16:53 22 июня
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ЦАХАЛ частично рассекретил новую «умную» торпеду

ВМС Израиля завершили комплекс испытаний новой тяжелой торпеды, разработанной для применения с подводных лодок, сообщает ресурс Opentown.

ЦАХАЛ частично рассекретил новую «умную» торпеду


После ряда доработок торпеда будет поставлена на оперативное дежурство.


По данным израильских военных, дальность ее действия на десятки километров превышает показатели предшественницы. В ходе испытаний торпеды успешно поразили надводные и береговые цели.

В ближайшее время такими торпедами вооружат шесть подлодок.

По словам специалистов, торпеду можно выпускать в подводном положении с расстояния, превышающего радиус обнаружения субмарины. С помощью системы дистанционного управления можно регулировать ее скорость и даже остановить при необходимости.



В отличие от торпед предыдущего поколения, новое изделие вместо аналоговых получило цифровые сонары, что способствует увеличению дальности его применения.

Такой качественный скачок происходит лишь раз в несколько десятилетий, приводит ресурс слова неназванного офицера ВМС.

Он сообщил также, что в ходе испытаний, проведенных во вторник, торпеда применялась совместно с другим вооружением ПЛ.

Интеграция систем не лишила торпеду ни одного из ее преимуществ. Она активно противостояла средствам радиоэлектронного подавления и сохранила все свои боевые качества, подчеркнул офицер.

Более точные технические характеристики новой торпеды не указываются, ее название в материале не упоминается.

Использованы фотографии: Минобороны Израиля
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Комментарии 11

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 15:13
    По словам специалистов, торпеду можно выпускать в подводном положении с расстояния, превышающего радиус обнаружения субмарины.
    Как то типа У нас радиус действия БРПЛ тоже превышает такой радиус...
    MPN
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 15:23
      Цитата: MPN
      По словам специалистов, торпеду можно выпускать в подводном положении с расстояния, превышающего радиус обнаружения субмарины.
      Как то типа У нас радиус действия БРПЛ тоже превышает такой радиус...

      мы как то с вас в качестве угрозы Израилю и не рассматриваем.
      Арон Заави
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:26
        hi Арон! Да я к слову о радиусе обнаружения и то же не имел ввиду напрямую Израиль.
        MPN
      2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 15:48
        Цитата: Арон Заави
        мы как то с вас в качестве угрозы Израилю и не рассматриваем.

        мы как-то и не можем ею быть, 50-е показали нельзя нормально воевать со своими, сколько у вас выходцев из СССР, и многие из них поддерживают отношения со своими бывшими соседями, и еще, увас нет такой оголтелой пропаганды как в укрошумерии hi
        Angel_and_Demon
      3. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:29
        Цитата: Арон Заави
        мы как то с вас в качестве угрозы Израилю и не рассматриваем.

        Да это понятно, не стоит оправдываться. laughing А так-то да, теперь ХАМАСовские АУГ не будут безнаказанно шляться в терводах Израиля. Короче, не забалуешь. wassat
        Paranoid50
  2. demo (Ван) Сегодня, 15:38
    Хотел съехидничать по поводу "остановки торпеды и регулирования ее скорости", но потом подумал.
    А что? Вдруг надо чтобы торпеда остановилась и "затаилась"?
    Не плохо.
    Или снизить скорость до минимума, так, чтобы противник от страха умер раньше, чем торпеда ударила в корабль?
    Осталось научить торпеду выполнять команду - "Домой", и все вообще будет в шоколаде.
    Сбудется тысячелетняя мечта иудеев - оружие, которое не расходуется, а пользу приносит.
    demo
  3. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 15:47
    Оружием не хвалятся. И много шума поднимают на счёт Израиля.
    андрсон
    1. Пупырчатый (Евгений) Сегодня, 16:22
      Цитата: андрсон
      Оружием не хвалятся.


      Хорошая шутка. Как правило все этим именно и занимаются. Это же оружие.
      Пупырчатый
  4. sib.ataman Сегодня, 15:56
    Ладно, пусть и Израилю что нибудь достанется от военного могущества! А то волтузят всё арабов из-за угла-ни тебе почёта, ни тебе славы! Одни глумления в эфире!
    sib.ataman
  5. СаШок Сегодня, 16:02
    Помнится не так давно Трамп тоже хвалился умными ракетами... На практике они оказались не такими уж и умными
    СаШок
  6. sib.ataman Сегодня, 16:02
    Цитата: Angel_and_Demon
    Цитата: Арон Заави
    мы как то с вас в качестве угрозы Израилю и не рассматриваем.

    мы как-то и не можем ею быть, 50-е показали нельзя нормально воевать со своими, сколько у вас выходцев из СССР, и многие из них поддерживают отношения со своими бывшими соседями, и еще, увас нет такой оголтелой пропаганды как в укрошумерии hi


    Ну на счёт пропаганды эт вы зря! Куда же без неё родимой? А как цахал в атаку подымать на этих "безбашенных" арабов (интересно, а кто их такими сделал, а?). А кто лучший друг арабов? Вот то-то и оно. Без неё никуда!
    sib.ataman
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