19:16 22 июня
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Глава МИД Литвы заявил об обострении вооруженного конфликта на Донбассе

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ситуация в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вероятней всего обострится после окончания чемпионата мира по футболу, проходящего в России. Такое заявление глава МИД прибалтийской республики сделал в эфире украинского канала "112 Украина".

Глава МИД Литвы заявил об обострении вооруженного конфликта на Донбассе


Линкявичус заявил, что у России уже имеется "такой опыт", ведь именно Россия после окончания Олимпийских игр 2014 года в Сочи применила агрессию в отношении украинского Крыма. Поэтому он призвал всех быть готовыми к обострению на территории Донбасса, где, по мнению литовского политика, Россия предпримет какие-либо действия, которые обязательно приведут к усилению вооруженного конфликта. Также он отметил, что идея бойкота чемпионата мира по футболу в России провалилась, хотя сама идея провести мировой чемпионат в России была изначально плохой.


Напомним, что чемпионат мира по футболу завершится 15 июля 2018 года.

Ранее о резком обострении ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг. Он отметил, что с каждым днем ОБСЕ фиксирует все больше и больше нарушений режима прекращения огня, при чем обоими сторонами вооруженного конфликта

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:43
    "Чует кошка, чьё сало сожрала"... Крым он вспомнил, а вооруженный мятеж в Киеве и во Львове, который этому предшествовал он вспомнить не хочет?
    svp67
    1. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 16:56
      Один кот-предсказатель у нас уже есть. Результаты футбольных матчей предсказывает.
      Зачем нам второй? Второй не нужен.
      Офицер запаса
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:58
        Цитата: Офицер запаса
        Зачем нам второй? Второй не нужен.

        Так он и не наш - литовский
        svp67
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:19
          Цитата: svp67
          Так он и не наш - литовский

          А где сборная Литвы и Украины? Бойкотруют видимо, пролетели правда по игреwassat
          Между тем, подписанли меморандум глава РЖД Олег Белозёров и президент корпорации «Корейские железные дороги» О Ёнг Сик в присутствии глав двух государств о соединении корейских дорог с Транссибом. Новый Шелковый путь перестал быть теорией. Страшенный будет удар по хитрокитайцам и упертояпонцам. Мимо них пойдет дрезина wassat
          хрыч
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 17:03
      В сводке в напишу про их заявления. Уже собрал ДНР, сейчас собираю ЛНР.
      Кстати, обстрелов стало еще меньше:
      19.05 - 25.05 139 раз
      26.05 - 01.06 66 раз
      02.06 - 08.06 68 раз
      09.06 - 15.06 52 раза
      16.06 - 22.06 39 раз
      Владыка Ситх
    3. Komisar Сегодня, 17:22
      Прибалты за своих переживаю...В ВОВ зондеркоманды из бандеровцев и лесных братьев ,очень "эффективно" истребляли мирных в концлагерях Польши ,Белоруссии Украины , даже нацисты поражались их жестокости..Сейчас ,что то подобное на Донбассе против мирных идет..
      Komisar
  2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:48
    После такого заявления, сложилось впечатление, что действительно грядут какие-то события на Донбассе, что России придется вмешаться.Будет какая-то провокация со стороны "Шумерии"...
    parusnik
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:02
      Цитата: parusnik
      Будет какая-то провокация со стороны "Шумерии"...

      Слушайте, они недавно заявили о переходе к "деоккупации" Донбасса и Крыма, наши главные политические партии у них объявлены ВНЕ ЗАКОНА, половина нашего руководства у них в качестве подсудимых числится, что ждать дальше? Думаю объяснять не стоит
      svp67
      1. ПалБор (Павел) Сегодня, 17:19
        Цианистый калий и пуля в висок верхушки Рей... тьфу, киевской хунты ? Ну а что, я не злой, не люблю лишнюю жестокость. Только справедливое возмездие.
        ПалБор
      2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:21
        О заявлении литовского премьера, можно сказать следующее - слив информации..
        parusnik
    2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 17:27
      Цитата: parusnik
      Будет какая-то провокация со стороны "Шумерии".

      Этноним аккадский из двух букв "Ш" и "М", обозвали звуками "шу" и "му". Поэтому правильней называть Шмария wassat
      хрыч
  3. gabonskijfront Сегодня, 17:26
    лимитрофа напоминают о своём существовании,
    боятся о том что их забывают.Были витриной востока,стали задворками запада.
    gabonskijfront
    1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 17:35
      Вот позвольте не согласиться
      Цитата: gabonskijfront
      ..напоминают о своём существовании
      , эти пытаются 'обозначиться', до напоминать еще подрасти надо
      Pete Mitchell
  4. лысова (владимир) Сегодня, 17:27
    Вот, если первое место не займём на ЧМ, Украину захватим и на Литву двинем. laughing Надо ж, на ком то оторваться.
    лысова
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:35
      Володя, а если займём первое? На Вашингтон двинем? wink
      sabakina
  5. demo (Ван) Сегодня, 17:35
    Вот "провидец"!
    А почему ни после окончания строительства "Северного потока 2"?
    Было бы логичнее.
    demo
  6. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 17:37
    Дак это же. прибалты, только. МУРУ всякую гнать и могут!!!
    Black Sniper
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 18:38
      Сергей , а причём тут МУР? what Ах да, показания давать.... laughing
      sabakina
  7. андрон-30 (Андрей) Сегодня, 18:16
    ВОТ так этот ПОЛИТИК МАЛЕНЬКОЙ ЛИТВЫ БОИТСЯ КАКОЙ -ТО там российской федерации , ну просто они же нас просто если что порвут ........страна литва ? это где ? это что ? СЛЫШАЛ НАМИБИЯ , ЭТО СТРАНА , СЛЫШАЛ СЕНЕГАЛ ЭТО ТОЖЕ СТРАНА , ВОТ питва , такой страны НЕ СЛЫШАЛ .
    андрон-30
  8. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 18:20
    От этих шизиков пора избавляться, за каждые левые слова, в адрес России - торговое эмбарго на определённый товар из той страны, где эти левые слова, от политиков, прозвучали, после этого с этими ребятами говорить будут свои - уже в более резком тоне и эти варежки открывать будут всё меньше.
    Вадим237
  9. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 19:16
    Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что ситуация в зоне вооруженного конфликта в Донбассе вероятней всего обострится после окончания чемпионата мира по футболу, проходящего в России

    Всё может быть.
    Нормаль ок
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