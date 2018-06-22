Польша создает новую танковую дивизию и возвращает в строй старые Т-72

Министерство обороны Польши приняло решение о возврате имущества и недвижимости, выставленного ранее на продажу. Как сообщили в польском Агентстве военного имущества, согласно приказа нового руководства военного ведомства, начат возврат имущества в армию.Польское издание Rzeczpospolita сообщает, что принято решение о возврате на службу нескольких десятков старых танков Т-72, которые ранее собирались модернизировать и поставить вооруженным силам Иордании. Кроме этого, представители Министерства обороны Польши приняли решение еще раз проверить всю недвижимость, ранее выставленную на продажу военным ведомством, при этом особое внимание уделяется объектам, расположенным на восточной стороне от Вислы.Возвращение в штат старой техники и подбор недвижимости на востоке страны говорит только о том, что власти Польши приняли решение о создании новой танковой дивизии на восточном фланге. В настоящее время Минобороны Польши не имеет возможности быстро и, самое главное дешево, оснастить танками две вновь создаваемые бронетанковые бригады и именно по этому было принято решение о возврате Т-72, планируемых к продаже.Ранее сообщалось, что решение о создании на востоке страны новой танковой дивизии было принято еще в январе этого года в виду недостаточности сил для отражения "российской угрозы".