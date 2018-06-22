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В ЦВО завершаются испытания танкового вододрома

Под Омском близятся к завершению испытания уникального для российских вооруженных сил 120-метрового танкового вододрома, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

В ЦВО завершаются испытания танкового вододрома


Сообщается, что промышленные испытания сооружения проходят на базе Омского автобронетанкового инженерного института.


По данным пресс-службы, это первый искусственный водоем, длина которого превысила 100 метров. Ширина сооружения – 70 метров, глубина – 5 метров.

В сообщении округа подчеркивается, что ширина водоема позволяет экипажам боевых машин одновременно выполнять упражнения как на воде, так и под водой.

Испытания вододрома проводятся в присутствии начальника Главного автобронетанкового управления военного ведомства генерал-лейтенанта Александра Шевченко. Возглавляемая им комиссия оценит качество работ и возможности нового сооружения. По окончании тестирования будет принято решение о вводе объекта в эксплуатацию.

В пресс-службе ЦВО добавили, что искусственные водоем позволит экипажам боевых машин пехоты и танков выполнять упражнения по форсированию водных преград, а также отрабатывать действия по затоплению бронемашин и экстренной эвакуации военнослужащих.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 14

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 14:31
    В пресс-службе ЦВО добавили, что искусственные водоем позволит экипажам боевых машин пехоты и танков выполнять упражнения по форсированию водных преград, а также отрабатывать действия по затоплению бронемашин и экстренной эвакуации военнослужащих.
    Готовимся, готовимся и еще раз готовимся. Чуть перефразирую В.И.Ленина . "Каждое государство, лишь тогда чего то достойно, когда оно умеет себя защищать"
    svp67
    1. MPN (Павел) Сегодня, 14:38
      одновременно выполнять упражнения как на воде, так и под водой.
      Я не допонял..., типа несколько экипажей одновременно или как?
      MPN
      1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 15:16
        Павел, приветствую hi Вот и меня заинтересовал этот же вопрос. А ещё как там дно реального водоёма моделируется или забетонировано?
        Svarog51
        1. MPN (Павел) Сегодня, 15:18
          hi Сергей!
          Цитата: Svarog51
          А ещё как там дно реального водоёма моделируется или забетонировано?

          Забетонировано конечно. Иначе вода уйдет... Да и такую кашу намесят, что будет жижа, объем то фигня для танка каши намесить.
          MPN
          1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 15:33
            Я так и подумал. Но в реале то бетона не будет, как бы это не сыграло злую шутку. Дно реального водоёма весьма коварно.
            Svarog51
            1. MPN (Павел) Сегодня, 15:39
              Согласен. Для этих целей производится инженерная разведка предварительно, а потом выбирается маршрут. Но тут я понял, что слегка не договорили чего то журналисты.
              на базе Омского автобронетанкового инженерного института.
              Я полагаю, что данный вододром предназначен в первую очередь для испытаний техники и отработки методик форсирования и наверное еще какие задачи есть, а уж тренировки это так. Как правило в каждом округе есть свои места тренировок и приближены к реальным,то как участки речек оборудованные...
              MPN
              1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:17
                Цитата: MPN
                Я полагаю, что данный вододром предназначен в первую очередь для испытаний техники и отработки методик форсирования и наверное еще какие задачи есть, а уж тренировки это так.

                Институт готовит офицеров техническим служб для танковых войск и соответственно, каждый из них проходит полную программу подготовки как механик-водитель танка 3-го класса. А в программу входит и преодоление водных преград
                svp67
  2. gabonskijfront Сегодня, 14:32
    как говорят работники пляжей,когда вода прогревается ,презервативы идут на икромёт.
    gabonskijfront
  3. gabonskijfront Сегодня, 14:40
    Китайцы строят авианосцы, а наши учат танки плавать,различный подход к решению одной и той же задачи.
    gabonskijfront
  4. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 15:01
    В сообщении округа подчеркивается, что ширина водоема позволяет экипажам боевых машин одновременно выполнять упражнения как на воде, так и под водой.

    Сразу так и представилась вереница ОПВТ танков, "бредущая" от берега к берегу, а между ними лихо нарезающие по поверхности "змейки" БМП. laughing
    Стройбат запаса
    1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 15:30
      Привет, Иван hi Ну с мехводами БМП понятно - по окончании тренеровок будут получать права на управление молоразмерными судами (на гражданке вещь не лишняя) wink А с танкистами как быть? Как ни крути, а на подплав не тянут.
      Svarog51
      1. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 15:43
        Трахтуристы оне! Россия - зона рискованного земледелия, говорят, так что надо уметь пахать и сеять в любых условиях! laughing
        Категорически приветствую, Сергей! hi
        Стройбат запаса
  5. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:12
    Под Омском близятся к завершению испытания уникального для российских вооруженных сил 120-метрового танкового вододрома, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

    Неужели советских бассейнов уже не осталось?
    В учебке Десна ещё работает:
    Нормаль ок
  6. sib.ataman Сегодня, 16:41
    В таком бассейне можно отрабатывать одновременно заплывы всего л.с. института совместно с бронетехникой для рекорда в Книгу Гинеса ( сейчас это любят-рекордсменами быть!)!
    sib.ataman
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