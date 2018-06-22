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Минобороны: Провокаторы сами внести зарин в пробы в Хан-Шейхуне
Главное оборонное ведомство России представило набор доказательств того, что так называемая «химическая атака» в сирийском Хан-Шейхуне была заранее подготовленной провокацией. По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заинтересованные лица сознательно допустили внесение зарина в пробы. Сделано это было с одной единственной целью – обвинить в якобы химатаке сирийские правительственные силы и так легитимизировать удары по объектам САА.
Отмечено, что специалисты обнаружили в ряде проб продукты разложения такого отравляющего вещества как зарин. При этом сообщается об анализе проб и из воронки, которая по определению не могла быть результатом сброса авиабомбы или какой-либо ёмкости с самолёта.
В материале говорится о том, что боевики сами осуществили подрыв взрывного устройства небольшой мощности на земле. Именно так и могла появиться воронка совсем не большой глубины.
Из заявления Игоря Кириллова, которое опубликовано на страницах РИА Новости:
Отмечается, что на кадрах, отснятых якобы после химатаки САА в Хан-Шейхуне, видно, как люди ходят в её «эпицентре» без каких-либо реально способных защитить от зарина средств.
Из сообщения:
Российские специалисты добавляют, что примерно по тем же лекалам осуществлялась провокация и впоследствии в пригороде Дамаска Восточная Гута.
Отмечено, что специалисты обнаружили в ряде проб продукты разложения такого отравляющего вещества как зарин. При этом сообщается об анализе проб и из воронки, которая по определению не могла быть результатом сброса авиабомбы или какой-либо ёмкости с самолёта.
В материале говорится о том, что боевики сами осуществили подрыв взрывного устройства небольшой мощности на земле. Именно так и могла появиться воронка совсем не большой глубины.
Из заявления Игоря Кириллова, которое опубликовано на страницах РИА Новости:
Обращаю ваше внимание, что до завершения "расследования" воронка была поспешно зацементирована
Отмечается, что на кадрах, отснятых якобы после химатаки САА в Хан-Шейхуне, видно, как люди ходят в её «эпицентре» без каких-либо реально способных защитить от зарина средств.
Из сообщения:
Это указывает на отсутствие зарина в воронке, так как при разрыве химического боеприпаса внутри и вблизи воронки создается смертельная концентрация и находящиеся рядом люди не смогли бы избежать мгновенного поражения, так же как и те, кто оказывал помощь пострадавшим.
Российские специалисты добавляют, что примерно по тем же лекалам осуществлялась провокация и впоследствии в пригороде Дамаска Восточная Гута.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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