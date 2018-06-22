14:28 22 июня
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Польша создает новую танковую дивизию и возвращает в строй старые Т-72

Министерство обороны Польши приняло решение о возврате имущества и недвижимости, выставленного ранее на продажу. Как сообщили в польском Агентстве военного имущества, согласно приказа нового руководства военного ведомства, начат возврат имущества в армию.

Польша создает новую танковую дивизию и возвращает в строй старые Т-72


Польское издание Rzeczpospolita сообщает, что принято решение о возврате на службу нескольких десятков старых танков Т-72, которые ранее собирались модернизировать и поставить вооруженным силам Иордании. Кроме этого, представители Министерства обороны Польши приняли решение еще раз проверить всю недвижимость, ранее выставленную на продажу военным ведомством, при этом особое внимание уделяется объектам, расположенным на восточной стороне от Вислы.


Возвращение в штат старой техники и подбор недвижимости на востоке страны говорит только о том, что власти Польши приняли решение о создании новой танковой дивизии на восточном фланге. В настоящее время Минобороны Польши не имеет возможности быстро и, самое главное дешево, оснастить танками две вновь создаваемые бронетанковые бригады и именно по этому было принято решение о возврате Т-72, планируемых к продаже.

Ранее сообщалось, что решение о создании на востоке страны новой танковой дивизии было принято еще в январе этого года в виду недостаточности сил для отражения "российской угрозы".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 22

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 13:13
    Польша готовятся не отражать, не существующую угрозу вторжения со стороны России, а нападать вместе с НАТО на Россию.
    solzh
    1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 13:16
      рискнут здоровьем?
      Masya Masya
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 13:49
        эти могут и рискнуть они же вот такие, как этот смайлик fool . а зачем им тогда еще танковая дивизия?
        solzh
    2. MPN (Павел) Сегодня, 13:31
      Цитата: solzh
      Польша готовятся не отражать, не существующую угрозу вторжения со стороны России, а нападать вместе с НАТО на Россию.

      Как бы им предварительно Украину окупировать надо будет... Конечно могут на Калининград рыпнуться, но там мы вроде серьезно об обороне тоже задумываемся, то участок Польши можно просто белым пятном на карте оставить...
      MPN
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 13:51
        поляки слишком самоуверенные и наглые, могут и на два фронта...
        solzh
        1. MPN (Павел) Сегодня, 14:01
          Цитата: solzh
          поляки слишком самоуверенные и наглые, могут и на два фронта...

          Наглые и самоуверенные. Но не сумасшедшие же. sad
          MPN
          1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:12
            У них сейчас самая современная и мощная армия в Европе.
            Вадим237
    3. LiSiCyn (Стас) Сегодня, 14:11
      Цитата: solzh
      нападать вместе с НАТО на Россию

      "Несколько десятков танков", как то маловато для ТД...? Чем до укомплектовывать, будут??
      И так, что мы имеем?? Происходит, круговорот, сов.танков в природе lol
      Вся восточная европа, страстно желает избавится от русской техники... Но в определенный момент понимает, что может остаться с голой задницей.. laughing
      LiSiCyn
  2. Романенко (Сергей) Сегодня, 13:14
    Случайное совпадение - украине не дали в МВФ денег, ляхи сразу поняли, что гешефт не состоится и оставили танки себе. Да и поругались недавно.
    Романенко
  3. Masya Masya (Марина) Сегодня, 13:20
    новое со старыми дырками...
    Masya Masya
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:51
      Цитата: Masya Masya
      новое со старыми дырками...

      Да как сказать, поработали над этими танками ляхи не плохо....Машины то ПРОШЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ, именно потому их и забрали в Войско Польское
      Сообщается, что для польской армии это является единственным быстрым и дешевым способом дооснастить новые бронетанковые соединения, не прибегая к покупке техники в западных странах.
      svp67
      1. Masya Masya (Марина) Сегодня, 14:00
        Сергей love я так поняла, что только собирались, что бы продать...
        которые ранее собирались модернизировать и поставить вооруженным силам Иордании.

        А для своих и так сойдет...
        Masya Masya
        1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:24
          Цитата: Masya Masya
          А для своих и так сойдет...

          В разных источниках, по разному.
          «Несколько десятков старых танков Т-72, которые помнят ещё времена Варшавского договора, приготовленных для модернизации и продажи Иордании, согласно последним приказам останутся в стране. После модернизации, вероятно, они вернутся в строй», — заявил директор Агентства военного имущества Кшиштоф Фалковски.

          https://russian.rt.com/world/news/526923-polsha-t
          72-armiya
          svp67
  4. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:30
    Советская техника, куда ж без неё?
    Прям тенденция какая то. Эти танки старые в строй, чехи самолёты не списали, кто следующий?
    А как же стандарты нато? А как же самое, самое, крутое оружие из-за океяна?
    rocket757
    1. untouchable6891 (untouchable6891 .) Сегодня, 13:48
      БМП-3 полностью укомплектованы части по ВСЕЙ РФ мм не слышу? и не услышу ибо военная тайна.ясно все тут,одни разговорчики.
      untouchable6891
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:54
      Цитата: rocket757
      Советская техника, куда ж без неё?

      Но произведенная на их территории.
      Цитата: rocket757
      А как же стандарты нато?

      Не полностью, но после глубокой модернизации - СООТВЕТСВУЕТ.
      svp67
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:41
    Под соусом "российской угрозы" скорее нападение будет на западную Украину,хохлы и дёрнуться не успеют....
    HAM
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:15
      На Украину они накатят, когда ВСУ будут сдавать территории Луганской и Донецкой областей войскам ЛДНР.
      Вадим237
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 14:20
        И произойдёт этакий пресс, для нациков и Парашенко - с запада польская освободительная армия, с востока -"Конные бронетанковые дивизии", загребающая ВСУ в котлы - рука Кремля.
        Вадим237
    2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 14:23
      Цитата: HAM
      Под соусом "российской угрозы" скорее нападение будет на западную Украину,хохлы и дёрнуться не успеют....

      Сначала 4 года друг друга убеждали, что "сама развалится" или "ОРДЛО до Киева расширятся". Теперь новый прикол, - поляки захватят wassat
      Нормаль ок
  6. DeusExMachina Сегодня, 14:07
    В смысле? А разве использовать "технику кровавых оккупантов" - не зашквар?
    DeusExMachina
  7. kakvastam (Каквас Там) Сегодня, 14:10
    Что-то опять евроинтеграторы зашевелились...
    Вот не верю я, что они только на нервах играют, всё-таки довольно затратные мероприятия.
    Получается, очередной "Drang nach Osten" не за горами?
    kakvastam
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