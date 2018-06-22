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Военнообязанным раздадут электронные карты

Военнообязанным гражданам России при прохождении приписной комиссии будут выдавать персональные электронные карты (ПЭК), правда, при этом необходимо согласие молодого человека, сообщают Известия.

Военнообязанным раздадут электронные карты


В настоящее время ПЭК имеются только у военнослужащих. Зашитый в пластик чип содержит всю необходимую информацию, в том числе дату рождения, выписки из личного дела и прочее.


Военнообязанным такой документ будет выдаваться только после их письменного согласия на обработку личных данных. Изменения в приказ МО «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета» находятся на стадии согласования.

Оборонное ведомство начало закупку электронных карт для военнослужащих в 2016 году. Их изготовлением занимается компания «Ангстрем».

По мнению эксперта Владислава Шурыгина, ПЭК значительно упростит работу с призывниками.

Он отметил, что сегодня призывник или резервист при переезде в другой регион тратит уйму времени на то, чтобы встать на воинский учет. С помощью же пластиковой карты этот процесс сокращается до нескольких секунд. Причем военкомат моментально получает о человеке всю необходимую информацию – от веса и роста до учетной специальности. Это обстоятельство также позволит укорить работу с призывниками, отправляющимися на военную службу.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. gabonskijfront Сегодня, 12:51
    После раздачи карт начинается борьба за прикуп.
    gabonskijfront
    1. AUL (Александр) Сегодня, 13:12
      А вот интересно, кому принадлежит компания "Ангстрем"? Сколько будет стоить такая карта? И сколько наварят на этом нужные люди?
      AUL
      1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 13:23
        Цитата: AUL
        А вот интересно, кому принадлежит компания "Ангстрем"?

        «Ангстрем» и ОАО «Ангстрем-М» принадлежали ЗАО «Коал трейд» и ЗАО «Контракт финанс групп» (подконтрольны Сергею Веремеенко), 25 % — государственному холдингу «Российская электроника» (в составе государственной корпорации «Ростехнологии»), 11 % — концерну «Ситроникс», 14 % — миноритарным акционерам.

        Наверное аткат был хорошим, если такой бесполезной ерундой занялись. Главное закупить, а нужно или нет это дело третье.
        Рагнар лодброк
        1. BAI Сегодня, 13:49
          Карты - выгодный бизнес. В Московской области, прежде чем получить постоянную соцкарту, надо получить 2, а то и 3 временных.
          BAI
  2. RanXackiRan (Иван) Сегодня, 13:02
    Ага ага,раздадут...Ну ну laughing
    помниться Путин смело заявлял,,Во время моего управления страной повышения пенсионного не будет"
    вполне смелое заявление начала 2000-ых yes
    поэтому ждем этих карточек
    RanXackiRan
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 13:08
      Чипизация в массы..
      фигвам
  3. lopvlad (rr) Сегодня, 13:21
    при прохождении приписной комиссии

    в 15 лет под наблюдением с радиочипом в кармане.

    Военнообязанным такой документ будет выдаваться только после их письменного согласия на обработку личных данных.


    военком школьников так запугает что все шеренгой свое письменное согласие дадут.
    lopvlad
  4. Horst78 (Слава) Сегодня, 13:34
    А "запасникам" выдавать будут?
    Horst78
  5. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 14:10
    А денежку на карты будут перечислять?
    Berkut24
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