Александр Маринеско. Самый неординарный герой Великой Отечественной

Имя Александра Маринеско известно далеко не каждому жителю нашей страны, хотя один из его подводных ударов военные эксперты окрестили «атакой века», повторить которую до сих пор не удалось никому.Несмотря на свой высочайший профессионализм и личную отвагу, он не смог стать примером для подражания. И все потому, что имел сложнейший характер, не церемонился с командирами и политработниками, часто по поводу и без оного посылая их очень далеко. А успех Маринеско у красивых женщин вызывал зависть и злость других офицеров.Родился Александр Маринеско в 1913 году в Одессе в румынско-украинской семье. Его отец был румынским матросом, который жестоко избил своего командира. Спасаясь от трибунала и каторги, он бежал в Россию, осев в Одессе-маме.В этом приморском городе беглец быстро наладил контакты с местными контрабандистами и жуликами, которые приняли Иона Маринеско за своего, и предложили поучаствовать в нескольких рискованных операцияхПо отдельным сведениям, мужчина пробыл контрабандистом недолго. Он не скатился до уровня простого бандита, а нашел себе работу в морском порту. Ион женился на крестьянке из Херсонской губернии Татьяне Коваль, которая тоже приехала в Одессу в поисках лучшей жизни.Их сын Александр полностью пошел в отца, переняв его неукротимый и вольнолюбивый нрав. Многие исследователи биографии Александра Маринеско допускают, что мальчик в составе банд таких же босоногих сорванцов мог приворовывать на Привозе, но прямых доказательств его криминального детства не существует.Уже к семи годам Саша плавал как рыба, часами пропадая на берегу, где слушал морские байки, рассказываемые бывалыми рыбаками. И пускай большинство таких историй были обычными выдумками, но морская романтика полностью захватила Сашу, который решил обязательно стать настоящим моряком.Учиться в обычной школе будущему герою было не интересно, и после 6-го класса в 13-летнем возрасте он сбежал из дома, устроившись помощником матроса на один из кораблей Черноморского флота.Александр демонстрировал такое рвение и дисциплинированность, что его направили учиться в школу юнг, а уже к 17 годам его имя появилось в списке матросов 1-го класса.В 1930 году Саша Маринеско, несмотря на серьезный конкурсный отбор, легко поступает в Одесский мореходный техникум. В учебе он демонстрирует невероятное рвение, чрезвычайно радуя этим своих преподавателей.В 1933 году двадцатилетний Александр получает диплом с отличием и к 20 годам становится помощником капитана корабля «Красный флот». Невероятная даже для того времени карьера!Такие специалисты оказались нужны РККА, и уже через несколько месяцев Александр получил комсомольскую путевку на спецкурсы командного состава военного флота.Это был серьезный удар по самолюбию молодого человека, который видел себя свободным капитаном гражданского судна, а должен был стать военным моряком, беспрекословно подчиняющимся чужим приказам.По окончании курсов Александра Маринеско направили служить штурманом подводной лодки Щ-306 «Пикша», базировавшейся на Балтийском флоте. Холодная Балтика разительно отличалась от нежного и приветливого Черного моря. Молодого офицера охватила депрессия, которую он все чаще снимал спиртными напитками.Надеясь на возможное увольнение в запас, он становится агрессивным и не всегда управляемым, не лезет в карман за матерным словцом. Он не задумывается о последствиях несоблюдения субординации, вступает в перепалки при первом удобном случае.Но во время учебных походов демонстрирует настолько высокий профессионализм, что командование вынуждено в 1936 году присвоить ему звание лейтенанта, а в 1938 году – старшего лейтенанта. Хотя в обоих представлениях на получение звания было указано: «Недостаточно дисциплинирован».В те годы страна готовилась к будущей большой войне, и разбрасываться такими кадрами, как Александр Маринеско, было сродни диверсии, за которую командиров могли репрессировать и сослать в ГУЛАГ (если не расстрелять).Расследования пьяных историй, в которых молодой офицер был главным зачинщиком, спускали на тормозах, а полученные Александром взыскания снимались с него практически сразу.О высоком профессионализме офицера-подводника говорит хотя бы тот факт, что лучшей подводной лодкой Балтийского флота в 1940 году признали субмарину М-96, которой командовал… капитан-лейтенант Александр Маринеско.Его экипаж установил невероятный даже для сегодняшних подводных лодок рекорд скорости погружений – 19,5 секунды. И это при том, что норматив составлял 35 секунд.Ну как могло командование уволить со службы такого офицера? И пускай он пьянствовал и дебоширил, в увольнениях посещал жен других офицеров, а политработников прямо называл паразитами, прихлебателями и лизоблюдами…С начала войны подводная лодка М-96 обеспечивала патрулирование Рижского залива, а в свободное от службы время Александр Маринеско веселился в компаниях других офицеров и женщин легкого поведения.В августе 1941 года прогремел настоящий скандал, когда группу офицеров-подводников уличили в организации азартных игр. Заводилой компании, как всегда, был Маринеско, которого незамедлительно исключили из кандидатов в члены ВКП(б).Думаете, помогло? В ноябре 1942 года Маринеско провел блестящую военную операцию по скрытой высадке десанта в Нарвской бухте. Десантники разгромили немецкий штаб, в котором должна была находиться шифровальная машина «Энигма». И пускай самой машины в штабе не оказалось, но в руки советского командования попало большое количество сверхважных документов.