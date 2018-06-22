Антидопинговое агентство США: Русских футболистов нужно срочно проверить на допинг

Нужно обеспечить высокий уровень честности на этом Чемпионате мира. Сборную России необходимо проверять. И всех, кто показывает высокие результаты на фоне других, нужно проверять – чаще.

Британская газета The Telegraf сообщает об очередной инициативе Американского антидопингового агентства в отношении России. Руководитель агентства Тревис Тайгарт заявляет о том, что досрочный выход сборной России по футболу в одну восьмую финала его «настораживает». По словам Тайгарта, российских футболистов нужно незамедлительно проверить на употребление допинга.Из заявления американского «борца с допингом»:Напомним, что сборная России по футболу досрочно вышла из группы на домашнем ЧМ. Россияне забили 8 мячей в сетку ворот Саудовской Аравии и Египта, которые являются на сегодняшний день одними из лучших на своих континентах. При этом пропустила сборная России пока только однажды – с пенальти во второй матче в группе.Видимо, в американском антидопинговом агентстве посчитали, что «только допинг» мог обеспечить сборной России выход из группы впервые в новейшей истории страны.То есть, по логике Тайгарта, если команда показывает хоть сколько-нибудь приличную игру на поле, значит «без запрещённых препаратов не обошлось». По такой логике, сборные Хорватии или Бельгии так и вовсе «не слезают» с допинга...В российской профессиональной футбольной среде инициативу, озвученную в США, пока не прокомментировали. Сама же постановка вопроса о необходимости незамедлительно начать проверки игроков сборной России выглядит очередной провокацией и попыткой нанести удар по спорту в целом и по России в частности.