, удара наотмашь, обезоруживание противника.
Черенок нынешней лопаты изготовлен из полимерных материалов, а полотно – из высокопрочной стали с антикоррозийным и антибликовым покрытием.
Создателем МЛП считается датский офицер Линнеманн. Он предложил снабдить пехотинцев личным универсальным инструментом, который представляет собой одновременно лопатку, нож пилу и сковороду. Изделие было запатентовано в 1870 году.
Использованы фотографии: Минобороны РФ, Известия
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