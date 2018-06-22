Глава МИД Литвы заявил об обострении вооруженного конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ситуация в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вероятней всего обострится после окончания чемпионата мира по футболу, проходящего в России. Такое заявление глава МИД прибалтийской республики сделал в эфире украинского канала "112 Украина".Линкявичус заявил, что у России уже имеется "такой опыт", ведь именно Россия после окончания Олимпийских игр 2014 года в Сочи применила агрессию в отношении украинского Крыма. Поэтому он призвал всех быть готовыми к обострению на территории Донбасса, где, по мнению литовского политика, Россия предпримет какие-либо действия, которые обязательно приведут к усилению вооруженного конфликта. Также он отметил, что идея бойкота чемпионата мира по футболу в России провалилась, хотя сама идея провести мировой чемпионат в России была изначально плохой.Напомним, что чемпионат мира по футболу завершится 15 июля 2018 года.Ранее о резком обострении ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Он отметил, что с каждым днем ОБСЕ фиксирует все больше и больше нарушений режима прекращения огня, при чем обоими сторонами вооруженного конфликта