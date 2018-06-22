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Зять президента Ельцина назначен советником в Кремль
Весьма неоднозначную реакцию общественности вызвали перестановки в администрации президента России. В первую очередь речь идёт о назначении на должность советника президента Российской Федерации такого человека как Валентин Юмашев. Если кто-либо из читателей запамятовал, то напоминаем, что Валентин Юмашев в своё время уже был советником президента – Бориса Ельцина в 1996 году. А в период с 1997 по 1998 годы он был руководителем администрации президента.
Работать советником президента Путина Валентин Юмашев будет, как указано на официальном сайте Кремля, «на общественных началах». Этакий общественник в Кремле.
Нужно также напомнить, что уроженец Перми Валентин Юмашев является супругом Татьяны Дьяченко. А Татьяна Дьяченко – дочь первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.
Занимается Валентин Юмашев на сегодняшний день девелоперской деятельностью в Москве.
На фоне появления данных о назначении Юмашева советником президента «на общественных началах» обращает на себя внимание заявление заместителя директора «Ельцин-Центра» Людмилы Телень. Она заявила, что Юмашев находится в должности советника главы государства на общественных началах с 2000 года – с момента первого избрания Владимира Путина на пост президента страны. Людмила Телень говорит, что заявление о «возвращении в Кремль» Юмашева на этом основании фактически выглядит странно, так как, по сути, Юмашев никуда не уходил.
О том, по каким именно вопросам Юмашев привлекается президентом в качестве советника «на общественных началах», не сообщается.
Работать советником президента Путина Валентин Юмашев будет, как указано на официальном сайте Кремля, «на общественных началах». Этакий общественник в Кремле.
Нужно также напомнить, что уроженец Перми Валентин Юмашев является супругом Татьяны Дьяченко. А Татьяна Дьяченко – дочь первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина.
Занимается Валентин Юмашев на сегодняшний день девелоперской деятельностью в Москве.
На фоне появления данных о назначении Юмашева советником президента «на общественных началах» обращает на себя внимание заявление заместителя директора «Ельцин-Центра» Людмилы Телень. Она заявила, что Юмашев находится в должности советника главы государства на общественных началах с 2000 года – с момента первого избрания Владимира Путина на пост президента страны. Людмила Телень говорит, что заявление о «возвращении в Кремль» Юмашева на этом основании фактически выглядит странно, так как, по сути, Юмашев никуда не уходил.
О том, по каким именно вопросам Юмашев привлекается президентом в качестве советника «на общественных началах», не сообщается.
Использованы фотографии: Википедия
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