За профессионализм и отвагу офицер получил очередное воинское звание капитан-лейтенанта, орден Ленина и был восстановлен кандидатом в члены партии. Хотя в его служебной характеристике все же сохранился пункт о чрезмерном пристрастии к алкоголю.Весной 1943 года Александра Маринеско назначили командиром ПЛ С-13, которая почти год стояла на ремонте и не выходила в море. От безделья на базе офицер запил, загулял, благо легкодоступных женщин вокруг материально хорошо обеспеченных подводников всегда крутилось очень много. Он дважды сидел на гауптвахте, получал взыскания по партийной линии.В октябре 1944 года во время первого же своего выхода в море подводная лодка С-13 обнаружила немецкий транспорт «Зигфрид». Атака четырьмя торпедами не увенчалась успехом, и Маринеско отдал приказ на всплытие. Субмарина расстреляла судно из артиллерийских орудий, после чего скрылась в пучине от развернувшейся на С-13 охоты. За этот поход офицер получил очередной орден Красной Звезды, а все его предыдущие прегрешения были полностью списаны.К концу 1944 года подлодку С-14 перевели в один из портов Финляндии, вышедшей к тому времени из войны.В ночь на 1 января 1945 года Александр Маринеско самовольно покинул находившуюся на боевом дежурстве субмарину и направился в гости к новой возлюбленной (шведке).Оставшийся без командира экипаж встретил Новый год с огромным количеством спиртного, после чего направился выяснять отношения с местным населением. Все закончилось массовой дракой, которая лишь по счастливой случайности обошлась без человеческих жертв.Командующий Балтфлотом Владимир Трибуц потребовал подвергнуть командира С-13 и весь экипаж суду военного трибунала. Но дал возможность реабилитироваться, направив 9 января в «штрафной» боевой поход.Фактически подводная лодка С-13 стала единственной «штрафной» субмариной Великой Отечественной войны.Почти месяц С-13 патрулировала указанный квадрат, в который совсем не заходили немецкие корабли. Понимая, что после возвращения на базу он предстанет перед судом военного трибунала, Маринеско принимает самовольное решение изменить квадрат патрулирования. Пытавшийся выразить возмущение вопиющим нарушением приказа политработник был незамедлительно послан куда подальше, а лодка направилась в сторону осажденного города Кенигсберга.30 января Александр Маринеско увидел в перископе огромный плавучий госпиталь «Вильгельм Густлофф», который до войны был круизным лайнером. По непонятным причинам он шел без конвоя и мог стать отличной целью для торпед С-13.Командир лично вывел свою субмарину на ударную позицию. Каждая из трех выпущенных торпед поразила цель, и «Вильгельм Густлофф», на борту которого находилось около 10,5 тыс. человек, затонул. В немецких документах указывается, что в результате атаки С-13 погибли 4855 человек, включая 405 курсантов-подводников, которые могли укомплектовать несколько десятков экипажей немецких субмарин.10 февраля в районе Данцигской бухты С-13 атаковала санитарный транспорт «Штойбен», на котором находилось более 4 тысяч раненых и беженцев. Корабль в течение нескольких минут затонул, а спасти удалось лишь 659 человекам.Позднее Александр Маринеско признавался, что принял это вооруженное зенитными орудиями судно за легкий крейсер «Эмден».«Штрафной» экипаж вернулся на базу в роли героев. Всем подводникам простили старые грехи, командира предложили наградить золотой Звездой Героя Советского Союза.Но командир бригады Лев Курников пошел на принцип, рекомендовав вручить Маринеско орден Красного Знамени, чем «до смерти» обидел офицера.В следующем боевом походе Александр Маринеско не проявлял особой активности в поиске целей, пьянствовал на борту, а результаты самого похода признали неудовлетворительными.По окончании войны на пьяные выходки Маринеско перестали смотреть сквозь пальцы. В сентябре 1945 года его отстранили от командования подводной лодкой, понизили в звании с капитана третьего ранга до старшего лейтенанта (сразу на две ступени) и назначили командиром тральщика Т-34.Такого оскорбления морская душа Александра снести не могла, и 30 ноября 1945 года ему удалось уволиться в запас. В течение четырех лет он служил помощником капитана торгового судна, а в 1949 году перешел работать директором Ленинградского института переливания крови.Там герой-подводник проворовался, после чего три года провел в колымских лагерях.В 1953 году Александр Маринеско вернулся в Ленинград, где ему помогли устроиться начальником отдела снабжения на ленинградском заводе «Мезон».Он сильно болел, до 1960 года, пока друзья не добились отмены его разжалования, получал мизерную пенсию. Умер 25 ноября 1963 года в возрасте 50 лет.Из полного забвения Александра Маринеско вернули времена перестройки и гласности. Сначала в газете «Известия» была опубликована статья о капитане ПЛ С-13, который оказался самым результативным советским подводником по суммарному тоннажу пущенных на дно фашистских кораблей.Михаил Горбачев был шокирован, узнав, насколько нагло сотрудники политуправления флота затирали талантливого моряка, лишая его заслуженных наград и званий.Выяснилось, что еще в 1977 году скульптор Валерий Приходько на собранные среди моряков деньги воздвиг в Лиепае памятник Александру Маринеско и членам его героического экипажа. Но в ту же ночь по прямому приказу из Москвы фамилию капитана и слово «героическому» с памятника спилили.Общественный резонанс был настолько сильным, что 5 мая 1990 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Александру Ивановичу Маринеско звание Героя Советского Союза (посмертно).