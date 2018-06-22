Минобороны: Провокаторы сами внести зарин в пробы в Хан-Шейхуне

Обращаю ваше внимание, что до завершения "расследования" воронка была поспешно зацементирована

Это указывает на отсутствие зарина в воронке, так как при разрыве химического боеприпаса внутри и вблизи воронки создается смертельная концентрация и находящиеся рядом люди не смогли бы избежать мгновенного поражения, так же как и те, кто оказывал помощь пострадавшим.