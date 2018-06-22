16:55 22 июня
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Зять президента Ельцина назначен советником в Кремль

Весьма неоднозначную реакцию общественности вызвали перестановки в администрации президента России. В первую очередь речь идёт о назначении на должность советника президента Российской Федерации такого человека как Валентин Юмашев. Если кто-либо из читателей запамятовал, то напоминаем, что Валентин Юмашев в своё время уже был советником президента – Бориса Ельцина в 1996 году. А в период с 1997 по 1998 годы он был руководителем администрации президента.

Работать советником президента Путина Валентин Юмашев будет, как указано на официальном сайте Кремля, «на общественных началах». Этакий общественник в Кремле.

Нужно также напомнить, что уроженец Перми Валентин Юмашев является супругом Татьяны Дьяченко. А Татьяна Дьяченко – дочь первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.


Занимается Валентин Юмашев на сегодняшний день девелоперской деятельностью в Москве.

Зять президента Ельцина назначен советником в Кремль


На фоне появления данных о назначении Юмашева советником президента «на общественных началах» обращает на себя внимание заявление заместителя директора «Ельцин-Центра» Людмилы Телень. Она заявила, что Юмашев находится в должности советника главы государства на общественных началах с 2000 года – с момента первого избрания Владимира Путина на пост президента страны. Людмила Телень говорит, что заявление о «возвращении в Кремль» Юмашева на этом основании фактически выглядит странно, так как, по сути, Юмашев никуда не уходил.

О том, по каким именно вопросам Юмашев привлекается президентом в качестве советника «на общественных началах», не сообщается.

Использованы фотографии: Википедия
6

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. BlackMokona Сегодня, 16:20
    Чубайс тоже некуда не уходил
    BlackMokona
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 16:24
      В стане врага нужно иметь своего человека. Вот Юмашев и будет докладывать Путину о делах олигархата.
      СРЦ П-15
      1. Тралл Сегодня, 16:26
        Открылось второе дыхание smile
        Тралл
      2. maxim947 (Максим) Сегодня, 16:26
        Известное изречение - незаменимых нет, что-то на Руси плохо работает...
        maxim947
      3. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 16:31
        Цитата: СРЦ П-15
        В стане врага нужно иметь своего человека. Вот Юмашев и будет докладывать Путину о делах олигархата.


        А может, наоборот?
        Вообще-то тусование старой колоды наводит на печальные мысли. С Черчесова пример брал бы, что ли. Новые люди в команде должны быть. Профессионалы. Интересно, как бы смотрелась футбольная сборная, будь там одни родственники Мутко и Матвиенко.
        Или играть в футбол - дело серьезное, а государством руководить - и такие сойдут?
        Офицер запаса
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 16:38
          Цитата: Офицер запаса
          А может, наоборот

          А Вам пример с Ходорковским ни о чём не говорит? Тот тоже хотел Путиным порулить, ну и зарулил за решётку на 10 лет(или сколько там, не помню).
          СРЦ П-15
          1. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 16:42
            Ходорковский не принадлежал к семейному клану. С ним было все предельно просто.
            Офицер запаса
            1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 16:49
              Цитата: Офицер запаса
              Ходорковский не принадлежал к семейному клану. С ним было все предельно просто.

              Я Ходорковского привёл в пример для того, чтобы показать, как чревато идти против воли Путина. А если президент назначил Юмашева своим помощником, значит на то у него были свои основания. Тем более, как видно из статьи, оказывается, что Путин его из виду никогда не упускал.
              СРЦ П-15
    2. Logall (Александр) Сегодня, 16:24
      Не в том направлении идёте, товарищи! Если их так можно назвать, они же себя называют господами... Чувствую, что правительству с народом не попути. Их светлое будущее - наша погибель...
      Сперва Кудрина вернули, теперь этот "супчик"... А дальше кто?
      Жаль Мавроди скончался, тоже бы в кремле бы заседал...
      Logall
      1. Черный_Ватник Сегодня, 16:51
        А дальше кто?

        А дальше Ксюша Собчак. Если еще год назад она была персоной нон грата, то сегодня она желанный гость в самых праймовых шоу. Раскручивают кошку дра... то есть светскую львицу, оговорился. Жду ее через 6 лет на каком-нибудь важном посту.
        Черный_Ватник
    3. Комментарий был удален.
    4. Ierarh (Alex) Сегодня, 16:30
      Кто за кого голосовал? Бачилы очи шо купувалы. Ежте хоть повылазьте...
      Ierarh
    5. хрыч (Хрыч) Сегодня, 16:30
      Именно Юмашев привел Путина на Олимп. Личность противоречивая и его роль в возрождении России будет понятна позже. Другое дело на фоне пенсионной реформы, верней начала наступления на последние социальные институты, такие назначения выглядят угрожающе. Может и Верховный заболел неизлечимой болезнью - либерализмом. Сталин также под конец жизни начал тупить и хватил его Кондратий (может и притравили, что сути дела не меняет). Так или иначе преемственность престола пора уже обсудить. Мощнейшая поддержка народа привела к антинародным поползновениям. Пора народу сказать свое слово, в т.ч. 9 сентября в единый день голосования, прокатить едросов по-полной.
      хрыч
      1. антивирус Сегодня, 16:35
        25 лет назад был другой взгляд, горящий. устремленный в будущее. щас в сторону и задумчиво-лукаво смотрит. Византиец-журналист
        антивирус
      2. SSR (Roman) Сегодня, 16:48
        Цитата: хрыч
        Пора народу сказать свое слово, в т.ч. 9 сентября в единый день голосования, прокатить едросов по-полной.

