14:28 22 июня
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Сирийская армия получила новую партию снайперских винтовок

В сирийскую армию поступила партия крупнокалиберных снайперских винтовок, производство которых занимается местное оборонное предприятие, сообщает Российская газета.



Запечатленное на фотографиях оружие является вариантом иранской винтовки AM-50 (12,7 мм), которая, в свою очередь, скопирована с австрийской Steyr HS-50.


AM-50 уже довольно долго применяется в сирийской войне, и получила неплохие отзывы. Винтовки оснащается оптическими и ночными тепловизионными прицелами.

Оружие способно поражать цели на расстоянии более 1200 метров, начальная скорость пули – 850 м/сек, длина ствола – 913 мм.



Судя по фото, на военный склад поступило приличное количество винтовок. По мнению ряда экспертов, сирийские специалисты осуществляют лишь сборку из комплектующих, поставляемых Ираном.

В принципе, это неважно. Главное, что новое высокоточное оружие повысит возможности сирийских подразделений.



Ранее сообщалось, что армия САР ведет достаточно активную снайперскую работу. При этом наиболее распространенными образцами по-прежнему считаются СВД – снайперские винтовки Драгунова.

При этом в сирийской Республиканской гвардии незадолго до войны появились российские ВСК-94 и ОСВ-96. Затем на вооружение стали поступать МЦ-116М и упомянутые AM-50.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Syrianewsdaily
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Комментарии 6

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  1. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 13:35
    Ну, выбор в пользу Steyr HS-50, очевиден! Винтовка - класс!

    Высокоточная крупнокалиберная снайперская винтовка Steyr HS.50 разработана и производится всемирно известной оружейной компанией Steyr Manlicher, вот уже боле 150 лет занимающейся разработками и производством стрелкового оружия.
    Основное назначение - уничтожение живой силы противника, уничтожение и выведение из строя легкобронированной техники (БТР, БМД, БМП и т.д.), боевых вертолетов, боевых роботов, РЛС (радиолокационных станций) противника.
    Винтовка полностью отвечает основным требованиям современного ведения боевых действий благодаря высочайшему качеству изготовления, точности и максимальной простоте конструкции. Состоит на вооружении армейских и полицейских спецподразделений 11 стран. Входит в пятерку самых точных крупнокалиберных винтовок в мире.

    Конструкция винтовки модульная, то есть она не имеет определенных узлов, что позволяет легко и быстро заменять детали при необходимости: например, ствол под боеприпас 12.7х99 мм можно легко заменить на ствол под патрон .460 Steyr.
    Ствол изготовлен методом холодной ковки, при которой достигается высокая соосность внутренних диаметров канала по нарезам и по полям, что и является одной из причин обеспечения высокой точности и кучности стрельбы. Другое преимущество заключается в увеличении износостойкости ствола, так как сталь при применении такого метода ковки значительно уплотняется.
    Ствол ввинчен в стальной казенник с граненым корпусом и закрепляется на ложе. Сам ствол плавающий, свободно вывешен относительно ложа. Сверху к казеннику крепится планка Пикатинни длиной 270 мм с углом наклона 20 МОА, на которую могут устанавливаться различные прицельные приспособления.

    Патронник растачивается отдельно. Для уменьшения силы отдачи при выстреле, на дульной части зафиксирован прямоугольный дульный тормоз размером 150х80х50 мм, который изготовлен из стального листа, на боковых сторонах которого имеются по три скошенные назад камеры (см.фото), образованные тремя крупными стальными пластинами.
    Ложа представляет собой шасси из алюминиевого сплава с узлом крепления ствола в его передней части, которое служит для размещения ударного и спускового механизма, а также является несущим элементом для приклада. Впереди привинчено цевье, немного сужающееся в верхней части и плоское снизу, что позволяет стрелку удобно удерживать его при стрельбе и, при необходимости, удобно устанавливать винтовку на различные опорные поверхности.
    На переднем торце ложа, на оси, обычно закрепляется сошка с телескопическими регулируемыми по высоте плоскими опорами сошников, благодаря чему оружие можно наклонять в сторону без потери опоры, что может пригодиться при установке оружия на неровную опорную поверхность.
    На верхней части шасси закреплен стальной цилиндр диаметром 35 мм, на котором перемещается затвор. Гребень приклада прямой, находится почти на уровне планки Пикатинни, то есть несколько выше уровня ствола, благодаря чему возможна спокойная изготовка к стрельбе, так как голова при этом расположена прямо.
    В задней части, шасси завершается толстым вентилируемым резиновым затыльником приклада, от нижнего окончания которого горизонтально вперед проходит, а затем уходит вверх до прилегания к нижней поверхности шасси плоская скоба из алюминия, обеспечивающая удобное удержание приклада. В нижней части шасси находится удобная пистолетная рукоятка с специальными выемками (выборками) для пальцев.
    Когда ствол присоединен, цилиндрический затвор, оснащенный длинной рукояткой с грушевидным наконечником, находится в затворной коробке. Двумя прочными боевыми выступами, сцепленными с казенником ствола, осуществляется его запирание.
    Донная часть гильзы патрона, находящейся в чашечке затвора, со всех сторон охвачена ее стальными стенками благодаря тому, что зеркало затвора утоплено глубоко в чашечку. В зеркале затвора смонтирован подпружиненный отражатель. Сбоку размещен выбрасыватель гильзы.
    Также, в затворе размещен ударник с пружиной, которая предохраняет от инерционного накола капсюля патрона. Спусковая скоба, с рычагом предохранителя, размещена на шасси и достаточно велика, что позволяет стрелку вести стрельбу в перчатках.
    В шасси расположен простой ударный механизм, включающий в себя курок с боевой пружиной, которая ставится на боевой взвод отпиранием и отведением затвора назад. При запертом затворе, курок входит в его внутреннюю полость и наносит удар по ударнику, находящемуся в головной части.

    Самаритянин
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:40
      не...не катит...реклама должна быть Брутальной..(дедюхненада))))
      Дедкастарый
    2. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 13:40
      И видео, правда версия HS М1:
      Самаритянин
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:46
        По мнению ряда экспертов, сирийские специалисты осуществляют лишь сборку из комплектующих, поставляемых Ираном.
        а самолёты,танки,бес(з) пилотники и прочие ( бес)__)))гы... wassat ________
        Дедкастарый
    3. роман66 (роман) Сегодня, 13:53
      попахивает идолопоклонничеством перед западом, нехорошо!
      роман66
  2. Андрей Смирновский (Андрей) Сегодня, 14:18
    "Сирийская армия получила новую партию снайперских винтовок"

    Хорошо бы начать охоту за инструкторами из Запада и США.
    Андрей Смирновский
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