Малайзийский контингент может покинуть территорию Саудовской Аравии

Наша страна продолжает придерживаться нейтралитета и не поддерживает политический курс какого-либо государства. Наглядным примером этому может служить «вступление и председательство Малайзии в "Движении неприсоединения" в период так называемой холодной войны,

Новый министр обороны Малайзии Мохамад Сабу в ближайшее время может отдать приказ о выводе малайзийского контингента с территории Саудовской Аравии, сообщает bmpd По данным местных СМИ, министр ожидает распоряжения правительства по этому поводу.Малайзиские подразделения были направлены в Саудовскую Аравию предыдущим премьер-министром Наджибом Разаком в качестве вклада в арабскую коалицию, ведущую войну с йеменскими повстанцами. Контингент был привлечен к охране государственной границы и в боевых действиях не участвовал.Однако, по словам Мохамада Сабу, само присутствие вооруженных сил в Саудовской Аравии косвенно вовлекло страну в конфликт с мусульманской страной, такой же, как и сама Малайзия.Отношение малайзийских властей к этому ближневосточному конфликту изменилось после того, как в мае на должность премьер-министра был избран Махатир Мохамад, ранее возглавлявший оппозиционный «Альянс надежды».заявил министр обороны.Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу правительство примет позже, «после его переоценки».