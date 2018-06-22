16:52 22 июня
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Антидопинговое агентство США: Русских футболистов нужно срочно проверить на допинг

Британская газета The Telegraf сообщает об очередной инициативе Американского антидопингового агентства в отношении России. Руководитель агентства Тревис Тайгарт заявляет о том, что досрочный выход сборной России по футболу в одну восьмую финала его «настораживает». По словам Тайгарта, российских футболистов нужно незамедлительно проверить на употребление допинга.

Антидопинговое агентство США: Русских футболистов нужно срочно проверить на допинг


Из заявления американского «борца с допингом»:
Нужно обеспечить высокий уровень честности на этом Чемпионате мира. Сборную России необходимо проверять. И всех, кто показывает высокие результаты на фоне других, нужно проверять – чаще.



Напомним, что сборная России по футболу досрочно вышла из группы на домашнем ЧМ. Россияне забили 8 мячей в сетку ворот Саудовской Аравии и Египта, которые являются на сегодняшний день одними из лучших на своих континентах. При этом пропустила сборная России пока только однажды – с пенальти во второй матче в группе.

Видимо, в американском антидопинговом агентстве посчитали, что «только допинг» мог обеспечить сборной России выход из группы впервые в новейшей истории страны.

То есть, по логике Тайгарта, если команда показывает хоть сколько-нибудь приличную игру на поле, значит «без запрещённых препаратов не обошлось». По такой логике, сборные Хорватии или Бельгии так и вовсе «не слезают» с допинга...

В российской профессиональной футбольной среде инициативу, озвученную в США, пока не прокомментировали. Сама же постановка вопроса о необходимости незамедлительно начать проверки игроков сборной России выглядит очередной провокацией и попыткой нанести удар по спорту в целом и по России в частности.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 15:13
    досрочный выход сборной России по футболу в одну восьмую финала его «настораживает»

    А меня как настораживает... Боюсь лишний раз что-нибудь не то сделать, что бы не сглазить сборную. Россия - Чемпион!!!
    solzh
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 15:16
      Сборную Хорватии пусть проверяют)))))а то Аргентина до сих пор не может поверить что с ней случилось
      vkl.47
      1. Trevis (Артём) Сегодня, 15:18
        Играть Аргентине нормально надо было. wink
        Русских футболистов нужно срочно проверить на допинг

        Началось.
        Trevis
        1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 15:21
          У Аргентины набор игроков а не команда... hi
          ВадимЖивов
          1. Trevis (Артём) Сегодня, 15:22
            Ну вот они со своим набором и улетели. laughing
            Trevis
            1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 15:24
              Полностью с Вами согласен!!!! hi
              ВадимЖивов
              1. Trevis (Артём) Сегодня, 15:26
                Им как второй гол залудили, так я и выключил сразу. Жаль аргентинских болельщиков, за пол мира приехать и такое увидеть. no
                Trevis
                1. электроОлег (Олежище) Сегодня, 15:36
                  Наши если вылетят, то буду болеть за викингов. HU! fellow
                  электроОлег
        2. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:28
          Цитата: Trevis
          Началось.

          Увы, ПРОДОЛЖИЛОСЬ. И не это самое печальное, для нас
          Руководитель агентства Тревис Тайгарт заявляет о том, что досрочный выход сборной России по футболу в одну восьмую финала его «настораживает».

          Страшнее вот, что...
          Американский конгресс рассмотрит законопроект, дающий американскому правосудию право уголовного преследования иностранных спортсменов за допинг на международных соревнованиях.

          Согласно пояснительной записке, новый законопроект дает право американским прокурорам официально начинать уголовное преследование любых иностранных спортсменов, уличенных в применении допинга, при этом преследование будет вестись не только на территории Соединенных Штатов, но и за их пределами. Чтобы начать такое преследование, необходимо соблюсти несколько несложных условий - это участие в международных соревнованиях не менее четырех спортсменов из США или двух компаний-спонсоров из США и в соревновании должно участвовать команды по крайней мере трех стран. Назвать закон в случае его принятия предлагается именем Григория Родченкова, который по мнению американских конгрессменов помог раскрыть "спонсируемый Кремлем допинговый скандал".
          svp67
      2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 15:31
        Руководитель агентства Тревис Тайгарт заявляет о том, что досрочный выход сборной России по футболу в одну восьмую финала его «настораживает»

