16:53 22 июня
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Информацию на российский Су-57 и китайский J-20 внесли в базу данных F-35

В базу полётных данных новейшего американского истребителя пятого поколения F-35 введена информация о российском Су-57 и китайском J-20. В Пентагоне объяснили, что данная информация требуется для быстрой и точной идентификации оказавшихся поблизости иностранных самолетов.

Информацию на российский Су-57 и китайский J-20 внесли в базу данных F-35


Файлы полетных данных - электронная память самолета. В них хранится информация о географии, воздушной обстановке и потенциальных угрозах в различных районах земного шара, где предполагается использование F-35. По сути дела, в данные базы "закачивается" вся информация, которая в процессе эксплуатации самолета поможет выполнению основной задачи, т.е. облегчит работу пилота. В открытом доступе этой информации нет, так как она проходит под грифом "совершенно секретно". Обновлением информации, содержащейся в полетных данных самолета, занимаются в лаборатории перепрограммирования авиабазы Эглин во Флориде. При обнаружении каких-либо новых угроз или разработке новейшего оружия, которое возможно далее эксплуатировать с этим самолетом, а также других данных, способных повлиять на эксплуатацию самолета, информация в оперативном порядке включается в новый пакет полетных данных, а затем уже весь пакет прописывается в память машины. Применение различного оружия, использование датчиков самолета и т.д. и т.п. - все это прописано в пакетах полетных данных.


На сегодняшний день американские ВВС используют полетные файлы совместимы с новейшей версией бортового программного обеспечения F-35 Block 3F и ведут работы по программному пакету для версии Block 4. В основном эти пакеты связаны с применением на F-35 различных типов вооружения, включая производства других стран, входящих в НАТО.

Использованы фотографии: Lockheed Martin/Darin Russell
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Комментарии 13

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  1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 14:48
    Посчитал таки
    хрыч
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 14:59
      А кто им разрешил? Непорядок, пора в угол ставить!
      rocket757
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:09
        Цитата: rocket757
        А кто им разрешил? Непорядок, пора в угол ставить!

        Да ну их, еще в углу на обоях нарисуют чего ни будь... recourse
        MPN
        1. Тралл Сегодня, 15:43
          На Ближнем Востоке сейчас все смешалось...

          Т-90 и "Абрамс" - братья на век smile
          Тралл
          1. MPN (Павел) Сегодня, 15:45
            Ну нормально.., на Т-90 на работу ездят, на Абрамсе в выходные катаются с девочками...
            MPN
      2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:14
        Опомнились американцы.....
        ф 35 и Ф 22 у нас уже давно внесены во все базы...
        NN52
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 15:19
          Цитата: NN52
          Опомнились американцы.....

          интересно, где светили?
          Angel_and_Demon
        2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 15:21
          Эта параша называется сигнатура цели.
          хрыч
  2. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 15:06
    Неужто русских хакеров перестали бояться? А то те ррраз - и на Терезу Мэй перенацелят.
    Дилетант
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:07
    Видимо пришли данные из Сирии...
    Magic Archer
  4. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:37
    это база данных об известных угрозах и своих самолетах в конкретных точках земного шара
    Сдаётся мне, что пилоту Ф-35 понадобится ещё и авиадиспетчер....И потом, ну хорошо, СУ-57 они "срисовали" в Сирии. А китаец то где засветился?
    sabakina
  5. ГСВГ 86-88 (Андрей) Сегодня, 15:44
    И в базе эти самолеты будут выглядеть примерно так-"Срочно сваливать на базу!"
    ГСВГ 86-88
  6. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 16:18
    Облегчить работу американского пилота реально поможет памперс, а не электронные данные о самолете! lol
    Гильятон
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