Пилотов США продолжают слепить лазером в районе Восточно-Китайского моря

Американское командование жалуется на увеличение случаев ослепления военных летчиков в районе Восточно-Китайского моря. По заявлению официальных лиц Пентагона, количество таких случаев резко увеличилось за последние два-три месяца.Как пишет издание Wall Street Journal в последнее время командование ВВС США зафиксировало более 20 случаев ослепления пилотов. При этом лазеры применялись якобы с рыболовецких судов, ведущих промысел в Восточно-Китайском море под китайскими флагами и с береговой линии. В Пентагоне не могут с уверенностью сказать, что за данными инцидентами стоят китайские военные, но такая вероятность существует.А вот по другому поводу американская сторона направила официальную жалобу, в которой указывает на действия якобы китайских военных, которые три раза пытались ослепить американских летчиков в Джибути. Со слов пилотов, лучи лазера, с помощью которых пытались их ослепить, исходили с территории китайской военной базы в Джибути, расположенной вблизи американской зкспедиционной базы США «Кэмп-Лемонье». Со слов официального представителя Пентагона Даны Уайт, в результате использования лазеров пострадали два пилота.Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил по данному поводу, что информация американских СМИ о попытках "китайских рыболовецких судов" ослепить пилотов ВВС США лазерами не имеет под собой каких-либо объективных оснований и ее следует считать сфабрикованной. По поводу попыток ослепления пилотов в Джибути, официального ответа на данный момент получено не было.