История о рассыпанном пшене

О своей прабабушке Ире рассказал ученик школы села Кузьминские Отвержки Липецкого района Демьян Лепилин. История эта простая, но есть в ней эпизод, который просто невозможно оставить без внимания. Очень он пронзительный, говорящий. Из таких простых историй и складывается огромная книга нашей памяти. И нельзя потерять в ней ни одной страницы, ни даже строчки. Каждый эпизод — бесценен. Текст Демьяна я почти не меняла, только немного поправила грамотность. Очень жаль, что мальчик не указал фамилию своей прабабушки. Впрочем, не это самое главное…«Моя прабабушка Ира узнала, что такое война, когда ей было шесть лет. А воспоминания о тех страшных днях не покидают ее и по сей день.Ее семья тогда жила на станции Патриаршая, куда из Липецка на должность начальника был переведен ее отец. Слушая разговоры взрослых о войне, она пыталась понять, что такое война. И представляла ее по-детски, как могла.Но вскоре фашисты заняли Елец, началась эвакуация. Эвакуировали и ее семью – маму, старшего брата и ее. Ехали они в товарном вагоне. На попутных станциях к поезду прикрепляли вагоны, в которых также ехали женщины и дети. Вагоны не отапливались, не было воды, туалетов. Так они ехали две недели до станции Ак-Булак Оренбургской области, а потом еще 40 километров на волах до поселка Шкуновка.В поселке всех приехавших разместили по домам, которые были сложены из самана (это кирпич-сырец с примесью навоза и соломы). На глиняном полу лежала солома, в которой бегали мыши. По ночам их было особенно слышно. Мамы начали работать в поле сразу, как приехали.С особым трепетом прабабушка описывала такой случай. Ее мама принесла домой паек – мешочек пшена. Ирочка начала играть с этим мешочком – подбрасывать и ловить его, как мяч. Игрушек ведь никаких не было. И вдруг каким-то образом мешочек развязался, и все пшено просыпалось в солому. Увидев это, мама ударила дочку, сильно заплакала – ведь это пшено на тот момент было единственным продуктом, из которого можно приготовить еду. Придя в себя, мама, начала понемногу сгребать солому и собирать с пола все рассыпанное пшено. Затем промыла его, высушила и потом еще долго готовила из него еду. Никогда в жизни – ни до этого случая, ни после – она не била ни Иру, ни ее брата.В эвакуации они прожили полтора года.И вот пришло время возвращаться. Они ехали в плацкартном вагоне. До дома оставалось совсем немного. На станции Кочетовка Тамбовской области их поезд сделал остановку. На соседних путях стояли эшелоны: с одной стороны – с танками, с другой – с цистернами с горючим. Вдруг налетели фашистские самолеты и начали бомбить станцию. Люди бросились бежать в поле. Эшелон с танками смог уйти. А вот эшелон с горючим не успел: бомбы попадали прямо в цистерны, которые начали взрываться и гореть. В разные стороны разлетались вагонные колеса. Видеть все это прабабушке, тогда маленькой девочке, было очень страшно.Но их поезд успели оттащить от места взрывов. В ту ночь было несколько налетов вражеских самолетов. Все это время люди отсиживались — кто в поле, кто в лесу, и не знали, что делать. Но несмотря на такие вынужденные страшные остановки, они все-таки доехали до своей станции.Шло время. Советские войска шли в наступление и гнали фашистов прочь с нашей земли. И вскоре Ирочке удалось увидеть, как в товарных вагонах везут пленных немцев. Они встречали их радостными криками «Гитлер капут!»Я очень хочу, чтобы никогда не было войны! Чтобы дети никогда не знали, что это такое! Ведь она лишает семьи, счастливого будущего, надежд, а оставляет страшные воспоминания. Моей прабабушке 83 года. Но события войны свежи в ее воспоминаниях до сих пор.Фотография, которую вы здесь видите, не относится к семье прабабушки Иры. Этот снимок сделал фронтовой корреспондент Иван Александрович Нарциссов в одном из освобождённых белорусских сёл. Но почему-то видится мне в одном из малышей Ира. Уж очень они похожи, мальчишки и девчонки, чьи детские годы отобрала война.