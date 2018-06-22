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Сирийская армия получила новую партию снайперских винтовок
В сирийскую армию поступила партия крупнокалиберных снайперских винтовок, производство которых занимается местное оборонное предприятие, сообщает Российская газета.
Запечатленное на фотографиях оружие является вариантом иранской винтовки AM-50 (12,7 мм), которая, в свою очередь, скопирована с австрийской Steyr HS-50.
AM-50 уже довольно долго применяется в сирийской войне, и получила неплохие отзывы. Винтовки оснащается оптическими и ночными тепловизионными прицелами.
Оружие способно поражать цели на расстоянии более 1200 метров, начальная скорость пули – 850 м/сек, длина ствола – 913 мм.
Судя по фото, на военный склад поступило приличное количество винтовок. По мнению ряда экспертов, сирийские специалисты осуществляют лишь сборку из комплектующих, поставляемых Ираном.
В принципе, это неважно. Главное, что новое высокоточное оружие повысит возможности сирийских подразделений.
Ранее сообщалось, что армия САР ведет достаточно активную снайперскую работу. При этом наиболее распространенными образцами по-прежнему считаются СВД – снайперские винтовки Драгунова.
При этом в сирийской Республиканской гвардии незадолго до войны появились российские ВСК-94 и ОСВ-96. Затем на вооружение стали поступать МЦ-116М и упомянутые AM-50.
Запечатленное на фотографиях оружие является вариантом иранской винтовки AM-50 (12,7 мм), которая, в свою очередь, скопирована с австрийской Steyr HS-50.
AM-50 уже довольно долго применяется в сирийской войне, и получила неплохие отзывы. Винтовки оснащается оптическими и ночными тепловизионными прицелами.
Оружие способно поражать цели на расстоянии более 1200 метров, начальная скорость пули – 850 м/сек, длина ствола – 913 мм.
Судя по фото, на военный склад поступило приличное количество винтовок. По мнению ряда экспертов, сирийские специалисты осуществляют лишь сборку из комплектующих, поставляемых Ираном.
В принципе, это неважно. Главное, что новое высокоточное оружие повысит возможности сирийских подразделений.
Ранее сообщалось, что армия САР ведет достаточно активную снайперскую работу. При этом наиболее распространенными образцами по-прежнему считаются СВД – снайперские винтовки Драгунова.
При этом в сирийской Республиканской гвардии незадолго до войны появились российские ВСК-94 и ОСВ-96. Затем на вооружение стали поступать МЦ-116М и упомянутые AM-50.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/Syrianewsdaily
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