        Лично я так и собираюсь сделать.
        SSR
  2. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 16:20
    Братовство в Кремле процветает! negative
    Гильятон
    1. Logall (Александр) Сегодня, 16:30
      Цитата: Гильятон
      Братовство в Кремле процветает! negative

      Скотовство! am или чудовство на "М"...
      Logall
  3. Неплохой (Виталий) Сегодня, 16:21
    Ельцин центр будет курировать, чтобы процветал и глаз радовал.
    Неплохой
  4. Каракурт (Александр) Сегодня, 16:21
    Что то тут нечисто, зачем это чучело предательское ВВП советником?
    Каракурт
    1. Чича сквад (Владимир) Сегодня, 16:23
      Близки по духу.
      Чича сквад
  5. трофим (Павел) Сегодня, 16:24
    Шайка кучкуется. Жди беды.
    трофим
  6. Radikal Сегодня, 16:25
    Работать советником президента Путина Валентин Юмашев будет, как указано на официальном сайте Кремля, «на общественных началах». Этакий общественник в Кремле.
    Нужно также напомнить, что уроженец Перми Валентин Юмашев является супругом Татьяны Дьяченко. А Татьяна Дьяченко – дочь первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.
    ...долги надо платить... winked
    Radikal
  7. NordUral (Евгений) Сегодня, 16:26
    Этот общественник насоветует.
    NordUral
  8. komrad buh (Игорь) Сегодня, 16:26
    Че опять ждать дефолта?
    komrad buh
  9. мерцание (Николай) Сегодня, 16:27
    О том, по каким именно вопросам Юмашев привлекается президентом в качестве советника «на общественных началах», не сообщается
    Ну, если он еще на память не жалуется, то думаю ему есть что вспомнить, в том числе и об иностранных лидерах.
    мерцание
  10. Imobile (Игорь) Сегодня, 16:29
    О Ельцине надо либо хорошо, либо никак. Я понимаю, что для некоторых религия - дань моде...
    Хочу сказать о Ельцине хорошее, он не воровал. Да в его окружении воровали, и это он не мог предотвратить, но задача сложная.Самая большая ошибка Ельцина, он позволил коммунистам строить демократию.
    Imobile
    1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 16:37
      Цитата: Imobile
      Хочу сказать о Ельцине хорошее, он не воровал.

      Ну да. Лет десять назад Руцкой "вспомнил", как золото отвозили. Туда-сюда, и пропало 6 тонн.
      мордвин 3
      1. Imobile (Игорь) Сегодня, 16:46
        Руцкой депутат. Депутатам верить - себя не уважать
        Imobile
        1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 16:50
          Цитата: Imobile
          Депутатам верить - себя не уважать

          А кому верить, а?
          мордвин 3
  11. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 16:33
    Жду от запутинцев комментариев про "держи врага у сердца" или как там... Всех "врагов" можно сказать собрал ВВП вокруг себя - теперь-то запануем наконец?! wassat
    Стирбьорн
  12. jeka424 Сегодня, 16:36
    Ельцин кого мог приемником привезти? если он плохой был
    jeka424
  13. Mimohod (Михаил) Сегодня, 16:42
    О том, по каким именно вопросам Юмашев привлекается президентом в качестве советника «на общественных началах», не сообщается.
    Так и хочется сказать :Нет " семье", продавшей все ,сначала свои идеалы коммунистов а затем все богатства страны в руки еврейско-американского мирового синдиката...
    Mimohod
  14. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:44
    Хм..Юмашев, тот самый приемник о котором столько говорят и никто не видел?..Клан Ельцина как был у власти так и остался...
    parusnik
  15. Sasha_Sar Сегодня, 16:45
    С каждым днем становится все грустнее и грустнее, так скора "рыжего" поставят советником на общественных началах... Как тут апологеты Путина до 18 марта глотку рвали, грозили 90-ми, если его не выберем, выбрали, здрасти ВАМ!
    Sasha_Sar
    1. Imobile (Игорь) Сегодня, 16:55
      Друг рассказывал, что он проник на предприятие, там охранник его запалил, он давай убегать. Охранник кричит - стой, хуже будет. Друг про себя проанализировал, что если он остановится, то будет хуже и прибавил шаг.
      Imobile
  16. Tatanka Yotanka (стас) Сегодня, 16:46
    ну сидел бы тихо на общественных началах,но гарант решил уж народ окончательно потролить,( мало ему пенсионных реформ и бензина) и сделал все официально fellow
    Tatanka Yotanka
Картина дня