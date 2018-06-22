Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Глава МИД Литвы заявил об обострении вооруженного конфликта на Донбассе
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ситуация в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вероятней всего обострится после окончания чемпионата мира по футболу, проходящего в России. Такое заявление глава МИД прибалтийской республики сделал в эфире украинского канала "112 Украина".
Линкявичус заявил, что у России уже имеется "такой опыт", ведь именно Россия после окончания Олимпийских игр 2014 года в Сочи применила агрессию в отношении украинского Крыма. Поэтому он призвал всех быть готовыми к обострению на территории Донбасса, где, по мнению литовского политика, Россия предпримет какие-либо действия, которые обязательно приведут к усилению вооруженного конфликта. Также он отметил, что идея бойкота чемпионата мира по футболу в России провалилась, хотя сама идея провести мировой чемпионат в России была изначально плохой.
Напомним, что чемпионат мира по футболу завершится 15 июля 2018 года.
Ранее о резком обострении ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Он отметил, что с каждым днем ОБСЕ фиксирует все больше и больше нарушений режима прекращения огня, при чем обоими сторонами вооруженного конфликта
Линкявичус заявил, что у России уже имеется "такой опыт", ведь именно Россия после окончания Олимпийских игр 2014 года в Сочи применила агрессию в отношении украинского Крыма. Поэтому он призвал всех быть готовыми к обострению на территории Донбасса, где, по мнению литовского политика, Россия предпримет какие-либо действия, которые обязательно приведут к усилению вооруженного конфликта. Также он отметил, что идея бойкота чемпионата мира по футболу в России провалилась, хотя сама идея провести мировой чемпионат в России была изначально плохой.
Напомним, что чемпионат мира по футболу завершится 15 июля 2018 года.
Ранее о резком обострении ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Он отметил, что с каждым днем ОБСЕ фиксирует все больше и больше нарушений режима прекращения огня, при чем обоими сторонами вооруженного конфликта
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти