Эсминец «Лидер»: откладывается или опаздывает?
Один из важнейших и интереснейших проектов отечественного военного кораблестроения – эсминец типа «Лидер». Пока он находится на ранних стадиях, но уже в ближайшем будущем должно стартовать строительство головного корабля новой серии. Впрочем, согласно последним заявлениям, закладка первого эсминца заметным образом смещается. По ряду причин, строительство удастся запустить только в начале следующего десятилетия – заметно позже, чем планировалось раньше.
Последние на данный момент официальные сведения о ходе проекта «Лидер» были оглашены 20 июня. Заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Виктор Бурсук, занимающийся вопросами кораблестроения, рассказал о последних достижениях и планах на будущее. По его словам, уже был выполнен аванпроект перспективного корабля, и теперь флот принимает решения. В ближайшее время инженеры-судостроители начнут разработку технического проекта. Строительство первого «Лидера» должно стартовать после 2020 года.
Таким образом, министерство обороны продолжает программу разработки нового корабля и готовится к будущему его строительству. Тем не менее, как следует из последних сообщений, закладка нового эсминца состоится с определенным опозданием относительно ранее оглашенных планов. Несколько лет назад военное ведомство опубликовало примерные планы на ближайшие годы, в которых присутствовала разработка нового эскадренного миноносца с последующим началом его строительства. На фоне последних сообщений эти планы выглядели весьма интересно.
Презентация «Оснащение современными образцами вооружения, военной и специальной техники», до сих пор присутствующая на официальном сайте Минобороны, охватывала период с 2013 по 2020 годы. В ней отражались планы относительно общих результатов перевооружения, а также желаемые закупки военной продукции и перспективные проекты. В «карточках» нескольких годов присутствовал некий проект эсминца. По всей видимости, речь шла именно о разработке, известной под шифром «Лидер».
Новый эсминец впервые упоминался в планах на 2013 год, срок реализации проекта – до начала 2019-го. Похожая информация сохранялась до 2017 года включительно. В планах на текущий 2018 год указывается, что проект эсминца будет реализован до 30 декабря. В следующие 2019 и 2020 годы эсминец в планах отсутствует: по-видимому, в связи с переходом от стадии проектирования к строительству.
Следует отметить, что подобные сроки разработки проекта и начала строительства головного корабля «Лидер» неоднократно упоминались в прошлом в официальных заявлениях и в различных публикациях прессы. Впрочем, позже появилась информация о возможном изменении графика работ. Теперь заместитель главкома ВМФ подтвердил, что закладка будущего «Лидера» состоится только в следующем десятилетии. При этом, как нередко бывает, в официальном сообщении не приводились причины смещения сроков.
Согласно ранее опубликованным данным, разработка проекта с шифром «Лидер» ведется Северным проектно-конструкторским бюро (г. Санкт-Петербург). Первые сообщения о начале работ в этом направлении появились еще в 2010 году. На тот момент речь шла о проработке предэскизного проекта. В дальнейшем новый эсминец несколько раз становился героем новостей. В основном они затрагивали те или иные технические особенности проекта. В феврале 2013 года стало известно, что командование флота утвердило предложенный предэскизный проект, и разработка нового корабля должна была перейти на следующий этап.
Лишь через два года Северное ПКБ продолжило работы; программа перешла в стадию эскизного проектирования. Эти работы были завершены примерно за полтора года – в конце 2016-го. Однако после этого имел место новый перерыв. По неким неустановленным причинам эскизный проект был утвержден с заметным опозданием – лишь в середине 2017 года. После этого организация-проектант могла приступить к разработке конструкторской документации, необходимой для последующего строительства корабля. Впрочем, и этот этап работ не стартовал без задержки.
Из недавних заявлений вице-адмирала Бурсука следует, что разработка технического проекта пока не начиналась, а военное ведомство занимается поиском необходимых решений. Старт очередного этапа опытно-конструкторских работ относят к ближайшему будущему. Все это оказало понятное влияние на сроки начала последующих работ. Закладку головного корабля проекта 23560 «Лидер» пришлось перенести на начало двадцатых годов, причем точная дата пока не называлась. Более того, пока нельзя исключать, что командованию вновь придется изменять планы и график работ.
Рассматривая доступные данные о ходе проекта «Лидер» совсем не трудно заметить, что разработчик корабля в лице Северного ПКБ прекрасно справлялся со своими задачами. Все стадии проектирования осуществлялись в минимальные сроки, а их результат, похоже, не подвергался серьезной критике и достаточно быстро утверждался заказчиком. Тем не менее, уже имели место две достаточно большие паузы, негативно сказывающиеся на общих сроках выполнения работ. Их причины пока не оглашались на официальном уровне, и потому приходится полагаться лишь на оценки и предположения.
Почему проект «Лидер», несмотря на все успехи, все еще достаточно далек от запуска строительства, и какие факторы мешают реализовать все планы в желаемые сроки? Располагая неполным объемом данных от официальных лиц, а также приняв во внимание некоторые предположения или даже слухи, можно найти сразу несколько ответов на этот вопрос. При этом очевидно, что проект 23560, отличаясь особой сложностью, попросту не мог не столкнуться с известными проблемами.
В первую очередь, фактором риска следует считать сложность и новизну проекта в целом. Российская судостроительная промышленность достаточно давно не разрабатывала и не строила столь крупные надводные корабли с выдающимися характеристиками. Частично потеряв опыт в этом деле, отрасль может столкнуться с известными проблемами, которые, среди прочего, должны привести к затягиванию работ. Впрочем, в области проектирования, по всей видимости, существенные проблемы такого рода отсутствуют. Известно, что на эскизное проектирование «Лидера» ушло не слишком много времени, и это дает повод для оптимизма.
Стоит отметить, что новые проблемы могут возникнуть в самом ближайшем будущем – на стадии технического проектирования. В частности, стоит ожидать некоторые затруднения с созданием и поставкой отдельных компонентов. Так, «Лидер» планируется оснастить ядерной энергетической установкой, разработка которой представляет весьма сложную задачу. Проблемы этого проекта, способные возникнуть на разных стадиях, негативно скажутся на всей программе строительства эсминцев. Также нельзя исключать те или иные затруднения по линии вооружений и бортового радиоэлектронного оборудования.
В проблему нового проекта 23560 может превратиться поиск площадки для строительства головного и серийных кораблей. Согласно наиболее реалистичным оценкам, будущий «Лидер» должен иметь длину порядка 200 м при ширине не менее 20 м и осадке более 5-6 м. Далеко не все отечественные судостроительные предприятия способны построить столь крупный корабль, а площадки с требуемым потенциалом уже загружены заказами на несколько лет вперед. В результате заказчику и исполнителю придется планировать строительство с учетом текущих и будущих возможностей промышленности.
Наиболее крупные площадки для строительства имеются у северодвинского завода «Севмаш», однако они полностью и на много лет вперед заняты строительством новых атомных подлодок и ремонтом атомного крейсера «Адмирал Нахимов». Схожим образом обстоит дело с Балтийским заводом, который сейчас строит ледоколы. Комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке пока не достроен, а на «Заливе» в г. Керчь продолжается модернизация. Также для строительства эсминцев можно будет использовать новую стапельную площадку с эллингом, которые в следующем году появятся на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.
Вполне возможно, что несколько значительных перерывов в проектировании нового боевого корабля были связаны сразу с несколькими причинами разного рода, но на основании доступных данных можно сделать некоторые выводы. Наиболее серьезным фактором, больше всего влияющим на перспективы кораблестроения, следует признать именно специфику работы верфей. Все крупные площадки уже загружены заказами и занимаются решением наиболее актуальных задач. В таких условиях новый эсминец – при всех его положительных чертах и важности для флота – оказывается в непростой ситуации.
Впрочем, пока не стоит исключать и факторы, связанные с проектированием корабля и отдельных его систем, а также прочие затруднения, характерные для опытно-конструкторских работ. Но, как уже отмечалось, предэскизное и эскизное проектирование «Лидера» было выполнено в минимальные сроки, а паузы возникали между ними – это полностью оправдывает конструкторов и их разработку.
Все говорит о том, что министерство обороны и командование флота видят текущую ситуацию в сферах создания новых проектов и строительства уже заказанных кораблей, а также учитывает ее при составлении планов. Как минимум, до конца текущего десятилетия верфи не смогут найти свободное место для закладки головного «Лидера», и потому ВМФ решил не торопиться с его разработкой. Конструкторы-судостроители смогут в спокойной обстановке и без спешки проработать технический проект, выполнив все требования заказчика, а также вовремя обнаружив и исправив возможные недочеты.
В результате текущих решений строительство первого эсминца «Лидер» начнется не ранее 2020 года, а флот сможет получить этот корабль только в середине десятилетия. Конечно, такие сроки могут не устраивать командующих или общественность, но в текущей ситуации они оказываются разумным компромиссом между желаниями и возможностями. Тем более, в конечно итоге ВМФ России все равно получит новые корабли с высокими характеристиками и выдающимися боевыми возможностями.
***
Согласно ранее опубликованным данным, проект 23560 «Лидер» предусматривает строительство эсминца с управляемым ракетным вооружением, имеющего водоизмещение не менее 14-16 тыс. т. Корабль будет иметь длину порядка 200 м при осадке более 5-6 м. Ранее рассматривалась возможность использования ядерной или обычной энергетической установки; позже была выбрана система на основе реактора. С ее помощью корабль сможет развивать скорость до 30-32 узлов, а дальность плавания будет практически неограниченной. Автономность ограничивается только запасами продовольствия и возможностями экипажа.
Основным ударным вооружением «Лидера» станут крылатые ракеты нескольких типов, имеющие разное назначение. Такие изделия будут располагаться в ячейках универсальной пусковой установки, общий боекомплект – несколько десятков ракет всех типов. Также планируется использовать современные зенитные комплексы нескольких типов, способные организовать эшелонированную оборону. Предусматривается монтаж артиллерийской установки с орудием калибра 130 мм и современного торпедного комплекса. Также корабль сможет перевозить пару вертолетов.
На выставках последних лет несколько раз демонстрировался макет будущего эсминца, получивший узнаваемую многоярусную надстройку с характерными панелями, прикрывающими антенны разных систем. Впрочем, нельзя исключать, что на определенных этапах проектирования облик корабля заметным образом изменится.
В последние годы неоднократно поднималась тема возможной численности «Лидеров». Так, в 2016 году в сообщениях прессы упоминалась возможность строительства 20 эсминцев. Чуть позже были оглашены менее амбициозные планы в виде восьми кораблей. Новые сведения на этот счет более не поступали, и, по всей видимости, пока в планах военного ведомства действительно присутствует не более 8-10 перспективных кораблей типа «Лидер».
Новости последних лет не дают особого повода для оптимизма. Разработка предэскизного и эскизного вариантов нового проекта «Лидер», несмотря на некоторые задержки, была завершена еще в прошлом году. Однако на следующие работы уйдет определенное время, и закладка первого эсминца состоится не ранее 2020 года. Военно-морской флот России все же сможет получить новый крупный надводный корабль с современным оснащением и вооружением, но не в самое ближайшее время. Его придется ждать еще несколько лет.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
https://vz.ru/
http://mil.ru/
https://flotprom.ru/
https://tvzvezda.ru/
Последние на данный момент официальные сведения о ходе проекта «Лидер» были оглашены 20 июня. Заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Виктор Бурсук, занимающийся вопросами кораблестроения, рассказал о последних достижениях и планах на будущее. По его словам, уже был выполнен аванпроект перспективного корабля, и теперь флот принимает решения. В ближайшее время инженеры-судостроители начнут разработку технического проекта. Строительство первого «Лидера» должно стартовать после 2020 года.
Таким образом, министерство обороны продолжает программу разработки нового корабля и готовится к будущему его строительству. Тем не менее, как следует из последних сообщений, закладка нового эсминца состоится с определенным опозданием относительно ранее оглашенных планов. Несколько лет назад военное ведомство опубликовало примерные планы на ближайшие годы, в которых присутствовала разработка нового эскадренного миноносца с последующим началом его строительства. На фоне последних сообщений эти планы выглядели весьма интересно.
Презентация «Оснащение современными образцами вооружения, военной и специальной техники», до сих пор присутствующая на официальном сайте Минобороны, охватывала период с 2013 по 2020 годы. В ней отражались планы относительно общих результатов перевооружения, а также желаемые закупки военной продукции и перспективные проекты. В «карточках» нескольких годов присутствовал некий проект эсминца. По всей видимости, речь шла именно о разработке, известной под шифром «Лидер».
Новый эсминец впервые упоминался в планах на 2013 год, срок реализации проекта – до начала 2019-го. Похожая информация сохранялась до 2017 года включительно. В планах на текущий 2018 год указывается, что проект эсминца будет реализован до 30 декабря. В следующие 2019 и 2020 годы эсминец в планах отсутствует: по-видимому, в связи с переходом от стадии проектирования к строительству.
Следует отметить, что подобные сроки разработки проекта и начала строительства головного корабля «Лидер» неоднократно упоминались в прошлом в официальных заявлениях и в различных публикациях прессы. Впрочем, позже появилась информация о возможном изменении графика работ. Теперь заместитель главкома ВМФ подтвердил, что закладка будущего «Лидера» состоится только в следующем десятилетии. При этом, как нередко бывает, в официальном сообщении не приводились причины смещения сроков.
Согласно ранее опубликованным данным, разработка проекта с шифром «Лидер» ведется Северным проектно-конструкторским бюро (г. Санкт-Петербург). Первые сообщения о начале работ в этом направлении появились еще в 2010 году. На тот момент речь шла о проработке предэскизного проекта. В дальнейшем новый эсминец несколько раз становился героем новостей. В основном они затрагивали те или иные технические особенности проекта. В феврале 2013 года стало известно, что командование флота утвердило предложенный предэскизный проект, и разработка нового корабля должна была перейти на следующий этап.
Лишь через два года Северное ПКБ продолжило работы; программа перешла в стадию эскизного проектирования. Эти работы были завершены примерно за полтора года – в конце 2016-го. Однако после этого имел место новый перерыв. По неким неустановленным причинам эскизный проект был утвержден с заметным опозданием – лишь в середине 2017 года. После этого организация-проектант могла приступить к разработке конструкторской документации, необходимой для последующего строительства корабля. Впрочем, и этот этап работ не стартовал без задержки.
Из недавних заявлений вице-адмирала Бурсука следует, что разработка технического проекта пока не начиналась, а военное ведомство занимается поиском необходимых решений. Старт очередного этапа опытно-конструкторских работ относят к ближайшему будущему. Все это оказало понятное влияние на сроки начала последующих работ. Закладку головного корабля проекта 23560 «Лидер» пришлось перенести на начало двадцатых годов, причем точная дата пока не называлась. Более того, пока нельзя исключать, что командованию вновь придется изменять планы и график работ.
Рассматривая доступные данные о ходе проекта «Лидер» совсем не трудно заметить, что разработчик корабля в лице Северного ПКБ прекрасно справлялся со своими задачами. Все стадии проектирования осуществлялись в минимальные сроки, а их результат, похоже, не подвергался серьезной критике и достаточно быстро утверждался заказчиком. Тем не менее, уже имели место две достаточно большие паузы, негативно сказывающиеся на общих сроках выполнения работ. Их причины пока не оглашались на официальном уровне, и потому приходится полагаться лишь на оценки и предположения.
Почему проект «Лидер», несмотря на все успехи, все еще достаточно далек от запуска строительства, и какие факторы мешают реализовать все планы в желаемые сроки? Располагая неполным объемом данных от официальных лиц, а также приняв во внимание некоторые предположения или даже слухи, можно найти сразу несколько ответов на этот вопрос. При этом очевидно, что проект 23560, отличаясь особой сложностью, попросту не мог не столкнуться с известными проблемами.
В первую очередь, фактором риска следует считать сложность и новизну проекта в целом. Российская судостроительная промышленность достаточно давно не разрабатывала и не строила столь крупные надводные корабли с выдающимися характеристиками. Частично потеряв опыт в этом деле, отрасль может столкнуться с известными проблемами, которые, среди прочего, должны привести к затягиванию работ. Впрочем, в области проектирования, по всей видимости, существенные проблемы такого рода отсутствуют. Известно, что на эскизное проектирование «Лидера» ушло не слишком много времени, и это дает повод для оптимизма.
Стоит отметить, что новые проблемы могут возникнуть в самом ближайшем будущем – на стадии технического проектирования. В частности, стоит ожидать некоторые затруднения с созданием и поставкой отдельных компонентов. Так, «Лидер» планируется оснастить ядерной энергетической установкой, разработка которой представляет весьма сложную задачу. Проблемы этого проекта, способные возникнуть на разных стадиях, негативно скажутся на всей программе строительства эсминцев. Также нельзя исключать те или иные затруднения по линии вооружений и бортового радиоэлектронного оборудования.
В проблему нового проекта 23560 может превратиться поиск площадки для строительства головного и серийных кораблей. Согласно наиболее реалистичным оценкам, будущий «Лидер» должен иметь длину порядка 200 м при ширине не менее 20 м и осадке более 5-6 м. Далеко не все отечественные судостроительные предприятия способны построить столь крупный корабль, а площадки с требуемым потенциалом уже загружены заказами на несколько лет вперед. В результате заказчику и исполнителю придется планировать строительство с учетом текущих и будущих возможностей промышленности.
Наиболее крупные площадки для строительства имеются у северодвинского завода «Севмаш», однако они полностью и на много лет вперед заняты строительством новых атомных подлодок и ремонтом атомного крейсера «Адмирал Нахимов». Схожим образом обстоит дело с Балтийским заводом, который сейчас строит ледоколы. Комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке пока не достроен, а на «Заливе» в г. Керчь продолжается модернизация. Также для строительства эсминцев можно будет использовать новую стапельную площадку с эллингом, которые в следующем году появятся на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.
Вполне возможно, что несколько значительных перерывов в проектировании нового боевого корабля были связаны сразу с несколькими причинами разного рода, но на основании доступных данных можно сделать некоторые выводы. Наиболее серьезным фактором, больше всего влияющим на перспективы кораблестроения, следует признать именно специфику работы верфей. Все крупные площадки уже загружены заказами и занимаются решением наиболее актуальных задач. В таких условиях новый эсминец – при всех его положительных чертах и важности для флота – оказывается в непростой ситуации.
Впрочем, пока не стоит исключать и факторы, связанные с проектированием корабля и отдельных его систем, а также прочие затруднения, характерные для опытно-конструкторских работ. Но, как уже отмечалось, предэскизное и эскизное проектирование «Лидера» было выполнено в минимальные сроки, а паузы возникали между ними – это полностью оправдывает конструкторов и их разработку.
Все говорит о том, что министерство обороны и командование флота видят текущую ситуацию в сферах создания новых проектов и строительства уже заказанных кораблей, а также учитывает ее при составлении планов. Как минимум, до конца текущего десятилетия верфи не смогут найти свободное место для закладки головного «Лидера», и потому ВМФ решил не торопиться с его разработкой. Конструкторы-судостроители смогут в спокойной обстановке и без спешки проработать технический проект, выполнив все требования заказчика, а также вовремя обнаружив и исправив возможные недочеты.
В результате текущих решений строительство первого эсминца «Лидер» начнется не ранее 2020 года, а флот сможет получить этот корабль только в середине десятилетия. Конечно, такие сроки могут не устраивать командующих или общественность, но в текущей ситуации они оказываются разумным компромиссом между желаниями и возможностями. Тем более, в конечно итоге ВМФ России все равно получит новые корабли с высокими характеристиками и выдающимися боевыми возможностями.
***
Согласно ранее опубликованным данным, проект 23560 «Лидер» предусматривает строительство эсминца с управляемым ракетным вооружением, имеющего водоизмещение не менее 14-16 тыс. т. Корабль будет иметь длину порядка 200 м при осадке более 5-6 м. Ранее рассматривалась возможность использования ядерной или обычной энергетической установки; позже была выбрана система на основе реактора. С ее помощью корабль сможет развивать скорость до 30-32 узлов, а дальность плавания будет практически неограниченной. Автономность ограничивается только запасами продовольствия и возможностями экипажа.
Основным ударным вооружением «Лидера» станут крылатые ракеты нескольких типов, имеющие разное назначение. Такие изделия будут располагаться в ячейках универсальной пусковой установки, общий боекомплект – несколько десятков ракет всех типов. Также планируется использовать современные зенитные комплексы нескольких типов, способные организовать эшелонированную оборону. Предусматривается монтаж артиллерийской установки с орудием калибра 130 мм и современного торпедного комплекса. Также корабль сможет перевозить пару вертолетов.
На выставках последних лет несколько раз демонстрировался макет будущего эсминца, получивший узнаваемую многоярусную надстройку с характерными панелями, прикрывающими антенны разных систем. Впрочем, нельзя исключать, что на определенных этапах проектирования облик корабля заметным образом изменится.
В последние годы неоднократно поднималась тема возможной численности «Лидеров». Так, в 2016 году в сообщениях прессы упоминалась возможность строительства 20 эсминцев. Чуть позже были оглашены менее амбициозные планы в виде восьми кораблей. Новые сведения на этот счет более не поступали, и, по всей видимости, пока в планах военного ведомства действительно присутствует не более 8-10 перспективных кораблей типа «Лидер».
Новости последних лет не дают особого повода для оптимизма. Разработка предэскизного и эскизного вариантов нового проекта «Лидер», несмотря на некоторые задержки, была завершена еще в прошлом году. Однако на следующие работы уйдет определенное время, и закладка первого эсминца состоится не ранее 2020 года. Военно-морской флот России все же сможет получить новый крупный надводный корабль с современным оснащением и вооружением, но не в самое ближайшее время. Его придется ждать еще несколько лет.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
https://vz.ru/
http://mil.ru/
https://flotprom.ru/
https://tvzvezda.ru/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Wikimedia Commons
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