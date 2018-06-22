Возрождение Ан-124 «Руслан»: почему это невозможно

В СМИ периодически всплывает информация о возможном возобновлении производства в России тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан". Последние комментарии по этому поводу прозвучали из уст генерального директора "Ильюшина" Алексея Рогозина и командующего Военно-транспортной авиации РФ Владимира Бенедиктова.



Последний Ан-124 был изготовлен в начале 2000-х годов. После этого большая часть мощностей как в Киеве, так и в Ульяновске была демонтирована. Всего же было построено 55 летных экземпляров "Русланов", причем 2/3 из них были произведены в России. На данный момент Ан-124 эксплуатируют всего 4 предприятия: 11 бортов находятся в составе ВТА ВКС РФ, 10 самолетов принадлежат транспортной компании "Волга-Днепр", 7 самолетов находятся в составе украинской компании "Авиалинии Антонова" и еще 1 борт принадлежит Арабским Эмиратам. 20 "Русланов" находятся на хранении в России, из которых 15 – это самолеты Военно-транспортной авиации.



Сможет ли Россия наладить сегодня производство этого самолета? Насколько это вероятно и что может этому помешать? Ответ – нет, а помешает этому одна проблема и имя ей – полное отсутствие двигателей.











