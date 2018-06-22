14:32 22 июня
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Пилотов США продолжают слепить лазером в районе Восточно-Китайского моря

Американское командование жалуется на увеличение случаев ослепления военных летчиков в районе Восточно-Китайского моря. По заявлению официальных лиц Пентагона, количество таких случаев резко увеличилось за последние два-три месяца.

Пилотов США продолжают слепить лазером в районе Восточно-Китайского моря


Как пишет издание Wall Street Journal в последнее время командование ВВС США зафиксировало более 20 случаев ослепления пилотов. При этом лазеры применялись якобы с рыболовецких судов, ведущих промысел в Восточно-Китайском море под китайскими флагами и с береговой линии. В Пентагоне не могут с уверенностью сказать, что за данными инцидентами стоят китайские военные, но такая вероятность существует.


А вот по другому поводу американская сторона направила официальную жалобу, в которой указывает на действия якобы китайских военных, которые три раза пытались ослепить американских летчиков в Джибути. Со слов пилотов, лучи лазера, с помощью которых пытались их ослепить, исходили с территории китайской военной базы в Джибути, расположенной вблизи американской зкспедиционной базы США «Кэмп-Лемонье». Со слов официального представителя Пентагона Даны Уайт, в результате использования лазеров пострадали два пилота.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил по данному поводу, что информация американских СМИ о попытках "китайских рыболовецких судов" ослепить пилотов ВВС США лазерами не имеет под собой каких-либо объективных оснований и ее следует считать сфабрикованной. По поводу попыток ослепления пилотов в Джибути, официального ответа на данный момент получено не было.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 12:35
    Пилотов США продолжают слепить лазером в районе Восточно-Китайского моря
    Лазерная морская аномалия. А вообще скотство и в человеческие принципы ну ни как не вписывается... Кто то решил, что имеет право жизнями других распоряжаться, так он не прав. По сути это не столь смертельно, но до поры , до случая... Ну а пилот может следующую ВЛК по зрению не пройти...
    MPN
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:42
      Мож новые хунвейбины появились .... бессменный председатель-вождь уже есть.
      С другой стороны полосатым ждать нормального отношения к своим воякам (заметьте, пилот военный на фото) эт просто абсурд! Их там не стояло и совсем не ждали!
      rocket757
      1. MPN (Павел) Сегодня, 12:45
        Фото любое может быть, да и светят ночью, поди определи, что за судно и чье.. Не знаю, но этот метод мести не вызывает восторга.
        MPN
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:04
          Полиция!!! Хулиганы зрения лишают!!!
          rocket757
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:12
            Как раз тот случай, когда Зло возмущается подлостью по отношению к себе.
            Не скажу, что поддерживаю китайцев. Но и осуждать не могу. Нечего американцам там делать.
            Shurik70
          2. роман66 (роман) Сегодня, 14:00
            привет hi тоже сразу вспомнилось..
            чегой-то не жаль их совсем, летай себе над техасщиной и будет тебе счастье
            роман66
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:28
              Полосатые ещё те редиски, отучать их военных пилотов летать в конкретном направлении не вредно будет никому!
              rocket757
    2. Чёрный Сегодня, 12:44
      в китайском море - лазер, на Кубе -"акустические атаки"... laughing По ходу американские вояки просто себе надбавки к окладам выбивают laughing
      Чёрный
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:49
        Нефиг совать свой нос куда не просят - тогда и здоровье вояк и дипломатов целее будет . yes
        bouncyhunter
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:03
        Помню, помню, полосатые астронавты тож жаловались, что их слепят и чуть ли не поджаривают!!! и прям над нашим полигоном Приозёрск ....
        Как их поджаривалось не знаю??? Шатл всё таки, термо и прочая изоляция на космическом уровне, короче странно! То что там испытывалась наша лазерная установка это ФАКТ .... "обнюхать" её не подпустили, но вблизи посмотрел!
        rocket757
        1. MPN (Павел) Сегодня, 13:06
          Цитата: rocket757
          То что там испытывалась наша лазерная установка это ФАКТ .... "обнюхать" её не подпустили, но вблизи посмотрел!

          Да. Где то есть видео о наших лазерных разработках, там упоминалось, что отучили амеров летать в данном районе...
          MPN
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:45
            Точно, были фото .... они после того и над Москвой не летали ни разу, был вишь ли у них такой маршрутец, над нашим центром управления полётами!
            Как грится, кто к нам на крылышках, тому мы пёрышки то подпалим!
            rocket757
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:39
    а нечего летать где им захочется...
    taiga2018
  3. Masya Masya (Марина) Сегодня, 12:59
    Может всё намного проще и прозаичней? Пилоты США страховку хотят...
    которые в США для военнослужащих порой превышают 50-100 тысяч долларов.

    ???
    Masya Masya
  4. Дырокол (Евгений) Сегодня, 12:59
    Рецепт простой, пару раз шхуна с любителем подсветки исчезнет в пучине моря и желающих поубавится кратно...
    Дырокол
    1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 13:07
      как и американских самолётов
      Servisinzhener
  5. NKT (Сергей) Сегодня, 13:39
    То лучи, то шумы в ушах - веселая жизнь у американский военных за границей ))
    NKT
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:51
      Похоже это она пришла---белочка....
      HAM
  6. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 13:52
    Молодцы китайцы
    top_war_shit
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