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Военнообязанным раздадут электронные карты
Военнообязанным гражданам России при прохождении приписной комиссии будут выдавать персональные электронные карты (ПЭК), правда, при этом необходимо согласие молодого человека, сообщают Известия.
В настоящее время ПЭК имеются только у военнослужащих. Зашитый в пластик чип содержит всю необходимую информацию, в том числе дату рождения, выписки из личного дела и прочее.
Военнообязанным такой документ будет выдаваться только после их письменного согласия на обработку личных данных. Изменения в приказ МО «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета» находятся на стадии согласования.
Оборонное ведомство начало закупку электронных карт для военнослужащих в 2016 году. Их изготовлением занимается компания «Ангстрем».
По мнению эксперта Владислава Шурыгина, ПЭК значительно упростит работу с призывниками.
Он отметил, что сегодня призывник или резервист при переезде в другой регион тратит уйму времени на то, чтобы встать на воинский учет. С помощью же пластиковой карты этот процесс сокращается до нескольких секунд. Причем военкомат моментально получает о человеке всю необходимую информацию – от веса и роста до учетной специальности. Это обстоятельство также позволит укорить работу с призывниками, отправляющимися на военную службу.
В настоящее время ПЭК имеются только у военнослужащих. Зашитый в пластик чип содержит всю необходимую информацию, в том числе дату рождения, выписки из личного дела и прочее.
Военнообязанным такой документ будет выдаваться только после их письменного согласия на обработку личных данных. Изменения в приказ МО «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета» находятся на стадии согласования.
Оборонное ведомство начало закупку электронных карт для военнослужащих в 2016 году. Их изготовлением занимается компания «Ангстрем».
По мнению эксперта Владислава Шурыгина, ПЭК значительно упростит работу с призывниками.
Он отметил, что сегодня призывник или резервист при переезде в другой регион тратит уйму времени на то, чтобы встать на воинский учет. С помощью же пластиковой карты этот процесс сокращается до нескольких секунд. Причем военкомат моментально получает о человеке всю необходимую информацию – от веса и роста до учетной специальности. Это обстоятельство также позволит укорить работу с призывниками, отправляющимися на военную службу.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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