        Уже этот борец с допингом,послан в попинг.
        Все заявления главы антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт не имеют никакой силы, они не носят даже рекомендательного характера, пояснили "СЭ" в РУСАДА. Все тесты и прочие процедуры с допинг-пробами находятся в юрисдикции ФИФА, которая проводит чемпионат мира. А разного рода призывы глав антидопинговых агентств разных стран - это частные мнения, их Международная федерация футбола никак не учитывает.www.sport-express.ru/football/world/che
        mpionat-mira-2018/news/v-rusada-obyasnili-pochemu
        -trebovaniya-amerikancev-proverit-sbornuyu-rossii
        -po-futbolu-na-doping-nichego-ne-znachat-1424874/
        vovanpain
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 15:41
          Самым лучшим ответом российской сборной будет разгром Уругвая, а затем победа в 1/8 финала! Пусть в США изойдут своей слюной от злости!
          СРЦ П-15
          1. Тралл Сегодня, 16:00
            Я на днях понял, почему Марадона стал функционером брестского "Динамо" и что под видом белорусского картофельного крахмала он будет регулярно перевозить bully
            Тралл
    2. Imobile (Игорь) Сегодня, 15:18
      И меня. Но если и здесь проколются, то говно упадет не Только на Путина, поэтому я переживаю за чемпионат, я не болею за нашу сборную. Мне нравится, что людей праздник.
      Imobile
      1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 15:40
        Цитата: Imobile
        то говно упадет не Только на Путина

        Оно упадёт прежде всего на ближайших союзников и соратников США- британцев. Ибо если допинг будет обнаружен, вина на этом- на антидопинговом агентстве Великобритании, UKAD. 8)))))))))))))))))
        Чем мне нравятся американцы- тем, что у них вера в собственную исключительность давно заменила мозги 8)))))))))))))))))
        Лопатов
      2. Комментарий был удален.
    3. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 15:23
      Цитата: solzh
      А меня как настораживает...

      у них синдром детской нехватки внимания (поэтому им дохтур прописал) а теперь столько получили - переизбыток - опять дохтур прописал bully
      Angel_and_Demon
    4. MPN (Павел) Сегодня, 15:24
      Русских футболистов нужно срочно проверить на допинг
      Да чего там проверять... отстранить пока от игр потом проверить уже...
      MPN
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:42
        Наконец то! Сильно поздно, надо было с самого начала верещать, что ворота у нас не той системы, трава на поле чудо российской генетики, мешает правильным, демократичным спортсменам, мошкара с лэйблом КГБ на её мошкариной жо-жо-жо и много чего ещё из придумок кровавой пут. гэбни!!!
        Затосковали они, мож веселуха теперь пойдёт!
        rocket757
    5. Бар1 (Тимур) Сегодня, 15:49
      все на допинге,но проверят ,только наших.
      Бар1
      1. Imobile (Игорь) Сегодня, 16:20
        Плевать на всех, прокалываемся только мы. Да не выйди мы из группы - мы все равно выиграли. Было только 2 способа проиграть- теракт и допинг.
        Посмотрим, надеюсь все будет в порядке. Есть еще один шанс проиграть - это если очередной офицер ФСБ сбежит и начнет верещать, тогда не надо ни допинга ни теракта, он сам придумает историю похлеще.
        Imobile
    6. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 15:59
      Видимо, в американском антидопинговом агентстве посчитали, что «только допинг» мог обеспечить сборной России выход из группы впервые в новейшей истории страны.

      А они ещё похоже про Хоттабыча ничего не знают. А зря ! Это шанс проверить всех присутствующих зрителей на лояльность к командам !
      Starover_Z
  2. SSR (Roman) Сегодня, 15:16
    Интетересно, как американцы относятся к тому что Фелпс или бро Сирена Уильямс, употребляли наркотические?
    Лишь бы по англосаксонской привычке испортить воздух.
    SSR
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:18
      Жаба душит что "исключительная"сборная не участвует.Злобные завистники..
      Цитата: SSR
      Интетересно, как американцы относятся к тому что Фелпс или бро Сирена Уильямс, употребляли наркотические?
      Лишь бы по англосаксонской привычке испортить воздух.
      210окв
    2. donavi49 Сегодня, 15:19
      У них легально. Справка - по медицинским показаниям. Также как сборная Астматиков из Норвегии = которые жрут допинг и получают золотые медали/полные подиумы.
      donavi49
      1. SSR (Roman) Сегодня, 16:10
        Цитата: donavi49
        Сегодня, 15:19
        У них легально. Справка - по медицинским показаниям.

        Цитата: 210окв
        Жаба душит что "исключительная"сборная не участвует.

