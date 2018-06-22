16:52 22 июня
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Малайзийский контингент может покинуть территорию Саудовской Аравии

Новый министр обороны Малайзии Мохамад Сабу в ближайшее время может отдать приказ о выводе малайзийского контингента с территории Саудовской Аравии, сообщает bmpd.

Малайзийский контингент может покинуть территорию Саудовской Аравии
Военнослужащие малайзийского контингента в Саудовской Аравии, 2017 год.

По данным местных СМИ, министр ожидает распоряжения правительства по этому поводу.


Малайзиские подразделения были направлены в Саудовскую Аравию предыдущим премьер-министром Наджибом Разаком в качестве вклада в арабскую коалицию, ведущую войну с йеменскими повстанцами. Контингент был привлечен к охране государственной границы и в боевых действиях не участвовал.

Однако, по словам Мохамада Сабу, само присутствие вооруженных сил в Саудовской Аравии косвенно вовлекло страну в конфликт с мусульманской страной, такой же, как и сама Малайзия.

Отношение малайзийских властей к этому ближневосточному конфликту изменилось после того, как в мае на должность премьер-министра был избран Махатир Мохамад, ранее возглавлявший оппозиционный «Альянс надежды».

Наша страна продолжает придерживаться нейтралитета и не поддерживает политический курс какого-либо государства. Наглядным примером этому может служить «вступление и председательство Малайзии в "Движении неприсоединения" в период так называемой холодной войны,
заявил министр обороны.

Он отметил, что окончательное решение по этому вопросу правительство примет позже, «после его переоценки».

Использованы фотографии: Минобороны Малайзии
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Комментарии 3

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  1. Sonet (Сергей) Сегодня, 15:58
    Интересно,что плохого сделали хуситы малазийцам?
    Sonet
    1. ПАМ (Алексей) Сегодня, 16:11
      да нечего - так же как куче африканских государств и странам аравийского полуострова, просто Саудиты подсуетились баблом и угрозами, что могут проспонсировать всевозможных доморощенных бородатых радикальных тараканов в их гос-ве.
      ПАМ
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 16:24
        Малазийцы в арабской коалиции.... Японцы в африканской... Понятно, почему великоукры - одновременно и шумеры и европейцы!
        Серж Горелый
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