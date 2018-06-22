16:53 22 июня

Возрождение Ан-124 «Руслан»: почему это невозможно

В СМИ периодически всплывает информация о возможном возобновлении производства в России тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан". Последние комментарии по этому поводу прозвучали из уст генерального директора "Ильюшина" Алексея Рогозина и командующего Военно-транспортной авиации РФ Владимира Бенедиктова.

Последний Ан-124 был изготовлен в начале 2000-х годов. После этого большая часть мощностей как в Киеве, так и в Ульяновске была демонтирована. Всего же было построено 55 летных экземпляров "Русланов", причем 2/3 из них были произведены в России. На данный момент Ан-124 эксплуатируют всего 4 предприятия: 11 бортов находятся в составе ВТА ВКС РФ, 10 самолетов принадлежат транспортной компании "Волга-Днепр", 7 самолетов находятся в составе украинской компании "Авиалинии Антонова" и еще 1 борт принадлежит Арабским Эмиратам. 20 "Русланов" находятся на хранении в России, из которых 15 – это самолеты Военно-транспортной авиации.

Сможет ли Россия наладить сегодня производство этого самолета? Насколько это вероятно и что может этому помешать? Ответ – нет, а помешает этому одна проблема и имя ей – полное отсутствие двигателей.




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Комментарии 7

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:27
    Приведу отрывок из статьи расположенной по адресу:
    https://svpressa.ru/economy/article/151342/
    Если же говорит конкретно о ситуации с «Русланом», то в России имеется положительный опыт по замене в самолете Ил-76 турбореактивных двигателей Д-30КП тягой 12 т. с. на ПС-90А с тягой 16 т. с. Впрочем, и в этом случае потребовались конструкторские работы, но имеющая внутрироссийская кооперация позволила перейти на новую силовую установку достаточно быстро и без особых проблем.
    Вот еще одна статья прошлого года: http://tehnoomsk.ru/node/2786
    ПД-35 предполагается к установке на новое поколение дальнемагистральных пассажирских и тяжелых военно-транспортных самолетов. Он будет значительно мощнее существующих советских двигателей Д-18Т для самых больших самолетов разработки СССР Ан-124/Ан-225
    Так что, в России с Русланом все будет хорошо. И завод "Авиастар" сможет начать выпуск Русланов.
    solzh
    1. IGAR (Russel) Сегодня, 15:39
      ПД-35 является излишне мощным для Ан-124
      IGAR
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:21
        Цитата: IGAR
        ПД-35 является излишне мощным для Ан-124

        В этом случае можно и чуть снизить мощность, но повысить ресурс. Тут же главное, что бы такой двигатель ПОЯВИЛСЯ.
        svp67
        1. IGAR (Russel) Сегодня, 16:28
          Каким образом ты снизишь мощность? Это передел всего двигателя - компрессора, камеры сгорания и турбины.
          IGAR
          1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:37
            Цитата: IGAR
            Каким образом ты снизишь мощность?

            Хорошо, уговорили, будем повышать....
            Цитата: IGAR
            Это передел всего двигателя - компрессора, камеры сгорания и турбины.

            «На базе двигателя ПД-35 планируется в дальнейшем создать семейство авиадвигателей различной тяги вплоть до тяги на взлёте до 50 т» То есть, вместо четырех по 24 тонны, будем использовать два по 50 тонн.
            svp67
  2. Mik13 (Михаил Потапов) Сегодня, 15:28
    А кто автор? Где подпись под этим душераздирающим пророчеством?
    Читатели должны знать, кто этот анонимный нострадамус, который тут вангой на полставки подрабатывает.
    Или после Крымского моста желающих подписывать пророчества поубавилось?
    Mik13
    1. Чичиков (Забаненный) Сегодня, 15:39
      Автор известен! Тот, кто прикрываясь патриотическими лозунгами по факту проводит линию политически и экономически "несостоявшейся, ущербной" России.
      Чичиков
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