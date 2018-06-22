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ЦАХАЛ частично рассекретил новую «умную» торпеду
ВМС Израиля завершили комплекс испытаний новой тяжелой торпеды, разработанной для применения с подводных лодок, сообщает ресурс Opentown.
После ряда доработок торпеда будет поставлена на оперативное дежурство.
По данным израильских военных, дальность ее действия на десятки километров превышает показатели предшественницы. В ходе испытаний торпеды успешно поразили надводные и береговые цели.
В ближайшее время такими торпедами вооружат шесть подлодок.
По словам специалистов, торпеду можно выпускать в подводном положении с расстояния, превышающего радиус обнаружения субмарины. С помощью системы дистанционного управления можно регулировать ее скорость и даже остановить при необходимости.
В отличие от торпед предыдущего поколения, новое изделие вместо аналоговых получило цифровые сонары, что способствует увеличению дальности его применения.
Такой качественный скачок происходит лишь раз в несколько десятилетий, приводит ресурс слова неназванного офицера ВМС.
Он сообщил также, что в ходе испытаний, проведенных во вторник, торпеда применялась совместно с другим вооружением ПЛ.
Интеграция систем не лишила торпеду ни одного из ее преимуществ. Она активно противостояла средствам радиоэлектронного подавления и сохранила все свои боевые качества, подчеркнул офицер.
Более точные технические характеристики новой торпеды не указываются, ее название в материале не упоминается.
После ряда доработок торпеда будет поставлена на оперативное дежурство.
По данным израильских военных, дальность ее действия на десятки километров превышает показатели предшественницы. В ходе испытаний торпеды успешно поразили надводные и береговые цели.
В ближайшее время такими торпедами вооружат шесть подлодок.
По словам специалистов, торпеду можно выпускать в подводном положении с расстояния, превышающего радиус обнаружения субмарины. С помощью системы дистанционного управления можно регулировать ее скорость и даже остановить при необходимости.
В отличие от торпед предыдущего поколения, новое изделие вместо аналоговых получило цифровые сонары, что способствует увеличению дальности его применения.
Такой качественный скачок происходит лишь раз в несколько десятилетий, приводит ресурс слова неназванного офицера ВМС.
Он сообщил также, что в ходе испытаний, проведенных во вторник, торпеда применялась совместно с другим вооружением ПЛ.
Интеграция систем не лишила торпеду ни одного из ее преимуществ. Она активно противостояла средствам радиоэлектронного подавления и сохранила все свои боевые качества, подчеркнул офицер.
Более точные технические характеристики новой торпеды не указываются, ее название в материале не упоминается.
Использованы фотографии: Минобороны Израиля
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