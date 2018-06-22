14:30 22 июня
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Минобороны: Провокаторы сами внести зарин в пробы в Хан-Шейхуне

Главное оборонное ведомство России представило набор доказательств того, что так называемая «химическая атака» в сирийском Хан-Шейхуне была заранее подготовленной провокацией. По словам начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, заинтересованные лица сознательно допустили внесение зарина в пробы. Сделано это было с одной единственной целью – обвинить в якобы химатаке сирийские правительственные силы и так легитимизировать удары по объектам САА.

Отмечено, что специалисты обнаружили в ряде проб продукты разложения такого отравляющего вещества как зарин. При этом сообщается об анализе проб и из воронки, которая по определению не могла быть результатом сброса авиабомбы или какой-либо ёмкости с самолёта.
В материале говорится о том, что боевики сами осуществили подрыв взрывного устройства небольшой мощности на земле. Именно так и могла появиться воронка совсем не большой глубины.

Из заявления Игоря Кириллова, которое опубликовано на страницах РИА Новости:

Обращаю ваше внимание, что до завершения "расследования" воронка была поспешно зацементирована


Отмечается, что на кадрах, отснятых якобы после химатаки САА в Хан-Шейхуне, видно, как люди ходят в её «эпицентре» без каких-либо реально способных защитить от зарина средств.

Минобороны: Провокаторы сами внести зарин в пробы в Хан-Шейхуне


Из сообщения:
Это указывает на отсутствие зарина в воронке, так как при разрыве химического боеприпаса внутри и вблизи воронки создается смертельная концентрация и находящиеся рядом люди не смогли бы избежать мгновенного поражения, так же как и те, кто оказывал помощь пострадавшим.


Российские специалисты добавляют, что примерно по тем же лекалам осуществлялась провокация и впоследствии в пригороде Дамаска Восточная Гута.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Безликий (Безликий) Сегодня, 13:59
    "Месседж" получен... готовимся к новой массированной атаке США на сирийские объекты...
    Безликий
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 14:12
      Видео к новости
      Владыка Ситх
      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 14:29
        Мировое "сообщество" все примет за чистую монету , разбираются только спецы.
        Идущий
      2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 14:29
        Если есть очевидны доказательства фальсификации расследований ОЗХО, то почему до сих пор они не обнародованы в ООН, на СБ или Ассамблеи?!
        В данном, далеко не единичном, случае должно быть проведено расследование в самой международной организации по фактам коррупции и подлога. Иначе какой вообще смысл поддерживать работу и финансировать организацию которой нет доверия?
        Vita VKO
  2. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 14:00
    Минобороны: Провокаторы сами внести зарин в пробы в Хан-Шейхуне
    " гуглу, "пора выучить Русский Язык -несёт пургу.... да и понюхать, у себя, помимо "кокса",тоже не повредило бы,остаткам мо(СК)а... дибилоиды...
    Дедкастарый
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:02
    А кто то ожидал ИНОГО? Главенствую во всех мировых структурах США не могут допустить, что бы кто то смог усомнится в их "святости". Ведь, если бы результат был иной, то как бы тогда США объясняли и удары "Томагавками" и санкции против Сирии, да не как. А вот наша ошибка тоже видна. Почему работая рядом со специалистами ОЗХО, наши спецы не брали одновременно с ними КОНТРОЛЬНЫЕ пробы? Причем официально, что бы было видно, что при не обходимости мы НЕ ДОПУСТИМ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
    svp67
  4. solzh (Сергей) Сегодня, 14:02
    так называемая «химическая атака» в сирийском Хан-Шейхуне была заранее подготовленной провокацией

    Кто-нибудь нас услышит? На западе прошла информация, что химатака была проведена сирийский армией. Всё, больше они ничего не хотят слышать. А народ на западе доверяет своим сми. Так что, думаю информация сказанная начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым пройдет на западе впустую.
    solzh
  5. t-4 Сегодня, 14:02
    Я рузский зню карашо!
    t-4
  6. oleg123219307 (Олег) Сегодня, 14:24
    Я вот читаю читаю эти новости и все понять не могу, зачем наше минобороны тратит время на развенчивание этих постановочных химатак, белых касок, и прочей продукции американского агитпрома. И так ясно, что подстава, ну по крайней мере это ясно любому кто хоть чуть чуть смыслит в тактике и понимает, что использование устаревшего и по большому счету не очень то эффективного химоружия (хлор говорите, зарин, а чего сразу не луки и копья? Наука весь 20 век на месте не стояла), против небольших разрозненных групп противника перемешанного с мирным населением, да еще и в условиях международного запрета это дурь. У нас в стране это и так понимает большая часть взрослого населения, а на западе на наше мнение всем плевать просто потому что мы с их точки зрения "недемократичные" и "нелиберальные" папуасы. И никак мы этого отношения к себе не изменим перепалками в СМИ и интернете. Я понимаю когда оказывается военная помощь, я понимаю дипломатическое давление под лозунгом "не лезьте а то руки поотрываем", я понимаю дипломатический торг и взаимовыгодные уступки, но вот эту попытку оправдаться в условиях когда все кто эту провокацию придумывал и так все знают, а работают на СВОЮ внутреннюю публику я не понимаю. Бесцельная трата рабочего времени кучи хороших специалистов как по мне.
    oleg123219307
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