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В ЦВО завершаются испытания танкового вододрома
Под Омском близятся к завершению испытания уникального для российских вооруженных сил 120-метрового танкового вододрома, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Сообщается, что промышленные испытания сооружения проходят на базе Омского автобронетанкового инженерного института.
По данным пресс-службы, это первый искусственный водоем, длина которого превысила 100 метров. Ширина сооружения – 70 метров, глубина – 5 метров.
В сообщении округа подчеркивается, что ширина водоема позволяет экипажам боевых машин одновременно выполнять упражнения как на воде, так и под водой.
Испытания вододрома проводятся в присутствии начальника Главного автобронетанкового управления военного ведомства генерал-лейтенанта Александра Шевченко. Возглавляемая им комиссия оценит качество работ и возможности нового сооружения. По окончании тестирования будет принято решение о вводе объекта в эксплуатацию.
В пресс-службе ЦВО добавили, что искусственные водоем позволит экипажам боевых машин пехоты и танков выполнять упражнения по форсированию водных преград, а также отрабатывать действия по затоплению бронемашин и экстренной эвакуации военнослужащих.
Сообщается, что промышленные испытания сооружения проходят на базе Омского автобронетанкового инженерного института.
По данным пресс-службы, это первый искусственный водоем, длина которого превысила 100 метров. Ширина сооружения – 70 метров, глубина – 5 метров.
В сообщении округа подчеркивается, что ширина водоема позволяет экипажам боевых машин одновременно выполнять упражнения как на воде, так и под водой.
Испытания вододрома проводятся в присутствии начальника Главного автобронетанкового управления военного ведомства генерал-лейтенанта Александра Шевченко. Возглавляемая им комиссия оценит качество работ и возможности нового сооружения. По окончании тестирования будет принято решение о вводе объекта в эксплуатацию.
В пресс-службе ЦВО добавили, что искусственные водоем позволит экипажам боевых машин пехоты и танков выполнять упражнения по форсированию водных преград, а также отрабатывать действия по затоплению бронемашин и экстренной эвакуации военнослужащих.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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