        А всё это обильно приправлено жирной русофобией. Вот и воняют по любому поводу.
        SSR
  3. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 15:17
    Пускай Трампа проверят , попрыгунчик еще тот. wassat
    ВадимЖивов
  4. YarSer88 (Сергей Владимирович) Сегодня, 15:17
    А что, без допинга Саудитов не обыграть? laughing Я понимаю ещё, если бы с Бразилией 1-1 сыграли, как Швейцария, но блин, Египет и Саудовская Аравия. Их надо ещё постараться, чтоб не обыграть. wassat
    YarSer88
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:46
      Цитата: YarSer88
      если бы с Бразилией 1-1 сыграли, как Швейцария,

      Ха, минут через пять можно будет проверять сборную Коста-Рики... wassat Тьфу, чёрт побери... сглазил. laughing А котейка-то наш не ошибается. good
      Paranoid50
  5. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 15:18
    Надеюсь нашими эта ситуация просчитывалась заранее.
    vladimirvn
  6. Лесс Сегодня, 15:21
    Запретить антидопинговым агентствам приближаться к нашим футболистам до окончания чемпионата, под предлогом поведения дискредитировавшего себя ВАДА. И подать на них в суд за оказание морального давления на нашу сборную во время ответственных соревнований. Хотят проверять - пусть посылают запросы не привлекая СМИ. Моральное состояние оказывает серьёзное влияние на результат выступления спортсменов.
    Лесс
  7. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:23
    Оказывается американцы, самые ура-патриоты...Стоило сборной России наконец-то,выиграть две игры и причем у кого? Сауды первый раз на ЧМ, египтяне не частые гости, как впрочем и Россия в последнее время, и уже поперло..Давайте на анти-допинг проверим..Что ни на есть патриоты об имидже нашей страны заботятся.На счет "поперло", предлагаю следующий флэшмоб, в духе времени.Всей стране, ночью перед игрой с Уругваем высунуться в окна или выйти на улицу в 24.00 и хором крикнуть: Халява , приди! И так три раза..Поможет, сделать так перед 1/8 если придет, то и перед 1/4 ежели и тут прокатит, то перед полуфиналом..ну а перед финалом само собой разумеется... smile
    parusnik
  8. pavelwf1 (Павел Ерусов) Сегодня, 15:23
    США на ЧМ нет и не будет!Соответственно на автомате заявка с шумом сливного бочка,сливается в унитаз.А сами просители, идут в зад!Пусть свою страну на допиг проверят.)))))))
    pavelwf1
  9. Tusv (Владимир) Сегодня, 15:26
    В российской профессиональной футбольной среде инициативу, озвученную в США, пока не прокомментировали.

    Уже прокомментрировали. Сдано за 2018 год 300 проб. Все отрицательные
    Tusv
  10. demo (Ван) Сегодня, 15:30
    Направьте в Россию для забора образцов проб Родченкова.
    Очень хороший и принципиальный специалист.
    А уж мы ему все обеспечим.
    demo
  11. sib.ataman Сегодня, 15:34
    Незамедлительно нужно проверить на допинг этого Тайгерта! Что-то подозрительную активность начал он проявлять!
    sib.ataman
    1. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 16:50
      Цитата: sib.ataman
      Незамедлительно нужно проверить на допинг этого Тайгерта! Что-то подозрительную активность начал он проявлять!

      Да этого нужно не на допинг проверять. А на поступление крупных сумм на его счет.
      Офицер запаса
  12. top_war_shit (Евлампий) Сегодня, 15:38
    Американских надо проверить на допинг при чем всех и выяснится что у всех астма и понос
    top_war_shit
  13. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 15:40
    Наши спортсмены уже не одну цистерну им отлили. Кончается, что-ли, раз требуют добавки?
    Игорь В
  14. СаШок Сегодня, 15:53
    Цитата: Imobile
    И меня. Но если и здесь проколются, то говно упадет не Только на Путина, поэтому я переживаю за чемпионат, я не болею за нашу сборную. Мне нравится, что людей праздник.

    Опять праздник со слезами на глазах
    СаШок
  15. Верхомнапуле (Олег) Сегодня, 15:54
    как же достали барбосы матрасные,это их бесконечное блеяние в сторону РОССИИ,идите вы лесом сборище недоносков,а РОССИЯ вперёд и с песней!!!
    Верхомнапуле
  16. Metlik (Metlik) Сегодня, 15:56
    Вот будет чм в США, тогда и проверяйте хоть пять раз в день. Какое отношение Американское антидопинговое агентство имеет к России? Тут даже команды из Америки нет.
    Metlik
  17. Николай71 (Семенов Николай Николаевич) Сегодня, 16:15
    Кто бы сомневался
    Николай71
  18. вылет (Дмитрий) Сегодня, 16:18
    Если по совести и смотря на "успехи" деревьев за предыдущие годы, меня бы тоже насторожило.
    вылет
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