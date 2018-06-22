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Малайзийский контингент может покинуть территорию Саудовской Аравии
Новый министр обороны Малайзии Мохамад Сабу в ближайшее время может отдать приказ о выводе малайзийского контингента с территории Саудовской Аравии, сообщает bmpd.
По данным местных СМИ, министр ожидает распоряжения правительства по этому поводу.
Малайзиские подразделения были направлены в Саудовскую Аравию предыдущим премьер-министром Наджибом Разаком в качестве вклада в арабскую коалицию, ведущую войну с йеменскими повстанцами. Контингент был привлечен к охране государственной границы и в боевых действиях не участвовал.
Однако, по словам Мохамада Сабу, само присутствие вооруженных сил в Саудовской Аравии косвенно вовлекло страну в конфликт с мусульманской страной, такой же, как и сама Малайзия.
Отношение малайзийских властей к этому ближневосточному конфликту изменилось после того, как в мае на должность премьер-министра был избран Махатир Мохамад, ранее возглавлявший оппозиционный «Альянс надежды».
Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу правительство примет позже, «после его переоценки».
Военнослужащие малайзийского контингента в Саудовской Аравии, 2017 год.
По данным местных СМИ, министр ожидает распоряжения правительства по этому поводу.
Малайзиские подразделения были направлены в Саудовскую Аравию предыдущим премьер-министром Наджибом Разаком в качестве вклада в арабскую коалицию, ведущую войну с йеменскими повстанцами. Контингент был привлечен к охране государственной границы и в боевых действиях не участвовал.
Однако, по словам Мохамада Сабу, само присутствие вооруженных сил в Саудовской Аравии косвенно вовлекло страну в конфликт с мусульманской страной, такой же, как и сама Малайзия.
Отношение малайзийских властей к этому ближневосточному конфликту изменилось после того, как в мае на должность премьер-министра был избран Махатир Мохамад, ранее возглавлявший оппозиционный «Альянс надежды».
Наша страна продолжает придерживаться нейтралитета и не поддерживает политический курс какого-либо государства. Наглядным примером этому может служить «вступление и председательство Малайзии в "Движении неприсоединения" в период так называемой холодной войны,заявил министр обороны.
Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу правительство примет позже, «после его переоценки».
Использованы фотографии: Минобороны Малайзии
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